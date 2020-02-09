 Він був дуже неслухняним, неправильно повідомляв зміст моїх "ідеальних" дзвінків, - Трамп про причини звільнення Віндмана

Про це йдеться у твітері Трампа, передає Цензор.НЕТ.
"Насправді, я його не знаю, ніколи не розмовляв із ним і не зустрічався. Але він був дуже неслухняним, неправильно повідомляв зміст моїх "ідеальних" дзвінків. Також його керівники публічно говорили про його проблеми із судженнями, трудовою дисципліною і витоком секретної інформації. Іншими словами: пішов геть", - заявив Трамп.
Нагадаємо, ветерана війни в Іраку, українця за походженням, головного експерта Ради нацбезпеки США щодо України, підполковника Олександра Віндмана 7 лютого звільнили з Білого дому. Віндман свідчив у Палаті представників у рамках імпічменту Трампа. Адвокат Девід Прессман сказав, що Віндмана "попросили піти з Білого дому через те, що він сказав правду".
"Президент США Дональд Трамп поручил послу в России Джону Салливану сделать все возможное, чтобы улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном", - говорится в сообщении.
По словам Салливана, он неоднократно обсуждал пути конструктивного взаимодействия Соединенных Штатов и правительства России со своим предшественником Джоном Хантсманом. Новый америкнаский посол намерен продолжать его курс.
Салливан констатировал, что отношения США и России находятся в низшей точке за последние 30 лет.
Сенат утвердил Джона Салливана на должность посла США в России в декабре 2019 года. 5 февраля он вручил верительные грамоты президенту Владимиру Путину.
https://112.ua/mir/tramp-zahotel-uluchsheniya-otnosheniy-s-rf-novyy-amerikanskiy-posol-sallivan-uzhe-poluchil-zadanie-525044.html
пб
такое высказывание что последний настоящий президент америки будет совершенно белый ну
в смысле волосы.... это был блин клинтон.... да да любитель кабинетных минетов, а после
него уже будут не избранные а подобранные
Ще у 90 писали (ми тоді ще паперові газети читали), що війна почнеться коли Америкою керуватиме чорний президент. На тоді це було наче плювок в обличчя. В Америці і чорний президент, цього ніколи, ніколи не станеться і тому війна мало ймовірна. Передбачень тоді було багато, тому що з розвалом Союзу основна інертна маса народу не знала куди йде країна, всі задавалися питаннями. Версій було багато, щось підтвердилося, а щось ні. Це як лотерея, наче і є матиматичне підгрунтя, але всеодно всі вірять у чудо
-Кто такой оптимист?
-Это выпивший реалист.
-А кто такой пессимист?
-Это выпивший реалист на следуещее утро.
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и что "не так" если они совпадают с реальностью ???
Потом можно будет и о языке вспомнить.
Немає... тоді ти, як ******** казати Алі, терпіло та брехун|
Ещё один щироукраинский чистокровный рехворматорский Виндман...
Потрібно постійно відловлювати кривдників порохоботів...
А переклад, та то таке
клоун есть клоун но..... окружающие почемуто загипнотезированы как макаки удавом..... да и тут
тоже по моему разборки чисто корпоративные потомушо чубчика от "украинца" Виндмана защи-
щает "американец" Давид Прессман..... хобана....... шо тоже изодессыздарсьте ???
А ведь главное- это оставить рашку без денег. Это один из самых эффективных , бескровных способов закончить все войны, где рашка есть прямой и скрытый спонсор /участник.
А она, увы, в последнее время на Россию посматривает довольно благосклонно.
Достаточно вспомнить эпопею с СП-2.
Кстати, я не уверен, что при Обаме США действовали бы столь решительно по части санкций к СП-2.
Миротворец был еще тот.
Особенно в вопросе продажи оружия Украине.
Слава Україні!
финно-бурятов?
слехка по идиотски и тем не менее он сумел провести стратегическую линию которая
в итоге накрыла совок медным тазом.......
"А кто будет мухлевать, того будут бить по наглой рыжей морде" )))
https://www.yahoo.com/huffpost/donald-trump-hair-unflattering-photo-william-moon-015641589.html
А честный человек не притворяется
А з Трампа не треба робить "демона зла"... Він просто самодур... Всі його дії смердять волюнтаризмом... І це підтверджують і колишні працівники його компаній - людина не терпіла альтернативних думок, і ніколи до них не дослуховувалася, тому тричі він банкрутував... Йому потрібні не "співробітники", а "гвинтики"... Якщо у "гвинтика" був "шліц" не тої форми, чи різьба з іншим "кроком" чи глибиною, він його, просто, викидав, замінюючи його іншим... Саме це ми і спостерігаємо тут...
І з "Путіним" його рівнять не варто - там питання цікавіше... Якщо Трамп ставить собі мету, і пре, ламаючи всі перепони, в конкретну точку (поки не спинять), то у "Путіна" хоч мета і є, однак, він діє по читуації (частіш всього - з короткочасним успіхом). Наткнувшись на необорну перепону, він починає шукать "червоточини", обхідні шляхи, проводить "відволікаючі маневри", тимчасові відступи з позицій... Сказать, що він "хороший тактик", не можна - деякі його дії носять суперечливий характер... А це все говорить про одне - перед нами - "колективний Путін"... Та істота, що ходить на двох ногах, і відкриває рот в публічному просторі - просто "ретранслятор"... Це той самий "ліцедєй", що й Зеленський, тільки більш високого "штибу", і з командою розумних "ниткосмикателів"... Тільки от, останнім часом, "нитосмикателі" між собою "гризтися" стали - "денех нет"... От і сіпають кожний за свої... А "паяц", на сцені, творить безладні рухи... Зеленському легше - у нього один "ниткосмикатель"... Єдина проблема - він-то, за нитки смикає, однак його "хотєлки" перевищують можливості дерев"яної ляльки...
Отака гнида !