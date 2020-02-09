 Водія, який під трамадолом збив на смерть двох людей на переході в Хмельницькому, засудили до 10 років в'язниці

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Хмельницької області.

Обвинувачений у ніч на 30 квітня 2018 року в обласному центрі скоїв наїзд автомобілем BMW 323 на двох пішоходів, які переходили вулицю пішохідним переходом.

Унаслідок ДТП один із постраждалих помер в автомобілі швидкої допомоги, інший - в приймальному відділенні лікарні під час надання першої медичної допомоги. Водій зник із місця події. Патрульні поліцейські знайшли покинутий на вулиці автомобіль із характерними для наїзду ушкодженнями на передній частині.

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Правоохоронці затримали водія через два дні після скоєння ДТП. Судова експертиза показала, що на момент скоєння аварії він перебував під дією трамадолу. Також було визначено, що зловмисник раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Зокрема, за вчинення ДТП, а також крадіжки та злочини, пов'язані з наркотиками.

Крім того, суд зобов'язав обвинуваченого водія виплатити родичам загиблих 1,5 млн грн морального збитку.

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