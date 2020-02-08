 Українська дзюдоїстка Білодід здобула золото на турнірі у Франції, - НОК

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету, дві медалі приніс Україні перший день турніру серії "Grand Slam" в Парижі.

Уточнюється, що Дар'я Білодід (до 48 кг) здобула золото, а Георгій Зантарая здобув бронзу, перемігши у вирішальній сутичці молодшого товариша по команді Богдана Ядова (до 66 кг).

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