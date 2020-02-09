 Найманці РФ тричі порушили "тишу", біля Оріхового знову застосовували артилерію, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначають у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу населеного пункту Лебединське, застосувавши автоматичний гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

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Два ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поруч з Оріховим зі ствольної артилерії калібру 122 мм противник випустив 12 снарядів, із міномета калібру 120 мм - 16 мін; неподалік Щастя - з великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї.

За минулу добу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська випустили десять мін із 82-мм мінометів по захисниках Лебединського.

За поточну добу втрат немає, зазначається в повідомленні.

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