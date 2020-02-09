 На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: "В автомобілі - купа зброї", - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання mukachevo.net, за попередньою інформацією, затримання відбулось близько 22:00, саме тоді, як два автомобілі на львівській реєстрації Mercedes G-Glass і Toyota Land Cruiser 200 заїжджали в Закарпатську область через пост поліції в Нижніх Воротах.
Джерела mukachevo.net повідомляють, що це затримання відбулося у справі про нещодавню стрілянину в Мукачеві. Це підтверджує і закарпатський журналіст Віталій Глагола.
"Спецоперація в Нижніх Воротах. Одне зі збройних злочинних угруповань, можливо, причетних до останніх подій, заїжджало в область зі зброєю. Спецслужби затримали відразу кілька автомобілів на львівських номерах Mercedes G-Glass і Toyota. Ймовірно, щоб продовжити розбірки. В автомобілі - купа зброї. За моєю інформацією, це люди якогось львівського кримінального авторитета Полікарпа", - написав журналіст у своєму телеграм-каналі.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, близько 10 години ранку в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено двох людей. Стрілок зник.
Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації.
Плевали те князьки на Киев всегда
А проблемы всегда решали так - ЧЕМОДАН С ДЕНЬГАМИ И В ГПУ - верхушка прокуратуры Украины имела хорошие деньги от закарпатской мафии ( в т ч хозяев минеральных вод и заводов) , элементарный розлив воды ДЕЛАЮТ ПО НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ СКВАЖИНАМ , то есть чистый нал разъезжал фурами по Украине
Деньги из воздуха ! Ни заводов там не надо, ни санаториев строить. - качай воду и имеешь всю область в руках
ЗАКАРПАТСКАЯ МАФИЯ УМЕЛА УГОДИТЬ - шашлычки на полонинах , а Ющу говорят и баб привозили 😀😀😀
Є тут толкові юристи? Поясніть, що ми бачимо.
А последнее время стали наблюдаться на дорогах и сербские фуры, которые могут быть собственностью тех же кацапов
Ось вам і полікарп.
возможно!де полікарп?
Потому мертветчуку активисты палили имение ( тысячи гектар леса под мертветчуком)
Тужся ещё: а-аа, а-ааа!