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 Політика України
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Все про:обстріл (5943) операція Об'єднаних сил (2036)

 Найманці РФ тричі порушили "тишу", біля Оріхового знову застосовували артилерію, - штаб ООС

У суботу, 8 лютого, найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції Збройних сил України, і від початку поточної доби здійснили ще один обстріл.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначають у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу населеного пункту Лебединське, застосувавши автоматичний гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

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Два ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поруч з Оріховим зі ствольної артилерії калібру 122 мм противник випустив 12 снарядів, із міномета калібру 120 мм - 16 мін; неподалік Щастя - з великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї.

За минулу добу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська випустили десять мін із 82-мм мінометів по захисниках Лебединського.

За поточну добу втрат немає, зазначається в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174629
 
 
 Топ коментарі
 
Поряд з Орєхово- це Золоте. Розведення показало свою ефективність.
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То, швидше, одностороннє відведення українських військ.
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Засцятник? Поїхав жалітися Папі, що цого доля сміливістю обділила. Запросив Папу на.... Донбас!!!, який повністю не контролює. Вьумайтесь, товариство! Ви запрошуєте у гості шановану всіми людину і садовите її за стіл на роламане крісло. Або по іншому - вкладаєте спати у кімнаті, куди ночами затазять грабіжники! Зєлєнскій у свої 43 вже не має шансу змінитися.
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Поряд з Орєхово- це Золоте. Розведення показало свою ефективність.
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То, швидше, одностороннє відведення українських військ.
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Коли вам кажуть, що в Золотому, там де відвели війська, абсолютна тиша, майте на увазі, що Оріхове-це 15 хв від Золотого... тобто вам брешуть!!!

З початком цієї доби російські окупаційні війська з артилерійських систем калібру 122 мм випустили 12 снарядів та зі 120-мм мінометів - 16 мін по захисникам Оріхового.
Таким чином, починаючи з 7 лютого, поблизу Оріхового по українських позиціях вже випущено 17 снарядів калібру 122 мм.

Найманці РФ тричі порушили "тишу", біля Оріхового знову застосовували артилерію, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 903
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!! Пораненним воїнам України скорішого одужання!!!
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Трое отказались от ордынских пачпортов
Найманці РФ тричі порушили "тишу", біля Оріхового знову застосовували артилерію, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1451
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