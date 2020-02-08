 Скандальних керівників лісових господарств на Закарпатті та Харківщині звільнено, - Гончарук

Про це йдеться в повідомленні телеграм-каналу прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнено керівника Закарпатського управління лісового та мисливського господарства Валерія Мургу — численні скарги щодо нього підтвердилися, тож його звільнили насамперед серед обласних очільників.

Так само вражаючими виявилися результати перевірки ДП "Гутянське лісове господарство" на Харківщині, яке очолював Віктор Сиса, який також вже звільнений", - свідчить публікація.

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17 липня під час поїздки в Харківську область президент України Володимир Зеленський оглянув ділянки незаконної вирубки лісу та розробки піщаного кар'єру під Харковом. Зеленському розповіли, що незаконні вирубки лісу в області контролює директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса. Тоді президент подзвонив Сисі й запросив його на зустріч.

30 жовтня в НАБУ повідомляли, що на передачі хабаря в розмірі $100 тис. старшому слідчому НАБУ в Харківській області затримали директора державного підприємства. Хабар слідчому запропонували за закриття справи, яка пов'язана з незаконним відчуженням неврахованого майна і продажем лісоматеріалів за зниженими цінами підконтрольним директору підприємствам, інформували в відомстві.

Йому інкримінують ч.3 ст.369 Кримінального кодексу - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі. У разі доведення провини директору загрожує штраф від 8500 до 12750 гривень ($ 342-514) або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років або позбавленням волі на той самий строк.

Разом з тим, директор НАБУ Артем Ситник розповів, що Сиса приніс детективу НАБУ 110 тис. дол. США, на питання чому 110 тис., а не обумовлені раніше 100 тис. дол. США директор лісгоспу відповів: "Так, я переплутав пакети" .

У листопаді суд заарештував Віктора Сису із заставою в 5 млн гривень, але пізніше він вийшов під заставу.