 Звільнений унаслідок обміну Бражников особисто бив мене і кілька років брав участь у побитті й тортурах інших ув'язнених, - Асєєв

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тиждень.ua.

Асєєв розповів, що були в'язні, які співпрацювали з адміністрацією і брали участь в тортурах і побиттях.

"Наприклад, Євген Бражников, якого разом зі мною звільнили за обміном, займався цим кілька років. Причому часто діяв на власний розсуд, без будь-яких наказів. Просто перебуваючи в камері, вони били й принижували людей, тому що їм це було в кайф.

Олексій Кусков, який також займався цим, був звільнений за обміном у 2017-му. Він зараз вільно живе в Києві. І Бражников, і Кусков били мене особисто. Останній у листопаді 2017-го відбив мені нирку. Вони увірвалися в нашу камеру посеред ночі й переламали всіх".

Асєєв дав про це свідчення в Офісі генерального прокурора та в СБУ.

"Мою заяву зареєстрували, але жодної відповіді поки що не отримав. Мене не викликають на допити, не допитують як свідка. Абсолютна тиша. Я не знаю, чи вживаються якісь заходи щодо цих людей. Ще коли ми сиділи в "Ізоляції", один із ув’язнених запитував у Бражникова, якщо він піде на обмін, чи розуміє він, що його чекає в Україні? Той сказав, що багато знає, може багато що розповісти, тому буде корисним. Як тільки нас вивезли на українську сторону, Бражникова стали бити просто в автобусі, й лише військові врятували його від самосуду", - додав він.

Асєєв розповідав про ці факти на зустрічі з президентом Зеленським. "Він одразу ж зателефонував голові СБУ, і там йому сказали, що займаються Бражниковим. Тобто їм точно відомо про злочини цієї людини. Але що конкретно вони роблять, я не знаю".

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.