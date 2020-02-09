 Воду в Крим дамо тільки після його звільнення від окупантів, - Джемілєв

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "Радіо Крим.Реалії".

"Звичайно, дефіцит води в Криму є. У степовій частині це вже катастрофа для сільського господарства. Ми будемо подавати воду, обов'язково, але тільки після звільнення Криму від окупантів. Розмови про те, що це завдає шкоди жителям, інші сентименти - розкажіть це в іншому місці. Ви що, очікували, що вам створять комфортні умови? Країна, чию територію ви окупували? Нагадаю, що відповідно до Женевської конвенції 1949 року вся відповідальність за стан людей на окупованій території лягає на країну-окупанта, тож говорити про гуманітарні речі нам не треба", - сказав Джемілєв.

Нагадаємо, глава бюджетного комітету Верховної Ради України Юрій Арістов розповів про ідею продавати воду в окупований Росією Крим у коментарі кореспонденту проєкту "Радіо Свобода" "Схеми".

Читайте також: Окупаційна влада Сімферополя обмежить подачу води жителям міста через обмілілі водосховища