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 Політика України, Суспільство
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Все про:Правоохоронні органи (764) прокуратура (2060) реформи (1843) Чумак (84) Переатестація (80)

 До кінця травня триватиме атестація прокурорів обласних прокуратур, - Чумак

Принаймні дворічний період спеціального режиму діяльності органів прокуратури в процесі їхнього реформування передбачено законом.

Як сказав заступник генерального прокурора Віктор Чумак в інтерв'ю Радіо Свобода, "нам фактично дали карт-бланш на два роки, але ми впораємося раніше", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, принаймні дворічний період спеціального режиму діяльності органів прокуратури в процесі їхнього реформування передбачено законом.

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Зокрема, Чумак розповів, що після атестації прокурорів колишньої Генеральної прокуратури, наразі реформованої в Офіс генпрокурора, нині триває заповнення вакансій. А з 1 березня і, ймовірно, до кінця травня відбудеться атестація прокурорів обласних прокуратур.

"Відбуватиметься атестація обласних прокуратур. Ми розподілили цих людей, які проходять службу в обласних прокуратурах, а там трохи більше трьох тисяч. І вони упродовж трьох днів приїдуть до Києва і здадуть відповідні тести, тести комп'ютерні, а потім по черзі приїжджатимуть відповідними групами для того, щоб не оголяти там прокуратури, і проходитимуть співбесіди", - розповів Чумак.

Після цього, сказав він, ще треба також провести атестацію і місцевих прокурорів, яких найбільше - близько п'яти тисяч.

Нагадаємо, 19 вересня 2019 року український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно  першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб. 23 вересня закон підписав президент Зеленський.

У серпні генеральним прокурором призначено Руслана Рябошапку. З 2 січня 2020 року розпочав роботу Офіс генпрокурора.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174619
 
   
 Топ коментарі
 
без матюков не получится.
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Це результат вибору 73 відсотків.
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яка атестація кого там всіх в тюрьму і без застави
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Офис Офиса спросил -- где ты Офиса ростил...
То капэць... -- и я валяюсь...*)
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А как щас Генеральный Прокурор Украины называется?
-- предлагайте варианты -- токо без матюков!
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Так а смысл? Одно дело повышение квалификации, другое дело прокуроров гонять по самодурству.
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яка атестація кого там всіх в тюрьму і без застави
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У Чумака лицо будто его раскулачивать пришли.
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Атестацию пройдут только те кто ненавидит АТО-шников, волонтеров и евромайдановцев
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Какие прокуроры у рябой ****** в ГП видно всем. А теперь они хотят таким-же ЗЕленым говном накачать всю прокуратуру Украины.
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Пусть покажут статистику желающих работать в прокуратуре , и тех новичков кто пройдёт аттестацию .
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Аттестацию начните со сбора информации - ГДЕ РЕАЛЬНО живут чины областных прокуратур (а не где "прописаны"); на каких РЕАЛЬНО машинах ездят (а не какие на них или членов семьи "зарегистрированы"); что такого "офигенного" производят "БИЗНЕСЫ" (тут бы надо десять кавычек) их жен/мужей/детей/родственников?!?!?!? ДаЮ и откройте прямую анонимную линию для звонков жителей областей, для предварительной информации "о логовах" "хазах да малинах" "прокуроров" (тут тоже - надо бы десять кавычек)!
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А потом - положите на стол ведомость с зарплатой "прокурора" и экспертную оценку (хотя бы "по минимуму") недвижимости, машин, часов, средств связи и т.д., которыми РЕАЛЬНО ПОЛЬЗУЕТСЯ "прокурор"... И - ВСЕ, картина маслом...!!!!
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А хто вас корупціонерів і пристосуванців буде атестувати? Я думаю .що це зробить весь народ України.
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