 Кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 811, понад 37 тис. заражених

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Сіньхуа, Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР у неділю зазначив, що він отримав ... повідомлення про 2656 нових підтверджених випадків зараження пневмонією, спричиненою коронавірусом нового типу, а також про 89 нових летальних випадків від цього захворювання за суботу.

Як зазначається, кількість підтверджених випадків захворювання на пневмонію, спричинену коронавірусом нового типу, на материковій частині Китаю сягнуло 37 тис. 198, 811 людей померли. 6188 пацієнтів перебувають у важкому стані.

Водночас із лікарень після одужання виписано 2649 осіб.

За даним Державного комітету у справах охорони здоров'я КНР, у Гонконзі, Аомині і на Тайвані зареєстровано відповідно 26 (1 летальний випадок), 10 і 17 випадків зараження коронавірусом нового типу.

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