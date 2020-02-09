EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  27566  134
Все про:затримання (3099) Закарпаття (870) Мукачево (83) стрілянина (1120)

 На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: "В автомобілі - купа зброї", - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу ввечері, 8 лютого, силовики затримали кількох людей на посту поліції в Нижніх Воротах на Закарпатті. ЗМІ повідомляють, що затримання відбулося у справі про нещодавню стрілянину в Мукачеві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання mukachevo.net, за попередньою інформацією, затримання відбулось близько 22:00, саме тоді, як два автомобілі на львівській реєстрації Mercedes G-Glass і Toyota Land Cruiser 200 заїжджали в Закарпатську область через пост поліції в Нижніх Воротах.

Джерела mukachevo.net повідомляють, що це затримання відбулося у справі про нещодавню стрілянину в Мукачеві. Це підтверджує і закарпатський журналіст Віталій Глагола.

"Спецоперація в Нижніх Воротах. Одне зі збройних злочинних угруповань, можливо, причетних до останніх подій, заїжджало в область зі зброєю. Спецслужби затримали відразу кілька автомобілів на львівських номерах Mercedes G-Glass і Toyota. Ймовірно, щоб продовжити розбірки. В автомобілі - купа зброї. За моєю інформацією, це люди якогось львівського кримінального авторитета Полікарпа", - написав журналіст у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також: На місці стрілянини в Мукачеві вилучили АК-47 і пістолет. ФОТО

На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: В автомобілі - купа зброї, - ЗМІ 01
На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: В автомобілі - купа зброї, - ЗМІ 02
На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: В автомобілі - купа зброї, - ЗМІ 03
На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: В автомобілі - купа зброї, - ЗМІ 04
На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: В автомобілі - купа зброї, - ЗМІ 05

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, близько 10 години ранку в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено двох людей. Стрілок зник.

Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174633
 
   
 Топ коментарі
 
нужно быть самоуверенным идиотом, чтобы после ранее устроенной стрельбы, когда все правоохранительные органы на ушах, и дальше разъезжать на автомобилях с кучей оружия.
 показати весь коментар
 
Пукан подгорает. Ты и твой Зе и есть те самые ушлепки
 показати весь коментар
 
не-не...на колени то добровольцев и АТОшников....
а этих стрёмно - по судам затаскают (если по мирному)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ніякої держави в державі, фантазуй мовчки коли ні кого нічого не знаєш
 показати весь коментар
 
 
ЭТО ПРАВДА
Плевали те князьки на Киев всегда
А проблемы всегда решали так - ЧЕМОДАН С ДЕНЬГАМИ И В ГПУ - верхушка прокуратуры Украины имела хорошие деньги от закарпатской мафии ( в т ч хозяев минеральных вод и заводов) , элементарный розлив воды ДЕЛАЮТ ПО НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ СКВАЖИНАМ , то есть чистый нал разъезжал фурами по Украине
Деньги из воздуха ! Ни заводов там не надо, ни санаториев строить. - качай воду и имеешь всю область в руках
 показати весь коментар
 
 
Все генеральные прокуроры Украины были замечены в закарпатских санаториях типа Квитка полонины или Солнечное Закарпатье в премиум номерах и КОНЕЧНО БЕСПЛАТНО .
ЗАКАРПАТСКАЯ МАФИЯ УМЕЛА УГОДИТЬ - шашлычки на полонинах , а Ющу говорят и баб привозили 😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
мост метро в киеве серия 2. фуфло. в лучшем варианте для ментов это передел
 показати весь коментар
 
ничего удивительного, пока эта мразь собаков будет сидеть в кресле, бандюки будут гулять по стране как у себя в доме.ну а кто оставил собакова ? янелох оманский. делаем выводы ))))
 показати весь коментар
 
 
Я дико вибачаюсь, але так і не зрозумів, за що їх затримали? Зброї на відео нема взагалі, рухались вони в сторону Мукачево а не з нього. Може швидкість перевищили?
Є тут толкові юристи? Поясніть, що ми бачимо.
 показати весь коментар
 
 
"Пацани", скоріш за все, канали "контрабасу" не поділили... А, скоріш за все - одна банда уже домовилась з "нефьодовськими", а друга, що "шишку тримала", "вперлася"... От і пішло "рубалово"...
 показати весь коментар
 
 
кстати , кацапы тоже через Закарпатье контрабанду везли
А последнее время стали наблюдаться на дорогах и сербские фуры, которые могут быть собственностью тех же кацапов
 показати весь коментар
 
 
А взагалі хтось побачив ту "кучу оружія" на відео? Може у мене ноутбук неправильний. )))
 показати весь коментар
 
 
Отстреливать всех этих жужащих пдрв надо. Мошня без принципов и понятий.
 показати весь коментар
 
 
реклама действий ментов при отсутствии действий в наличии. Это же надо так руководить, что не видеть происходящего в стране.
 показати весь коментар
 
 
за відпустками за кордном вони не бачать власної країни
 показати весь коментар
 
https://www.google.com/amp/s/myrotvorets.center/amp/1408500

Ось вам і полікарп.
 показати весь коментар
 
 
На підході закон про дезу))) будемо обговорювати костюми п. зеленської)))
 показати весь коментар
 
 
Одна из вооруженных преступных группировок, возможно причастных к последним событиям, заезжала в область с оружием. Спецслужбы задержали с Источник: https://censor.net.ua/v3174633
возможно!де полікарп?
 показати весь коментар
 
ментам треба відчитатись по шумисі-от і приплітають все до тої події...
 показати весь коментар
 
 
Мусорня занимается только бабками.Вот и результат.
 показати весь коментар
 
 
в 2014 году в Закарпатье навез мертветчук титушек и готовили дестабилизацию . СБУ даже руцкие церкви проверяло , т к там обнаруживали молодых людей с руцкими паспортами - промацковская церковь как филиал фсб во всех странах
Потому мертветчуку активисты палили имение ( тысячи гектар леса под мертветчуком)
 показати весь коментар
 
 
Не обижайте Закарпатье,у нас все Титушки сразу же получают удостоверение Йовбака.Так что недовольны оказывается закарпатские йовбаки с русским говором.
 показати весь коментар
 
 
Порошенковские бандиты думали что Зе их не повяжет )
 показати весь коментар
 
 
Бандит Пеця призначив Авакова, той розвів бєспрєдєл, але розумний і чесний Зеля усе поборов і призначив для наведення порядку нову і чесну людину - Авакова... На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: "В автомобілі - купа зброї", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8157
 показати весь коментар
 
 
Аваков это человек Яценюка и шел по квоте Народного фронта пора бы это знать.
 показати весь коментар
 
Мало выкакал, Витенька!
Тужся ещё: а-аа, а-ааа!
 показати весь коментар
 
 
Думаете мусора не знали до задержания кто стрелял? Задержали для показухи, сейчас они скажут что их попросили просто перегнать машину. А как шумиха заляжет в сми вакханалия продолжится под прикрытием мусоров!
 показати весь коментар
 
 
Не надо им мешать.Пускай мочат друг друга.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору