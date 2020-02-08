 Нацгвардійці батальйону ім. Кульчицького повернулися додому із зони ООС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці військової частини 3066 Національної гвардії України.
Командир військової частини 3066 полковник Роман Леонович подякував особовому складу ротної групи за сумлінне виконання військового обов’язку та вручив військовослужбовцям заслужені нагороди.
За традицією, на завершення заходу бійці вшанували пам’ять загиблих побратимів хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу пам’яті героїв, які віддали своє життя за Україну.
Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім Святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.
Щоби Янгол закрив од біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.
Сніжним ранком чи днем дощовим,
Я шепочу у синєє Небо:
Повертайся, будь ласка живим,
Вся родина чекає на тебе.
Горошинский обнародовал на своей Фейсбук-странице совместное фото с Маринченко и Тамтурой, а также фото и текст их обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Руслану Рябошапке, информирует Радіо Свобода.
В письме говорится, в частности, о требовании отменить закон об амнистии для участников Революции достоинства. Его авторы также отрицают свою ответственность за гибель протестующих во время расстрелов Небесной сотни в феврале 2014 года.
Офис президента, Дмитрий Разумков и Офис генерального прокурора пока не комментировали информацию о возвращении экс-беркутовцев.
Пять бывших «беркутовцев» - Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко - обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.
В декабря 2019 года Генпрокуратура изменила группу прокуроров по делу расстрела на Майдане, а суд, который рассматривал дело, - изменил всем пяти меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и поддерживаемыми Россией боевиками по формуле «76 на 124». Украина получила 76 человек (12 военных, 64 гражданских).
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украины заявила, что обмен «экс-беркутовцев» «существенно усложнит» рассмотрение дела Майдана.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выдача пяти бывших беркутовцев была условием обмена.