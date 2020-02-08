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 Події, Суспільство
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Все про:полон (654) Донбас (15240) полонені (750)

 "Сподіваюся на швидкий обмін, в іншому разі - загину", - полонений в ОРДО Куріс

Сергія Курісу викрали у вересні минулого року біля власного будинку в Донецьку на очах у дружини і маленької дитини.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Медійна ініціатива за права людини".

Повідомляється, що чоловіка викрали 5 вересня 2019 року біля власного будинку в Донецьку. До нього підійшли невідомі, запропонували проїхати з ними. Коли Сергій відмовився, на очах у дружини і півторарічної дитини кілька чоловіків його силою закували в кайданки, на голову накинули мішок і кинули на підлогу мікроавтобуса. "Ланос" Сергія  також забрали, як згодом з’ясувалося, для викупу в 3 тисячі доларів.

На четвертий день після викрадення Сергія зі слідами жорстоких побоїв привезли додому представники так званого управління у боротьбі з організованою злочинністю "ДНР" для участі в обшуку, під час якого знайшли в нього одяг у стилі мілітарі та книгу "Савур Могила" Андрія Пальваля та Максима Музики, очевидно, як докази "злочинної терористичної діяльності". "Цю книгу я йому дала почитати, - говорить подруга Наталя. - Навіть не знаю, чи він її читав, але для "Днр", мабуть, цього достатньо, щоб звинуватити людину".

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Рідні Сергія збилися з ніг, розшукуючи його, проте тривалий час жодної інформації про його місце перебування не було. Як з’ясувалося згодом, після відмови підписувати будь-які обвинувачення щодо себе Сергій потрапив у "секретну в’язницю убоп Днр", де протягом чотирьох діб піддавався жорстокому катуванню. Пізніше на вимогу адвоката на тілі Сергія було зафіксовано сліди знущань - опіки від електричного струму на ногах, гнійні рани на зап’ястках від підвішування на дибі, опіки від недопалків, які гасили об його спину.

Наразі Сергій утримується в СІЗО Донецька на посту №10, відомому як місце з найсуворішим режимом тримання. У листі подрузі Сергій наголошує, що він відмовився співпрацювати з владою і спецслужбами "ДНР". Рідні і друзі тим часом оббивають пороги владних кабінетів та міжнародних місій, щоб врятувати Сергія якомога швидше, бо переконані, що його принциповість може його згубити", - повідомляють в публікації.

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Сподіваюся на швидкий обмін, в іншому разі - загину, - полонений в ОРДО Куріс 01

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком з Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174614
 
 
 Топ коментарі
 
Ми добре розуміємо причину появи всіх цих =історій=.
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Отак жив собі чотири роки в Донецьку, може і на ;референдум; ходив...
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Коли смажений півень дзьобнув заверещав.
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Отак жив собі чотири роки в Донецьку, може і на ;референдум; ходив...
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Коли смажений півень дзьобнув заверещав.
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Тут ще питання. Ну от звільнить його Україна. Випустить пару десятків вбивць українців, дасть воду в Крим, виплатить РФ борги ОРДЛО за газ...
Тоді Куріса переїде на вільну територію, чи лишиться в Донецьку, біля дружини та дитини?
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крепкий такой дядя средних лет, в тельнике, дома одежду милитари держал, но за шесть лет до ВСУ защищать свой дом не дошел.


даже не сочувствую..... "Сподіваюся на швидкий обмін, в іншому разі - загину", - полонений в ОРДО Куріс - Цензор.НЕТ 1548

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Ми добре розуміємо причину появи всіх цих =історій=.
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Куди, в Крим? Та нехай морську очищують... через ватку...
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Он мог бы быть военном украинской армии и и защищать свой Донбас от русской саранчи и быть героем , но он выбрал другой путь и возможно подохнет как никто и звать его никак , как многие дончане . Это его был выбор и не его не жаль . Мне не жаль пессимистов вообще.
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Зачем его Украине спасать ? В то время , когда другие сидели в окопах , он жил себе без проблем , теперь пускай сам себе и решит свои проблемы
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але. сколько вас там непохищенных осталось ?
три миллиона?
а остальные в ополчении, похитителями служат ?

все вменябельные потора миллиона уже давно уехали, бросив и дом и нажитое
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Точно по такой "логике" в 1944-м "эффективный менеджер" Срален хотел обьявить всех жителей Украины, которые были в оккупации, предателями и выселить в Сибирь.
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не надо мне ля-ля!
у меня несколько друзей с Донбасса и родственник.
Они оставили там все! абсолютно все! и квартиры, и нажитое.

Большинство из них бежало в буквальном смысле - ночью, с самым необходимым и так, чтоб не услышали соседи.

и таких - полтора миллиона!
они не организовались еще в марте, когда все только начиналось, и не дали бздюлей сепарам, а сейчас или мыкаются в Украине, имея квартиры в Донбассе, или сидят по подвалам, как этот Курис (не факт, что он переедет в свободную Украину).

есть истина, старая как жизнь

"За право жить в своем доме нужно драться. Если надо, то до смерти, чтоб могли жить твои родные"
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Мы лаптеногим: беркутовцев, террористов, вроде тех, что взрывали проукраинских харьковчан возле Дворца спорта, а лаптеногие нам ВОТ ЭТО???!!! На это может повестись только НЕЛОХ. Вы меня извините, но мне абсолютно безразлична судьба этого... незнакомого мне... дончанина. У него было время выехать, но он остался, принимая все риски. Он не был ни партизаном, ни проукраинским активистом, нах он вообще нужен?!
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А кому этот ПОЦ нужен в Украине , кроме зелёных шмарклей? Если уж менять его, то только на ИДИОТА БРАГАРА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Адекватні люди в 2014-му зібрали манатки, сіли в автомобілі, і виїхали до вільної України... За цей час вони обжилися, влаштувалися на роботу... Багато хто взагалі не збирається повертатись на "Дурбас"... Цей більше п"яти років сидів там, його все влаштовувало, їздив на власному автомобілі, "робив гроші, трахав свою жінку, робив дітей... А як "поставили на лічильник ті, що його п"ять років влаштовували - заверещав: "Україно, рятуй!!! Бо загину...".
І нах.я нам таке "Щастя" потрібне?
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Похоже пацан к успеху шёл , что остался в дерляндии, не фартануло , не повезло .
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треба терміново обміняти цього уйобка на воду в Крим
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дешевше буде втопити його і Ішака в каналі
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Поздно . Сивоха уже всю пицу сожрал так что кормить нечем
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Бачите на цій гіфці Сівохо? Я теж не бачу. Але він є.

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Фотка в тельніку ну ну ,якщо був військовим то чому присягу не виконав.Давай свидание...
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тут показано як внутрішні розбірки в днр. хоча зараз будькому без криші в днр припишуть шо хоч
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Как видишь дорогой Сергей никому ты в Украине не нужен. Зря геройствовал. Да и рассказали о тебе, как водится, наверное только в целях пропаганды.
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Зря, перепрошую, що робив?
(інформацію про його героїзм в студію, бо в статті чомусь жодним словом)
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Надо менять... Например, дать воду в Крым и пусть вернут бедолагу Курдиса...
Жизнь человека - бесценна!
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сожалею, но в этом мире даже человеческая жизнь имеет свою цену:
в больнице (стоимость лечения),
на войне (стоимость техники и оснащения),
"на подвале" (приоритет интересов нации над личной жизнью отдельных людей).....
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