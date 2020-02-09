 До кінця травня триватиме атестація прокурорів обласних прокуратур, - Чумак

Як сказав заступник генерального прокурора Віктор Чумак в інтерв'ю Радіо Свобода, "нам фактично дали карт-бланш на два роки, але ми впораємося раніше", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, принаймні дворічний період спеціального режиму діяльності органів прокуратури в процесі їхнього реформування передбачено законом.

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Зокрема, Чумак розповів, що після атестації прокурорів колишньої Генеральної прокуратури, наразі реформованої в Офіс генпрокурора, нині триває заповнення вакансій. А з 1 березня і, ймовірно, до кінця травня відбудеться атестація прокурорів обласних прокуратур.

"Відбуватиметься атестація обласних прокуратур. Ми розподілили цих людей, які проходять службу в обласних прокуратурах, а там трохи більше трьох тисяч. І вони упродовж трьох днів приїдуть до Києва і здадуть відповідні тести, тести комп'ютерні, а потім по черзі приїжджатимуть відповідними групами для того, щоб не оголяти там прокуратури, і проходитимуть співбесіди", - розповів Чумак.

Після цього, сказав він, ще треба також провести атестацію і місцевих прокурорів, яких найбільше - близько п'яти тисяч.

Нагадаємо, 19 вересня 2019 року український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб. 23 вересня закон підписав президент Зеленський.

У серпні генеральним прокурором призначено Руслана Рябошапку. З 2 січня 2020 року розпочав роботу Офіс генпрокурора.

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