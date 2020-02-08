 Зеленський запросив Папу Римського до Києва і на Донбас

Про це президент України Володимир Зеленський написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Зустріч з Папою Римським Франциском у Ватикані – це момент істини. Наче перевірка на справжність. Ми говорили про найважливіше для України – припинення війни на Донбасі", - підкреслив Зеленський.
На його думку, "буде знаково, якщо Його Святість прийме моє запрошення і відвідає Україну. Впевнений, що він має побувати не лише у столиці. Щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на Донбасі, треба їхати на Донбас".
"Аби стати "Президентом миру", як назвав мене Папа, я маю зробити все, щоб, їдучи Донбасом, бачити усміхнені обличчя, кольорові дитсадки та школи, сучасні лікарні й добрі дороги, чути дитячий сміх і знати, що війна в Україні – страшний спогад, якого світу не забути", - підкреслив глава держави.
Нагадаємо, 8 лютого у Ватикані відбулася аудієнція Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської з Його Святістю Папою Франциском.
Президент також провів зустріч з державним секретарем, кардиналом П'єтро Пароліном.
Шо копия -- так я и сам Ватикану не верю -- "хотя вы все там жулики и нет на вас креста..." *)
Взял с ихнего аукциона -- хош верь, хош не верь ... ...у меня Брат в Киеве, давно с ними сотрудничает, по поводу документаци и прочего -- ему предложили, в пакете к документам а денех у него небыло на колечко -- . Вот и вся история...*)
А́ск і Е́мбла (Ясень та Вільха) - перші люди в скандинавській міфології, прабатьки усього людського роду.
В скандинавській міфології є цікавий епізод про створення власне людей (Аск та Ембла були скоріше першими антропоїдами) - займався цим бог Хеймдалль, і в текстах "Едди" є моменти, що можна перекласти ******** мовою як "генна інженерія" або "ДНК-апґрейд". Тобто він знаходив антропоїдів (що вже могли еволюціонувати дарвінівським шляхом) - і вносив корективи в код ДНК.
(якщо згадати, що боги в цій міфології скоріше не містичні істоти, а дуже продвинута цивілізація, що живе в одному з вимірів 9-шарового Всесвіту...)
Шо мне Ваши истории... -- колечко смотреть будем? *)
-- а Вы мне говорите: Это туфта, такого не может быть!
Согласны? *)
І так, asino (віслюк) також вживається, як і в багатьох інших мовах, в значенні "довбойоп".
Марк Твен сказал: "Человеку никогда не достичь столь головокружительных вершин мудрости, чтобы его нельзя было провести за нос"
11 загиблих, 30 поранених, 230 ворожих обстрілів. Ворог зайняв наші позиції, з яких ти відвів наші війська.
Шмаркля, ти не миротворець, ти капітулянт і зрадник.
Мишибратья, какаяразніца...що далі? Ломаченко, Усик, Портнов знають відповідь
Президент запросив Понтифіка до України, і той - прийняв запрошення. Папа Франциск запевнив Порошенка, що молиться за мир у нашій державі. Говорили багато, протокол зустрічі був перевищений вдвічі....(аж на 10 хв)