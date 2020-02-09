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Все про:ДТП (2764) вирок (576) Хмельницький (150)

 Водія, який під трамадолом збив на смерть двох людей на переході в Хмельницькому, засудили до 10 років в'язниці

У Хмельницькому до 10 років ув'язнення засуджено 34-річного водія, який на пішохідному переході смертельно травмував двох пішоходів і зник із місця події.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Хмельницької області.

Обвинувачений у ніч на 30 квітня 2018 року в обласному центрі скоїв наїзд автомобілем BMW 323 на двох пішоходів, які переходили вулицю пішохідним переходом.

Унаслідок ДТП один із постраждалих помер в автомобілі швидкої допомоги, інший - в приймальному відділенні лікарні під час надання першої медичної допомоги. Водій зник із місця події. Патрульні поліцейські знайшли покинутий на вулиці автомобіль із характерними для наїзду ушкодженнями на передній частині.

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Правоохоронці затримали водія через два дні після скоєння ДТП. Судова експертиза показала, що на момент скоєння аварії він перебував під дією трамадолу. Також було визначено, що зловмисник раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Зокрема, за вчинення ДТП, а також крадіжки та злочини, пов'язані з наркотиками.

Крім того, суд зобов'язав обвинуваченого водія виплатити родичам загиблих 1,5 млн грн морального збитку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174635
 
   
 Топ коментарі
 
кстати (хорошо что напомнили)...тут и через двое суток экспертиза смогла подтвердить наличие наркотика и отягчающие (наличие уголовной ответственности за подобные правонарушения)...а у зайчихи ???? (папаня подмазывал...где только дотянулся)
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По 5 років за життя. З великими шансами вийти достроково. 🤔 Такий гуманізм від трамадолу не відлучить.
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Ой, в нашей стране это и так достижение.
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Зайцевой с Дроновым за 6 человека столько же дали.

Где справедливость?
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кстати (хорошо что напомнили)...тут и через двое суток экспертиза смогла подтвердить наличие наркотика и отягчающие (наличие уголовной ответственности за подобные правонарушения)...а у зайчихи ???? (папаня подмазывал...где только дотянулся)
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странно, что это обезболивающее считают наркотиком. Здесь просто лекарство и никакого контроля.
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по идее он таковым и должен бы быть, но отпускаться строго по рецептам и как бы строго по показаниям (т.е. при наличии какой-то болезни, на которую другие, не опиоидные препараты не действуют)
но у нас и простой димедрол когда-то стал наркотиками... уже молчу про клей "момент" (???) который нюхают и...балдеют (бомжата в основном)
так что....даже не знаю что сказать )))))
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тогда и все любители длительного Фитнеса то же наркоши из за принятия ежедневного Ибупрофена .
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Оксиконтин и омнопон - тоже лекарство (у меня отец и дед отходили в мир иной с ними). Это тоже не наркотик?
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Оксиконтин даже в аптеке продают, но по рецепту строгой учетности.
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Не знаю. Отцу скорая омнопон привозила и колола. Даже не давали нам в руки ампулу. Оксикантин... вот не припомню в какой форме. Помню только, что уже под конец жизни дед принимал.
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Наркоша не путай хрен с пальцем, ибупрофен с трамадолом
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Там ниже, комментатор под эстонским флажком уже чуть ли не за руль под трамадолом готов сесть.
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У нас, шановний Вася Шевченко , кожну бабцю в "наркобарони" записують за мак на городі... Водія, який під трамадолом збив на смерть двох людей на переході в Хмельницькому, засудили до 10 років в'язниці - Цензор.НЕТ 9457
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так-так....я як згадаю ті обсяги маку, які ми в дитинстві, віколочували з сушених головок-маківок... на періжки та рулетики ( як на м"ясорубці з цукром перекручували та половину з"їдали поки накрутимо)..
і от не пригадую я у ту пору наркоманів.... вже пізніше...навіть біля собачої будки головки підрізані були))))
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Трамадол - это синтетический опиат.

Как вы понимаете, употребляют его наркоманы не в прописанных в инструкции дозах, а буквально пачками.
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Мадам, трамадол - это опиат. Наряду с "крокодилом" и морфином. Сравнение с ибупрофеном, мягко говоря, глупое.
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Опиоид, не опиат - это синтетика. 1/500 от морфина - эффект в стандартных дозах. Плюс он еще антидепрессант. Злоупотребление возможно в дозах намного выше указанных в инструкции.


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И? Как от этого они перестают быть наркотическими средствами?
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По функционалу и фармклассу это опиоидный НЕНАРКОТИЧЕСКИЙ анальгетик, в отличие от морфиноподобных опиатов или синтетического фентанила или оксикодона. Наркотический эффект можно получить лишь при очень грубой передозировке, которая может спровоцировать судороги. А депрессию лечит неплохо, если пить по инструкции и не превышать суточный максимум.
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То есть, алкоголикам в наркологии не место? Алкоголь по твоей теории - не наркотик, значит их куда, в ЛОР-отделение? Или может в отделение гастроэнтерологии? То есть и за руль пьяным можно?
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Наркология суть советская лженаука, на Западе такой хери нет и больных таких лечат психиатры. Дисульфирам+налтрексон алкашам никто не отменял, такая схема используется на Западе.
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Расскажешь это все какому-нибудь психиатру, он тебя на смех поднимет.
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Так адекватные психиатры, работающиен по Западным гайдам, а не маразматику Смулевичу или гебисту Снежневскому, это и так знают. И применяют, если стандартные средства не работают. Это линия 3 примерно.
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Ага, антидепрессант. Продолжайте писать ерунду.
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СИОЗСН. Пробивай по Pubchem, овощ
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Блин, парень депрессию лечил! А его.. нелюди, назвали трамадол наркотиком и засадили бедолагу на 10 лет!
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Там есть какая-то псевдодоказательная база по поводу АД эффекта. Но устаревшая. Ну, Ilsawn0hr сидит на нем и отстаивает свою позицию.
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За все десятилетия использования никто не отзывал разрешения использования его как АД, и никто не получал отрицательных доказательств в качественных РКИ и мета-анализах.
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Кому твоя вот эта теоретическая каша нужна? Здесь не слет психиатров. Просто, со стороны то как ты отстаиваешь трамадол, реально картина выглядит так: парня засадили почем зря. Ну кому какое дело до точной классификации трамадола. Кому какое дело куда относить алкоголизм: к психиатрии или к наркологии? Вот в данной ситуации, кому интересны эти тонкие нюансы мира медицины и фармакологии? Ты так увлекся доказыванием того, что трамадол это не наркотик, что я бы тебе реально самому посоветовал какие-то таблетки от навязчивых мыслей.
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Да-да, мы поняли, ибупрофен, анальгин, трамадол - это ж почти одно и то же. Выпил и за руль.
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Трамадол по всем классификациям относится к наркотическим средствам. Не разводите невежество и демагогию.
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В классификацию FDA носом ткнуть или сам найдешь?
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Сливаешься уже?
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пока ниче неизвестно , будут видео с тюрмы ( зоны ) тогда можно поверить , а справедливости у наших судов небыло никогда
Пы-Сы я понимаю че справедливость и правосудие вещи несовместимые , по крайней мере у нас
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жаль, что смертную казнь отменили. кормить теперь 10 лет ублюдка на деньги налогоплательщиков. Они хоть работают в тюрьмах сейчас?
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хочете повернути смертну кару..? реформуйте спочатку правоохоронні органи та судову систему..
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По 5 років за життя. З великими шансами вийти достроково. 🤔 Такий гуманізм від трамадолу не відлучить.
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Там выше уже пишут трамадол это почти что аспирин - это не наркотики. Так что парня зря оклеветали. Выпустить условно как за убийство по неосторожности.
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по неосторожности - ну ты загнул , ты ему чай не родственник
он **** спецом сбил , и удрал , за такое ПЖ без права на амнистию давать надо
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тут на Цензорі більше половини пісатєлєй пише під трамадолом і шоколадом
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Та да...порохоботы под шоколадом...зебилы под трамадолом....это сразу видно по тому бреду который они несут...
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Через три вийде по амністії або файну повидінку
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просто поймали обычного бандюка без крыши вот и сработали быстро и показушно! вот я бы посмотрел если бы это был чейто сыночек вот тогда было бы шоу ЗАЙЦЕВА 2!!
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Да фигня этот трамадол! Лежал я как-то в больничке - нихрена он не обезболивает!
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мадам трамадол Бахтєєва опять в дєлє...
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