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 Політика України
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Все про:армія (2671) Міноборони (3126) Загороднюк (119)

 Загороднюк назвав основні групи витрат оборонного бюджету

Оборонний бюджет умовно поділяється на чотири структури видатків. Це, зокрема, видатки на утримання персоналу, фінансування інфраструктури, забезпечення Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою, а також експлуатаційні витрати.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Про це сьогодні, 8 лютого, повідомив Міністр оборони України Андрій Загороднюк .

Він підкреслив, що такий підхід повністю відповідає стандартам, прийнятим в державах-членах НАТО".

За словами керівника вітчизняного оборонного відомства, видатки на проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях здійснюються в межах вищезгаданих напрямів.

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Він також підкреслив, що видатки на проведення ООС на сході України здійнюються, у тому числі, в межах бюджетів інших силових відомств, які залучені до проведення операції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174603
 
 
 Топ коментарі
 
Это расходы на содержание персонала, финансирование инфраструктуры, обеспечения Вооруженных Сил Украины вооружением и военной техникой, а также эксплуатационные расходы(с).

Т.е. за научно-исследовательские работы, разработку новых систем и опытную эксплуатацию речь не идет в принципе?
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От якби 115 млрд неіснуючих гривень які Зє хотів віддати сєпарам лугандонам, витратили на розробку озброєнь та закупівлю устаткування для оборонних заводів , тоді б можна було припистити що інколи зєляняки й думають про Україну.
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Тобто планують витрачати бюджетні кошти, але не думають заробляти.
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От якби 115 млрд неіснуючих гривень які Зє хотів віддати сєпарам лугандонам, витратили на розробку озброєнь та закупівлю устаткування для оборонних заводів , тоді б можна було припистити що інколи зєляняки й думають про Україну.
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Досі немає результатів виконання оборонного бюджету 2019 року! Скільки грошей лишилось невикористаними? Які результати роботи міністерства оборони в 2019 році? Де звіт? Де танки БМ Оплот? Де нові БМПВ-64? Де патронні заводи? Де нові заводи з виробництва снарядів та мін? Де військові реформи? Де нові роди військ (наприклад війська БПЛА)? Де збільшення чисельності ЗСУ до 600 тис. військових? Де збільшення розміру матеріального утримання військових до стандартів НАТО? Поки що результати роботи Загороднюка - незадовільні!
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Igor L Оплотів не буде.Ну може колись буде сотня,а може і дві.І це максимум і то через років 10.
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через 10 лет Оплотов будет столько же как и сейчас. за 6 лет ЗСУ получили НОЛЬ Оплотов
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За 6 років ЗСУ отримали нуль не тільки танків БМ Оплот, а й нуль танків Т-64БМ Булат! Час влади порошенка це був втрачений час для України!
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Не триндіть. В першу чергу заводи були зайняті ремонтом техніки. Потім і нові Булати надходили. З дивану цього не побачиш.
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Воєнная тайна. Болтун находка для врага, млятЬ...
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Патронні заводи? А чому ви не задаєте питання, куда дівати ті патрони, що зосталися з часів СРСР?
Оплоти? А ви можете назвати їх вартість?
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На війні вартість зброї - життя солдата, тобто зброя має вироблятись не зважаючи на вартість, щоб зберегти життя солдат! Танк БМ Оплот дає перевагу на полі бою, а перевага на полі бою дозволяє зупинити ворога на напряму його наступу, або розбити ворога під час наступу ЗСУ! Як оцінити скільки має коштувати зброя? Для нас танки БМ Оплот не мають ціни, навіть золото на вагу танку для нас має меншу цінність чи танк БМ Оплот в потрібний час в потрібному місці! Тому потрібно повернути з Тайланду танки БМ Оплот і передати їх в ЗСУ! Тайланду танки БМ Оплот вже не потрібні, вони повністю переходять на китайські танки і наші танки немає куди дівати! Україна має викупити в Тайланді свою бронетехніку - 49 танків БМ Оплот та 173 БТР-3ДА і повернути в Україну! Це буде правильне рішення, бо підтримувати працездатність бронетехніки в Тайланді, без ремонтного заводу в Тайланді - це утопія! А ми вже не будемо поставляти в Тайланд бронетехніку, це ринок зайняли китайці, а ми його просрали і просрали завдяки порошенку!
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Ви можете відповісти на задані Вам ДВА питання?
Конкретно.
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Тобто планують витрачати бюджетні кошти, але не думають заробляти.
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стой старой совковой структурой и генералами и таким "активным и патриотичным" главнокомандующим вообще удивительно что армия есть и воюет...а вот моральная обстановка в армии-это точно "треш"...
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Это расходы на содержание персонала, финансирование инфраструктуры, обеспечения Вооруженных Сил Украины вооружением и военной техникой, а также эксплуатационные расходы(с).

Т.е. за научно-исследовательские работы, разработку новых систем и опытную эксплуатацию речь не идет в принципе?
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Новая власть априори не знает, что такое наука. Они профессионалы по шуткам и распродажам.
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Он же не бюджет "Укроборонпрома" озвучивает.
Научно-исследовательские работы и разработку новых систем, осуществляют предприятия, а не Министерство обороны.
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Неужели? Или у родов войск нет своих научных и научно-исследовательских центров?

http://www.hups.mil.gov.ua/nauka/naukovij-centr-povitryanix-sil/
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Хорошо, пускай так.
Но эту структуру что, прекратили финансировать и ликвидируют?
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Нет. Это просто означает, что сотрудники будут просто получать денежное довольствие, а денег на проверку результатов не предусмотрено. Вкратце.
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главное дачу военначальник что бы построил...
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Столько много статей, что Загороднюку надо шпаргалку написать, чтобы не забыл.
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Впервые с бюджета взялись деньги что на следующий год но "сивоха" и "зе команда" хотят давать пенсии каким то дикарям лучше б есминец построили или купили он в Англии качество/цена
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для Сивохи армия-вообще пустое место...его воля-он бы её точно сократил до минимума...хотя что-то подобное и начинает происходить... Загороднюк назвав основні групи витрат оборонного бюджету - Цензор.НЕТ 9420
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"Сын нефтегазового магната и муж соратницы Вакарчука, учившейся на деньги Сороса. Отец, Павел Загороднюк, владелец компании Группа Надра, которая занимается производством оборудования для бурения, выигрывая тендеры компаний Укргаздобыча и Укртрансгаз. Имеет бизнес в РФ."
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за 6 лет ЗСУ получили аж НОЛЬ Оплотов... при этом вешали лапшу КАЖДЫЙ год - вот на след год получат пачку...
АТО длится 5 лет. ВМФ Украины сейчас: ОДИН фрегат Сагайдачный год на ремонте, ОДИН тральщик, ОДИН десантный корабль, 4(5) лёгких пулемётных(30 мм) речных катера(было 6 , 2 подарили Москве, вернули поломанные) и ВСЁ
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Из рубрики "Это любопытно". Современное состояние военных флотов мира.

Загороднюк назвав основні групи витрат оборонного бюджету - Цензор.НЕТ 7096
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Статті на придбання нової техніки за 2019 р. виконані на 20%. Припинені придбання у вітчизняних виробників БТР, бронеавтомобілів, навіть бронежилетів. Солдатам зменшили боєкомплект - це вже навіть з новин. Оце підсумки 9 місяців сцикла. Вазелін тільки здав частину української землі...Хто памятає аврмію в 14-му не триндить, що її обікарли.
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а скока тратица из буджета на содержание свыней и свынарей, там теперь пастырями шпротоед и пуштун, уж они то подымут обороноспособность украины на недосягаемую высоту
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А в якій саме структурі видатків вкрали більше всього за минулий рік???
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Где ****** танки Оплот,где обучение лётного состава на новейшие истребители 5 поколения,и программа по их закупке и т.д и т.п
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...шо т про НИОКРы полная тишина...а как же свои новые разработки?
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и шо характерно-наш "хлавнокамандующий" и словом не вспомнил АРМИЮ когда предлагал куда направить деньги полученные от "газпрома"...на дороги и медицину...а вот на самое необходимое для армии-ни слова..."мир любой ценой...кака разница"...АРМИЯ уже не в чести у власти...печально и грустно...
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""хлавнокамандующий", который ни разу не поприветствовал армию
"Слава Украине! Героям Слава !"
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А с какой группы они начисляют себе премии?
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