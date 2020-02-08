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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Ватикан (35) Зеленський (4436) Олена Зеленська (44)

 Зеленський разом із дружиною відвідав ватиканські музеї та собор Святого Петра, - ОП. ФОТО

Під час офіційного візиту до Ватикану президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідав ватиканські музеї, Сикстинську капелу та собор Святого Петра.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський разом із дружиною відвідав ватиканські музеї та собор Святого Петра, - ОП 01

Володимир та Олена Зеленські оглянули мозаїчний вівтар князя Володимира та княгині Ольги. Мозаїчні зображення Володимира Великого і княгині Ольги виконані ватиканськими майстрами на кошти української громади та єпископа Стемфордської єпархії УГКЦ Василя Лостена. У соборі Святого Петра вони перебувають з 1989 року.

Зеленський разом із дружиною відвідав ватиканські музеї та собор Святого Петра, - ОП 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський попросив Ватикан допомогти "в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі". ФОТО

Також президент з дружиною відвідали могилу святого Петра.

Зеленський разом із дружиною відвідав ватиканські музеї та собор Святого Петра, - ОП 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Ватикану: "Сьогодні говоритимемо про мир"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174601
 
   
 Топ коментарі
 
и охрана стеной... в Божьем храме...от кого????
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Від порохоботів, вони повсюдну😱
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Любопытно, а почему в храмах православной церкви, скамеечки для прихожан отсутствуют, а вот в католических они есть?
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Тут у православних церквах (українських принаймні) теж є лавочки, жінки голову не покривають і приходять у брюках.
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в стране война, экономический кризис-а оно по италиям ездит, по музеям ходит.
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Естественно, ведь в Омане Моника за свой счёт решал государственные дела.
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".....вместе с супругой посетил осквернил ватиканские музеи, Сикстинскую капеллу и собор Святого Петра."
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- Вовочка, у нас сегодня годовщина свадьбы, давай курочку зарежем?
- А курочку за что? Познакомил-то нас Беня…
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А завтра , на стене собора Св Петра , понтифик прочтёт -

Зеленский вместе с супругой посетил ватиканские музеи и собор Святого Петра, - ОП - Цензор.НЕТ 5690 .. .
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Раскатывают наши налоги на свои экскурсии с криворожской теткой
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...ну да ...з криком - держіть мене!...цікаво було б ще подивитися, як ЦЕ в нього на балалайці виходить...тум бала тум бала...
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Італія.
"Вова,я не твій Папа,і у нас на органах х.ем не грають"...
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Щоб "маестро" не збацав óрганом на оргáні.
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Оказывается, для нормального посещения ватиканских музеев нужно быть президентом страны. Довелось там побывать тоже, в качестве "не президента". Я ни в одном музее мира не видел такого огромного количества посетителей. Посмотреть что-то очень тяжело. Толпы людей, тысячи, десятки тысяч. Остановиться и посмотреть понравившееся абсолютно невозможно.
А ведь в Ватикане хранятся настоящие шедевры. Наследие всего человечества.
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Что то подозрительно тихо в Италии,никто не умер,пизанская башня не упала,Венеция не ушла под воду совсем,колизей не рухнул............Бубочка же там,как то даже странно.
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Не переживай... У сапёров это называется "взрыв с замедлением" ("с отсрочкой"). Как только вернётся в Киев - так и "рванёт"...
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І що тепер буде з собором Святого Петра, бо у Франції Нотр-Дам Де Парі горів.
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Говорят, к собору ещё с утра , согнали всех пожарных Рима . .
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-- та шо ж ещё? -- будет IV Рим! ... ...третьему, уже совсем скоро не бывать... *)
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Не трогать броник и охрану это же собор святого Петра а мало ли что у него в голове !
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Осел с Ослицею подорожують за счет зетепилив. Поздоровляю. вас...
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с количеством охраны явный недобор (всего лишь 4 штуки на крайней фотке),как и с картинными позами,бритыми головами и прочими кинопонтами - чтобы потенциальный злодей чётко видел их и боялся..им бы еще черные очки всем ..
а вообще нужно стремиться к лучшему :
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Боже, якісь геть заморені ті корейці на лівій фотці. Бідосі. Такі, ніби зараз зімліють.
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...я себе реально не представляю, как там Зелю без очереди пропустили -- там народу -- тьма-тьмущая, почти круглосуточно...

...можэ и сам Папа, как в той песне: "А он в Москве присел за столик и продался за рубли!" ? *)
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Ні в чому собі не відмовляє за держкошт.
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бубочка обещал распродать президентские самолеты, а сам летает с женой, и ещё самолет свиты, чтобы шастать по музеям. нет чтобы вернуться и посетить госпиталь, или заняться работой в рабочее время
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подорож ослика оманського навколо світу за рахунок мудрого наріду який вибрав це непорозуміння на зло здоровому глузду
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А на Лядь бронник одели? А то еще какой негр атпердолит за колонной. Бандиты.
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Бегите, римляне. Спасайтесь, глупцы!
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У нас класна виставка була тут в музеї, привезені речі, які дістали під час розкопок (ой, які класні прикраси), хліб спресований, посуд, ... А на виході - мультимедійна презентація-відтворення, як все відбувалося.
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на фото - штук 8 охранников. Кловун савсем охерел от того шо его зетипиллы выбрали главным.
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От зетипиллы. вы знаете откуда такое поганяло у Кловуна - Осел? Того шо он предводитель ослиный у вас, тупоголовых ослов.
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-Лєна , мені тут щось не добре . Треба звідси йти .

-Чєго Вова , шо случілось ?

-Собор Святого Петра ,, розумієш Лєна .?? ПЕТРА .! Аура плохая .
Зеленський разом із дружиною відвідав ватиканські музеї та собор Святого Петра, - ОП - Цензор.НЕТ 9080 .
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Можливо, жо криворізька недолуга рагульня хоч зараз допетрає, що ось це все дійсно круто - Рим, собор Святого Петра, Європа, а не сраний масквабад та гебіст гундяйка.

Зеленський разом із дружиною відвідав ватиканські музеї та собор Святого Петра, - ОП - Цензор.НЕТ 1640
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Не допетрає. Зеленський разом із дружиною відвідав ватиканські музеї та собор Святого Петра, - ОП - Цензор.НЕТ 6139
Йому масквабад - рідний, близький по духу, то - своє.
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..Так а шо ? * Мальдівського * вже в сан *святого * записали !?
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твій комент підтверджує в повній мірі твою розумову діяльність. тобто в тебе її немає.
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..*Будкопес * корчить з себе зарозумного !? Зеленський разом із дружиною відвідав ватиканські музеї та собор Святого Петра, - ОП - Цензор.НЕТ 5697
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Являю собі - приїздить Зєля до Ватикану, і у першу чергу до Собору...а ньому написано - Собор Петра Порошенка...
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