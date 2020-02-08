EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Спорт
  2535  18
Все про:НОК (42) перемога (313) Франція (857) дзюдо (14) Білодід Дар'я (2)

 Українська дзюдоїстка Білодід здобула золото на турнірі у Франції, - НОК

Українські дзюдоїсти завоювали нагороди в перший день турніру в столиці Франції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету, дві медалі приніс Україні перший день турніру серії "Grand Slam" в Парижі.

Уточнюється, що Дар'я Білодід (до 48 кг) здобула золото, а Георгій Зантарая здобув бронзу, перемігши у вирішальній сутичці молодшого товариша по команді Богдана Ядова (до 66 кг).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 18-річна українська дзюдоїстка Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу. ВIДЕО

Українська дзюдоїстка Білодід здобула золото на турнірі у Франції, - НОК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174605
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Собакопетухогниль кацапская, епало завали - хмуями воняет.
 показати весь коментар
 
 
(ойц... десь хвилину копротивлявся "алік антісвін", і всьо)
ква-ква-ква-квааа
 показати весь коментар
 
 
Трое украинцев ограбили более 20 банкоматов российского "Сбербанка" в Боснии и Герцеговине.
Трое граждан Украины за 53 часа ограбили 23 банкоматы российского банка. Злоумышленники похитили по меньшей мере 2,7 миллиона конвертируемых марок - свыше 37 млн гривен.
Красавцы ! 👏 👏 👏 👍
 показати весь коментар
 
 
Треба зняти кримінальний екшен з елементами комедії "Пограбувати кацапню за 53 години".
 показати весь коментар
 
 
Нажаль, хотілось щоб це була спецоперація СБУ, але СБУ в нас бізнес очолює.
 показати весь коментар
 
 
кроме девахи есть еще на свете авторитетные люди, которые любят не стакан, а дзюдо
 показати весь коментар
 
 
Молодчинка !!! А дівчина з Японії - alma mater дзюдо (!) - на другому місці(!), це подвійна перемога!
 показати весь коментар
 
 
Молодці дівчатка. Нехай Вас гарні українські хлопці кохають.
 показати весь коментар
 
 
Та ще й яка sexy girl Українська дзюдоїстка Білодід здобула золото на турнірі у Франції, - НОК - Цензор.НЕТ 6018 Я аж мову з рота вивалив

Українська дзюдоїстка Білодід здобула золото на турнірі у Франції, - НОК - Цензор.НЕТ 6551
 показати весь коментар
 
і гімн співає, не те що футбольори деякі
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСпорт
 
 
 
 
 
 вгору