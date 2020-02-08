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 Політика України
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Все про:Зеленський (4436) Київ (7276) Папа Римський (68) Донбас (15240) Франциск (30)

 Зеленський запросив Папу Римського до Києва і на Донбас

Зустріч з Папою Римським Франциском у Ватикані - наче перевірка на справжність.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зустріч з Папою Римським Франциском у Ватикані – це момент істини. Наче перевірка на справжність. Ми говорили про найважливіше для України – припинення війни на Донбасі", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський разом із дружиною відвідав ватиканські музеї та собор Святого Петра, - ОП. ФОТО

На його думку, "буде знаково, якщо Його Святість прийме моє запрошення і відвідає Україну. Впевнений, що він має побувати не лише у столиці. Щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на Донбасі, треба їхати на Донбас".

"Аби стати "Президентом миру", як назвав мене Папа, я маю зробити все, щоб, їдучи Донбасом, бачити усміхнені обличчя, кольорові дитсадки та школи, сучасні лікарні й добрі дороги, чути дитячий сміх і знати, що війна в Україні – страшний спогад, якого світу не забути", - підкреслив глава держави.

Зеленський запросив Папу Римського до Києва і на Донбас 01

Нагадаємо, 8 лютого у Ватикані відбулася аудієнція Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської з Його Святістю Папою Франциском.

Президент також провів зустріч з державним секретарем, кардиналом П'єтро Пароліном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський разом із дружиною відвідав ватиканські музеї та собор Святого Петра, - ОП. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174615
 
 
 Топ коментарі
 
Психіатри, кажіть щось уже ви.
Що воно ще повинне зробити, щоб його нарешті примусово госпіталізували ?
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пока этот дебил развлекается, у нас бойцы на фрогте гибнут..
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Приезжайте к нам на Колыму . Где-то я уже это слышал .
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Могу сказать,что последние 5 лет его тянули,сам он по состоянию здоровья уже был не готов к своему папству из-за болезни Паркинсона. У вас конечно же копия. Попы может быть и в шоке, а вот католические священники максимум с эмитируют шок, дабы не обидеть.Никакие "любимые кольца Иоанна2" Ватикан не мог выставлять по определению. А дальний родственник К.Войтыла?? Ну если только по принципу- все мы от Адама и Евы...
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-- шо б я спорил, так не буду... ...могу фотку выставить.

Шо копия -- так я и сам Ватикану не верю -- "хотя вы все там жулики и нет на вас креста..." *)

Взял с ихнего аукциона -- хош верь, хош не верь ... ...у меня Брат в Киеве, давно с ними сотрудничает, по поводу документаци и прочего -- ему предложили, в пакете к документам а денех у него небыло на колечко -- . Вот и вся история...*)
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Адам? Єва? Ні, не чув.
А́ск і Е́мбла (Ясень та Вільха) - перші люди в скандинавській міфології, прабатьки усього людського роду.
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Ну так это в скандинавской. А мы вроде как христиане? Да и этот спор не имеет конца и края уже на протяжении тысяч лет т.к. нету реального фактажа, который можно увидеть и пощупать. Поэтому лучше и не начинать.
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Я не християнин (і до конкретних релігій не належу. в мене зі світоглядом "своя атмосфера"), але щодо фактів...
В скандинавській міфології є цікавий епізод про створення власне людей (Аск та Ембла були скоріше першими антропоїдами) - займався цим бог Хеймдалль, і в текстах "Едди" є моменти, що можна перекласти ******** мовою як "генна інженерія" або "ДНК-апґрейд". Тобто він знаходив антропоїдів (що вже могли еволюціонувати дарвінівським шляхом) - і вносив корективи в код ДНК.
(якщо згадати, що боги в цій міфології скоріше не містичні істоти, а дуже продвинута цивілізація, що живе в одному з вимірів 9-шарового Всесвіту...)
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Это тоже не факты, но блаженны невидевшие и уверовавшие.
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"Не видеть и уверовать" - не для мене. Аналіз, синтез та гіпотези - інша справа... а в архаїчних знаннях матеріалу багато...
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А если Вы такой умный -- и я Вам колечко сфотаю со всех сторон... -- Вас не смутит всё расшифровать?
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Я был активный прихожанин римско-католической церкви в своё время. Иоанна Павла2 видел лично во время встрече в Астане в 2001году(целовал ему руку-так принято). Имею знакомство со многими священниками Римско-Католической церкви. И точно знаю, что Ватикан не выставляла оригинальных "любимых колец" Иоанна Павла 2.
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...я был батальонный разведчик, а он писаришка простой...
Шо мне Ваши истории... -- колечко смотреть будем? *)
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да нет проблем- у вас "розарий" скорей всего, которой вы приобрели в Ватикане
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Хорошо... -- я Вам даю все виды с фасами и анфасами, взад и в профиль...

-- а Вы мне говорите: Это туфта, такого не может быть!
Согласны? *)
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То что такого не может быть я вам и сейчас могу сказать(оригинал кольца И.П2). А вот,выпускала ли "ваше любимое кольцо" Римско-Католическая Церковь в массовую продажу для какой-нибудь благой цели возможно,что скажу. Нет, тогда поинтересуюсь у более осведомленных.
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-- я ж не против Вашего интересу... -- каждый должен знать своё место и никому его не уступать! -- ройтесь и копайтесь с удовольствием, для Вашей личной и нашей общественной жизни...*)
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Ну, по-перше, ніколи не вір тому, що чуєш. Скоріше Папа назвав Зеленського ішаком, а Зеленський поплутав з президентом миру. Він ще й не таке плутав.
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Є файна італійська лайка cazzo di asino (зуй віслюка).
І так, asino (віслюк) також вживається, як і в багатьох інших мовах, в значенні "довбойоп".
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Зе сказал: "президентом мира", назвал меня Папа."
Марк Твен сказал: "Человеку никогда не достичь столь головокружительных вершин мудрости, чтобы его нельзя было провести за нос"
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Думаю, Папа б сам про це повідомив, а не передав через Зеленського. Не схотів чи це секрет?
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На встречах и именинах говорят разные разности. Разве что с богом не сравнивают. И вполне естественно для умного человека, а не шута, эту ересь в массы не нести.
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Із нездоровою криворотою посмішкою уявив візит Тата Римського на Бамбас
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Для чого Мені їхати на Донбас, якщо там нема католиків?
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Три мільйона українців,які є греко-католиками,які десятиліттями добиваються Патріархату для своєї церки,які компактно живуть тільки на Західній Україні,навіть,не згадалися!Для чого везти Папу на Донбас?Пробувати зіграти на жалість з надією,що він виковиряє рубіна з тіари?Ага,зараз!Ватікан такий багатий не тому,що він роздає,а того,що він збирає з цілого світу по копієчці.Ну і запрошення в Київ,все-таки виглядає,як дуля Православному Варфоломію.Щось ця дипломатія,якась перекособочена.
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У Києві є греко-католики та їхні храми. Я знаю три таких храми.
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Ali,і в Римі є греко-католицька церква.Але,99% греко-католиків живе на Західній Україні,це однозначно.
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Не було жодного дня у січні, коли б не було ворожих обстрілів наших військ.
11 загиблих, 30 поранених, 230 ворожих обстрілів. Ворог зайняв наші позиції, з яких ти відвів наші війська.
Шмаркля, ти не миротворець, ти капітулянт і зрадник.
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пороходовбні,ви уже забули як ви бились в істериці)))))
Президент запросив Понтифіка до України, і той - прийняв запрошення. Папа Франциск запевнив Порошенка, що молиться за мир у нашій державі. Говорили багато, протокол зустрічі був перевищений вдвічі....(аж на 10 хв)
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