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Все про:земля (513) Білецький (122) Національний корпус (228) ринок землі (114)

 Потенціал для продовження протестів є, бо 70% українців проти ринку землі, - Білецький

Близько 70% українців виступають проти відкриття ринку землі, тому потенціал для продовження протестів є. Якщо закон таки проголосують, "Національний Корпус" разом з аграріями буде боротися за його скасування. Чинна влада усвідомлює, що суспільство ніколи не підтримає зняття мораторію у такому вигляді, як зараз, і тому категорично не погоджується на проведення всенародного референдуму.

Про це очільник політичної партії "Національний Корпус" Андрій Білецький заявив 8 лютого під час дебатів з радником прем'єр-міністра України з економічних питань Олексієм Мушаком на телеканалі "Інтер"  інформує Цензор.НЕТ.

Білецький підкреслив, що більшість аграріїв аргументовано бояться відкриття ринку землі, адже в Україні відсутня ефективна правова база, щоб захистити дрібних фермерів від рейдерства. Крім того, є реальний ризик втрати понад 10% сільськогосподарських угідь України, якщо закон про землю буде проголосований зараз – до проведення повноцінної інвентаризації всіх земель.

"Фермерство і жителі дрібних сіл категорично проти ринку землі у нинішньому вигляді. Рейдерство нікуди не поділося. Ви говорите про спад, а насправді фермери просто перестали вірити органам правопорядку і звертаються до бандитів. Тепер про геокадастр. Компанія, яка займається формуванням цього кадастру на основі супутникової зйомки, напередодні визнала, що до кадастру не внесено принаймні 4 млн 300 тис. га землі. Якщо ВРУ зараз проголосує закон про ринок землі, це призведе до втрати понад 10% усієї української землі", – заявив Білецький.

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Лідер "Національного Корпусу" додав, що серед українського населення немає підтримки цього закону, але влада ігнорує позицію суспільства, не погоджуючись на всенародний референдум. Білецький зауважив, якщо закон про землю таки проголосують у чинній редакції, то протести продовжаться, адже потенціал для цього є.

"Ви кажете, для впровадження ринку землі є 240 голосів у Раді, а скажіть – є принаймні 50% українського народу? Це абсолютна махінація. Усі соціології, навіть наближені до президента, показують – близько 70% українців проти відкриття ринку землі. За вами люди? Чому тоді ви не проводите референдум? Потенціал для протестів є. І якщо закон таки проголосують, "Національний Корпус" разом з аграріями боротиметься за його відміну" – сказав Білецький.

У відповідь Олексій Мушак заявив, що українці ніколи не підуть на продаж землі через "ментальні стереотипи", але це не може бути приводом для скасування реформи.

"Українська ментальність і культура каже, що землею не треба торгувати. Але ми хочемо, щоб українці розпоряджалися землею", – повідомив чиновник.

При цьому Мушак так і не зміг відповісти на питання Білецького, чому влада не бажає оголосити референдум з приводу відкриття ринку землі, як раніше обіцяв президент. А щодо рейдерства і можливих афер з землею після зняття мораторію чиновник заявив "нема проблєми" і порадив українцям звіряти права на сільськогосподарські угіддя з кадастром.

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"Потрібно перевірити, чи є ділянка в земельному кадастрі. Земельний кадастр абсолютно відкритий. Якщо для людей похилого віку це складно, хай просять своїх онуків, щоб перевірити, хто є власником цієї ділянки. Нема проблєми. Якщо там ви - все окей. Якщо дані не внесені в кадастр, треба внести", – порадив чиновник.

Нагадаємо, у Верховній Раді триває розгляд законопроєкту про ринок землі у другому читанні. За два дні парламентарі розглянули тільки 216 поправок до закону з 4018-ти. З уже опрацьованих більшість поправок депутати не підтримали. Зкрема ті, на яких наполягали аграрії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174599
 
   
 Топ коментарі
 
Земля буде продана, бо у зєбілів немає грошей в бюджеті, все протринькали економісти х...ві.

Потенциал для продолжения протестов есть, потому что 70% украинцев против рынка земли, - Билецкий - Цензор.НЕТ 207
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Билецкий как то пох...мне другое интеренсо шо там ЗЕбилы покудахтают насчёт народовляддя которое им кловун обещал в своей предвыборной программе? Помните как шут квартальный свои адептам заливал про рихвирендумы, народовляддя и назначения на должности па конкурсу!! Как радостно повизгивало ЗЕбильное стадо... да да па конкурсу, визжали ЗЕбилы аж млея от счастья...Где делись ЗЕбилы???...что ушли к конкурсам готовица????
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А так само як недоумки вимагають мораторій,котрий триває вже з 1917р .Землю селянам тільки для того щоб на ній пахали, а не розпоряджались нею.
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то шо в кадастре полный бардак - факт..рынок земли нужен..но для этого должно быть полное реформирование судебной и правохрательной системы..ну и кадастр до ума довести..
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За тридцять років мораторію хтось намагався робити ті реформи і кадастр? Ніхто не хотів і не збирається бо коли бардак то легше красти і обробляти без податків не зареєстровану землю.От для цього і потрібен мораторій.
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Ладно, кто там воровал не воровал. По большому счёту, доворовались до того, что у вас теперь официально своруют страну. И это во время войны - и не Путин, а жиды, если говорить просто, и их прихвостни, ваши-наши соотечественники. Уж Путин не натешится.

Можно много чего говорить, но видите ли, нужно всеобща снести этот позорняк с Грушевского. Или может те, кто ежедневно на своих рабочих местах нарушает закон, сейчас скажете, что надо чтить закон и послушно передать землю в пользование новым панам? Это уже будет не капитализм - войдем все вместе в крепостное право.
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Билецкий: "Конфедерация с паРашей", "Мы одной крови с европейской частью паРаши", "Чего лукавить, мы должны поддерживать торговые отношения с паРашей".
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Із слов'янами одної крові, навіть якщо вони з іншої країни. З жидами, навіть з України, у нас немає нічого спільного.
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Какой крови с фино-угорами?
В курсе, что 142 года "православная" церковь Московии вообще не признавалась христианской?
В курсе, что Иван Грозный казнил всех священнослужителей Киевской православной церкви и казнил мучительно и позорно?
В курсе, что у этих "славян" Украины и языка не существует, а это всё - выдумки?
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Ти однієї крові з чувашами мордвою бурятами чеченцями чи чукчами?
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Крок №-1 зробити ринок землі максимум закритим і на 100% для українців і якщо продавати то невеликими частинами.
Крок №-2, 3, 4, 5... Помаленьку робити потрібні зміни.
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тебе уже его в марте апреле на голову посадят - помаленьку не думают.
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Землі там де зараз ліси залишити на 100% у власності держави.
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Повна заборона продажу землі 1 км. від природних водойм...
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Береги водойм повинні бути у відкритому доступі для всіх людей.
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За законом, - так і є. Але доступу до багатьох водойм немає.
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вистачить і 50 метрів..проте "найсмачніше" вже повикупали та перегородили десяти метровими парканами..
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думаю це не реально..та і потреби такої не бачу..
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А я бачу, широкі береги з зеленню це класно.
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клоуны по определению не могут управлять страной, поскольку делают из страны цирк. янелох помимо того что клоун, так еще и пианист ))) "не стреляйте в пианиста , он играет как умеет ". был у нас презик барыга мальдивский, редкостное трепло ,так янелох оманский оставил этого брехуна далеко позади ))))
ох вован, ничему тебя не учит история, видать хреново обучаемый ))))
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И в чём "барыга мальдивский" редкостное трепло?
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Основной спор идёт почему , да через паи .?! Много народу хочет иметь возможность их продать ,, дело хозяйское . Тогда уж сделать рынок только для владельцев паёв , а землю которая в госсобственности не трогать . !! Потенціал для продовження протестів є, бо 70% українців проти ринку землі, - Білецький - Цензор.НЕТ 3623 .
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Я недовіряю українцям бо вони трохи дурні і я теж. Продадуть все нах. за копійки, а потім обдерті будуть пісні співати, як їм погано живеться.
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То уже их личное дело . Многие кстати , " обдерти " и жалуются на жизнь и сейчас , при том что владеют землёй . !! .
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Так потрібно щоб вибрані, надіюсь розумні люди це врахували, а не проводили дурні референдуми.
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Потенціал для продовження протестів є, бо 70% українців проти ринку землі, - Білецький - Цензор.НЕТ 8035

В сн є хоч одна розумна істота ?
Вони - монобільшість і їхній обсмоктаний арахламідія (як його тут обзивають) вчора сказав, що вони з терористами (тими, хто протестує) домовлятися не збираються.
Так що все приймуть в такому вигляді, як скаже ваш господар беня.
А гоїв слухати кагал не буде.
=сдєлалі вмєстє=.
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У мене теж є земля і я її продам за пару дол. і куплю євробляху, не дайте мені її продати.
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Прапор тобі в руки.Твоя земля можеш продати можеш сам ложкою їсти,бо ти власник.і це має бути твоє законне право.
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Да глупости вы говорите. То же самое, что нельзя отдавать квартиры в собственность, об продадуть и станут бомжами. Есть и такое, но, тем не менее, бомжей ничтожно мало. То же будет и с землёй. Люди сами разберутся. Что касаемо земли сельхоз назначения, то она и так давно продаётся по схемам и судами, меняется назначение - и вперёд. Так в Одессе Совинтон, Радужный -находятся на таких землях
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Люди это стадо, нихвуя они не розберуться.
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Малороска, во первых - квартиры не приносят доход, а сдают их не так много, по сравнению с количеством владельцев, во-вторых, квартира включается в бизнес при ипотеке.
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Тебе смердючку ніхто не питає що нам робити .Ти ворог України і прихвостень *****. Потенціал для продовження протестів є, бо 70% українців проти ринку землі, - Білецький - Цензор.НЕТ 8919 ПТН -ПНХ.
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Лахудра! Приватизация квартир в городах, это как приватизация в колхозах клубов, МТС, коровников и силосных ям. А приватизация земли на селе, это приватизация предприятий в городах, это то, что дает добавленную стоимость. Сильно довольная как было сделано в 90х, или твои родители до сих пор скулят про олигархов, и приХватизацию? Точно так будет с землей. Сегодня у фермера 100 га, что бы выкупить, нужно $200 тысяч. Кредит? ))) 20% годовых, т.е. +$40 каждый год, это больше чем прибыть с этой земли. Всю оставшуюся жизнь работаешь на банк, на пархатых иудеев.
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Покау нас такие судьи (как, например, судья признавшая что Портнов последние пять лет жил в Украине, когда тот все это время был в России) с легкостью берущие взятки и не боящиеся наказания и коррумпированная насквозь судебная система, рынок земли открывать нельзя
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Если аналогичный рынок земли есть в США, Канаде, Польше, Германии, Франции или Прибалтике, то почему его не должно быть в Украине?! За всю историю только долбаные комуняки были против частной собственности на землю и право хозяина ею распоряжаться
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у них нет аналогичного рынка - уже был пост о польском рынке.
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Рынок земли и право хозяина распоряжаться своей собственностью в Польше есть
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ну так читай, и комментарии внизу тоже:
https://censor.net.ua/news/3174586/maksimalnyyi_razmer_uchastka_dlya_pokupki_300_ga_advokat_leontev_o_rynke_zemli_v_polshe
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Ніде в світі немає відкритого ринку землі.
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Анально-канальна кацапія і північнокорейський чучхе - це ще не світ
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Ще раз повторюю ніде в світі не має ВІДКРИТОГО ринку землі.
Ринки є різні, але вони досить закриті.
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Українців обдурять з ринком землі.Звісно він потрібен,але у сьогоднішній ситуації і з тим,що хочуть прийняти,Україні буде кінець.
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Дак і зараз продається і без ринку і без закону. Укладається липовий договір позики з заставою у вигляді земельної ділянки, а через місяць укладається угода про погашення простроченого зобов'язання за рахунок заставного майна. УСЕ. Власник землі змінився.
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walking Так тоді московити скуплять.Вони знайдуть дірку в законі,як це зробити.В них гроші на це знайдуться.Звісно,не тільки вони куплять.Але шматок пирога собі відкусять.
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Ви дуже коряво дурите. Якщо і будуть "московити", то обов'язково з пейсами. Вони там не менш хазяйнують ніж в Україні.
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Ніякої продажі української землі, тільки оренда, тим хто на ній працює. Бариг на нари.
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Арендаторы платят мизер на пай.И истощают землю не правильным севооборотом.
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вопрос в деталях. Никто не против рынка земли, но в том виде, в каком его пропихивают зебилы - нам конец.
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Малоросс, это также отличается от Бениного рынка земли, как подписание Минских соглашений с последствиями для паРаши от их выполнения Зелемойским.
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Безземельные городские люмпены против продажи земли.Дайте им хоть по 2 га ,и всё,дайошь рынок земли!
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вот у меня нет земли, но у моих прадедов была земля, и советы отобрали.
Так вот, я знаю экономические приоритеты и причины достатка, и за то, чтобы в Украине развивалось фермерство, а не гробилось дикими агрохолдингами.
Конечно ты дурак
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у тебя даже фамилия от знаменитого сказочного персонала. Гордись.
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если тебе в сегодняшней нищите "советы" виноваты ,смени ник на Эрнесто Чмо
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Эй Андрюха---по кличке Смелый-белый витязь в кошачей шкуре----ты вернись додому, в Харьков----*есть у нас ещё дома дела...*. Много тут морей безкрайних трудовых! А там, по главным местам есть кому!
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Чуть похож тут на молодого прохиндея Бродского---ну так показалось.
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Наконец то появился Андрей Билецкий. Значит протестная волна оживится. Андрей Билецкий Образованный политик, Он может многое. Надеемся на него. А.Билецкий большая протестня сила.
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Если раньше при приватизации хоть ваучеры давали, то сейсас внутренние оккупанты настолько обнаглели, что решили гражданам Украины вообще ничего не давать, решили украинцев оставить у ни с чем.
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Потенціал для продовження протестів є, бо 70% українців проти ринку землі, - Білецький - Цензор.НЕТ 1610

Фотки свого бюлетенчика з позначкою за зе-віслюка не маєш ?
Можеш іти подивитися.
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Надихнулися минулим вдалим пограбуванням підприємств.
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Недолугая манипуляция обчественным мнением.Давайте проведём референдум о национализации промышленности,всех банков и собственности олигархов ,а также среднего класса.Я не против.Да и народ 90% поддержит..Ащё лучше выплатить по 10000долларов на ваучер!Тоже надо референдум.
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Зробити ринок землі, продаж до 50 га і тільки українцям.
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Потенциал для пиара билецких, тимошенок, рабиновичей ещё есть - каналы готовы крутить их земельные вoпросы день и ночь.
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І скільки вже можна наступати на ті самі граблі з тим північним сусідом, чому нас історія нічому не учить???
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Финны тоже когда-то решили продать свои земли, пока россия подставными фирмами не выкупила 17 финских островов и территорий Финляндии и превратила их в секретные военные объекты РФ на территории Финляндии.
Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это не финские, а российские земли и они на "своих российских" землях на территории Финляндии что захотят, то и сделают и будут их защищать с оружием в руках.

P.S. Вот одна из статей с картой о продаже финнами своих земель и островов подставным "туристическим фирмам" как потом оказалось с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
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Рынок земли нужен.Много пайщиков пенсионеры и хотят продать землю.Землей которая в госсобственности пользуються в основном коррупционеры.
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Брешеш, не хочуть пенсіонери землю продавати, бо на відміну від тебе, вони знають її справжню ціну, хтось і життям своїм за неї ризикував. І не для того, щоб жиди і їхні покидьки-посіпаки єю розпоряджалися.
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