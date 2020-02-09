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 Політика України
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Все про:Джемілєв (232) Крим (8732) нормандська четвірка (979)

 Джемілєв: Формату для Криму немає, але все залежить від західних країн і наполегливості Зеленського

Хоча "нормандська зустріч" і призначена для вирішення питань, пов'язаних із Донбасом, а не окупованим РФ Кримом, все залежить від наполегливості президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв сказав в ефірі "Радіо Крим.Реалії".

Зокрема, Джемілєв підкреслив, що якщо порушити кримське питання на "нормандській четвірці", президент Росії Володимир Путін, крім своїх стандартних слів, що тему Криму закрито, може сказати, що це не формат для Криму.

Водночас, за словами лідера кримськотатарського народу, коли була зустріч у Парижі в грудні, то там говорили і про газ, і на інші теми. А тому, на думку народного депутата, все залежить від наполегливості й рішучості українського президента.

"Минулого разу Володимир Зеленський лише згадав, що Крим - це Україна. Треба було наполягати на тому, що якщо ми серйозно хочемо налагодити відносини між нашими країнами, то необхідно, щоб сусіди поважали територіальну цілісність України. Тому нормальних відносин із Росією бути не може до останнього квадратного метра нашої землі. Сподіваємося, що подібне колись прозвучить. Ми вважаємо, що питання Донбасу і Криму мають розглядатися одночасно", - підкреслив нардеп.

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Він також повідомив, що формату для вирішення кримських питань наразі немає, а тому потрібно створити умови для цього обговорення.

"Формату для Криму немає, але все залежить від західних країн. Тут потрібно створити такі умови, щоб Росія дуже захотіла сісти за стіл переговорів. Поки Росія не погоджується на жодні розмови, але погодиться, якщо будуть відповідні санкції. Наразі вони ще недостатньо жорсткі", - резюмував Джемілєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174637
 
   
 Топ коментарі
 
Не хочу никого расстраивать, но от зеленского ничего не зависит. зеленский - пустое место, призванный исполнять роль говорящей головы. Но даже с этой ролью он справляется не очень. И это еще мягко сказано.
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Вот видишь, зеленый, ты и так в курсе ситуации. Говорить ничего не нужно. Вопрос в том, что ты с этим будешь делать.
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Не хочу никого расстраивать, но от зеленского ничего не зависит. зеленский - пустое место, призванный исполнять роль говорящей головы. Но даже с этой ролью он справляется не очень. И это еще мягко сказано.
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Да откуда ему знать?
В методичке это не прописано...
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Вот видишь, зеленый, ты и так в курсе ситуации. Говорить ничего не нужно. Вопрос в том, что ты с этим будешь делать.
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Ну что тебе сказать, зеленое. Важно, чтобы тебе было весело. Но еще более важная вещь, чтобы ты научился хоть немного думать.
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У Пороха не было полной власти в Раде. Ему приходилось договариваться со своими "коллегами", которые с каждым днем хотели все больше и больше. Отсюда и аваков и все остальные. Сейчас у зеленского есть возможность убрать авакова. Но он этого не делает. Почему? Мало того. Вернулись коломойские, портновы и другие. Вчера бывший начальник таможни сняв плед уже раздает интервью налево и направо. Торговля продолжается, з/п начальника укрпочты измеряется миллионами и ему мало. Кого посадили? Кроме террора в отношении добровольцев нет ничего. Опять же, почему?Это они еще до земли не добрались. Но уже скоро. Вот ради этого и нужно было убивать страну?
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Ты действительно думаешь, что Саакашвили может решить проблемы Украины? Да он когда был в Одессе отъелся так, что еле дышал. Чужие здесь не нужны. Строить иллюзии по поводу иностранцев, которые хотят тебя спасти, ни к чему хорошему не приведут.
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Ну что ж. Ты вполне можешь пойти и освободить Логвиново от ДНР. Поглядим, чем это закончится.
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На еще надписи делай (ссылка)
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А ЗЕ будет настаивать на открытии канала,почему-то я в этом уверен.А мировое сообщество своим молчанием уже признало Крым кацапским.
Молчание знак согласия...
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Пліснявий "слуга", який пропонував мокшанам воду продавать, так і сказав. "Продавать россие. В крым"
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Вообще-то, Зеленскому нужно назначить главным Порошенко по этим вопросам и все задачи будут выполнены|
Я, например, верю, что Пете это под силу...
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ага. мыролюбному свиненку только дай волю. он не только воду крысам откроет, но и все остальное.
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Нужно чтобы коренные татары в Крыму создали три партизанских отряда для борьбы с оккупантами,можно и больше
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Т.е. 5 лет для того, чтобы решить все эти вопросы, Пете не хватило?
Надо еще 5?
Или 10?
Или 20, как Путину?
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Помпео уже все сказав..ніхто з кацапнею за Крим бодатися не збирається..
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Кацапов только победит природный фактор или украинское ядерно нейтронное оружие. Джемилев: Формата для Крыма нет, но все зависит от западных стран и настойчивости Зеленского - Цензор.НЕТ 3755
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Или инопланетяне прилетят и освободят.. Этого нельзя исключать..
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джамиля, джамиля, любовь моя,
джамиля, джамиля -любимая Джемилев: Формата для Крыма нет, но все зависит от западных стран и настойчивости Зеленского - Цензор.НЕТ 149
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А вести в бой их будет котловодитель Порошенко с Гелетеем-иловайским
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Хм...Формат ? А чем будем людей зазывать обратно?
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Не было там никаких отвоевываний. Это кацапы ему так рейтинг повысили. Создали проблему и сами ее завершили.
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Крым некому было защищать ...всё было продано, сопротивление могли оказать только те кто там не прирос семьёй,а таковых было мало, Россия готовилась к захвату Крыма ещё со времён президента Крыма Мешкова...Юго восток Украины может уйти в Московию по такому же подобному сценарию,если вы не верите спросите у тех 73%,которым надоело сопротивляться Московии Джемилев: Формата для Крыма нет, но все зависит от западных стран и настойчивости Зеленского - Цензор.НЕТ 5811
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Ты хочешь сказать что порохоботы на фронте? Дети Порошенко на фронте? Турчинов, Парубий и прочая банда мародеров и их шестерок на фронте? Ярош на фронте? Белецкий на фронте? Махницкий разворовавший страну на фронте? Корчинский на фронте? Напиши хоть одну фамилию пороховоров которые из верховной рады ушли на фронт? Покажи зелеботам как нужно защищать Родину.
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Есть вариант. Плотность населения в Крыму при царе-батюшке была в несколько раз меньше, чем в Херсонской губернии. ( источник - Брокгауз и Эфрон ). Причина, похоже , была одна - численность населения лимитировалась доступным количеством пресной воды. Через 5-10 лет Крым должен превратиться в соляную пустыню. Вот тоггда и будем обсуждать каким образом там менять население.
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В 1970 году в Крыму проживало 1.813.502 человека (сейчас 2.360.854) Канал заработал в 70-х. Как-то выживали...
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С питьевой водой, в Крыму проблем нет, в канале она была техническая, для полива, и предприятий. А ак зазырь Крит, Сицилию, Сардинию, Монако... умирают?
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Не лги брехун. По пути вода фильтруясь уходила по всему пути канала под землю наполняя подземные водные горизонты, с этих запасов крысчане пока еще и существуют, но с каждым годом все хуже естественно и похоже шара подходит к концу
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История делается личностями. Которые кроят так,как им удобно. Не нужно из ***** делать бога. Это прежде всего старый ,больной человек. С кучей нерешенных проблем. Как на мировой арене,так и внутри страны. Даже самый здоровый на вид дуб,от свежего ветра рухнет. Просто ветер нужен в правильном направлении. И в нужный момент.
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Крым все дальше уходит из зоны отдыха и земледелия. - Дорого.Некомфортно.Страшно.
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народ зазвичай дзижчить
а як не дзижчить - то якесь рашиське сміття, не звертай уваги
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абсолютно
в мене родичі в Ялті, але я не їжджу у Крим, бо то зашквар
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Щось сьогодні забагато джамільки. Джемілєв: Формату для Криму немає, але все залежить від західних країн і наполегливості Зеленського - Цензор.НЕТ 72
А де чубарик?
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все залежить від західних країн та того, чого нема в Зеленського
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...мост то шевелится уже..зимы и ледохохода жаль не было..
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А від татар нічого не залежало коли вони зібралися під радою криму? джмілєв щось не дуже згадує ті часи і не хоче пояснювати чому татари розбіглися...
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..еще одному Петя в штаны насрал..ноет на ветке, новые курить не на что, все бабки зелень на э\платы себя пустила...ходи и воняй 4 года теперь обгаженым и ржи по приколу раз галаснул так..
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..заспамил кто то чертилу плеснявую.. Джемілєв: Формату для Криму немає, але все залежить від західних країн і наполегливості Зеленського - Цензор.НЕТ 7007...зря коммент только написал..
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Nickol Nickols

"Крым некому было защищать ...всё было продано, сопротивление могли оказать только те, кто там не прирос семьёй,а таковых было мало, Россия готовилась к захвату Крыма ещё со времён президента Крыма Мешкова... Юго восток Украины может уйти в Московию по такому же подобному сценарию,если вы не верите спросите у тех 73%,которым надоело сопротивляться Московии". Добавлю от себя: наша псевдо элита имела Крым только как месторасположения их имений и мест отдыха и сходок на которых о распиле-переделе, того что еще оставалось перетирали, а само население было традиционно заточено на гоп-стоп приезжих в курортный сезон, и им казалось что при Путине еще богаче заживут - в общем им было перпендикулярно... Они, население, играли как в спортлото, или лотерею - чего не попробовать... "История делается личностями. Которые кроят так,как им удобно. Не нужно из ху*ла делать бога. Это прежде всего старый ,больной человек. С кучей нерешенных проблем. Как на мировой арене,так и внутри страны. Даже самый здоровый на вид дуб,от свежего ветра рухнет. Просто ветер нужен в правильном направлении. И в нужный момент."
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Сколько денег Украина потратила на физическое уничтожение оккупантов в Крыму?
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