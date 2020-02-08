 "Сподіваюся на швидкий обмін, в іншому разі - загину", - полонений в ОРДО Куріс

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Медійна ініціатива за права людини".
Повідомляється, що чоловіка викрали 5 вересня 2019 року біля власного будинку в Донецьку. До нього підійшли невідомі, запропонували проїхати з ними. Коли Сергій відмовився, на очах у дружини і півторарічної дитини кілька чоловіків його силою закували в кайданки, на голову накинули мішок і кинули на підлогу мікроавтобуса. "Ланос" Сергія також забрали, як згодом з’ясувалося, для викупу в 3 тисячі доларів.
На четвертий день після викрадення Сергія зі слідами жорстоких побоїв привезли додому представники так званого управління у боротьбі з організованою злочинністю "ДНР" для участі в обшуку, під час якого знайшли в нього одяг у стилі мілітарі та книгу "Савур Могила" Андрія Пальваля та Максима Музики, очевидно, як докази "злочинної терористичної діяльності". "Цю книгу я йому дала почитати, - говорить подруга Наталя. - Навіть не знаю, чи він її читав, але для "Днр", мабуть, цього достатньо, щоб звинуватити людину".
Рідні Сергія збилися з ніг, розшукуючи його, проте тривалий час жодної інформації про його місце перебування не було. Як з’ясувалося згодом, після відмови підписувати будь-які обвинувачення щодо себе Сергій потрапив у "секретну в’язницю убоп Днр", де протягом чотирьох діб піддавався жорстокому катуванню. Пізніше на вимогу адвоката на тілі Сергія було зафіксовано сліди знущань - опіки від електричного струму на ногах, гнійні рани на зап’ястках від підвішування на дибі, опіки від недопалків, які гасили об його спину.
Наразі Сергій утримується в СІЗО Донецька на посту №10, відомому як місце з найсуворішим режимом тримання. У листі подрузі Сергій наголошує, що він відмовився співпрацювати з владою і спецслужбами "ДНР". Рідні і друзі тим часом оббивають пороги владних кабінетів та міжнародних місій, щоб врятувати Сергія якомога швидше, бо переконані, що його принциповість може його згубити", - повідомляють в публікації.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком з Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
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Тоді Куріса переїде на вільну територію, чи лишиться в Донецьку, біля дружини та дитини?
даже не сочувствую.....
три миллиона?
а остальные в ополчении, похитителями служат ?
все вменябельные потора миллиона уже давно уехали, бросив и дом и нажитое
у меня несколько друзей с Донбасса и родственник.
Они оставили там все! абсолютно все! и квартиры, и нажитое.
Большинство из них бежало в буквальном смысле - ночью, с самым необходимым и так, чтоб не услышали соседи.
и таких - полтора миллиона!
они не организовались еще в марте, когда все только начиналось, и не дали бздюлей сепарам, а сейчас или мыкаются в Украине, имея квартиры в Донбассе, или сидят по подвалам, как этот Курис (не факт, что он переедет в свободную Украину).
есть истина, старая как жизнь
"За право жить в своем доме нужно драться. Если надо, то до смерти, чтоб могли жить твои родные"
І нах.я нам таке "Щастя" потрібне?
(інформацію про його героїзм в студію, бо в статті чомусь жодним словом)
Жизнь человека - бесценна!
в больнице (стоимость лечения),
на войне (стоимость техники и оснащения),
"на подвале" (приоритет интересов нации над личной жизнью отдельных людей).....