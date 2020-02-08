 Загороднюк назвав основні групи витрат оборонного бюджету

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Про це сьогодні, 8 лютого, повідомив Міністр оборони України Андрій Загороднюк .
Він підкреслив, що такий підхід повністю відповідає стандартам, прийнятим в державах-членах НАТО".
За словами керівника вітчизняного оборонного відомства, видатки на проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях здійснюються в межах вищезгаданих напрямів.
Він також підкреслив, що видатки на проведення ООС на сході України здійнюються, у тому числі, в межах бюджетів інших силових відомств, які залучені до проведення операції.
Оплоти? А ви можете назвати їх вартість?
Конкретно.
Т.е. за научно-исследовательские работы, разработку новых систем и опытную эксплуатацию речь не идет в принципе?
Научно-исследовательские работы и разработку новых систем, осуществляют предприятия, а не Министерство обороны.
http://www.hups.mil.gov.ua/nauka/naukovij-centr-povitryanix-sil/
Но эту структуру что, прекратили финансировать и ликвидируют?
АТО длится 5 лет. ВМФ Украины сейчас: ОДИН фрегат Сагайдачный год на ремонте, ОДИН тральщик, ОДИН десантный корабль, 4(5) лёгких пулемётных(30 мм) речных катера(было 6 , 2 подарили Москве, вернули поломанные) и ВСЁ
"Слава Украине! Героям Слава !"