 МЗС України розкритикувало нову процедуру покарання щодо країн-порушників принципів Ради Європи

Про це йдеться в публікації на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні розчаровані схваленим Комітетом Міністрів Ради Європи рішенням щодо запровадження так званої комплементарної процедури реагування на порушення статутних зобов‘язань країнами-членами цієї Організації, яка зводить нанівець можливість покарання за найсуворіші порушення. Делегація України голосувала проти цього рішення.

Шкодуємо, що у європейських столицях так і не почули наші обґрунтовані аргументи щодо шкідливості ініціювання подібних кроків для майбутнього загальноєвропейської правозахисної Організаціїі.

Ми переконані, що запровадження подібних процедур лише поглиблює світоглядну кризу в рамках Ради Європи, яка розпочалася з відступу Організації від власних статутних цілей, коли розв’язані Росією війни, як на власній території, так і проти сусідів були залишені без ефективної відповіді", - йдеться у публікації.

У міністерстві підкреслюють, що за шість років збройної агресії проти України, тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, окремих районів Донецької і Луганської областей, саме злочини Росії призвели до загибелі понад 14 000 громадян України, залишити свої домівки були змушені понад 1,5 мільйонів наших співгромадян, мільйони інших живуть під окупаційних режимом в атмосфері беззаконня, системних порушень прав людини та страху.

"Сьогодні немає жодних сумнівів, що російська збройна агресія має розглядатися як серйозне порушення фундаментальних принципів і цінностей Організації.

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З часу безумовного повернення Росії до ПАРЄ в червні 2019 року російська сторона своїми діями уже неодноразово довела, що не має намірів змінювати свою протиправну поведінку. Недалекоглядні дії Ради Європи лише посилюватимуть відчуття безкарності, додатково заохочуватимуть Росію, як й інших потенційних порушників, до ще агресивніших дій на міжнародній арені, зневаги до верховенства права та нехтування правами і фундаментальними свободами людини.

Очікуємо, що уже найближчим часом буде продемонcтровано, чи здатен цей механізм притягнути до відповідальності тих, хто агресією і окупацією зухвало порушує міжнародне право і вчиняє масові порушення прав людини.

У рамках міжнародних організацій Україна рішуче і послідовно виступатиме проти запровадження процедур, які прямо чи опосередковано руйнують механізми накладення обмежувальних заходів, включаючи санкції, проти країн, що свідомо і систематично порушують принципи та норми міжнародного права", - підсумували в МЗС.

Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європі 5 лютого схвалив "нову додаткову" процедуру між комітетом і Парламентською асамблеєю (ПАРЄ) щодо покарання держав, які вчинили серйозне порушення своїх статутних зобов'язань.