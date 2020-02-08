 МЗС України розкритикувало нову процедуру покарання щодо країн-порушників принципів Ради Європи

Про це йдеться в публікації на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.
"В Україні розчаровані схваленим Комітетом Міністрів Ради Європи рішенням щодо запровадження так званої комплементарної процедури реагування на порушення статутних зобов‘язань країнами-членами цієї Організації, яка зводить нанівець можливість покарання за найсуворіші порушення. Делегація України голосувала проти цього рішення.
Шкодуємо, що у європейських столицях так і не почули наші обґрунтовані аргументи щодо шкідливості ініціювання подібних кроків для майбутнього загальноєвропейської правозахисної Організаціїі.
Ми переконані, що запровадження подібних процедур лише поглиблює світоглядну кризу в рамках Ради Європи, яка розпочалася з відступу Організації від власних статутних цілей, коли розв’язані Росією війни, як на власній території, так і проти сусідів були залишені без ефективної відповіді", - йдеться у публікації.
У міністерстві підкреслюють, що за шість років збройної агресії проти України, тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, окремих районів Донецької і Луганської областей, саме злочини Росії призвели до загибелі понад 14 000 громадян України, залишити свої домівки були змушені понад 1,5 мільйонів наших співгромадян, мільйони інших живуть під окупаційних режимом в атмосфері беззаконня, системних порушень прав людини та страху.
"Сьогодні немає жодних сумнівів, що російська збройна агресія має розглядатися як серйозне порушення фундаментальних принципів і цінностей Організації.
З часу безумовного повернення Росії до ПАРЄ в червні 2019 року російська сторона своїми діями уже неодноразово довела, що не має намірів змінювати свою протиправну поведінку. Недалекоглядні дії Ради Європи лише посилюватимуть відчуття безкарності, додатково заохочуватимуть Росію, як й інших потенційних порушників, до ще агресивніших дій на міжнародній арені, зневаги до верховенства права та нехтування правами і фундаментальними свободами людини.
Очікуємо, що уже найближчим часом буде продемонcтровано, чи здатен цей механізм притягнути до відповідальності тих, хто агресією і окупацією зухвало порушує міжнародне право і вчиняє масові порушення прав людини.
У рамках міжнародних організацій Україна рішуче і послідовно виступатиме проти запровадження процедур, які прямо чи опосередковано руйнують механізми накладення обмежувальних заходів, включаючи санкції, проти країн, що свідомо і систематично порушують принципи та норми міжнародного права", - підсумували в МЗС.
Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європі 5 лютого схвалив "нову додаткову" процедуру між комітетом і Парламентською асамблеєю (ПАРЄ) щодо покарання держав, які вчинили серйозне порушення своїх статутних зобов'язань.
Для Папы Франциска все «президенты мира».
Особенно - Путин, с которым встречался три раза.
И летом 2019 года, в конце встречи, попросил Путина за него молиться.
А также вручил Путину медаль «Ангел-Хранитель мира».
🤣🤣
Июль 11, 2019 - 10:56 Новости
Даже освещая визит Владимира Путина в Ватикан, пропагандистские СМИ не удержались от публикации фейков. Так, 5 июля прокремлевские издания сообщили о том, что Папа Римский Франциск вручил Владимиру Путину медаль "Ангел-хранитель мира". Основными источниками данной информации указывают Рамзана Кадырова и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Кроме этого пропагандисты добавляют, что "удостоится" такой медали можно лишь раз в сто лет. Однако новость оказалась фейком - такой медали не существует, а Папа Римский на самом деле призывал Путина к миру и напомнил о разрушительности войны.
Фейк распространили: Комсомольская Правда, РБК, Звезда, EurAsia Daily, Российская Газета, News24UA, НТВ, Интерфакс и другие.
https://www.stopfake.org/ru/fejk-papa-rimskij-vruchil-putinu-medal-angel-hranitel-mira/?__cf_chl_jschl_tk__=9a03aea780055c90f83052519f9589866a1279f3-1581194175-0-AQEe0SMGbro_gCXVYP9VZiHx_RkpGzNzeujP1NS1KdRtSTltEYJvPtXns4S5xCmz8YMdJAvphdn-ZCkfdeiK1KtWOxGhH4wSra5WMCzYmzIUAG2B_W82os1n-e-vsAAkyjK_4TRgm7cE-5O4td0jcbdS5qIixPu07JncaRlileQLGTzwxPQzmlrPwBaoHOdPx8JMpbVuxBs6wWoqXJW2TfVhzZOrqE_h69YD197BEdDLNfH-bykjohQp_HMx3hYpHH6E5M7eRi9QcLG_G0JD_Yc6t7NgoIee6q9wSNkdXAMMV_dLDJEAKdfx4IO_6qp_ZVbf3WtaTWf1JT4WgghD-JcXiXS6qyKKHTwbDK_HLvVc
🤣
Поскладали б ми до купи гроші.
Припинили б сю озбройню гонку,
Пили б разом нашу самогонку.
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Всюди б забуяла черемщина
І була б одна в нас Батьківщина.
І усі народи, їли б на свободі
Київськи торти! (с)
А мав би критикувати зебілів: саме 73/43% своїм галасуванням і підтримкою "надо перекстать сьрелять", "договоримся где-то посредине" вони надали бюрократам з гейропи можливість приймати такі регламенти...
Але, зрозуміло, що при іншому результаті виборів тоді Пристайко в МЗС був би на други-третіх ролях..., і не підписував би таких пред'яв...
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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
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и УНИЧТОЖАЕТ сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!
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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ -ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ НОВОЙ ВЛАСТИ ??........................................................................................................................................................................................................................................... А что говорить о ЛИВИИ и ЦАР........????
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Театр абсурду.
Зеленський та Єрмак роблять все, щоб Порошенко не потрапив на Мюнхенську конференцію з безпеки, що відбудеться 14-16 лютого.
Про це повідомило одразу кілька джерел та Телеграм-каналів.
За їх словами Єрмак отримав особисто від Зеленського завдання зробити все щоб Порошенко не потрапив на безпекову конференцію та не міг там представляти Україну.
Завданням Єрмака є донести до німецької сторони що участь Порошенка - неприпустима. Зеленського в свою чергу дуже дратує активність Порошенка.
Такий абсурд. Таке знущання над країною. Так ми ганьбимося на міжнародній арені.
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