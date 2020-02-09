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Матеріали за темою:
Все про:вірус (217) Китай (386)

 Кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 811, понад 37 тис. заражених

Від пневмонії, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, на материковій частині Китаю померли 811 осіб, також повідомляється про 2656 нових підтверджених випадків зараження.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Сіньхуа, Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР у неділю зазначив, що він отримав ... повідомлення про 2656 нових підтверджених випадків зараження пневмонією, спричиненою коронавірусом нового типу, а також про 89 нових летальних випадків від цього захворювання за суботу.

Як зазначається, кількість підтверджених випадків захворювання на пневмонію, спричинену коронавірусом нового типу, на материковій частині Китаю сягнуло 37 тис. 198, 811 людей померли. 6188 пацієнтів перебувають у важкому стані.

Водночас із лікарень після одужання виписано 2649 осіб.

За даним Державного комітету у справах охорони здоров'я КНР, у Гонконзі, Аомині і на Тайвані зареєстровано відповідно 26 (1 летальний випадок), 10 і 17 випадків зараження коронавірусом нового типу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174630
 
 
 Топ коментарі
 
Але є позитивна тенденція до одужання хворих. Через деякий час хворобу локалізують.
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Не такий страшний чорт, як його малюють!
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_Задачка для младших классов про бассейн и две трубы. В день появляется 2-4 тыс. новых заражённых и 500 (припустим. На деле меньше) вылеченных. Вопрос: это похоже на "локализацию"? Вопрос: как скоро медицина схлопнется и каков тогда будет уровень смертности среди заразившихся?
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Не такий страшний чорт, як його малюють!
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Смертність 1:3. Якось не дуже оптимістично.
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То есть официально умирает под 100 человек -- а не официально ? Статистика ухудшается вирус реально распространяется очень быстро
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Скончались 811 человек, вылечелись 2649 которые уже врядле заболеют вирусом так что не ссы, многие выживут
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23,4% смертність, майже кожний четвертий.Але ж більшість виживе, логічно.Для цивілізації не критично.
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Ти новину читав? 2649-то не вилікувані, а інфіковані за добу.
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Москалик має на увазі, що за весь час вилікувались 2649 .
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_То ли в эпицентах эпидемии схлопывается медицина и заканчиваются врачи. То ли решили писать статистику в бодром духе "айда все к нам, вода отличная". То ли правда первый проблеск надежды, во что очень хочется верить. Посмотрю как завтра отреагируют биржи, учитывая продление "каникул" в кетае до 20 февраля...
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Але є позитивна тенденція до одужання хворих. Через деякий час хворобу локалізують.
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_Задачка для младших классов про бассейн и две трубы. В день появляется 2-4 тыс. новых заражённых и 500 (припустим. На деле меньше) вылеченных. Вопрос: это похоже на "локализацию"? Вопрос: как скоро медицина схлопнется и каков тогда будет уровень смертности среди заразившихся?
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Время покажет. Если количество выздоровевших будет превышать умерших, то не всё так плохо
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Та уже есть данные что вирус косит пожилых людей 60+, остальные в большинстве выздоравливают, но есть и минус, у людей не вырабатывается иммунитет, то есть существует риск повторного заражения, что усложняет задачу по локализации.
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Такий самий майже, бо специфічного лікування не має.
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_Нет, ошибка! С помощью аппаратов ИВЛ вытягивают они сейчас тех, кто попадает в графу "вылечено". Посмотри видео и фото из больниц и госпиталей, почитай.
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Я радий за китайців, що у них так багато апаратів.Нам це не світить.Тому в реаліях України вплив медицини на перебіг буде мінімальний.
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Молим Бога, чтобы коронавирус до Украины не добрался. С нашей медициной это будет КОНЕЦ.
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