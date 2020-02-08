 Зеленський разом із дружиною відвідав ватиканські музеї та собор Святого Петра, - ОП. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Володимир та Олена Зеленські оглянули мозаїчний вівтар князя Володимира та княгині Ольги. Мозаїчні зображення Володимира Великого і княгині Ольги виконані ватиканськими майстрами на кошти української громади та єпископа Стемфордської єпархії УГКЦ Василя Лостена. У соборі Святого Петра вони перебувають з 1989 року.
Також президент з дружиною відвідали могилу святого Петра.
посетилосквернил ватиканские музеи, Сикстинскую капеллу и собор Святого Петра."
- А курочку за что? Познакомил-то нас Беня…
.. .
"Вова,я не твій Папа,і у нас на органах х.ем не грають"...
А ведь в Ватикане хранятся настоящие шедевры. Наследие всего человечества.
а вообще нужно стремиться к лучшему :
...можэ и сам Папа, как в той песне: "А он в Москве присел за столик и продался за рубли!" ? *)
-Чєго Вова , шо случілось ?
-Собор Святого Петра ,, розумієш Лєна .?? ПЕТРА .! Аура плохая .
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Йому масквабад - рідний, близький по духу, то - своє.