 Поліція Таїланду ліквідувала військового, який застрелив 25 осіб

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, стрілка вбили в торговому центрі Terminal 21 на північному сході країни, де він переховувався від правоохоронців понад 17 годин.
Унаслідок стрілянини 25 осіб загинули і 63 зазнали поранень. Серед загиблих є військовослужбовці.
Раніше повідомлялося, що кількість жертв зросла до 21, а постраждалих - до 33.
Військовослужбовець спочатку відкрив стрілянину на території військової частини. Він убив трьох осіб: свого командира, ще одного військового та 63-річну жінку.
Потім сів у автомобіль і попрямував у центр міста. Дорогою він розстрілював перехожих. Згодом він захопив заручників у торговому центрі Terminal 21.
Правоохоронці встановили особу військового, який влаштував стрілянину в торговому центрі. Нападником виявився 32-річний військовослужбовець Джакрапант Томма.
Нервный срыв?
(сначала даже говорилось что убита и теща командира?...но потом это убрали)
и как всегда вел репортаж !!! (маньяк!!!)
https://ua.interfax.com.ua/news/general/640181.html
чувак, видимо, сошёл с ума, выговаривая неоднократно название этого города
вот были эти жертвы вооружены - сразу же пристрелили вооруженного маньяка, без чьего то ни было вмешательства и продолжали бы спокойно заниматься своими делами.
а возразить конечно возразят (даже из вредности )))))
то шутка у меня была, или сарказм
тут после подобных происшествий постоянно такое, типа - раздайте народу оружие и всё, наступит тишь да благодать.
все будут при стволах, в шляпах, раскланиваться друг перед другом,в салунах семьями сидеть
аваковское ведомство распустить можно будет
Так происходит всегда и везде, где рассчитывают только на силы правопорядка.....
а если бы 3-е таких решили бы пострелять прикрывая друг друга, то наверное перебили бы весь город..
На выходе он был растрелен обычным прохожим.
Реакцией на событие послужил найм церквями вооруженной охраны.
Не на ту нарвался носом тыкать.
Тыкаю носом в White Settlement.
Жаль парня.