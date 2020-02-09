 Воду в Крим дамо тільки після його звільнення від окупантів, - Джемілєв

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "Радіо Крим.Реалії".
"Звичайно, дефіцит води в Криму є. У степовій частині це вже катастрофа для сільського господарства. Ми будемо подавати воду, обов'язково, але тільки після звільнення Криму від окупантів. Розмови про те, що це завдає шкоди жителям, інші сентименти - розкажіть це в іншому місці. Ви що, очікували, що вам створять комфортні умови? Країна, чию територію ви окупували? Нагадаю, що відповідно до Женевської конвенції 1949 року вся відповідальність за стан людей на окупованій території лягає на країну-окупанта, тож говорити про гуманітарні речі нам не треба", - сказав Джемілєв.
Нагадаємо, глава бюджетного комітету Верховної Ради України Юрій Арістов розповів про ідею продавати воду в окупований Росією Крим у коментарі кореспонденту проєкту "Радіо Свобода" "Схеми".
До сих пір пам'ятають його, а особливо його синка-наркомана який свого часу просто застрелив раба (в них і таке практикувалось). Тому ми і спостерігаємо нині марні спроби "розіграти в Криму татарську карту".
І спілкуюся з тими татарами, що нині там проживають - та знаю їхні настрої.
Далі пояснювати?
От чьего имени вещает, "мы освободим". "Мы" это татары, будут освобождать "свою" землю?
Интересно почему не зароют канал частично или его не разрушат чтоб небыло повода дискутировать по этому поводу.
То же самое и из електричеством.Хоть нам и трындят что его не поставляют в Крым но тем не мение восстановили ЛЕП и усиленно охраняют електроопоры.Возникает вопрос а на чем же работает на полуострове ,,Титан,, на святом духе?Тем более что ему нужна мощность как всем бытовым потребителям Крыма.
Абу, наприклад, буде верещати, що воду в Крим намагаються дати з усіх сил і йде активна підготовка.
а через 4 роки воно заверещить, що воду не дали в Крим твльки тому, що на президента надавили масовими протестами українців-патріотів))
Все произошло около 04:20. Об этом сообщает Информатор.
Пострадавшая женщина рассказала, что ее избили несколько мужчин. Она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и толком ничего не могла объяснить. По словам женщины, конфликт произошел из-за того, что она разговаривала на русском языке.
Предварительно медики установили, что у пострадавшей сломан нос, а также выбиты зубы."
Экономика не поднялась, туристы не хлынули, новая эра не наступила ?
Бывает ...
Или там проблемы, от которых велено отвлекать внимание ?
Вже в перші роки побудови зрошувальної системи внаслідок особливих гідрогеологічних умов під впливом зрошення рівні ґрунтових вод почали різко підніматися. Для локалізації цих шкідливих наслідків почали прокладати закритий горизонтальний дренаж. У побут увійшла фраза: «Зрошення на фоні дренажу»[6]. До 1981 року зрошувана площа з дренажем займала близько 100 тис. га[2]. Того ж року створене Міжрайонне управління колекторно-дренажних систем[6].
31 жовтня 1966 року на 92 км Північно-Кримського каналу через недбалість при будівництві сталася аварія, внаслідок якої було затоплено 1,8 тис. га поблизу селища Ставки Херсонської області. Через 2 роки аварія трапилась в Джанкойському районі[7].
Рисові сівозміни (майже 25 тис. га) розміщені на зрошуваних солончакових землях, які раніше не використовувались у сільському господарстві[2]. Урожайність рису за часів Радянського Союзу становила пересічно 40-50 ц/га[2].
Загальні втрати води через випаровування на відкритих ділянках і просочування в ґрунт на земляних становить 50%[4].
Важливою проблемою залишається засолення ґрунтів, забруднення природних водойм мінеральними добривами (фосфатами) і гербіцидами[
Хотя наверно я опоздал с предупреждением...