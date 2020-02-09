 Він був дуже неслухняним, неправильно повідомляв зміст моїх "ідеальних" дзвінків, - Трамп про причини звільнення Віндмана

Про це йдеться у твітері Трампа, передає Цензор.НЕТ.

"Насправді, я його не знаю, ніколи не розмовляв із ним і не зустрічався. Але він був дуже неслухняним, неправильно повідомляв зміст моїх "ідеальних" дзвінків. Також його керівники публічно говорили про його проблеми із судженнями, трудовою дисципліною і витоком секретної інформації. Іншими словами: пішов геть", - заявив Трамп.

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Нагадаємо, ветерана війни в Іраку, українця за походженням, головного експерта Ради нацбезпеки США щодо України, підполковника Олександра Віндмана 7 лютого звільнили з Білого дому. Віндман свідчив у Палаті представників у рамках імпічменту Трампа. Адвокат Девід Прессман сказав, що Віндмана "попросили піти з Білого дому через те, що він сказав правду".

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