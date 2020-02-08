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 Звільнений унаслідок обміну Бражников особисто бив мене і кілька років брав участь у побитті й тортурах інших ув'язнених, - Асєєв

Журналіст Станіслав Асєєв, який повернувся в Україну в рамках обміну людьми з РФ в грудні минулого року, заявляє, що звільнений разом з ним Євген Бражников брав участь у побитті і тортурах ув'язнених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тиждень.ua.

Асєєв розповів, що були в'язні, які співпрацювали з адміністрацією і брали участь в тортурах і побиттях.

"Наприклад, Євген Бражников, якого разом зі мною звільнили за обміном, займався цим кілька років. Причому часто діяв на власний розсуд, без будь-яких наказів. Просто перебуваючи в камері, вони били й принижували людей, тому що їм це було в кайф.

Олексій Кусков, який також займався цим, був звільнений за обміном у 2017-му. Він зараз вільно живе в Києві. І Бражников, і Кусков били мене особисто. Останній у листопаді 2017-го відбив мені нирку. Вони увірвалися в нашу камеру посеред ночі й переламали всіх".

Асєєв  дав про це свідчення в Офісі генерального прокурора та в СБУ.

"Мою заяву зареєстрували, але жодної відповіді поки що не отримав. Мене не викликають на допити, не допитують як свідка. Абсолютна тиша. Я не знаю, чи вживаються якісь заходи щодо цих людей. Ще коли ми сиділи в "Ізоляції", один із ув’язнених запитував у Бражникова, якщо він піде на обмін, чи розуміє він, що його чекає в Україні? Той сказав, що багато знає, може багато що розповісти, тому буде корисним. Як тільки нас вивезли на українську сторону, Бражникова стали бити просто в автобусі, й лише військові врятували його від самосуду", - додав він.

Асєєв  розповідав про ці факти на зустрічі з президентом Зеленським. "Він одразу ж зателефонував голові СБУ, і там йому сказали, що займаються Бражниковим. Тобто їм точно відомо про злочини цієї людини. Але що конкретно вони роблять, я не знаю".

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174596
 
   
 Топ коментарі
 
Почему-то я этому не удивляюсь...
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Ах*енный *заложников* ЗЕ обменял на росийских диверсантов и террористов
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П'ятеро британських громадян заразилися коронавірусом під час відпочинку на гірськолижному курорті у Франції, після перебування в одному шале з людиною, яка була в Сінгапурі.
ото ж давайте разом попросимо тих, хто має прилетіти з Китаю побути під карантином !може погодяться, га ? Освобожденный по обмену Бражников лично бил меня и несколько лет участвовал в избиениях и пытках других заключенных, - Асеев - Цензор.НЕТ 8527
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просит у громады разрешения шампур засунуть под лопатку...
нэ козаького роду таварисч...
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Ах*енный *заложников* ЗЕ обменял на росийских диверсантов и террористов
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ALEX SUROVV

Ах*енный *заложников* ЗЕ обменял на росийских диверсантов и террористов

Освобожденный по обмену Бражников лично бил меня и несколько лет участвовал в избиениях и пытках других заключенных, - Асеев - Цензор.НЕТ 4083
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не преЗик мира, это он так перед папой хвалился.

надо ж как-то оправдаться, что перед Пыней писается
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В списке обменяных есть и наши спецназовцы, ликвидировавшие заместителя главаря дыныры и сидевшие в застенках фсб.
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Як це виправдовує обмін виродків, про яких каже Асєєв?
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Звісно що так, бо те, що вони - виродки стало відомо вже після обміну і зараз їми займається сбу.
Доречі - одного із цих двох виродків обміняли у 2017му - то ж починай гнати й на Порошка так само, як гониш за це на Зелю, чи подвійні стандарти?
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Грицак такий же "патріот", як і твій баканов.
Тільки от ти завжди бачиш зашквари лише першого, а другого весь час намагаєшся витягти з лайна.
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А ничего , что один был обменнен еще в 2017 Петей и спокойно живет в Киеве ?Зе во всем виноват ?
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Настоящий мужик не жаловался а пошел бы и отомстил. Гранату в окно или пулю в затылок, дело чести
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Уверен,что и тебя кто-то когда то обижал. Но ты это никому не говоришь. Не говоря уже о гранате ))
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Насколько меня кто то когда то обижал тому я уже адекватно отомстил
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А чего тебя ахмет с тарифами по электричеству не обижает ? Медведчук,своими действиями ? Это обидно,как не крути ))
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А что, пороховатник, много народу от твоих гранат и пуль полегло?
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Ну да , завалить и самому из плена и в тюрьму, а вам повод покричать , что опять патриотов сажают ? Или на оборот подняли бы хай , что агент фсб патриота убил и давай это чмо отбеливать как неприклонного борца с кацапами .
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Антиморально . Военных преступников и палачей ,выпускать.... Зеленскому это непонятно ?
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После поздравления Зеленским путина на Новый год, уже всем давно всё стало понятно.
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Нам в Украину реально запустили диверсантов, коллаборантов, убийц!
Спасибо скажем зебилам!
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Кстати что там затихло дело водителя который отвез 8 наших бойцов на территорию врага и которого потом Мертвечук привез своим самолетом в качестве пиара? Один из етих пленных уже зверски убит рашистами. Когда будет месть?
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Зе-мразь такая же как и те кто бил пленных. Представляю каких садистов и убийц в следующий раз под предлогом обмена пленными завезут в Украину.
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А голобородькам з кацапського кіно Пох. Їм би лише зарплати собі коханим підняти, "что-бі нє біло у ніх искушєнія варавать"
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Ну - і ?
Ще одне свідчення, що кагал взяв тих, кого впихнули і віддав тих, кого наказав кремль.
Ніхто ніякі списки не уточнював і не перевіряв. Але бидлу впарили про "перемогу", то воно в екстазі заходилося два тижні. Ще й вищали на тих, хто писав про "таксистів-маршрутників", лівих бабів, тьоток, які їхали квартирку прикупити, решту мутних персонажів і т.д. і обзивали людей =підлотою і гниллю=, бо не всі прониклися співчуттям і не захопилися ідеєю роздавання квартир.
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Та це радіють, пані Ведана процентів 17,пророссіййських кацапів в Україні.
А про таксистів, так це 85% кацапи та їх діти вже народжені в Україні з кацапськими мізками. Кацапам у 1991 році на Кацапії КГБ повидавало гроші "ніщім дєрєвєнскім" козлам, які поприїзжали при Горбачьові у Москву по 1000 долярів, щоб вони під підпискою робити на кгб їхали в Україну (а тоді в Україні хати та квартири люди продавали по 900 долярів від безгрошів"я та виїздили за кордон).І це правда, пані Ведана, а не я сам це вигадав, просто комусь вигідно, щоб про це мовчали..
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эти двое мудаков, были задержаны чекистами, за реально криминальные дела, но естественно под соусом "шпионажа", с тем моментом, что как "шпионы" они будут более полезны, например, для возможного обмена, а вышли они 100 % за деньги, которые отчехлили местным впопучленцам....очень внимательно, в следующий раз, надо мониторить списки..эфэсбэшники в этом деле очень понимают
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То може пан Чумак це вичитає та притягне до відповідальності цього виплядка разом з подільником віслюком?!
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Їх зробили як лохів. Зелена влада реально ні на що не здатна, навіть обміняти полонених: Україна віддає цінних свідків і рашистів-вбивць, які знову прийдуть вбивати, а нам підсовують якийсь непотріб.
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..ох**ть!!!..впервые о таком слышу!!!...ответка козлам этим наступить должна, да такая. чтобы мало чтобы не показалось..ох и жесть какая!!!...
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Рашистських садистів Зе віддає в обмін на інших рашистських злочинців. Але щоб ніхто нічого не зрозумів ***** відпускає і декілька українських заручників. Оце так хуцпа! Вони зробили це разом. Тому обвинувачені у розстрілі людей на Майдані два колишні співробітники "Беркута" Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, яких передали російській стороні в межах обміну в грудні минулого року, повернулися до Києва. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3174590 Чи не тому що Україна, яка захлинається цією хуцпою від влади, не отримала запрошення Звільнений з обміну Бражников особисто бив мене і кілька років брав участь у побитті й тортурах інших ув'язнених, - Асєєв - Цензор.НЕТ 38 на зустріч глав МЗС країн "нормандського формату". Глави МЗС "нормандської четвірки" планують зустріч у Мюнхені: Україну не запросили !!!
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Отличный Зе-обмен. Убийц омоновцев на садиста Бражникова.
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"Он позвонил главе СБУ, и там ему сказали, что занимаются Бражниковым. а вторым пи%аром занимаются?
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Око за око, від мусорів не чекайте справедливості.
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