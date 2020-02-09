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Все про:смерть (3815) Запорізька область (439) ДСНС (2269)

 Троє 5-річних дітей провалилися під лід на ставку на Запоріжжі, врятувати їх не вдалося

У селі Долинське Запорізького району на ставку провалилися під лід і потонули троє дітей.

Про це повідомляє пресслужбу ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Запорізька область, 8 лютого о 20:24 до ДСНС надійшла інформація, що в с. Долинське Запорізького району на місцевому ставку провалилися під лід і потонули 3 дитини (2014 р.н.)", - йдеться в повідомленні.

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Як уточнив Укрінформу директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко, всім дітям було по п'ять років, серед них двоє близнюків.

На місце виїхали три бригади медиків. За життя дітей боролися упродовж години, але врятувати їх не вдалося.

У поліції факт трагедії підтвердили, подробиці обіцяють повідомити згодом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174620
 
 
 Топ коментарі
 
А где это в селе родители по пятам ходят? Отродясь такого не видел. В селе дети сами гуляют в округе на 10км легко..и так всегда было, и везде. Это ж не Киев шо мамочки от страха ссуца на децкую площадку одних отпустить, бо маньяк педофил сразу пристанет..или менты с пистолета застрелят
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Таке враження, що в Україні батьки не люблять і не дбають про своїх дітей.
Моя мама казала: у мене дітьми поле не засіяне. Ми не вешталися отак без нагляду.
Де були батьки цих діток ?
То у вас малих дітей авта збивають, бо вони йдуть самі, то їх піском засипає в кар*єрах, бо вони там граються, то вони топляться на ставках і нема кому врятувати, бо без дорослих, то ще щось.
Тут до 12-ти років ти маєш права дитину саму навіть в квартирі лишити.
Як ви можете кидати дітей напризволяще ? Я свою доньку за руку весь час водила: на ескалаторі притримувала, на пероні - теж за руку, в автобус - так само, весь час на виду, а не десь там вона за п*ять метрів від мене йде через дорогу, для горя достатньо секунди. На вулицю гратися: на мої очі.
Зима тепла, який ставок і лід ?
Може, я жорстока, але вже й не знаю, чи для тих батьків така втрата це - горе чи ні.

Дуже боляче, пішли невинні душі анголиків.
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за тобою мама з татом до 18 років ходили??? чи хоть трішки свободи давали???
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А где это в селе родители по пятам ходят? Отродясь такого не видел. В селе дети сами гуляют в округе на 10км легко..и так всегда было, и везде. Это ж не Киев шо мамочки от страха ссуца на децкую площадку одних отпустить, бо маньяк педофил сразу пристанет..или менты с пистолета застрелят
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Да, только статья не различает в городе ли имело место грубое ненадлежащее исполнение родительских обязанностей приведшее к смерти детей или в селе.
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В селі п'ятирічні діти вільно гуляють на 10 км?Жесть!
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Ну як вільно, легко можуть піти пасти череду з підлітками за пару км.
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Да и не просто гуляют...а с братом которому 10 лет едут на мотыке с коляской воровать косить колхозный горох
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А ты сам небось не отдалялся от своего дома без мамки ни на шаг? Да что там села, в городе, вспоминаю свое детство 50-60 гг, у всех родаки на работе, а мы, пацаны, исследовали все вокруг, все стройки, все руины, на копер пробирались и с него оружие таскали, которое туда не переплавку отправляли, естественно все оно было выхолощено, но ....пацанам это было интересно. Ходили на пляж без родаков, компания 20-30 чел. от 5 до 14 лет во дворе соберется и айда на пляж. Или вообще, на электричке на о.Хортица, и это представь себе, без нянек и родителей. % минут, и ты уже на Хортице, а там раздолье.... За все мое детство, на памяти, только один утонул, а так все остались живы и здоровы. Правда не проходили ни дня без каких-то травм, то кто-то ногу подвернет, руку или ногу сломает, головы часто пробивали,играю в войнушку, да игры были другие:в пекаря, цок, войнушку, маялка и тд. Зато все росли здоровыим, мы практически целый светьовой день проводили на улице и нас вечером родители не могли загнать в домой. Не чета нынешней детворе, которые сутки у компа и др. гаджетов. Вот такое у меня и моих сверстников было вольное детство, и это в большом городе, а уж в селе, тем более.
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за тобою мама з татом до 18 років ходили??? чи хоть трішки свободи давали???
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Ходить не надо, а жизни учить - обязательно. Например, тому что если кирпич, брошенный на лед его не пробил, это еще не значит, что по такому льду гулять можно.
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Ну, не до 18, конечно, но 5 лет - это ещё совсем юный возраст, чтоб без присмотра на улице оставлять.
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Ще й дурні, бо в 5-річному віці за дітьми треба очей не зводити.
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Таке враження, що в Україні батьки не ******* і не дбають про своїх дітей.
Моя мама казала: у мене дітьми поле не засіяне. Ми не вешталися отак без нагляду.
Де були батьки цих діток ?
То у вас малих дітей авта збивають, бо вони йдуть самі, то їх піском засипає в кар*єрах, бо вони там граються, то вони топляться на ставках і нема кому врятувати, бо без дорослих, то ще щось.
Тут до 12-ти років ти маєш права дитину саму навіть в квартирі лишити.
Як ви можете кидати дітей напризволяще ? Я свою доньку за руку весь час водила: на ескалаторі притримувала, на пероні - теж за руку, в автобус - так само, весь час на виду, а не десь там вона за п*ять метрів від мене йде через дорогу, для горя достатньо секунди. На вулицю гратися: на мої очі.
Зима тепла, який ставок і лід ?
Може, я жорстока, але вже й не знаю, чи для тих батьків така втрата це - горе чи ні.

Дуже боляче, пішли невинні душі анголиків.
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Vedana Все те саме,що і у московитів.Та й якщо подивитися історію.Хіба тут діти цінувалися?Взяти 100-150 років назад,булав велика народжуваність,але і велика смертність.Під час совка,також діти цілими днями бігали без контролю в дворі.Після совка також був треш,просто менше інформації було.
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Для мене це дико. Нас з сестрою батьки не тримали у чотирьох стінах, ми ходили до друзів, друзі до нас, але на вулицю йшли гратися, тільки коли батьки були вдома. Як вони були на роботі, ми гралися в квартирі. Але ми й так примудрялися регулярно шкоду робити, їм вистачало клопоту.
Я пам*ятаю ці історії з викраденням дітей (про свою розказувала колись), про циганів.
Так само донька: друзі, подружки до нас - вона до них. Але сама в двір - ні. Де ? У Києві ? Маленьку дівчинку я маю відпустити отак, коли мені дядьки казали, дивлячись на неї: такая маленькая і уже такая симпатичная. У нас і двору не було: ходили на майданчик до дитячого садочку. Приїхали сюди: тут взагалі інтернаціонал.
Береженого Бог береже (с) і шукати пригод на свою голову не слід.
І так, як там вище написали: не можливо бути біля дитини постійно, і діти ростуть, треба пояснювати і розказувати, як себе поводити у різних ситуаціях.
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От так от. Що зараз змінилось, чому.
Дітям-60-70-80 присвячується
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Дякую за відео. Не все мною пережито (як бачите), але згадалися моменти дитинства.
Що змінилося ?
Як на мене, життя стало жорстокішим і підступнішим. Нема більше тієї довіри до людей. Так, раніше відкривали двері, пускали в квартиру, а зараз - ні. Бо повно зловмисників, які на кожному кроці намагаються вас надурити, обікрасти.
Скільки тут пишуть (мені і мама розказує) про зростання кількості крадіжок (виносять все білим днем), про усякі підозрілі дзвінки (злита інфа з привату, підстави з типу аварією і т.д.).
От і мусять люди відгороджуватися/закриватися в собі, аби захиститися.
Я вважаю (хіба що раніше не писали), що кількість злочинів проти дітей теж зросла.

Ностальгія нічого не дасть. Треба адаптуватися до інших умов.
А щодо моїх коментів по новині: є нещасні випадки і є недбалість батьків. Бо діти - це відповідальність. Так, те, що виросли без нагляду з екстримом - то щастя. Але щастить не всім. І винні у смерті цих діток - лише їхні батьки, більше ніхто.
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Все так. Сам власне не люблю походеньок по гостям, зустрічі (банальні п'янки) з однокашниками. Якось не до того. Навіть поїздки на пікніки компаніями зась. Краще сімєю не деньок, другий.
З приводу сільського життя, то по своєму досвіду скажу так: бувало з ранку на вєлік і ввечері тільки додому. Але усе в межах локації колгоспу. Усе залежить від вихованості. Дехто з моїх ходили по усіляким шнирам; то шукали толуол, то усіляку вибухівку, що б потім в полум'я кинути і дивитись як бабахне... Ото дурка була. Але ехо війни било дорослих. Одні знайши якусь болванку і давай приварювати ручку, що б молот був. Бабахнуло крепко, два інваліди по життю зосталися. І це дорослі.
Зараз за дітьми око та око потрібні. Що в місті, що в селі.
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***
Где купить путёвку в детство?
Чтобы детям показать,
Как же было интересно,
Во дворе толпой гулять!

Жгли костры, играли в прятки,
И в футбол и "змея" пуск
А зимой коньки и санки,
Лыжи, снежки, с горки спуск

По развалинам скакали
И гоняли "лесопед"...
Жаль, конечно, что для наших,
Детство - это ИНТЕРНЕТ!
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У вас головне " ми гралися в квартирі", в селі трохи не так, ну і ставок це таке місце, що завжди приваблює дітей.
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А я виріс у селі. У нас батьки починали нервуватися якщо на ніч додому не явився.А так ніхто за нами не дивився. І хлопці і дівчата в одній зграї, замурзані, але без жодних ознак ожиріння і здорові.
А тут ось уже призначаю дітям дієту, бо весь день сидить у маминому телефоні.
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Я знаю, що в кожного свій досвід. Нікому не нав*язую свої правила. Читала, як тут хлопці регулярно згадують своє дитинство, бігали, вибухівку всяку робили ... Весело, безтурботно.
Але погодься, що життя змінилося за цей час.

Моя мама теж з села, так само розказувала, що бігали цілими днями, батьки не мали на них часу: робота, хазяйство, город.
І ми гралися =у війну=, в =ножики=, лазили по деревах (садок в дворі), =класики=, =резинки=, пасочки в пісочниці робили, але все в нашому дворі ... Як на велосипеді на вулиці покататися - то тільки по нашому провулку, бабуся приглядала. Ну, отак. А з батьками ходили в парк, їздили в ліс. До води мене саму ніколи не відпустили б.
У мене мала була на очах. В місті інакше.
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Так, в місті порядки і мають бути не ті що в селі.
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я вас умоляю! в городе еще страшнее и интереснее...на летних каникулах, если не у бубулички в селе, то с 7 до 19 (родители на работе) делай что хочешь...но к 19 с помытыми руками и рожей встречай родителей! мама сразу видела, где что оторвалось, поцарапалось, извазюкалось и что надо залить йодом а за что только сердито посмотреть...
и мальчики и девочки одной ватагой в одну беду! стройки, гаражи, парки,горки, деревья, катки, качельки, пляжи - до сих пор это помню по квадратному сантиметру... а зимой...на Днепре (!!!) и на коньках и так...кто дальше зайдет (идиоты...идиоты...идиоты!!!)
как остались целы? только Боженька знает ибо Ангел-хранитель не успевал лечить поломанные крылья!
зато знаем как починить велик, сделать самострел, обработать рану, вставить глаз (шучу)
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Наша хата була на березі річки(ми її називали рікою). Війна скінчилась(партизани, криївки, НКВД-исти, облави), корова, город(весь ресурс для виживання). На ріці кладка для прання лахів і праник(невід'ємна частина прального автомата). Далі Мати розповідала. Мені сповнився рочок(ходити почав в 9міс). Мати пере, а я кидаю камінчики в воду, вище по течії. Чує, що хлюпноло щось більше і капелюшок приплив до кладки. Намацала мене на дні, витрясла з мене воду, коли почав дихати, віднесла до хати, розтерла рушником, притулила до себе і ми задрімали. З тих пір в мене особливе ставлення до води. В молодості займався греблею і підводним плаванняч, а тепер кожен рік, у вересні, 10 днів, південніше Марса-Аламу - дайвінг.
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Горе,что тут скажешь.Я родился и вырос в Харькове,но мои родители за мой следом не ходили,постоянно были а работе,а мы по детству чего только не творили и на велосипедах уезжали за пределы города и по льду лазили и купались,я думаю это просто трагическое стечение обстоятельств.
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сам пару раз чуть не утонул в том возрасте - мы как шкодливые коты лазали везде..... но пронес
ло, так же пару раз вытаскивал товарищей и всё равно бегали по льду даже когда уже прогибал
ся......... когото пронесло когото - нет.............. случай вонючий..... соболезную
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трое пятилетних деток и двое из них близняшки... бедные родители...(не дай Бог)!!!
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