 Зеленський разом із дружиною відвідав ватиканські музеї та собор Святого Петра, - ОП. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Володимир та Олена Зеленські оглянули мозаїчний вівтар князя Володимира та княгині Ольги. Мозаїчні зображення Володимира Великого і княгині Ольги виконані ватиканськими майстрами на кошти української громади та єпископа Стемфордської єпархії УГКЦ Василя Лостена. У соборі Святого Петра вони перебувають з 1989 року.

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Також президент з дружиною відвідали могилу святого Петра.

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