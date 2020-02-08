 Скандальних керівників лісових господарств на Закарпатті та Харківщині звільнено, - Гончарук

Про це йдеться в повідомленні телеграм-каналу прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, передає Цензор.НЕТ.
"Звільнено керівника Закарпатського управління лісового та мисливського господарства Валерія Мургу — численні скарги щодо нього підтвердилися, тож його звільнили насамперед серед обласних очільників.
Так само вражаючими виявилися результати перевірки ДП "Гутянське лісове господарство" на Харківщині, яке очолював Віктор Сиса, який також вже звільнений", - свідчить публікація.
17 липня під час поїздки в Харківську область президент України Володимир Зеленський оглянув ділянки незаконної вирубки лісу та розробки піщаного кар'єру під Харковом. Зеленському розповіли, що незаконні вирубки лісу в області контролює директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса. Тоді президент подзвонив Сисі й запросив його на зустріч.
30 жовтня в НАБУ повідомляли, що на передачі хабаря в розмірі $100 тис. старшому слідчому НАБУ в Харківській області затримали директора державного підприємства. Хабар слідчому запропонували за закриття справи, яка пов'язана з незаконним відчуженням неврахованого майна і продажем лісоматеріалів за зниженими цінами підконтрольним директору підприємствам, інформували в відомстві.
Йому інкримінують ч.3 ст.369 Кримінального кодексу - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі. У разі доведення провини директору загрожує штраф від 8500 до 12750 гривень ($ 342-514) або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років або позбавленням волі на той самий строк.
Разом з тим, директор НАБУ Артем Ситник розповів, що Сиса приніс детективу НАБУ 110 тис. дол. США, на питання чому 110 тис., а не обумовлені раніше 100 тис. дол. США директор лісгоспу відповів: "Так, я переплутав пакети" .
У листопаді суд заарештував Віктора Сису із заставою в 5 млн гривень, але пізніше він вийшов під заставу.
Под заставу тех денег, которые он нарубил в лесу.
-- ты ещё неграм позавидуй... -- особенно, шо они афро!
...чисто не украинская проблема... *)
...ты ж у них -- не забывай -- крутой заморский Заробитчанин! *)
... ты имеешь Право на польском Корабле в Мировом Океане... ...так же, как и я -- в своих пределах, в немецких границах.
Ничего подобного -- ни ты, ни я -- в Украине не имеем. Но мы с тобой Украинцы!
Шо теперь скажешь? *)
Так вот: Чего я тут на Цензоре сыдю? -- мне ж совсем неплохо. И даже хорошо! ...но не в Украине...
Ты пешки переставляешь... -- а я Совок валил! -- и у меня получилось! -- но я свалил... -- из вольной Украины.
Знаешь почему? -- за детей небыл уверен. ...хоть и не дожил бы сам до 2000 года в Киеве. Это я точно знаю.
Теперь мы с той умные -- знаем, куда тикать! Кому за Бугор, кому за Моря...
Но, всё же, тянет на место преступления...*)
...як нам каже Історія Чисток -- потребується 20 років, щоб зачистити жидів від Радянської Влади!
...тримайтеся, тов. Гончарук -- ви ще маєте трошки часу... *)
Слабо? ...та ото ж...
...а леса нет...
"Решение Окружного админсуда Киева от 7 октября 2019 года отменит и принять новое, которым в удовлетворении исковых требований отказать. Постановление вступает в законную силу с даты ее принятия", сказано в документе.
У Богдана есть 30 дней на подачу кассационной жалобы в Верховный Суд.
Андрей Богда был включен в список Блока Петра Порошенко на внеочередных выборах в Верховную Раду 2014 года под №64. По итогам голосования в Раду прошли 63 депутата по списку БПП. В 2016-м Богдана исключили из списка БПП по так называемому закону о партийной диктатуре. В декабре 2017-го Конституционный Суд Украины признал закон не соответствующим Конституции.
После этого Богдан обратился в ЦИК с требованием восстановить его в списке партии, однако комиссия отказала ему, сославшись на отсутствие соответствующего механизма, затем он подал иск в суд.
Богдан требовал признать незаконным и отменить постановление ЦИК о его исключении, признать противоправной бездеятельность комиссии в части восстановления его в списке партии, а также регистрации его избранным народным депутатом. Кроме того, Богдан хотел, чтобы суд обязал Центризбирком восстановить его в списке партии и зарегистрировать народным депутатом Верховной Рады VIII созыва от Блока Петра Порошенко.
В октябре 2019 года Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск Богдана, отказав в требованиях, касающихся восстановления в списке политсилы и регистрации нардепом.
Как сообщал "Комитет избирателей Украины" 14 декабря 2017 года, в течение двух лет, согласно закону о "партийной диктатуре", партии исключили 43 человека из избирательных списков в Верховную Рад
-- щас всё сразу лесом зарастёт...
А за нею Яременко з проносом, як барвінок в'ється...