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 Політика України, За кордоном
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Все про:МЗС (2029) ПАРЄ (660) Рада Європи (223)

 МЗС України розкритикувало нову процедуру покарання щодо країн-порушників принципів Ради Європи

Нова процедура реагування на порушення принципів Ради Європи зробить практично неможливим, зокрема, застосування санкцій проти Росії через її агресію проти України.

Про це йдеться в публікації на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні розчаровані схваленим Комітетом Міністрів Ради Європи рішенням щодо запровадження так званої комплементарної процедури реагування на порушення статутних зобов‘язань країнами-членами цієї Організації, яка зводить нанівець можливість покарання за найсуворіші порушення. Делегація України голосувала проти цього рішення.

Шкодуємо, що у європейських столицях так і не почули наші обґрунтовані аргументи щодо шкідливості ініціювання подібних кроків для майбутнього загальноєвропейської правозахисної Організаціїі.

Ми переконані, що запровадження подібних процедур лише поглиблює світоглядну кризу в рамках Ради Європи, яка розпочалася з відступу Організації від власних статутних цілей, коли розв’язані Росією війни, як на власній території, так і проти сусідів були залишені без ефективної відповіді", - йдеться у публікації.

У міністерстві підкреслюють, що за шість років збройної агресії проти України, тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, окремих районів Донецької і Луганської областей, саме злочини Росії призвели до загибелі понад 14 000 громадян України, залишити свої домівки були змушені понад 1,5 мільйонів наших співгромадян, мільйони інших живуть під окупаційних режимом в атмосфері беззаконня, системних порушень прав людини та страху.

"Сьогодні немає жодних сумнівів, що російська збройна агресія має розглядатися як серйозне порушення фундаментальних принципів і цінностей Організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі зростає нетерпимість до українців, - Рада Європи

З часу безумовного повернення Росії до ПАРЄ в червні 2019 року російська сторона своїми діями уже неодноразово довела, що не має намірів змінювати свою протиправну поведінку. Недалекоглядні дії Ради Європи лише посилюватимуть відчуття безкарності, додатково заохочуватимуть Росію, як й інших потенційних порушників, до ще агресивніших дій на міжнародній арені, зневаги до верховенства права та нехтування правами і фундаментальними свободами людини.

Очікуємо, що уже найближчим часом буде продемонcтровано, чи здатен цей механізм притягнути до відповідальності тих, хто агресією і окупацією зухвало порушує міжнародне право і вчиняє масові порушення прав людини.

У рамках міжнародних організацій Україна рішуче і послідовно виступатиме проти запровадження процедур, які прямо чи опосередковано руйнують механізми накладення обмежувальних заходів, включаючи санкції, проти країн, що свідомо і систематично порушують принципи та норми міжнародного права", - підсумували в МЗС.

Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європі 5 лютого схвалив "нову додаткову" процедуру між комітетом і Парламентською асамблеєю (ПАРЄ) щодо покарання держав, які вчинили серйозне порушення своїх статутних зобов'язань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174611
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский похвалился, что Папа Римский назвал его «президентом мира».

Для Папы Франциска все «президенты мира».

Особенно - Путин, с которым встречался три раза.

И летом 2019 года, в конце встречи, попросил Путина за него молиться.
А также вручил Путину медаль «Ангел-Хранитель мира».
🤣🤣
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Фейк: Папа Римский вручил Путину медаль "Ангел-хранитель мира"
Июль 11, 2019 - 10:56 Новости
Даже освещая визит Владимира Путина в Ватикан, пропагандистские СМИ не удержались от публикации фейков. Так, 5 июля прокремлевские издания сообщили о том, что Папа Римский Франциск вручил Владимиру Путину медаль "Ангел-хранитель мира". Основными источниками данной информации указывают Рамзана Кадырова и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Кроме этого пропагандисты добавляют, что "удостоится" такой медали можно лишь раз в сто лет. Однако новость оказалась фейком - такой медали не существует, а Папа Римский на самом деле призывал Путина к миру и напомнил о разрушительности войны.
Фейк распространили: Комсомольская Правда, РБК, Звезда, EurAsia Daily, Российская Газета, News24UA, НТВ, Интерфакс и другие.

https://www.stopfake.org/ru/fejk-papa-rimskij-vruchil-putinu-medal-angel-hranitel-mira/?__cf_chl_jschl_tk__=9a03aea780055c90f83052519f9589866a1279f3-1581194175-0-AQEe0SMGbro_gCXVYP9VZiHx_RkpGzNzeujP1NS1KdRtSTltEYJvPtXns4S5xCmz8YMdJAvphdn-ZCkfdeiK1KtWOxGhH4wSra5WMCzYmzIUAG2B_W82os1n-e-vsAAkyjK_4TRgm7cE-5O4td0jcbdS5qIixPu07JncaRlileQLGTzwxPQzmlrPwBaoHOdPx8JMpbVuxBs6wWoqXJW2TfVhzZOrqE_h69YD197BEdDLNfH-bykjohQp_HMx3hYpHH6E5M7eRi9QcLG_G0JD_Yc6t7NgoIee6q9wSNkdXAMMV_dLDJEAKdfx4IO_6qp_ZVbf3WtaTWf1JT4WgghD-JcXiXS6qyKKHTwbDK_HLvVc
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Очень много таких, которые сожалеют что голосовали сначала за Порошенко а затем за Зеленского - г#внюками оказались оба..
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Очень много таких, которые сожалеют что голосовали сначала за Порошенко а затем за Зеленского - г#внюками оказались оба..
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Таки да! От есиб голосовали за )(уйла, то были бы довольны! Жаль, не судьба!
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главное теперь - це утереть сопли и продолжать дальше громко шмыгать носом
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Был в Польше один Порох только тогда войны не было ну так вот за 10 лет сделал с Польщи норм страну а реформы его назывались "шоковая терапия" и за эти реформы его тоже не любили временно . Зато у нас любят Кравчука , Кучму , Януковича , Зе которым только б украсть что-то или побандитствовать .
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Зеленский похвалился, что Папа Римский назвал его «президентом мира».

Для Папы Франциска все «президенты мира».

Особенно - Путин, с которым встречался три раза.

И летом 2019 года, в конце встречи, попросил Путина за него молиться.
А также вручил Путину медаль «Ангел-Хранитель мира».
🤣🤣
 показати весь коментар
 
 
Фейк: Папа Римский вручил Путину медаль "Ангел-хранитель мира"
Июль 11, 2019 - 10:56 Новости
Даже освещая визит Владимира Путина в Ватикан, пропагандистские СМИ не удержались от публикации фейков. Так, 5 июля прокремлевские издания сообщили о том, что Папа Римский Франциск вручил Владимиру Путину медаль "Ангел-хранитель мира". Основными источниками данной информации указывают Рамзана Кадырова и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Кроме этого пропагандисты добавляют, что "удостоится" такой медали можно лишь раз в сто лет. Однако новость оказалась фейком - такой медали не существует, а Папа Римский на самом деле призывал Путина к миру и напомнил о разрушительности войны.
Фейк распространили: Комсомольская Правда, РБК, Звезда, EurAsia Daily, Российская Газета, News24UA, НТВ, Интерфакс и другие.

https://www.stopfake.org/ru/fejk-papa-rimskij-vruchil-putinu-medal-angel-hranitel-mira/?__cf_chl_jschl_tk__=9a03aea780055c90f83052519f9589866a1279f3-1581194175-0-AQEe0SMGbro_gCXVYP9VZiHx_RkpGzNzeujP1NS1KdRtSTltEYJvPtXns4S5xCmz8YMdJAvphdn-ZCkfdeiK1KtWOxGhH4wSra5WMCzYmzIUAG2B_W82os1n-e-vsAAkyjK_4TRgm7cE-5O4td0jcbdS5qIixPu07JncaRlileQLGTzwxPQzmlrPwBaoHOdPx8JMpbVuxBs6wWoqXJW2TfVhzZOrqE_h69YD197BEdDLNfH-bykjohQp_HMx3hYpHH6E5M7eRi9QcLG_G0JD_Yc6t7NgoIee6q9wSNkdXAMMV_dLDJEAKdfx4IO_6qp_ZVbf3WtaTWf1JT4WgghD-JcXiXS6qyKKHTwbDK_HLvVc
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ТИ таки жалкуєш, що ***** медальку не дали...
🤣
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Лишнехромосомное, конечно жалею, что не наградили, а так бы твой фейк для малороссов пошел бы на ура.
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Ты путаешь все. Это Лукашенке папа дал награду, правда не помню какую.
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Лукашист, вообще-то, у меня точка в конце предложения, а ты обсуждаешь какую-то награду.
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Что вы вой подняли как тогда, когда Порошенко с Климкиным по всему миру ездили, чтобы склонить на свою сторону, но для вас это было якобы бесполезно?
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Так они катались на бюджетные гроши . Только непонятно с какого бока это тебя касается , харя бульбашиная ?
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Порошенко и его команда налетывали на меньше денег чем голубка мира зе . а вот з какого бока это касаеться человека так не с того что тебе не всем ведь дано думать только жопой как у нас 73% так называемых
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Что ни новость на международной арене, так с нашей стороны прямо плач Ярославны. Радоваться надо. Теперь даже если мы введём смертную казнь коррупционеров, то Европе останется только утереться. Европа ещё пожалеет о своей мягкотелости!
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мабуть ще деякі форумчани будуть свідками перетворення ЄС на халіфат..доживуть..побачать..але майбутнє і нашої країни у тумані та куряві, що здійнялась від ніг тих, що тікають..
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А, якщо б ви стали всі хороші,
Поскладали б ми до купи гроші.
Припинили б сю озбройню гонку,
Пили б разом нашу самогонку.
.
Всюди б забуяла черемщина
І була б одна в нас Батьківщина.
І усі народи, їли б на свободі
Київськи торти! (с)
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МЗС критикує ПАРЄ?
А мав би критикувати зебілів: саме 73/43% своїм галасуванням і підтримкою "надо перекстать сьрелять", "договоримся где-то посредине" вони надали бюрократам з гейропи можливість приймати такі регламенти...
Але, зрозуміло, що при іншому результаті виборів тоді Пристайко в МЗС був би на други-третіх ролях..., і не підписував би таких пред'яв...
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А может Цензор уточнить, кто ещё из Европы раскритиковал это решение? М
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.Что то не могу понять.. .................................................................

.

Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..

.

и УНИЧТОЖАЕТ сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!

.

А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ -ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ НОВОЙ ВЛАСТИ ??........................................................................................................................................................................................................................................... А что говорить о ЛИВИИ и ЦАР........????
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МИД может только в штаны нарушить. Их мнение никого не интересует.
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Схоже що "хтось" "когось" вже сильно дістав.
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Андрій Смолій
·

Театр абсурду.
Зеленський та Єрмак роблять все, щоб Порошенко не потрапив на Мюнхенську конференцію з безпеки, що відбудеться 14-16 лютого.
Про це повідомило одразу кілька джерел та Телеграм-каналів.
За їх словами Єрмак отримав особисто від Зеленського завдання зробити все щоб Порошенко не потрапив на безпекову конференцію та не міг там представляти Україну.

Завданням Єрмака є донести до німецької сторони що участь Порошенка - неприпустима. Зеленського в свою чергу дуже дратує активність Порошенка.
Такий абсурд. Таке знущання над країною. Так ми ганьбимося на міжнародній арені.
Підписуйтесь на Андрій Смолій
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зеленский - дурак. И это - бесспорно. Маленький такой, самовлюбленный коротышка-дурак. Причем "дурак" в его случае - слово-палиндром... читай хоть слева-направо, хоть справа-налево, звучит одинаково: дурак...
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Ну что барыги нет чтоб оспорить закон а зе если и решит этот вопрос то пол бюджета на 2038 год отдаст
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