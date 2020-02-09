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 РФ звинувачує Ізраїль у "прикритті" цивільним літаком під час атаки на Сирію, однак дані радарів це не підтверджують. СКРИНШОТ

Твердження Міноборони РФ про те, що ВПС Ізраїлю під час атаки на Сирію, 7 лютого, "прикривалися" цивільним літаком, вимагає перевірки і доказової бази.

Про це в п'ятницю, 7 лютого, сказало "Вестям" джерело в системі безпеки Ізраїлю, передає Цензор.НЕТ.

Видання повідомляє, що 6 лютого сирійські, а за ними й російські ЗМІ повідомили про серію ударів по Сирії, звинувативши в цьому ВПС ЦАХАЛа. У зв'язку з цим стверджувалося, що унаслідок атаки було вбито 23 людей, зокрема трьох цивільних осіб з Ірану.

За даними незалежних джерел, 15 загиблих належали до проіранських організацій, що базуються на території Сирії, інші вісім - військовослужбовці армії Асада, зокрема в чині офіцера.

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Ті ж джерела заявили, що удар завдавали по дослідницькому центру, розташованому поблизу аеропорту, і по інших об'єктах, що контролюються Іраном.

Сирійські ЗМІ повідомили, що ППО вдалося перехопити кілька ракет, однак деякі влучили в цілі.

Пізніше представник сирійської армії повідомив агентству SANA, що атака здійснювалася двома хвилями з повітряного простору над Голанськими висотами і Південного Лівану.

За кілька годин до цієї атаки в аеропорту Дамаска було виявлено іранський вантажний літак Saha Airlines Boeing 747, що належить КВІР. У зв'язку з цим повідомлялося, що він доставив вантаж зброї.

У заяві міноборони РФ, з якою в ніч на 7 лютого виступив офіційний представник відомства, генерал Ігор Конашенков (той самий, який раніше звинувачував Ізраїль у тому, що його літаки прикривалися російським Іл-20), знову стверджується, що інцидент був спровокований ізраїльськими ВПС.

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За версією російської сторони, чотири винищувачі F-16 ВПС Ізраїлю ("без заходу в повітряний простір Сирії") завдали "раптових ударів вісьмома ракетами" по передмістях Дамаска", що і створило загрозу цивільному літаку.

Безпосередня загроза полягала в тому, що сирійська ППО почала відбивати приписувану Ізраїлю атаку саме тоді, як "у районі міжнародного аеропорту "Дамаск" здійснював захід на посадку пасажирський лайнер Airbus-320". Іншими словами, склалася ситуація, за якої сирійська ППО могла збити свій же літак.

У Міноборони РФ дали зрозуміти, що Ізраїль мав уявлення щодо повітряної обстановки в районі аеропорту Дамаска, але, як вважають у відомстві, ці обставини проігнорував.

Офіційно Ізраїль на заяву міноборони РФ не відреагував.

Однак наразі відомо, що літак Airbus A320 сирійської приватної авіакомпанії Cham Wings Airlines, що слідував рейсом 6Q514 із міжнародного аеропорту "Ен-Наджаф" (NJF) в Іраку, перебував у зоні дії сирійської ППО, яка, як стверджують у Міноборони РФ, відбивала ізраїльську атаку.

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Як випливає з даних сервісу Flightradar24, що дозволяє відстежувати стан повітряних суден у реальному часі, сирійський лайнер прямував до порту призначення (Дамаск) із великим запізненням, тож запідозрити ізраїльські ВПС у тому, що вони спеціально обрали А320 для прикриття, складно. Крім того, удар, а це визнають і в Міноборони РФ, завдавався з-за меж повітряного простору Сирії.

РФ звинувачує Ізраїль у прикритті цивільним літаком під час атаки на Сирію, однак дані радарів це не підтверджують 01

Знати про те, що сирійський літак з'явиться саме в цей час у районі аеропорту, було складно, оскільки він летів поза розкладом. За даними FlightrRadar24, в аеропорту Дамаска очікували посадку іншого літака A320, але вже авіакомпанії SyrianAir і з Тегерана. І саме на цей рейс вказували у своїх початкових (і пізніше відредагованих) повідомленнях російські ЗМІ (наприклад, телеканал RT, який оприлюднив повідомлення під заголовком: "Використовували для прикриття: під час авіаудару Ізраїлю по Сирії ледь не постраждав пасажирський літак"), хоча він благополучно здійснив посадку в аеропорту призначення.

РФ звинувачує Ізраїль у прикритті цивільним літаком під час атаки на Сирію, однак дані радарів це не підтверджують 02

Що стосується рейсу Cham Wings Airlines, то, за даними сервісу, А320 з 172 пасажирами на борту почав заходити на посадку близько 1:00 у ніч на 6 лютого. Через 13 хвилин після цього, зробивши всі необхідні маневри і опустившись до висоти близько 2000 метрів, літак вийшов на злітно-посадкову смугу і приготувався до приземлення. Але замість того, щоб сісти, різко почав набирати висоту, піднявся до 8200 метрів і після серії маневрів почав прямувати у бік Латакії, де здійснив посадку на аеродромі Хмеймім (база, яка використовується російськими ПКС).

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Ізраїльське видання Ynet у зв'язку з цим нагадує, що 26 грудня 2018 року той самий рейс 6Q514 тієї ж сирійської авіакомпанії Cham Wings Airlines заходив на посадку в аеропорту Дамаска, але також зрештою приземлився на аеродромі Хмеймім, здійснивши подібні маневри. Через два дні після цього російська сторона заявила, що зміна маршруту сталася з вини ізраїльських ВПС, які піддали загрозі два цивільні літаки в небі над сирійською столицею. Тоді інцидент було охарактеризовано як "провокація".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174618
 
 
 Топ коментарі
 
анекдот...
они скоро будут обвинять израиль что их сухой не летает.
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Лешенька...Ты опять брешешь? А как же ряды Говноджетов-100 под забором в Комсомольске? Так как летает Говноджет... уж лучше вообще не летать!!!)))))
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Зажмурили израильтяне кацапских союзников - ну и ладненько.
Никому не интересно, что по этому поводу ноют изгои на Роисе.
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анекдот...
они скоро будут обвинять израиль что их сухой не летает.
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Сухой-то как раз летает к сожалению. Не летает Boeing 737 MAX после 2-х катастроф. Фирма несёт огромные убытки.
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Напиши, что Boeing 737 MAX после 2-х катастроф летает по всему миру.
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Нет у них методов против Кости Сапрыкина (с) Только взрывы пуканов раздаются очередями
РФ звинувачує Ізраїль у "прикритті" цивільним літаком під час атаки на Сирію, однак дані радарів це не підтверджують - Цензор.НЕТ 4118
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Лешенька...Ты опять брешешь? А как же ряды Говноджетов-100 под забором в Комсомольске? Так как летает Говноджет... уж лучше вообще не летать!!!)))))
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Мне лично стыдно за КБ им. Павла Осиповича Сухого, что слепили такой "Дерьмоджет".
Мой отец (ЦН), пролетал всю летную биографию на машинах Сухого. Как ни странно, его любимым самолетом был Су-7бкл. Я ему говори, "батя посадочная скорость шо пипец, АЛ-7ф жрет топливо шо крокодил, ресурс движка 45 часов (потом ремонт)). Но нравился этот самолет ему. потом он летал на Су-17 БМ и Су-24 заканчивал летную биографию.
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Я на последнем, на "срочной, механиком АО, "тарабанил"...
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Не-е-ет... Неправ ты... "ГовноДжет-100" летает... По непредсказуемому курсу, чаще всего - со снижением по горизонту...
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Чем и занимается украинский авиапром, который при СССР был на передовых позициях.
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Только такое говно, как ты может хвалить говноджет. На расее настолько рукожопый пипл, что даже их западных комплектующих на могут сложить самолет. Быдло, у твоей дикой обосранной орды расеи единственный материал - говно, с которого вы можете лепить петухов и ракеты. РФ обвиняет Израиль в "прикрытии" гражданским самолетом при атаке на Сирию, однако данные радаров это не подтверждают - Цензор.НЕТ 8200 РФ обвиняет Израиль в "прикрытии" гражданским самолетом при атаке на Сирию, однако данные радаров это не подтверждают - Цензор.НЕТ 8200 РФ обвиняет Израиль в "прикрытии" гражданским самолетом при атаке на Сирию, однако данные радаров это не подтверждают - Цензор.НЕТ 8200
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А автогімно срср ординці ласкава назьівают класикай))
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Ти краще пригадай "Ту-104 - лучший в мире самолет". Рузгоє чюдо.
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А що ти хотів? Його ж, з Ту-16, переробили... Як думаєш, з танка добрий трактор вийде, землю орать?
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Тоді просто не оприлюднювали статистику катастроф з ТУ-16. Засекречено! А ТУ-16 мав той самий аеродинамічний дефект ("подхват"), який на ТУ-104 змогли проаналізувати лише після серії катастроф.
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Поки ми бачимо, що росія не обгрунтувати свої звинувачення доказовою базою та не пояснює свої злочини у Сирії.
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А тебе це дивує? У них метода така - якщо "всрався" - "набрать в рот гімна і плюнуть в морду..." тому, хто, на їх думку, зробив їм "каку"... А там хай ВІН "відмивається"...
Як вони в Криму бабками-пенсючками, прикривалися, вони вже забули... Як кордоном, міжнародно визнаним, під Гуково, прикривалися, обстрілюючи Зеленодольськ - теж...
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не ходите дети в Африку гулять

какой идиот летает самолетом в Дамаск?
хотите быть центром терроризма и беспредела во главе с Пыней, Асадом и Аятолой - флаг вам в руки и бомбежки
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были убиты 23 человека, в том числе трое гражданских лиц из Ирана.
По данным независимых источников, 15 погибших входили в проиранские организации, базирующиеся на территории Сирии, остальные восемь - военнослужащие армии Асада, в том числе в чине офицера.

бомбали израильтяне террористическое кубло
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Стопудово. Жаль только, что роисян там в этот момент не было.
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аккуратно работают израильтяне - ювелирно.... РФ обвиняет Израиль в "прикрытии" гражданским самолетом при атаке на Сирию, однако данные радаров это не подтверждают - Цензор.НЕТ 4698
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Герхард,а почему не было?В этом скопении уродов,под названием параша,как вы знаете,засекречены потери .Если параша начала кого то обвинять,то точно зашкварили и ихтамнетов.
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Треба взять на контроль рейси "Скальпеля" з Сирії на СПБ... Саме туди везуть "обрубків"-"іхтамнєтів" з Сирії, Лівії і ЦАР... Якщо прилітали - то точно, "нам"ясорубили"...Там знаходиться приватна клініка (іменується людським прізвищем - щось на "К"), куди везуть на лікування "вагнерівців" і іншу "шолупонь", яким "не повезло...А хоронять там же, у місті-супутнику СПБ - бачив, якось, відео, на цьому кладовищі, зняте самими росіянами...
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Скорей всего грохнули и пару-тройку-четверку татаромордовцев вась,были уничтожены с125,панцирь и еще какая то хрень из аналоГовнет
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не много ли внимания, парашкинскому высеру
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Израилю так по-барабану, кто и что говорит про их операции. Они всегда молчат и делают. Ихтамнет, как и российских ихтамнетов. Ваши доказательства таки не доказательства. Покажите оригинальные свидетельства о рождении израильских военнослужащих на месте бомбардировки.
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И справками из Тель-Авивского ЖЭКа, что они долгов за воду не имеют. РФ обвиняет Израиль в "прикрытии" гражданским самолетом при атаке на Сирию, однако данные радаров это не подтверждают - Цензор.НЕТ 5053 РФ обвиняет Израиль в "прикрытии" гражданским самолетом при атаке на Сирию, однако данные радаров это не подтверждают - Цензор.НЕТ 5053 РФ обвиняет Израиль в "прикрытии" гражданским самолетом при атаке на Сирию, однако данные радаров это не подтверждают - Цензор.НЕТ 5053
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Содержание статьи полностью опровергает заголовок. Гражданский борт всё-же был.
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Не опровергает. Просто у тебя мозгов нет. Отрицают прикрытие гражданским бортом, а не наличие борта. Можно заявить наоборот, что Асад прикрывает военные объекты гражданскими самолетами. Это будет даже больше соответствовать действительности. Как иначе назвать расположение военных объектов возле гражданского аэропорта? Поэтому даже если обезьяны при атаке Израиля собьют свой пассажирский борт - это их проблемы.
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Прикриття військових аеродромів цивільними це практика ще радянських військових. На території Словаччини совєтскі вояци використовували цивільний аеродром як військовий(можливо навпаки).
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Нащо тобі Словаччина? Згадай Бориспіль...
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ну в зволене там было то максимум три рейса в сутки...и плюс "дромадер",поля опрыскивавший РФ звинувачує Ізраїль у "прикритті" цивільним літаком під час атаки на Сирію, однак дані радарів це не підтверджують - Цензор.НЕТ 6421.а вот миловице рядом с прагой-ружине,там да...серьезную помеху создавали.
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по сути надо Зеленскому или кому нибудь менее известному закрыть воздушное пространство над Сирией , пусть кацапы клацают зубами
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да Лешенька был... Только ты повнимательней читай..
По версии российской стороны, четыре истребителя F-16 ВВС Израиля ("без захода в воздушное пространство Сирии") нанесли "внезапные удары восемью ракетами" по пригородам Дамаска", что и создало угрозу гражданскому самолету.Источник: https://censor.net.ua/n3174618

Ф-16 вне зоны ВП Сирии, а Эйрбас над аэродромом Дамаск.... И ?????!!!!
Непосредственная угроза состояла в том, что сирийские ПВО принялись отбивать приписываемую Израилю атаку, тогда как в этот момент "в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320". Иными словами, создалась ситуация, при которой сирийские ПВО могли сбить свой же яамолет.Источник: https://censor.net.ua/n3174618

Ф-16 вне зоны Сирии ...и отбиваясь могли сбить самолёт над Дамаском!!! Очень странно , что не сбили. Израильтяне то чёрт знает где, а Эйрбас вот он...рядышком. Рассеяне наверное были в роли операторов... Не доверяют сирийцам после заваленного Ил-20!!?
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Борт был пассажирский, но ни в одном расписании он не числился. Так что скорее всего пассажиры там все были с лычками. Валил бы Израиль такие борты, глядишь и бомбить бы ничего не пришлось.
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Зажмурили израильтяне кацапских союзников - ну и ладненько.
Никому не интересно, что по этому поводу ноют изгои на Роисе.
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Меседж пілота ЦАХАЛ в радіоефірі:
"Всем шалом. Говорит Азазель-главный. Таки кладите себе в уши мои слова: если в квадрате Гимель-Алеф-125 каких-то ваших поцев как обычно нет, так будьте мне известны, шо через 59 секунд их там так не будет, шо вообще совсем".
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Рашка всегда обвиняет противников в том, чем САМА не брезгует пользоваться.

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Ну, да! Прикрываться мирным населением это их фишка. Бомбить школы и больницы они тоже мастаки. ... .
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Кацапія заздрить ізраїльській авіації та пілотам-асам.
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Я запросив Вас у друзі. Підтвердить чи відмовте.
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"Цензор", Вы иногда текст вычитываете?
11-й абзац. "яамолет" . Нет, я понимаю, что у рыфляндии летательные аппараты - все тяжелее воздуха..... Но летать по ЯАмам даже для кацапов перебор
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Нормальное название "ямолет". Есть еще и "ветролет".
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официально таки да РФ звинувачує Ізраїль у "прикритті" цивільним літаком під час атаки на Сирію, однак дані радарів це не підтверджують - Цензор.НЕТ 2212.они даже в воздушное пространство сирии не заходили
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Дівчину "підставили" за наркоту. Мотім нібито плєшивий її помилував та повернув до Ізраілю. Вона племінниця високопосадовця і москалики вважають, що провели дико вдалу оперативну комбінацію.
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Зрозуміло. Правосуддя на росії відсутнє, а була чи не була у неї наркота вже інша справа. До того ж цікаво буде побачити рішення ЄСПЛ.
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Наркота была, она этого и не отрицала, но она летела транзитом и границу как бы не пересекала. Поэтому контрабанда отсутствовала как таковая. Это получается почти так же, как если бы через российское воздушное пространство без посадки пролетал бы самолет с запрещенным в россии Хамоном и его принудительно посадили бы и арестовали за контрабанду.
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Так вроде он падла за это "помилование" какой-то важный для Израиля кусок земли вышантажировал. А себя выставил великим благодетелем, чмошник лысый.
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Это называется похищение и торговля людьми
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Вона донька водія Нітаньяху. Уявіть, як гебня працює та з якими людьми.
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Дівчина молодець. Я так міркую, що зміни у проституції рифляндії (тю може конституції), про перевагу внутрішнього законодавства над міжнародним - не відмажуть кацапську сволоту від кримінальної відповідальності.
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А за шо ей кацапню благодарить? За то, что ее взяли в заложники, а потом отпустили за выкуп?
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Сомневаюсь, что гражданам Швейцарии интересно быть державой в принципе. У них отличный уровень жизни, это главное для гражданина. Летающие железяки в ангарах ядерным боезарядом думаю их волнуют в последнюю очередь.
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Найди статью "Страна цвета хаки" и почитай. На многое посмотришь по другому.
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В Швейцарии держат деньги все ворье от олигофренов до диктаторов начиная от Наполеона и Гитлера заканчивая ****** и Усамой Бен Ладеном. Так что никому не нужно на Швейцарию нападать да и никто не даст на нее напасть потому что там деньги со всего мира.
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Логика поставленная с ног на голову. Именно то, что Швейцария прекрасно вооруженная страна, способная за пару дней мобилизовать почти все взрослое мужское население, страна в которой производится шикарное оружие и практически у каждого дома по несколько стволов, привлекает людей хранить деньги в безопасных швейцарских банках.
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Думаю,хотя к твоим друзьям никаким боком,даже под дулом автомата,что ты редчайший идиот.Ты бы еще сравнил Швейцарию с США...Хотя,как для любителя Пензы,чисто разговор паршивого вяликого кацапа.
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Конечно в Швейцарии зарплаты и уровень жизни высокий! Но и цены просто бешенные! Там 2000 марок и ты бомжара.
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Где тут визжавшие что Израиль меняет 1000 врагов на одного своего солдата, и нам нужно так же поступать? А теперь скажите сколько раз Украина так же как и Израиль уничтожала врагов в самом их логове с пощью точечных авиаударов?
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Вы перебарщиваете в данном случае. У Украины на данный момент только один агрессор, Российская Федерация, ведь так ? Только как бомбить территорию Российской Федерации ? Вы понимаете, что это же потенциально третья мировая война ? Израиль например на территории Сирии воюет с Ираном, не с РФ. РФ сколько бы не кричали на каждом углу, что Израиль там что-то нарушает, позволяет Израилю бомбить иранские группировки, негласно. РФ не признается конечно в этом, что фактически в Сирии делает вид, дескать не может помешать израильской авиации бомбить иранцев, но иранцы сами не раз заявляли, что российские генералы включает режимы слепоты, когда дело касается бомбардировки их иранских наёмников в Сирии. То есть РФ и Израиль можно заподозрить в неких договорённостях. Не может быть так, чтобы официальный союзник Сирии, Россия, а Россия там как раз главный официальный союзник Асада, каждый раз не может предотвратить налёты израильской авиации на иранские формирования.
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Ну Украина имеет полное моральное и законное право бомбить окупированный крым и дамбас и уничтожить всех тех кого посчитает нужным и кого вынуждены были отпустить. Ето во первых.. Во вторых если в Украине одни сцикуны тогда не нужно ставить Израиль в пример и рассказывать как те обменивают своего солдата на 1000 вражеских. Если Украина будет продолжать так же обменивать то у нас скоро людей не будет.
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А что остается делать Куйлу? У Израиля самая боеспособная армия в мире, а так как евреи разселены по всему миру и входят во все правительства а также рулят мировыми финансами, то кацапия боится как огня израильскую армию, потому что за каждого солдата ЦАХАЛ прийдется ответить. Тем более в Сирии израильтяне могут за пол часа уничтожить всех кацапов, для них это не проблема.
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Моторола, Гиви, Беднов, Дремов, Мозговой, Жилин- это навскидку. Извини, обошлись без пепелаца, чтобы не палить попусту луц и моторесурс гравицапы не тратить.
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Израиль не Украина. Израиль не оправдывается а плевал на визги лишнехромосомных и продолжает свое дело которое считает нужным для государства. Ето украинцы ползают перед врагом на коленях и оправдываются перед каждым высером чиновника из Параши даже за то чего не сделали.
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Є нюанс. У Ізраіля немає такого сусіда, як расєйка.
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Когда это чиновники ползали на коленях? Ты ври, ври, да не завирайся!
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А чого ви так радуєтесь коментатори? Може Ізраїль визнав Голодомор? Та й від Ізраїля постійно йдуть якісь претензії,до України.
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распяли рузьки снегирей прикрывшись беременными мальчиками...
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Расейские радары видят только гражданские самолёты, вот и сбивают.
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Эти наглые шлемазлы- цахаловские вояки портят Бене весь гешефт с дорогим другом Владимиром !
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лживость пуйла и его скотины - генеральная скрепа сортирной расеи ! проверено !
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особливо щедеврально"перехопили декілька ракет". чим вони перехоплювали? тілами іхтамнетов ?
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У "сябрів", з цього приводу, прислів"я є: "А хай ня ходить па копанаму"...".
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пора уже на изусть выучить сказку про пастушка и волков - Кацапляндия уже столько "гровких" обвинений сделала, что пора прекращать на них реагировать.
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...парашники в этом случае не соврали...гражданский борт этот, пришлось на другой аэродром посадить... цивилизация азийская ипонулась на всю голову, самолетами гражданскими прикрываться .. РФ звинувачує Ізраїль у "прикритті" цивільним літаком під час атаки на Сирію, однак дані радарів це не підтверджують - Цензор.НЕТ 6824..
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Trudno skazat sto rosijani tam delajet vse raketi na skvoz idut kuda nado.Teper ecio protiv turkov xocet vojevat.Tam za dva dnia iz asadistov nicego neostanitsia sluce vojni i vozmut Damask,a jesli ruskije ixtamnetu polezut takze budet razbyty s ixnimi bazami v tom cysle.
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