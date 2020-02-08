 Зеленський запросив Папу Римського до Києва і на Донбас

Про це президент України Володимир Зеленський написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зустріч з Папою Римським Франциском у Ватикані – це момент істини. Наче перевірка на справжність. Ми говорили про найважливіше для України – припинення війни на Донбасі", - підкреслив Зеленський.

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На його думку, "буде знаково, якщо Його Святість прийме моє запрошення і відвідає Україну. Впевнений, що він має побувати не лише у столиці. Щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на Донбасі, треба їхати на Донбас".

"Аби стати "Президентом миру", як назвав мене Папа, я маю зробити все, щоб, їдучи Донбасом, бачити усміхнені обличчя, кольорові дитсадки та школи, сучасні лікарні й добрі дороги, чути дитячий сміх і знати, що війна в Україні – страшний спогад, якого світу не забути", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, 8 лютого у Ватикані відбулася аудієнція Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської з Його Святістю Папою Франциском.

Президент також провів зустріч з державним секретарем, кардиналом П'єтро Пароліном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський разом із дружиною відвідав ватиканські музеї та собор Святого Петра, - ОП. ФОТО