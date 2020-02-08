 Нацгвардійці батальйону ім. Кульчицького повернулися додому із зони ООС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці військової частини 3066 Національної гвардії України.





Командир військової частини 3066 полковник Роман Леонович подякував особовому складу ротної групи за сумлінне виконання військового обов’язку та вручив військовослужбовцям заслужені нагороди.

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За традицією, на завершення заходу бійці вшанували пам’ять загиблих побратимів хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу пам’яті героїв, які віддали своє життя за Україну.

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