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Все про:допомога (989) рак (48) добровольці (381) Гергерт Андрій Червень (3)

 Добровольці збірають кошти для командира 8-го батальйону УДА Андрія Гергерта, у якого діагностовано рак

Бійці 8-го батальйону Української добровольчої армії просять допомогти їхньому командиру, батькові чотирьох дітей Андрію Гергету (Червню), у якого діагностовано рак шлунка.

На фейсбук-сторінці батальйону оприлюднено номери карт, на які можна переказати кошти, передає Цензор.НЕТ.

"4627055110009379 (гривнева) - Гергерт Андрій Валерійович.

5168745014647801 (гривнева) - картка дружини Андрія - Надії Слюзар.

Валютна картка (долари) 4731219121649028 HERHERT OLEKSANDR

Валютна картка (євро) 5168742725541191 HERHERT OLEKSANDR", - свідчить повідомлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракова пухлина, діагностована у комбата Гергерта, виявилася неоперабельною: він починає курс хіміотерапії, - Ярош. ФОТО

Добровольці збірають кошти для командира 8-го батальйону УДА Андрія Гергерта, у якого діагностовано рак 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лаврега воював три роки, нагороджений держнагородами, - комбат Червень про підозрюваного у вбивстві сина депутата Київської облради Соболєва

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174606
 
 
 Топ коментарі
 
Позор такой стране. А министры и Коболевы получают миллионы.
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Позор такой стране. А министры и Коболевы получают миллионы.
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Хто підкаже як на валютну карту перевести гроші? я не можу збагнути, тут тільки рахунок (?) а де всі банківські реквізити ??SWIFT , **** ?
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В том-то и проблема... -- нифига из Германии не можна в Украину. Ищи знакомых в украинской округе.

Я, через сеструху в Днепре и брата в Киеве действую... ...короче -- наличку надо как-то передать. Или сам ехай тудой -- самая верная Тема!
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Придется так и сделать, попрошу друзей , они по любому у меня будут через месяц в гостях, разберемся ...
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Я своим через MoneyGram пересылаю=>у них налог за пересылку нормальный (у Western Union☹️)........
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Извиняюсь: не налог, а сбор(!) за пересылку........
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І виправте вже прізвище Андрія! Неправильно написали! Халло модери сайту?
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Опять Порошенко бабки выложит пока ЗЕкловун по музеям в Италиях шляеца..
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За 28 лет украинцы купили российских товаров на 1 трлн дол, в валюте! Это больше чем военный бюджет РФ со всеми скрытыми статьями, причём бюджет в рублях. Украинцы полностью оплатили войну
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До войны я и сам покупал много чего кацапского, кому тогда в голову могло прийти шо будет такой зашквар с мышебратьями. Ты вот лутше скажи как оправдать тех кто и сейчас продолжает всё кацапское покупать???..Я лично десятой дорогой обхожу всё расеянское. Опять же зависимость от энэргоносителей...воровская олигархическая власть разве думала о какой то диверсификации поставок? да никогда, закупали у Рашки ещё и на схемах сидели и воровали на этом...
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Дякую, що розмістили, Цензор.
Люди, поширюйте.
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Для такого козака не шкода , всі хто має як то допоможем.
От би ще й держава допомогла.
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Сам живу давно... -- и давно уже про это пишут и вспоминают: Когда Горе и Война -- никто не болеет.
...как только Мир и Спокойствие -- мор на Бойцов нападает.
С Чернобылем также было -- но, быстрей, чем на Войне.
Не знаю... -- ...поехал в Киев в 2007, после 11 лет отсутствия в Бундесе -- приехал во двор, где рос с 1966 года... -- почти все ровестники повымирали, или поубивались, или их поубивало...
...барышень больше осталось, но поразило: Девушку, которая меня научила целоваться в 1974 году -- молния убила! А брат её -- мой лепший кореш, хулиган и деснтник -- из окна выбросился -- раньше её. Страшнэ, короче... ...это я уже про Войну, Перестройку и Нэзалэжнисть мовчу. ...там вообще -- сплошные Берковцы с Байковым и Соломенским впридачу ...+ Левобережье...
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В экстремальных условиях организм мобилизируется.
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Рак желудка можно попробовать вылечить содой. Будет контакт с опухолью, если пить гашеную соду. Не спешил бы с химией., там процент выздоровления не большой.
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В газете "Здоровья и Долголетие" описывался случай излечения содой и глиной самой последней стадии.
Знаю людей, которые побороли эту болезнь болиголовом.
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Міністр оборони: призов на строкову службу з 18 та 19-ти років буде добровільним ,ну да это так как было в 1941году когда гитлеровцы напал н дружественный ссср, разрушенные города ,погибшие военные и гражданские...интересно говорит Министр обороны,чтобы не обидеть народ Украины и ,чтобы кремлёвский Фюрер не был такой резкий как германский Фюрер
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И ещё...70,5% украинцев считают Россию враждебной страной - опрос...а почему не 99%? и это после 6 лет войны с Россией?
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Езжайте за границу на диагностику. Знаю уже несколько случаев , что в Украине диагностировали эту болезнь и даже сделали операцию, выманив кучу денег, а потом оказалось, что болезни такой не было.
Если идешь к врачу - шансов очень мало будет. Как правило убивает химия.
Такая болезнь лечится , прежде всего диетой и психологической коррекцией в состоянии измененного сознания.
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