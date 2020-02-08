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 Нацгвардійці батальйону ім. Кульчицького повернулися додому із зони ООС. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького, які протягом трьох місяців виконували службово-бойові завдання в районі проведення Операції об'єднаних сил, 7 лютого повернулися додому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці військової частини 3066 Національної гвардії України.

Нацгвардійці батальйону ім. Кульчицького повернулися додому із зони ООС 01
Нацгвардійці батальйону ім. Кульчицького повернулися додому із зони ООС 02

Командир військової частини 3066 полковник Роман Леонович подякував особовому складу ротної групи за сумлінне виконання військового обов’язку та вручив військовослужбовцям заслужені нагороди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меморіальну дошку загиблому на Донбасі бійцю 36-ї ОБрМП Юрію Волку відкрили на фасаді школи Миколаївщини. ФОТОрепортаж

Нацгвардійці батальйону ім. Кульчицького повернулися додому із зони ООС 03
Нацгвардійці батальйону ім. Кульчицького повернулися додому із зони ООС 04
Нацгвардійці батальйону ім. Кульчицького повернулися додому із зони ООС 05

За традицією, на завершення заходу бійці вшанували пам’ять загиблих побратимів хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу пам’яті героїв, які віддали своє життя за Україну.

Нацгвардійці батальйону ім. Кульчицького повернулися додому із зони ООС 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загороднюк назвав основні групи витрат оборонного бюджету

Нацгвардійці батальйону ім. Кульчицького повернулися додому із зони ООС 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174604
 
   
 Топ коментарі
 
***
Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім Святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби Янгол закрив од біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.

Сніжним ранком чи днем дощовим,
Я шепочу у синєє Небо:
Повертайся, будь ласка живим,
Вся родина чекає на тебе.
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Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім Святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби Янгол закрив од біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.

Сніжним ранком чи днем дощовим,
Я шепочу у синєє Небо:
Повертайся, будь ласка живим,
Вся родина чекає на тебе.
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Дякувати Богу .що вдома! Низький Вам уклін!
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Бывшие сотрудники спецподразделения отряда «Беркут» Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев после их обмена. Об этом сообщил 8 февраля адвокат Александр Горошинский.

Горошинский обнародовал на своей Фейсбук-странице совместное фото с Маринченко и Тамтурой, а также фото и текст их обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Руслану Рябошапке, информирует Радіо Свобода.

В письме говорится, в частности, о требовании отменить закон об амнистии для участников Революции достоинства. Его авторы также отрицают свою ответственность за гибель протестующих во время расстрелов Небесной сотни в феврале 2014 года.

Офис президента, Дмитрий Разумков и Офис генерального прокурора пока не комментировали информацию о возвращении экс-беркутовцев.

Пять бывших «беркутовцев» - Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко - обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.

В декабря 2019 года Генпрокуратура изменила группу прокуроров по делу расстрела на Майдане, а суд, который рассматривал дело, - изменил всем пяти меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и поддерживаемыми Россией боевиками по формуле «76 на 124». Украина получила 76 человек (12 военных, 64 гражданских).

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украины заявила, что обмен «экс-беркутовцев» «существенно усложнит» рассмотрение дела Майдана.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выдача пяти бывших беркутовцев была условием обмена.
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https://ru.krymr.com/a/news-advokat-berkutovtsy-ukraina/30424192.html
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Звісно молодці. Але треба зауважити, що за Кульчітського (Слава Герою!) нацгвардія виконувала найскладніші завдання. Та й сформована була з героїв майдану. На сьогодні завдання НГУ це друга лінія і блокпости на виїзді з ООС. Так що 3 міс, по суті у тилу, у порівнянні з ЗСУ що на нулі по 6-8 міс. це... Не хочу нікого образити, але НГУ і ЗСУ сьогдні, це небо і земля.
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СЛАВА ГЕРОЯМ!!! і жалко пацанів.навоювалися, набідувалисяя а за їхніми плечима уроди, хочуть продати те, за що вони гинуть і страждають. а чи отримали вони, ці пацани по 2 га *положеної* кожному українцю землі, як Ляшко на всю родину 10 га та ше й під Киевом? потім розділивши по 10 сот та продавши по 1000$ за сотку. а чи не миляться односельці (алкаші, недоумки, молодь) продати паї своїх батьків та дідів? щоб потім прогуляти все за тіждень і остатись з голим задом. як вони відреагують коли не зможуть попасти до лісу чи до ставка, бо все навкруги приватне та ще й не наше? за що гинули та воювали? в мене особисто відповіді нема і слів теж
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по внешнему виду сразу можно сказать, шо це настоящая гвардия
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За часів Пороха їх зовнішній вигляд був значно кращий... Тепер хлопці якби чимось пригнічені є.
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Ентузіазм в армії (ЗСУ, НГУ, ВМС, СБУ) закінчився, вище керівництво зайнято тільки деморалізацією силовиків. Військові такі самі люди як решта, з такими самими нервами. Не відчувають підтримки від політичного керівництва, не бачать своєї потрібності, їх не цінують, ворогів з котрим вони воюють реабілітовують. Чи хоч один із ЗЕБАНДИ привітався з ними "Слава Україні ! Турок привітався а головнокомандуючий ні. Залишились ті котрим треба до пенсії дослужити, чи ще якісь вимушені причини.
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