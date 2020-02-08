 Спільну слідчу групу для розслідування обставин катастрофи літака МАУ в Ірані ще не створили, - Офіс генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у відповіді на запит видання "Ракурс" в Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
У документі повідомляється, що спільна міжнародна слідча група для розслідування авіакатастрофи "Боїнга" МАУ не створена жодною з країн.
При цьому Офіс генпрокурора направив до Міністерства закордонних справ запити СБУ щодо кримінального провадження. Вони адресовані владі Ірану. Спецслужба у іранської сторони питала щодо вилучення та передачі Києву бортових самописців, інших деталей пошкодженого літака, документів.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
работы прорва - еще не все добровольцы и волонтеры посажены, беркут оправдывать надо.....
1. Зеленский не испортил отношения с Трюдо
2. Сотрудничал с Канадой после падения самолета
3. Проводил расследования совместно с Канадой с соблюдением международных принятых правил и норм то.....
....... мы бы просто присоединились к иску, а не страдали бы фигней сейчас
зато с Ираном уже расплевались, из-за утечки-недержания информации...
Об этом сообщил адвокат Александр Горошинский,
Бывшие беркутовцы заявили, что им нечего скрывать, и они хотят восстановить "честное имя спецподразделения "Беркут".
"Мы призываем президента Украины, генерального прокурора Украины и депутатов Верховной Рады немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов", - говорится в их открытом письме, которое опубликовал Горошинский.
..."сосиски сраные" -- как говорил Великий Брежнев, шо был наш дорогой Леонид Ильич! -- про социалистические страны...
...шо-то у меня ассоциируется, почему-то -- ненароком, невзначай...*)
а вот Канада уже иск подготовила
а Вы еще компенсацию страховку погибшим не выплатили
Катастрофа самолета МАУ - "преднамеренный теракт": Канада подготовила миллиардный иск к Ирану
08.02.2020, 12:32 • 1453 • 3
Адвокаты жертв крушения украинского Boeing 737 из Канады готовят групповой иск к Ирану с требованием компенсации в размере минимум 1,1 млрд долларов.
В иске утверждается, что падение лайнера было "преднамеренным террористическим актом", сообщает Reuters.
В качестве обвиняемых назван Иран, верховный лидер страны Али Хаменеи, командиры Корпуса стражей исламской революции, включая Амирали Гаджизаде - главу подразделения, ответственного за обстрел самолета.
Главный истец по данному делу является анонимным. Поясняется, что "его иранская семья может быть подвергнута риску причинения вреда или смерти со стороны иранского режима". В документе он назван Джоном Доу и указан как близкий родственник одной из жертв.
Канадское правительство, совместно с адвокатами жертв падения украинского самолета в Тегеране готовят групповой иск к Ирану с требованием компенсации в размере от 1,1 миллиарда долларов.
В иске утверждается, что падение самолета было "преднамеренным террористическим актом".
Так работают нормальные государства - получили разведданные, и в работу!
Если бы:
1. Зеленский не испортил отношения с Трюдо
2. Сотрудничал с Канадой после падения самолета
3. Проводил расследования совместно с Канадой
то... мы бы просто присоединились к иску.
Но так как мы избрали балбеса президентом, пострадавшие обойдутся без компенсаций, и похоронами за свой счет.(c)