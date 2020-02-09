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Все про:стрілянина (1120) Таїланд (31)

 Поліція Таїланду ліквідувала військового, який застрелив 25 осіб

Поліція Таїланду ліквідувала військовослужбовця, який влаштував стрілянину в місті Накхонратчасима і вбив 25 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, стрілка вбили в торговому центрі Terminal 21 на північному сході країни, де він переховувався від правоохоронців понад 17 годин.

Унаслідок стрілянини 25 осіб загинули і 63 зазнали поранень. Серед загиблих є військовослужбовці.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв зросла до 21, а постраждалих - до 33.

Військовослужбовець спочатку відкрив стрілянину на території військової частини. Він убив трьох осіб: свого командира, ще одного військового та 63-річну жінку.

Потім сів у автомобіль і попрямував у центр міста. Дорогою він розстрілював перехожих. Згодом він захопив заручників у торговому центрі Terminal 21.

Правоохоронці встановили особу військового, який влаштував стрілянину в торговому центрі. Нападником виявився 32-річний військовослужбовець Джакрапант Томма.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174634
 
   
 Топ коментарі
 
За словами прем'єр-міністра, мотивом нападу послужило невдоволення стрілка угодою із земельною ділянкою, в якій він вважав себе обдуреним.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/640181.html
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Блін, а як вас називати, американцем чи Ватрушкою, москаль і є москаль, тут же нема нічого оборазливого, не руським ж вас звати, раптом ви дагестанець чи якут.
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Когда гражданские не имеют права на ношение оружия их отстреливают как овец..... Поліція Таїланду ліквідувала військового, який застрелив 25 осіб - Цензор.НЕТ 4599
Так происходит всегда и везде, где рассчитывают только на силы правопорядка.....
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Блин сколько же у психа была боеприпасов ? Столько убитых и раненных -- капец !!!
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А ты бестолковкой своей подумай сколько оружия может быть у солдата, сбежавшего из военной части.
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шмалять начал еще в воинской части...командира и двух человек еще
(сначала даже говорилось что убита и теща командира?...но потом это убрали)
и как всегда вел репортаж !!! (маньяк!!!)
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За словами прем'єр-міністра, мотивом нападу послужило невдоволення стрілка угодою із земельною ділянкою, в якій він вважав себе обдуреним.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/640181.html
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АТОвец рассказывал,шо ему дали(по закону)2га,аж за 20км от дома.Поубивав би гад!в,каже.
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устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима Источник: https://censor.net.ua/n3174634

чувак, видимо, сошёл с ума, выговаривая неоднократно название этого города Поліція Таїланду ліквідувала військового, який застрелив 25 осіб - Цензор.НЕТ 9316
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и никакая система или орган или армия антитеррористического направления не смогут не то что предупредить или обезопасить мирное население...а хотя бы уменьшить количество жертв, отстрелив вооруженного маньяка побыстрее... это просто жуть!!!
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тут вам возразят сторонники свободного хождения огнестрельного оружия

вот были эти жертвы вооружены - сразу же пристрелили вооруженного маньяка, без чьего то ни было вмешательства и продолжали бы спокойно заниматься своими делами.
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Вы понимаете какая фигня...даже в тех местах, где свободно и разрешено, что-то как-то не успевает народ пристрелить маньяка... то ли эффект неожиданности то ли ступор то ли думают что это дело все же спецов (а может головняка много с доказательством "превышение защиты" ? ну как у нас...если в своем доме стрельнул вора...а он безоружный типа и нож у горла не считается...)
а возразить конечно возразят (даже из вредности )))))
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да то понятно....
то шутка у меня была, или сарказм
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а ниже посмотрите комменты )))) и Вы увидите, что в Вашей шутке есть половина правды)))
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ничуть не удивлён
тут после подобных происшествий постоянно такое, типа - раздайте народу оружие и всё, наступит тишь да благодать.
все будут при стволах, в шляпах, раскланиваться друг перед другом,в салунах семьями сидеть
аваковское ведомство распустить можно будет
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Вільна людина має право на зброю! Тільки рабам заборонено!
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На одного тайського "ахтивіста" стало менше...
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Хренасе ахтивіст, 88 вбитих і поранених, таких би сотню на московії.
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Москалям для виправдання своєї дебільності ніяких теорем не вистачить, дешева спроба з їхнього боку.
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У нас оружия более чем. И случаев с ним хватает. Но дебилов таких пока не было
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Когда гражданские не имеют права на ношение оружия их отстреливают как овец..... Поліція Таїланду ліквідувала військового, який застрелив 25 осіб - Цензор.НЕТ 4599
Так происходит всегда и везде, где рассчитывают только на силы правопорядка.....
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Эхх, правопорядка-то у нас никакого и нет (((
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Нащо мені їх гуглити, я тут живу, можу сказати що вже років 30 не ношу з собою паспорт, не переживаю коли дитина ввечері йде додому сама, можна звичайно навитягувати треша, але в загальному дуже спокійно в порівнянні з росією де тільки в Москві кожен тиждень мусліми вбивають десяток руських. І да, в нас нема чорних, від слова зовсім. Обласний центр.
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Блін, а як вас називати, американцем чи Ватрушкою, москаль і є москаль, тут же нема нічого оборазливого, не руським ж вас звати, раптом ви дагестанець чи якут.
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Так він сам трохи з "сил правопорядка".
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именно...
а если бы 3-е таких решили бы пострелять прикрывая друг друга, то наверное перебили бы весь город..
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Хто зна, он кажуть що там теж зброї багато на руках.
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Тренировка,но уже с репортажем с места. Очередного ЗОМБИРОВАННОГО убили, чтоб не рассказал кто его гипнотизировал.Сразу на память приходит как турок Гаджа смутно вспоминал свю поездку в Болгарию и гипноз тамошнего КГБ.После он стрелял в Папу Римского(( хотя они не отмечают праздник Батигана=Бек Отец Кроовей=12 улиц Кантапинских в Бахы(Баку) в нач.20в.)) Зомбированных везде убирают,как быстро убрали и лавочника из пакистанской деревни-с ножом шел на парламент в Лондоне(???хотя мог и в другом месте найти англичан) и кричал "Аллах Акбар" на всю улицу( и его застрелили).
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Усьо сталось через земельну ділянку? В Таїланді теж турбо-земельна? ню-ню...
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в Техасе такое невозможно. Его бы тут же прохожие завалили.
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В Сазерленд-Спрингс в церкви люди были без оружия, поэтому стрелок туда и пошёл.

На выходе он был растрелен обычным прохожим.
Реакцией на событие послужил найм церквями вооруженной охраны.
Не на ту нарвался носом тыкать.

Тыкаю носом в White Settlement.
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икибастос его заклинило шайтано..питон укусил или проститутка с писюном..в танки проиграл..хз...в атб не сходил за шнягами..
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зачем это здесь, если украинцев свои же убивают, а их меняют и возвращают и дальше бесчинствовать....
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Один нормальный появился и сразу убили.
Жаль парня.
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А ведь ловок оказался стрелок! Долго бегал. И из торгового центра ему ведь удалось уйти таки, уже будучи обложенным. Я к тому, что спец, по идее- весьма неплохой был. Однако- его отчетливо достали, судя по всему. Те, кто достал- явно не врубались, на кого наехали. Странно, что он именно их всех не положил, а пошел по-беспределу.
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Привет! Отродясь не водились. Но, китайская делегация Большого Бизнеса прибудет в Гану 20-го февраля. Будут решать судьбу поставок в Китай магнезита. То есть- мою судьбу- тоже они будут решать, с Правительством Ганы.
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В некоторой мере достоин уважения, не проглотнул кидок системы. В своём стриме в ФБ сказал, что богатые не понимают, что не смогут взять своё богатство с собой в ад
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