 Звільнений унаслідок обміну Бражников особисто бив мене і кілька років брав участь у побитті й тортурах інших ув'язнених, - Асєєв

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тиждень.ua.
Асєєв розповів, що були в'язні, які співпрацювали з адміністрацією і брали участь в тортурах і побиттях.
"Наприклад, Євген Бражников, якого разом зі мною звільнили за обміном, займався цим кілька років. Причому часто діяв на власний розсуд, без будь-яких наказів. Просто перебуваючи в камері, вони били й принижували людей, тому що їм це було в кайф.
Олексій Кусков, який також займався цим, був звільнений за обміном у 2017-му. Він зараз вільно живе в Києві. І Бражников, і Кусков били мене особисто. Останній у листопаді 2017-го відбив мені нирку. Вони увірвалися в нашу камеру посеред ночі й переламали всіх".
Асєєв дав про це свідчення в Офісі генерального прокурора та в СБУ.
"Мою заяву зареєстрували, але жодної відповіді поки що не отримав. Мене не викликають на допити, не допитують як свідка. Абсолютна тиша. Я не знаю, чи вживаються якісь заходи щодо цих людей. Ще коли ми сиділи в "Ізоляції", один із ув’язнених запитував у Бражникова, якщо він піде на обмін, чи розуміє він, що його чекає в Україні? Той сказав, що багато знає, може багато що розповісти, тому буде корисним. Як тільки нас вивезли на українську сторону, Бражникова стали бити просто в автобусі, й лише військові врятували його від самосуду", - додав він.
Асєєв розповідав про ці факти на зустрічі з президентом Зеленським. "Він одразу ж зателефонував голові СБУ, і там йому сказали, що займаються Бражниковим. Тобто їм точно відомо про злочини цієї людини. Але що конкретно вони роблять, я не знаю".
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
ото ж давайте разом попросимо тих, хто має прилетіти з Китаю побути під карантином !може погодяться, га ?
нэ козаького роду таварисч...
Ах*енный *заложников* ЗЕ обменял на росийских диверсантов и террористов
надо ж как-то оправдаться, что перед Пыней писается
Доречі - одного із цих двох виродків обміняли у 2017му - то ж починай гнати й на Порошка так само, як гониш за це на Зелю, чи подвійні стандарти?
Тільки от ти завжди бачиш зашквари лише першого, а другого весь час намагаєшся витягти з лайна.
так?
їм треба ***** догодити
Спасибо скажем зебилам!
Ще одне свідчення, що кагал взяв тих, кого впихнули і віддав тих, кого наказав кремль.
Ніхто ніякі списки не уточнював і не перевіряв. Але бидлу впарили про "перемогу", то воно в екстазі заходилося два тижні. Ще й вищали на тих, хто писав про "таксистів-маршрутників", лівих бабів, тьоток, які їхали квартирку прикупити, решту мутних персонажів і т.д. і обзивали людей =підлотою і гниллю=, бо не всі прониклися співчуттям і не захопилися ідеєю роздавання квартир.
А про таксистів, так це 85% кацапи та їх діти вже народжені в Україні з кацапськими мізками. Кацапам у 1991 році на Кацапії КГБ повидавало гроші "ніщім дєрєвєнскім" козлам, які поприїзжали при Горбачьові у Москву по 1000 долярів, щоб вони під підпискою робити на кгб їхали в Україну (а тоді в Україні хати та квартири люди продавали по 900 долярів від безгрошів"я та виїздили за кордон).І це правда, пані Ведана, а не я сам це вигадав, просто комусь вигідно, щоб про це мовчали..