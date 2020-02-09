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 Політика України
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Все про:Джемілєв (232) Крим (8732) вода (318)

 Воду в Крим дамо тільки після його звільнення від окупантів, - Джемілєв

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що Україна пустить дніпровську воду в окупований Росією Крим тільки після деокупації півострова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "Радіо Крим.Реалії".

"Звичайно, дефіцит води в Криму є. У степовій частині це вже катастрофа для сільського господарства. Ми будемо подавати воду, обов'язково, але тільки після звільнення Криму від окупантів. Розмови про те, що це завдає шкоди жителям, інші сентименти - розкажіть це в іншому місці. Ви що, очікували, що вам створять комфортні умови? Країна, чию територію ви окупували? Нагадаю, що відповідно до Женевської конвенції 1949 року вся відповідальність за стан людей на окупованій території лягає на країну-окупанта, тож говорити про гуманітарні речі нам не треба", - сказав Джемілєв.

Нагадаємо, глава бюджетного комітету Верховної Ради України Юрій Арістов розповів про ідею продавати воду в окупований Росією Крим у коментарі кореспонденту проєкту "Радіо Свобода" "Схеми".

Читайте також: Окупаційна влада Сімферополя обмежить подачу води жителям міста через обмілілі водосховища

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174631
 
   
 Топ коментарі
 
а ти хотів би дати воду на Крим ?
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ти забув дописати після я - ідійот.
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Якши. "Речь не мальчика, но мужа". Как - то , помнится, СМИ РФ, захлёбываясь от лая - доложили городу и миру , показываю какие - то видосики с трубами и вот этм всем, что -водопроводно-космические войска РФ насверлили в Крыму стотыщ скважин и колодцев под воду, протянули из Тамани мильёны километров водопроводов . Таперича у нас воды - хучь залейся и ГТО по брассу сдавай - и типо: "нам вашей биндеровской вражьей воды и даром не нать , и с деньгами не нать !!!" Неужто, сбрехали ? Быть того не может - самая духовная держава мира брехать не будет , вот .
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Дружаня, остановись! Ты тут вываливаешь за бабки, а люди пишут от души. Поэтому валяй по-тихому и никому не мешай.
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**********, у тебя нездоровая фантазия, завязывай с тяжелыми наркотиками))
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Воду можна дати,але додати трохи ціаніду калію...
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Подгорело, касапа? Готовься пить урину и Павлика, который тебя лайкнуло это тоже касается.
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А хто? Цікаво почути. Джемілєв все-таки корінний житель Криму з діда-прадіда на відміну від тимчасових заброд, які уявили себе "хозяєвамі жизні".
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Поспілкуйся з татарами - тоді зрозумієш хто для них цей джамілька.
До сих пір пам'ятають його, а особливо його синка-наркомана який свого часу просто застрелив раба (в них і таке практикувалось). Тому ми і спостерігаємо нині марні спроби "розіграти в Криму татарську карту".
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Я спілкуюся з татарами. Декілька переселених родин осіли у моєму районі. Одразу їх було більше. Тільки інші поїхали далі - у Польщу. Тому не потрібно з'їжджати. Мої знайомі та ами теж проти подачі води. Як і Джемілєв. Тому повторю запитання: хто окрім кримських татар має право вирішувати питання подачі води у Крим?
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Це справедливо. Тільки ви ж не вважаєте, що водою володіє виключно владно зелена верхівка?
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А я кожний рік відпочиваю в Криму....
І спілкуюся з тими татарами, що нині там проживають - та знаю їхні настрої.
Далі пояснювати?
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Все ще відпочиваєш? 😁 І тебе пропускають? Тоді справді нічого пояснювати!!! 🤣
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Референдум проводили? Тепер пийте мочу.(С)
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Якши. "Речь не мальчика, но мужа". Как - то , помнится, СМИ РФ, захлёбываясь от лая - доложили городу и миру , показываю какие - то видосики с трубами и вот этм всем, что -водопроводно-космические войска РФ насверлили в Крыму стотыщ скважин и колодцев под воду, протянули из Тамани мильёны километров водопроводов . Таперича у нас воды - хучь залейся и ГТО по брассу сдавай - и типо: "нам вашей биндеровской вражьей воды и даром не нать , и с деньгами не нать !!!" Неужто, сбрехали ? Быть того не может - самая духовная держава мира брехать не будет , вот .
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Камни с неба тоже будут -- крысчане так мечтали о кацапских нефтедолларах теперь пейте не обляпайтесь Воду в Крым дадим только после его освобождения от оккупантов, - Джемилев - Цензор.НЕТ 5157
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Шось ти ******** московським гівном посмержуєш. Татари мають право на слово.
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На огненном пердаке Павлуши можно для всех кацапов на этой ветке сварить компот из урины, ггг
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_Зеля выходит и говорит: "Это не оккупанты, а партньоры по эффективному управлению Крымом". Вуаля, оккупантов больше "нет". Дело в шляпе, маэстро, урежьте марш!
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Если что катастрофы никто не допустит !!!!
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Кто такой этот Никто и почему вы так в него верите?
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В сентябре 2019 катастрофа уже была. Локальная, но таки катастрофа. С частичной эвакуацией из северного Крыма.
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Джемилев лидер "Слуг"? Воду в Крым дадим только после его освобождения от оккупантов, - Джемилев - Цензор.НЕТ 7077
От чьего имени вещает, "мы освободим". "Мы" это татары, будут освобождать "свою" землю?
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Вообще то он от ПЕСыкив.
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И что ты этим хочешь сказать, что депутаты в ВР должны находится только в пределах своих партий, ну ты фантазер.
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Джемилев против подачи воды в Крым,а вот в кулуарах ВР Украины витает другое мнение чтоб под видом продаживоды открыть канал.
Интересно почему не зароют канал частично или его не разрушат чтоб небыло повода дискутировать по этому поводу.
То же самое и из електричеством.Хоть нам и трындят что его не поставляют в Крым но тем не мение восстановили ЛЕП и усиленно охраняют електроопоры.Возникает вопрос а на чем же работает на полуострове ,,Титан,, на святом духе?Тем более что ему нужна мощность как всем бытовым потребителям Крыма.
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ось по цьому і канал обхідний не рийуть до Азова, щоб кораблі мали прохід незалежний...
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На Крим реалії є ціле інтерв'ю із ним.
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порохоботи незгодні категорично
Абу, наприклад, буде верещати, що воду в Крим намагаються дати з усіх сил і йде активна підготовка.
а через 4 роки воно заверещить, що воду не дали в Крим твльки тому, що на президента надавили масовими протестами українців-патріотів))
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Краще щоб на перших порах Крим був американським.
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О! Засушенный сверчок из под печки голос подал)
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Сходи в баню,помойся
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Це скажи своїй ваті що на Кримє. Ім гарячу воду дають тільки у вихідні.
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Тебе,судя по запаху,вообще никакой не подают.
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Знай, смердяча кацапська дурепа, у мене гаряча вода цілодобово весь рік.
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скучьниє кієвскіє будні - "9 февраля в Киеве по адресу улица Оноре де Бальзака, 32 на лавочке сидела окровавленная женщина. На нее обратили внимание мужчины, которые проходили мимо, и вызвали медиков с патрульными.
Все произошло около 04:20. Об этом сообщает Информатор.
Пострадавшая женщина рассказала, что ее избили несколько мужчин. Она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и толком ничего не могла объяснить. По словам женщины, конфликт произошел из-за того, что она разговаривала на русском языке.
Предварительно медики установили, что у пострадавшей сломан нос, а также выбиты зубы."
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ЇЇ роботою було у 4.20 ранку гаваріть на русскам язикє.
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Вона робила ротом дві справи одночасно.
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Не знаю,не знаю.Мне кажется что на улицах в любое время должно быть безопасно.В Словакии и Венгрии не проходит и пяти минут чтоб днем не проходили пешие патрульные а ночью патрульные на автомобилях.А у нас ментов приходится ждать даже по вызову не мение полчаса.
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Цікавіше, що вона у 4.20 ранку хатєла сказать па русскі...
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Что-то поутихла щенячья радость по поводу моста - уже не радует ?
Экономика не поднялась, туристы не хлынули, новая эра не наступила ?
Бывает ...
Или там проблемы, от которых велено отвлекать внимание ?
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воду в Крым не следрвало вообще подавать
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В смысле канал не надо было строить ?
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Можливо.
Вже в перші роки побудови зрошувальної системи внаслідок особливих гідрогеологічних умов під впливом зрошення рівні ґрунтових вод почали різко підніматися. Для локалізації цих шкідливих наслідків почали прокладати закритий горизонтальний дренаж. У побут увійшла фраза: «Зрошення на фоні дренажу»[6]. До 1981 року зрошувана площа з дренажем займала близько 100 тис. га[2]. Того ж року створене Міжрайонне управління колекторно-дренажних систем[6].
31 жовтня 1966 року на 92 км Північно-Кримського каналу через недбалість при будівництві сталася аварія, внаслідок якої було затоплено 1,8 тис. га поблизу селища Ставки Херсонської області. Через 2 роки аварія трапилась в Джанкойському районі[7].
Рисові сівозміни (майже 25 тис. га) розміщені на зрошуваних солончакових землях, які раніше не використовувались у сільському господарстві[2]. Урожайність рису за часів Радянського Союзу становила пересічно 40-50 ц/га[2].
Загальні втрати води через випаровування на відкритих ділянках і просочування в ґрунт на земляних становить 50%[4].
Важливою проблемою залишається засолення ґрунтів, забруднення природних водойм мінеральними добривами (фосфатами) і гербіцидами[
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Во як рогатих тут повилазили та і зебіли їм під ригують... та куй собачий скоріше на Крим подадуть, а не воду!!!! смерть клятим масковським окупантам!!!!
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(а можно воды канализасьёна... их есть у нас )))))
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Не пей ее.Козленочком станешь.
Хотя наверно я опоздал с предупреждением...
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Неправильный ответ.Ты должен сказать: Ммм е е е е е
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Прям рай порохоботов. Админ оставляет комменты порохоботов и удаляет все другие. Да здравствует цензура и затыкание ртов !
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заткнуть клюв ватному петуху дело нужное и полезное.
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Почему казламордое сцыться своей тряпки?😂😂🌷
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Я не в курсе почему ты ссышься в свою тряпку
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