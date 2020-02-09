 Троє 5-річних дітей провалилися під лід на ставку на Запоріжжі, врятувати їх не вдалося

Про це повідомляє пресслужбу ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Запорізька область, 8 лютого о 20:24 до ДСНС надійшла інформація, що в с. Долинське Запорізького району на місцевому ставку провалилися під лід і потонули 3 дитини (2014 р.н.)", - йдеться в повідомленні.
Як уточнив Укрінформу директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко, всім дітям було по п'ять років, серед них двоє близнюків.
На місце виїхали три бригади медиків. За життя дітей боролися упродовж години, але врятувати їх не вдалося.
У поліції факт трагедії підтвердили, подробиці обіцяють повідомити згодом.
вороватькосить колхозный горох
Моя мама казала: у мене дітьми поле не засіяне. Ми не вешталися отак без нагляду.
Де були батьки цих діток ?
То у вас малих дітей авта збивають, бо вони йдуть самі, то їх піском засипає в кар*єрах, бо вони там граються, то вони топляться на ставках і нема кому врятувати, бо без дорослих, то ще щось.
Тут до 12-ти років ти маєш права дитину саму навіть в квартирі лишити.
Як ви можете кидати дітей напризволяще ? Я свою доньку за руку весь час водила: на ескалаторі притримувала, на пероні - теж за руку, в автобус - так само, весь час на виду, а не десь там вона за п*ять метрів від мене йде через дорогу, для горя достатньо секунди. На вулицю гратися: на мої очі.
Зима тепла, який ставок і лід ?
Може, я жорстока, але вже й не знаю, чи для тих батьків така втрата це - горе чи ні.
Дуже боляче, пішли невинні душі анголиків.
Я пам*ятаю ці історії з викраденням дітей (про свою розказувала колись), про циганів.
Так само донька: друзі, подружки до нас - вона до них. Але сама в двір - ні. Де ? У Києві ? Маленьку дівчинку я маю відпустити отак, коли мені дядьки казали, дивлячись на неї: такая маленькая і уже такая симпатичная. У нас і двору не було: ходили на майданчик до дитячого садочку. Приїхали сюди: тут взагалі інтернаціонал.
Береженого Бог береже (с) і шукати пригод на свою голову не слід.
І так, як там вище написали: не можливо бути біля дитини постійно, і діти ростуть, треба пояснювати і розказувати, як себе поводити у різних ситуаціях.
Дітям-60-70-80 присвячується
Що змінилося ?
Як на мене, життя стало жорстокішим і підступнішим. Нема більше тієї довіри до людей. Так, раніше відкривали двері, пускали в квартиру, а зараз - ні. Бо повно зловмисників, які на кожному кроці намагаються вас надурити, обікрасти.
Скільки тут пишуть (мені і мама розказує) про зростання кількості крадіжок (виносять все білим днем), про усякі підозрілі дзвінки (злита інфа з привату, підстави з типу аварією і т.д.).
От і мусять люди відгороджуватися/закриватися в собі, аби захиститися.
Я вважаю (хіба що раніше не писали), що кількість злочинів проти дітей теж зросла.
Ностальгія нічого не дасть. Треба адаптуватися до інших умов.
А щодо моїх коментів по новині: є нещасні випадки і є недбалість батьків. Бо діти - це відповідальність. Так, те, що виросли без нагляду з екстримом - то щастя. Але щастить не всім. І винні у смерті цих діток - лише їхні батьки, більше ніхто.
З приводу сільського життя, то по своєму досвіду скажу так: бувало з ранку на вєлік і ввечері тільки додому. Але усе в межах локації колгоспу. Усе залежить від вихованості. Дехто з моїх ходили по усіляким шнирам; то шукали толуол, то усіляку вибухівку, що б потім в полум'я кинути і дивитись як бабахне... Ото дурка була. Але ехо війни било дорослих. Одні знайши якусь болванку і давай приварювати ручку, що б молот був. Бабахнуло крепко, два інваліди по життю зосталися. І це дорослі.
Зараз за дітьми око та око потрібні. Що в місті, що в селі.
Где купить путёвку в детство?
Чтобы детям показать,
Как же было интересно,
Во дворе толпой гулять!
Жгли костры, играли в прятки,
И в футбол и "змея" пуск
А зимой коньки и санки,
Лыжи, снежки, с горки спуск
По развалинам скакали
И гоняли "лесопед"...
Жаль, конечно, что для наших,
Детство - это ИНТЕРНЕТ!
А тут ось уже призначаю дітям дієту, бо весь день сидить у маминому телефоні.
Але погодься, що життя змінилося за цей час.
Моя мама теж з села, так само розказувала, що бігали цілими днями, батьки не мали на них часу: робота, хазяйство, город.
І ми гралися =у війну=, в =ножики=, лазили по деревах (садок в дворі), =класики=, =резинки=, пасочки в пісочниці робили, але все в нашому дворі ... Як на велосипеді на вулиці покататися - то тільки по нашому провулку, бабуся приглядала. Ну, отак. А з батьками ходили в парк, їздили в ліс. До води мене саму ніколи не відпустили б.
У мене мала була на очах. В місті інакше.
и мальчики и девочки одной ватагой в одну беду! стройки, гаражи, парки,горки, деревья, катки, качельки, пляжи - до сих пор это помню по квадратному сантиметру... а зимой...на Днепре (!!!) и на коньках и так...кто дальше зайдет (идиоты...идиоты...идиоты!!!)
как остались целы? только Боженька знает ибо Ангел-хранитель не успевал лечить поломанные крылья!
зато знаем как починить велик, сделать самострел, обработать рану, вставить глаз (шучу)
ло, так же пару раз вытаскивал товарищей и всё равно бегали по льду даже когда уже прогибал
ся......... когото пронесло когото - нет.............. случай вонючий..... соболезную