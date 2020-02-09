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Все про:США (6258) звільнення (777) Трамп (2556) Віндман Александер (6)

 Він був дуже неслухняним, неправильно повідомляв зміст моїх "ідеальних" дзвінків, - Трамп про причини звільнення Віндмана

Президент США Дональд Трамп спростував "фейкові" новини CNN щодо причин звільнення чиновника українського походження, співробітника Ради нацбезпеки й експерта щодо України Олександра Віндмана.

Про це йдеться у твітері Трампа, передає Цензор.НЕТ.

"Насправді, я його не знаю, ніколи не розмовляв із ним і не зустрічався. Але він був дуже неслухняним, неправильно повідомляв зміст моїх "ідеальних" дзвінків. Також його керівники публічно говорили про його проблеми із судженнями, трудовою дисципліною і витоком секретної інформації. Іншими словами: пішов геть", - заявив Трамп.

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Він був дуже неслухняним, неправильно повідомляв зміст моїх ідеальних дзвінків, - Трамп про причини звільнення Віндмана 01

Нагадаємо, ветерана війни в Іраку, українця за походженням, головного експерта Ради нацбезпеки США щодо України, підполковника Олександра Віндмана 7 лютого звільнили з Білого дому. Віндман свідчив у Палаті представників у рамках імпічменту Трампа. Адвокат Девід Прессман сказав, що Віндмана "попросили піти з Білого дому через те, що він сказав правду".

Читайте також: "Мені добре відомий цей факт", - чиновник Білого дому Віндман підтвердив, що Путін поширював версію про "втручання" України у вибори в США

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174621
 
   
 Топ коментарі
 
Человек публично рисковал своей карьерой потому что заступился за Украину а вы его на хер посылаете... Украина благодарная...
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Якщо залишиться на другий термін, то зробить. Він залишив навколо себе самих відданих та перевірених, вони йому допоможуть.
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Для Украины Трамп наихудший вариант, как и Помпео, который заявил "Решайте свои проблемы с Россией сами, а Крым вы отдали, так что забудьте". Приплыли!
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А ще Трамп знову хоче зняти санкції з росії та зробити її стратегічним партнером.
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Якщо залишиться на другий термін, то зробить. Він залишив навколо себе самих відданих та перевірених, вони йому допоможуть.
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Да уж ну ладно Украина нет опыта демократии выборности законов судов справедливости и как результат "голубь мира" Зелебобик" ..но США.... с ее историей и опытом и институтами власти, противовесов, судов (да не все идеально) и нате вам... выбрали по приколу Трампа... несколько противно читать сей бред и цитирование Трампа.. у человека ОГРОМНАЯ ВЛАСТЬ ОДНА ИЗ ДА ЧТО ТАМ КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ армия флот авиация технологии атомное и иное оружие Космос.... а интересно... если Трамп окружил себя как наш "клован" непотрибом дурачками и "жополизами" (***пардон сарказм идиома неологизм) то как еще США не распалась на отдельные компоненты...???!!!
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Президент США Дональд Трамп пожелал, чтобы отношения между Москвой и Вашингтоном стали лучше. Посол США в РФ Джон Салливан уже получил от президента поручение работать над достижением данной цели, сообщает "РБК".

"Президент США Дональд Трамп поручил послу в России Джону Салливану сделать все возможное, чтобы улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном", - говорится в сообщении.

По словам Салливана, он неоднократно обсуждал пути конструктивного взаимодействия Соединенных Штатов и правительства России со своим предшественником Джоном Хантсманом. Новый америкнаский посол намерен продолжать его курс.

Салливан констатировал, что отношения США и России находятся в низшей точке за последние 30 лет.

Сенат утвердил Джона Салливана на должность посла США в России в декабре 2019 года. 5 февраля он вручил верительные грамоты президенту Владимиру Путину.
https://112.ua/mir/tramp-zahotel-uluchsheniya-otnosheniy-s-rf-novyy-amerikanskiy-posol-sallivan-uzhe-poluchil-zadanie-525044.html
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у 2014 на перші офіційні збори нардепів БПП був запрошений посол кремля в Україні Зурабов, натомість грубо не пропустили Філатова, саме завдяки якому і його команді вдалося зупинити рюській мір у 2014

пб
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як поросенко?
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Донні - це щось! Він постійно дивує, як і наш клован. Шо з ними не так, з цими клованами?
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кроме как языком телипать ничего не получается..
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для того и пропихнули- лохам лапшу вешать..... не помню точно у кого из предсказателей было
такое высказывание что последний настоящий президент америки будет совершенно белый ну
в смысле волосы.... это был блин клинтон.... да да любитель кабинетных минетов, а после
него уже будут не избранные а подобранные
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Предсказание?! Да что с вами не так, люди?
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Справа у тому, що все в світі є математична закономірність.
Ще у 90 писали (ми тоді ще паперові газети читали), що війна почнеться коли Америкою керуватиме чорний президент. На тоді це було наче плювок в обличчя. В Америці і чорний президент, цього ніколи, ніколи не станеться і тому війна мало ймовірна. Передбачень тоді було багато, тому що з розвалом Союзу основна інертна маса народу не знала куди йде країна, всі задавалися питаннями. Версій було багато, щось підтвердилося, а щось ні. Це як лотерея, наче і є матиматичне підгрунтя, але всеодно всі вірять у чудо
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Я не думаю,шо матиматическая,но закономерность есть.И зта закономерность называется-кодировка.Вы вот думаете на 5-10лет вперед.А есть такие(действуют по инструкции,заповедям)которые на1000 лет вперед строят планы,и эти планы не очень веселые для народов.
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Люди завжди поділялися на оптимістів і песимістів.
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Немножко юмора:
-Кто такой оптимист?
-Это выпивший реалист.
-А кто такой пессимист?
-Это выпивший реалист на следуещее утро.
.
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если ты обратил внимание я воспользовался предсказанием в качестве пост-фактум
и что "не так" если они совпадают с реальностью ???
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Предсказание - это логическое предвидение будущего.
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Оцените экономические показатели США за время президентства Трампа.
Потом можно будет и о языке вспомнить.
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Є докази?
Немає... тоді ти, як ******** казати Алі, терпіло та брехун|
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чиновника украинского происхождения -- Виндмана

Ещё один щироукраинский чистокровный рехворматорский Виндман...
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А Виндман - явно украинская фамилия. Кровный родственник Зеленского. Тут вроде как все ясно.
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Фахівець в "ідіш"? Вікно на "ідіш" - די פֿענצטער (фЭнцтэр)... Ідіш формувався на основі німецької мови. Німецькою вікно - das Fenster...(фЕнстер)...
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Розслабся, хоча зранку в неділю! То був жарт! А німецька, чи ідіш тут взагалі ні до чого!
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А я "доброволець"... І я - "в окопі"... Стріляю "на звук" чи "порух"...
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Ага, кровный родственник его зятя, там в сша все родственники, особенно врачи, адвокаты и сенат
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Евреи долгое время размножались исключительно путём инцеста. Поэтому кровные связи у евреев тесные и крепкие.
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Человек публично рисковал своей карьерой потому что заступился за Украину а вы его на хер посылаете... Украина благодарная...
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Цензор, просто оставьте оригинал сообщений, ну нельзя постить « такой» перевод в подобном формате.
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Немає на це часу...
Потрібно постійно відловлювати кривдників порохоботів...
А переклад, та то таке Он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих "идеальных" звонков, - Трамп о причинах увольнения Виндмана - Цензор.НЕТ 309
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он был очень непослушным но.... я его совсем не знаю........... блть....... шо тут скажешь.................
клоун есть клоун но..... окружающие почемуто загипнотезированы как макаки удавом..... да и тут
тоже по моему разборки чисто корпоративные потомушо чубчика от "украинца" Виндмана защи-
щает "американец" Давид Прессман..... хобана....... шо тоже изодессыздарсьте ???
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Для Украины Трамп наихудший вариант, как и Помпео, который заявил "Решайте свои проблемы с Россией сами, а Крым вы отдали, так что забудьте". Приплыли!
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При Обаме сколько стоил баррель?
А ведь главное- это оставить рашку без денег. Это один из самых эффективных , бескровных способов закончить все войны, где рашка есть прямой и скрытый спонсор /участник.
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Основной потребитель этих баррелей - Европа. Отнюдь не Штаты.
А она, увы, в последнее время на Россию посматривает довольно благосклонно.
Достаточно вспомнить эпопею с СП-2.
Кстати, я не уверен, что при Обаме США действовали бы столь решительно по части санкций к СП-2.
Миротворец был еще тот.
Особенно в вопросе продажи оружия Украине.
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А как назвать тех, кто его защищают и голосуют за него?!
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В Штатах не все так однозначно. Например, рост экономике при Трампе не отрицают даже его оппоненты. Да и большинство белого населения за него. Главное в том, что в Шиаиах голосуют не "по приколу "
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На американских форумах читаю, что "рост экономики" это краткоременный подъем и фикция. И что у многих жизнь ухудшилась. А последствия срампа еще аукнутся в долговременной перспективе
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На украинских сайтах, а особенно ТВ про нашу страну тоже многое можно прочитать и услышать. От полной ж.... до райской жизни.все зависит от личности. Но факт процветания на лицо, а что там кратковременно и как аукнется, пусть американцы сами разбираются. Хотя руцким ватникам и зебилам за пиндосов виднее Он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих "идеальных" звонков, - Трамп о причинах увольнения Виндмана - Цензор.НЕТ 528
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"Он был непослушным" Он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих "идеальных" звонков, - Трамп о причинах увольнения Виндмана - Цензор.НЕТ 6080. А как же знаменитая американская демократия Он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих "идеальных" звонков, - Трамп о причинах увольнения Виндмана - Цензор.НЕТ 9638?
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шой то за демократия такая ухо греть о президентских разговорах и интерпретировать потом по своему усмотрению
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А при чем тут демократия? Собирай свою команду и работай. И отвечай за нее. Вот президент Украины Зеля. Он может где-то и неплохой парень, но трахают его вт.ч. и за тех недоумков, которых он взял в свою компашку. Это и называется демократия. А послушание это что-то из другой оперы.
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Фамилия «Виндман» таки обязывает всегда иметь пару умных слов, а не ещё одно продолжение спины вместо головы.
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Старый мудак да еще и миллиардер! Американцы совсем отупели! Был бы жив Задорнов, он бы их с гамном смешал! Россияне, естественно, стараются позиционировать Донни , как большого друга России! Дружба с 72-летним мудаком вряд-ли возможна! А если вдруг выиграет повторные выборы - вообще киздец!
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Уже напоминали, что он продавливает снятие санкций с раши и в стратегические партнеры
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А кого тут интересует мнение твоего покойного задрота Задорнова и мнения кацапов в целом? Валил бы ты на парашу со своей расеей, Грыша.
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Між іншим, "задрот" помер від раку мозку... Що таке "пухлина у мозку", мені достеменно відомо - знайома сім"я все життя мучилася - теща "воду варила"... І тільки після того, як її інсульт звалив, і провели томографію мозку, довідалися, що у неї в голові доброякісна пухлина... А у цього - рак!
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Який дурень тобі сказав, що він мій? Він тоді ще савецким був! Просто окрім нього ніхто особливо на США і не наїжджав, Фроля!
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Тошо дурня мабуть Гришою кличуть Він був дуже неслухняним, неправильно повідомляв зміст моїх "ідеальних" дзвінків, - Трамп про причини звільнення Віндмана - Цензор.НЕТ 5423. Бо "россияне" та "Россия" українцями не сприймається. Москалі - агресори, Раша - параша це правда.
Слава Україні!
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а кого вздорнов не мешал с гавном выгодно оттеняя на этом фоне лишнехромасомных
финно-бурятов?
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Без привязки к политике. Мне Трамп просто не нравится своим фейсом. А такие люди обычно - гавно. И моя интуиция еще ни разу не подводила. Пардон, просто мысли вслух.
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на счёт фейса - Рейган на рожу выглядит тоже не очень серьёзно можно даже сказать
слехка по идиотски и тем не менее он сумел провести стратегическую линию которая
в итоге накрыла совок медным тазом.......
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Он в молодости был симпатичный. А к старости все дурнеют. Это миф, что только женщины. Мужчины тоже )))
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Раніше було інакше? Правили б розумні- не було б війн, голоду, злиднів. Апріорі будь-яка влада- лише для контролю за менш пронирливими ідіотами.
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Все вірно - зрадників потрібно позбуватись.
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Это говорит Президнт Соединенных Штатов Америки? Пацаны, я не курил, Сява, оставь.
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Трамп. Рыжелицый . Прям как в анекдоте.
"А кто будет мухлевать, того будут бить по наглой рыжей морде" )))
https://www.yahoo.com/huffpost/donald-trump-hair-unflattering-photo-william-moon-015641589.html
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Віндман і Вальцман брати?
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Мені цікаво, от чому ми перед Господом повинні виглядати сірими і вбогими, а життя навколо себе влаштовуємо вишукано і яскраво. Господь бачить душу і не бачить всього іншого? Тоді ще одне питання, якщо він не бачить нічого крім души, то навіщо таке сіре вбрання?
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Та вообще непонятно это лицемерие. Проститутки и убийцы прутся в церковь в поаточках и скромно потупив глаза. А души продали дьяволу.
А честный человек не притворяется
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Бо базиліка св.Петра є фактично його домовиною і не тільки його.
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Весь час, поки сидить на форумі... На нього світіння монітора хвороботворно діє - начинає молоть ахінею...
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Його краще ігнорувати, бо кажуть, що не треба торкатися ...
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Та я в курсі... Мав "щастя" поспілкуваться... В мене дома кажуть про таких: "Не чіпай гімно - смердіть не буде...".
А з Трампа не треба робить "демона зла"... Він просто самодур... Всі його дії смердять волюнтаризмом... І це підтверджують і колишні працівники його компаній - людина не терпіла альтернативних думок, і ніколи до них не дослуховувалася, тому тричі він банкрутував... Йому потрібні не "співробітники", а "гвинтики"... Якщо у "гвинтика" був "шліц" не тої форми, чи різьба з іншим "кроком" чи глибиною, він його, просто, викидав, замінюючи його іншим... Саме це ми і спостерігаємо тут...
І з "Путіним" його рівнять не варто - там питання цікавіше... Якщо Трамп ставить собі мету, і пре, ламаючи всі перепони, в конкретну точку (поки не спинять), то у "Путіна" хоч мета і є, однак, він діє по читуації (частіш всього - з короткочасним успіхом). Наткнувшись на необорну перепону, він починає шукать "червоточини", обхідні шляхи, проводить "відволікаючі маневри", тимчасові відступи з позицій... Сказать, що він "хороший тактик", не можна - деякі його дії носять суперечливий характер... А це все говорить про одне - перед нами - "колективний Путін"... Та істота, що ходить на двох ногах, і відкриває рот в публічному просторі - просто "ретранслятор"... Це той самий "ліцедєй", що й Зеленський, тільки більш високого "штибу", і з командою розумних "ниткосмикателів"... Тільки от, останнім часом, "нитосмикателі" між собою "гризтися" стали - "денех нет"... От і сіпають кожний за свої... А "паяц", на сцені, творить безладні рухи... Зеленському легше - у нього один "ниткосмикатель"... Єдина проблема - він-то, за нитки смикає, однак його "хотєлки" перевищують можливості дерев"яної ляльки...
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Трампа бы в президенты какой-нибудь латиноамериканской страны, вроде Колумбии или Гондураса. С его логикой и моральными принципами он бы там органично смотрелся.
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Мда уж, у каждого государства свои клоуны. У нас зелёный, в штатах рыжий, на срашке вообще )(уйло. Вот только сейчас клоуны во власти опасны. Как примат с гранатой 🤔🤔🤔
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Данилюк трижды предлагал мне возглавить Минобороны Украины, Виндман.-Кагалом Коломойского Виндман побрезговал.
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Причому руде чмо звільнило не тільки Олександра,але і його брата-близнюка, Євгена Віндмана,старшого юриста ради нацбезпеки,що взагалі не брав участі в процедурі імпічмента.
Отака гнида !
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Трамп брав гроші в московських ворогів,це ганьба США. Віндману дякую за принциповість.
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Трамп только подтвердил мое мнение о нем, как о низком человеке. Использовать свое служебное положение для сведения счетов со своими не только политическими оппонентами могут только подлецы. Очень надеюсь, что это его последний срок и американцы его не выберут на второй срок.
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