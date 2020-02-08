 Добровольці збірають кошти для командира 8-го батальйону УДА Андрія Гергерта, у якого діагностовано рак

На фейсбук-сторінці батальйону оприлюднено номери карт, на які можна переказати кошти, передає Цензор.НЕТ.
"4627055110009379 (гривнева) - Гергерт Андрій Валерійович.
5168745014647801 (гривнева) - картка дружини Андрія - Надії Слюзар.
Валютна картка (долари) 4731219121649028 HERHERT OLEKSANDR
Валютна картка (євро) 5168742725541191 HERHERT OLEKSANDR", - свідчить повідомлення.
Я, через сеструху в Днепре и брата в Киеве действую... ...короче -- наличку надо как-то передать. Или сам ехай тудой -- самая верная Тема!
Дякую, що розмістили, Цензор.
Люди, поширюйте.
От би ще й держава допомогла.
...как только Мир и Спокойствие -- мор на Бойцов нападает.
С Чернобылем также было -- но, быстрей, чем на Войне.
Не знаю... -- ...поехал в Киев в 2007, после 11 лет отсутствия в Бундесе -- приехал во двор, где рос с 1966 года... -- почти все ровестники повымирали, или поубивались, или их поубивало...
...барышень больше осталось, но поразило: Девушку, которая меня научила целоваться в 1974 году -- молния убила! А брат её -- мой лепший кореш, хулиган и деснтник -- из окна выбросился -- раньше её. Страшнэ, короче... ...это я уже про Войну, Перестройку и Нэзалэжнисть мовчу. ...там вообще -- сплошные Берковцы с Байковым и Соломенским впридачу ...+ Левобережье...
Знаю людей, которые побороли эту болезнь болиголовом.
Если идешь к врачу - шансов очень мало будет. Как правило убивает химия.
Такая болезнь лечится , прежде всего диетой и психологической коррекцией в состоянии измененного сознания.