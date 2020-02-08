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Все про:Закарпаття (868) ліс (283) звільнення (775) Харківщина (853) Гончарук_Олексій (644)

 Скандальних керівників лісових господарств на Закарпатті та Харківщині звільнено, - Гончарук

Звільнено керівників Закарпатського управління лісового та мисливського господарства Валерія Мургу й ДП "Гутянське лісове господарство" в Харківській області Віктора Сису.

Про це йдеться в повідомленні телеграм-каналу прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнено керівника Закарпатського управління лісового та мисливського господарства Валерія Мургу — численні скарги щодо нього підтвердилися, тож його звільнили насамперед серед обласних очільників.

Так само вражаючими виявилися результати перевірки ДП "Гутянське лісове господарство" на Харківщині, яке очолював Віктор Сиса, який також вже звільнений", - свідчить публікація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постанову про звільнення Ситника з посади директора НАБУ зареєстровано в Раді, - нардеп від ЄС Гончаренко

Скандальних керівників лісових господарств на Закарпатті та Харківщині звільнено, - Гончарук 01

17 липня під час поїздки в Харківську область президент України Володимир Зеленський оглянув ділянки незаконної вирубки лісу та розробки піщаного кар'єру під Харковом. Зеленському розповіли, що незаконні вирубки лісу в області контролює директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса. Тоді президент подзвонив Сисі й запросив його на зустріч.

 30 жовтня в НАБУ повідомляли, що на передачі хабаря в розмірі $100 тис. старшому слідчому НАБУ в Харківській області затримали директора державного підприємства. Хабар слідчому запропонували за закриття справи, яка пов'язана з незаконним відчуженням неврахованого майна і продажем лісоматеріалів за зниженими цінами підконтрольним директору підприємствам, інформували в відомстві.

Йому інкримінують ч.3 ст.369 Кримінального кодексу - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі. У разі доведення провини директору загрожує штраф від 8500 до 12750 гривень ($ 342-514) або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років або позбавленням волі на той самий строк.

Разом з тим, директор НАБУ Артем Ситник розповів, що Сиса приніс детективу НАБУ 110 тис. дол. США, на питання чому 110 тис., а не обумовлені раніше 100 тис. дол. США директор лісгоспу відповів: "Так, я переплутав пакети" .

У листопаді суд заарештував Віктора Сису із заставою в 5 млн гривень, але пізніше він вийшов під заставу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174613
 
   
 Топ коментарі
 
Я вас умоляю! У слуг есть еще более идиозные!
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Прочитал всю статью. Честно говоря- восхитился! Одиозные руководители лесных хозяйств на Закарпатье и Харьковщине уволены, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8412 И, понятно- обзавидовался. Щас ещё перечитаю. Если сдохну, от зависти к Сысе, считайте меня лузером и не вписавшимся в реалии современной жизни. Оно, в принципе, всё бы ничего, если бы не концовочка, о выходе под залог. А вместе с сегодняшней темкой о негодяе Насирове- таки настораживает и заставляет завидовать.
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Видишь ли, никакому негру не придет в башку "перепутать пакеты со 100 или 110 тысячами долларов". Такой запредел возможен только у нас! И это- кошмар!
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Я вас умоляю! У слуг есть еще более идиозные!
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А можна прізвища "одіозних", чи ви просто ЗБРЕХАЛИ?
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За одиозность -- премировать надо, а не увольнять! ...ну, в условиях Украины...*)
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Вообще-то его посадить должны были на долго, а не под заставу выпускать.
Под заставу тех денег, которые он нарубил в лесу.
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Прочитал всю статью. Честно говоря- восхитился! Одиозные руководители лесных хозяйств на Закарпатье и Харьковщине уволены, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8412 И, понятно- обзавидовался. Щас ещё перечитаю. Если сдохну, от зависти к Сысе, считайте меня лузером и не вписавшимся в реалии современной жизни. Оно, в принципе, всё бы ничего, если бы не концовочка, о выходе под залог. А вместе с сегодняшней темкой о негодяе Насирове- таки настораживает и заставляет завидовать.
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Андрюха! -- три четверти Планеты -- Моря и Океаны... -- и ты там!
-- ты ещё неграм позавидуй... -- особенно, шо они афро!

...чисто не украинская проблема... *)
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Видишь ли, никакому негру не придет в башку "перепутать пакеты со 100 или 110 тысячами долларов". Такой запредел возможен только у нас! И это- кошмар!
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-- для того, шо б шо-то перепутать -- надо знать, шо путать! Ты уверен, шо простые, сухопутные украинцы в твоих цифрах и нулях не путаются?

...ты ж у них -- не забывай -- крутой заморский Заробитчанин! *)
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Ты понимаешь, не знаю я никого, в этой жизни, кто бы спокойно перепутал пакеты со взятками, с вышеупомянутой суммой. Хотя знаю лично весьма и весьма не бедных людей. Это ведь- реальный запредел. Тот- который не лечится. А его, значит- уволили. Это- великолепно! Потому- я таки завидую. Имею право.
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...эх, Брат мой морской...*)

... ты имеешь Право на польском Корабле в Мировом Океане... ...так же, как и я -- в своих пределах, в немецких границах.

Ничего подобного -- ни ты, ни я -- в Украине не имеем. Но мы с тобой Украинцы!

Шо теперь скажешь? *)
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А что тут сказать? Вот эти сысы, насировы и примкнувшие к ним мурги с гончаруками- тоже ведь украинцы! Только они, будучи законченными негодяями, таки Имеют Все Права. И это- нонсенс. И- диагноз, который повторюсь- не лечится!
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Андрей! Я Киевлянин и Украинец. -- так же, как и ты. ... и я, гораздо немного раньше тебя...*)
Так вот: Чего я тут на Цензоре сыдю? -- мне ж совсем неплохо. И даже хорошо! ...но не в Украине...
Ты пешки переставляешь... -- а я Совок валил! -- и у меня получилось! -- но я свалил... -- из вольной Украины.
Знаешь почему? -- за детей небыл уверен. ...хоть и не дожил бы сам до 2000 года в Киеве. Это я точно знаю.
Теперь мы с той умные -- знаем, куда тикать! Кому за Бугор, кому за Моря...

Но, всё же, тянет на место преступления...*)
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"Майже місяць тому... -- я поставив завдання провести кадрові чистки..."
...як нам каже Історія Чисток -- потребується 20 років, щоб зачистити жидів від Радянської Влади!

...тримайтеся, тов. Гончарук -- ви ще маєте трошки часу... *)
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А,коли вже будуть не тільки звільнення,а й посадки?
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-- сідай в літак -- буде тобі -- то взльот, то посадка... *)
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Разочарую ещё больше. Они через суд могут восстановиться. Огромное спасибо тов. Портнову за такой УК, ну и нашим депутатам которые не хотят это изменить.
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Какие посадки??? Я вас умоляю... Вон, негодяя законченного, экспертом приглашают, на ТВ. Посадок не будет, ни в тюрьмы не будет, ни просто посадок не будет. Под Мариуполем уже почти все лесополосы вырубили, трассы замело, как никогда. Кадры- впечатляют! Зорошо что я зимой- всегда на экваторе.
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Окозамилювання, знайшли цапів-відбувайлів, інші лісництва як пиляли кругом так і пиляють.
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Я бы хотел видеть этих уволенных за решеткой лет так на 50, без права амнистии!
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А по Закону, ты ничего не хочешь? -- в отношении тебя, в частности...
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а что в отношении меня? я лес не воровал!
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Приключения Пиноккио читали? В стране Дураков сажают не тех кто украл, а тех у кого украли.
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Та да... тут вы правы! За курицу десять лет дадут, а за состав леса ничего не дадут! Как говорится воровать нужно составами, тогда ничего не будет)))
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Да и по закону должны жить мы простые граждане, а подобные им живут вне закона! Где справедливость?
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-- иди теперь в суд и докажи! -- не про себя -- про них.
Слабо? ...та ото ж...
...а леса нет...
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Ну у меня другая профессия, этим должны заниматься органы.... вот пусть все 50 лет леса и садят, выращивают под наблюдением))) днем и ночью!
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Товарисч вєрь, прийдьот она, ..зда плєнітєльного щастя...
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Похоже- уже прискакала... Ленты новостей- лучшее тому доказательство.
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В течение 30 дней нынешний глава Офиса президента Украины, бывший кандидат в народные депутаты от Блока Петра Порошенко Андрей Богдан может подать кассационную жалобу на решение апелляционного админсуда, признавшего законным его исключение из списка БПП в 2016 году, в Верховный Суд.Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционные жалобы Блока Петра Порошенко и Центральной избирательной комиссии Украины и отменил решение Окружного админсуда Киева, которым исключение нынешнего главы Офиса президента Андрея Богдана из партийного списка БПП в 2016 году было признано незаконным. Постановление от 4 февраля опубликовано в Едином реестре судебных решений.

"Решение Окружного админсуда Киева от 7 октября 2019 года отменит и принять новое, которым в удовлетворении исковых требований отказать. Постановление вступает в законную силу с даты ее принятия", сказано в документе.

У Богдана есть 30 дней на подачу кассационной жалобы в Верховный Суд.

Андрей Богда был включен в список Блока Петра Порошенко на внеочередных выборах в Верховную Раду 2014 года под №64. По итогам голосования в Раду прошли 63 депутата по списку БПП. В 2016-м Богдана исключили из списка БПП по так называемому закону о партийной диктатуре. В декабре 2017-го Конституционный Суд Украины признал закон не соответствующим Конституции.

После этого Богдан обратился в ЦИК с требованием восстановить его в списке партии, однако комиссия отказала ему, сославшись на отсутствие соответствующего механизма, затем он подал иск в суд.

Богдан требовал признать незаконным и отменить постановление ЦИК о его исключении, признать противоправной бездеятельность комиссии в части восстановления его в списке партии, а также регистрации его избранным народным депутатом. Кроме того, Богдан хотел, чтобы суд обязал Центризбирком восстановить его в списке партии и зарегистрировать народным депутатом Верховной Рады VIII созыва от Блока Петра Порошенко.

В октябре 2019 года Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск Богдана, отказав в требованиях, касающихся восстановления в списке политсилы и регистрации нардепом.

Как сообщал "Комитет избирателей Украины" 14 декабря 2017 года, в течение двух лет, согласно закону о "партийной диктатуре", партии исключили 43 человека из избирательных списков в Верховную Рад
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Так чё ты всем срока навешиваешь, без суда и следствия? -- ...смотри, сам не повисни, среди правых и виноватых, без разбору... -- невзирая на твою профессию.
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Одиозные руководители лесных хозяйств на Закарпатье и Харьковщине уволены, - Гончарук
-- щас всё сразу лесом зарастёт...
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Мы с такой скоростью несёмся в Европу, что теперь главное не проехать остановку...
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Никуда вы не несётесь! -- вас несёт -- с проносом...
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Несе Галя воду, коромисло гнеться
А за нею Яременко з проносом, як барвінок в'ється...
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И где он на повышение пойдёт зе только так увольняет
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