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Все про:прокуратура (2059) реформи (1842) Чумак (81) Офіс генерального прокурора (77)

 Із 1339 прокурорів, які почали атестацію, успішно завершили її тільки 629, - Чумак

Уперше за 28 років незалежності України відбулася атестація прокурорів.

Як сказав в інтерв'ю Радіо Свобода заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері та оборонно-промисловому комплексі Віктор Чумак, з 1339 прокурорів, які почали атестацію, успішно завершили її тільки 629, передає Цензор.НЕТ.

"Уявіть собі атестація! Ніхто ніколи в країні такого не робив. Ніхто ніколи за 28 років в країні такого не робив. При чому ніхто ж не каже, що ця атестація була необ’єктивною. Так, будуть позови до суду, будуть, напевне, різні судові рішення. Я не сперечаюся", - сказав Чумак.

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З його слів, однією з елементів атестації були анонімні комп'ютерні тести. "Анонімні комп’ютерні тести. Ніхто не сказав, що вони були незаконні. Ніхто не сказав, що вони були несправедливі. Ніхто не сказав, що хтось міг якось підглянути або щось там зробити так, що хтось когось підтягнув", - підкреслив він.

Інший елемент, співбесіди, проводили шість кадрових комісій, в які входили заступники генпрокурора, розповів Чумак. Крім того, сказав він, в комісію входили також "представники громадськості, плюс представники, делеговані міжнародними організаціями".

Заступник генпрокурора уточнив про останні, це були особи, делеговані країнами-донорами, які допомагають в реформі прокуратури, а саме країнами Європи, а також США.

Зазначимо, що в кінці минулого року і Віктор Чумак, і Руслан Рябошапка озвучували інші цифри - що з 1339 прокурорів атестацію завершили успішно 610.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174602
 
 
 Топ коментарі
 
Господин Чумак, мы все рады, что у вас все хорошо, но у нас , несмотря на все ваши обещания, все по-старому. Топ коррупционеры , по-прежнему, гуляют на свободе. А это есть основная ваша задача
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А если-бы не пан Чумак, дай Бог ему здоровья и сил, то..."из 1339 прокуроров, которые начали аттестацию, успешно завершили-бы ее 1619 прокуроров.
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**Система * ...через суди будуть .
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цю країну вже не врятувати..( перемішуть старе гімно усякими "переатистаціями", "виборами" та іншим розводняком для лохторату..
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Скобочку забыл закрыть после "перемішуть" (?)
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Це тебе вже не врятувати. Слухай свою дупу, індеєць
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выбрал - кушай и не жалуйся теперь - ты ба какой балованный))
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А кто проводил эту аттестацию и кто атестировал самих атестовальщиков.
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Я Чумаку верю, честный мужик и все что он делает на пользу.
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Он может и не аттестирует , но руководит работой прокуратуры и от него много что зависит.
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а наемные работники у вас оформлены и работают?
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Господин Чумак, мы все рады, что у вас все хорошо, но у нас , несмотря на все ваши обещания, все по-старому. Топ коррупционеры , по-прежнему, гуляют на свободе. А это есть основная ваша задача
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А если-бы не пан Чумак, дай Бог ему здоровья и сил, то..."из 1339 прокуроров, которые начали аттестацию, успешно завершили-бы ее 1619 прокуроров.
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да,да - надо бы разобраться - куда 41 миллион приватовских денег - зеля потратил - согласен))
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все эти аттестации до звезды, когда есть собеседование. сколько б ты не набрал баллов на компьютерном тестировании, на собеседовании пройдут те кто нужно. знаю кучу людей, которые после тестов были первыми в рейтинге, а посл собеседования оказались в конце списка
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Интересно, а этот недоюрист Чумак, сам прошел -бы переаттестацию?
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И шо теперь? Которые не прошли аттестацию, поедут в Польшу плитку ложить?
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фуг - ну теперь будут брать не только себе - но и тому кто не прошел (парню)))))))
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Важливо. що було підставою для атестації, а що - для не атестації. Скоріш за все найбільше цінувалась відданістъ зеленій владі.
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Найбільше на ці думки ********* третя частина атестації, співбесіда .
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Ну во-первых в четырнадцатом году была аттестация для местных прокуратур которую проводил Сакварелидзе , и Касько. Так что думаю у Чумака нет вопросов по её объективности?!
Во-вторых вопросов по объективности нынешней аттестации масса . И самый первый , это по поводу утверждения Чумака , что её прошли якобы все . Думаю ни кто не слышал , что аттестацию прошёл сам Чумак , или Касько . Закон он ведь один для всех , или нет ?
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Именно . И само непрохождение аттестации Чумаком тому подтверждение .
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Ничего страшного,не прошедшие 700 через суд восстановяться, с выплатой компенсации за вынужденные прогулы.
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