 Ворог застосував зброю калібру 122 мм і 120 мм біля Оріхового, втрат немає, - пресцентр ОС

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, противник обстріляв позиції ОС поблизу населеного пункту Оріхове із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм (12 снарядів) і з мінометів калібру 120 мм (16 мін).
Уточнюється, що 8 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Нагадаємо, 7 лютого російсько-окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.
Комментарий сейчас опять удалят
=без потерь=, поранених тільки потім десятками в шпиталі везуть.
Дуб годится на паркет, так ведь нет -
Выходили из избы здоровенные жлобы,
Порубили все дубы на гробы...
Украинские воины уничтожили четырех российских наемников в районе Золотого
- добре , що і порохофіли нарешті це визнали ....
З землею жартувати не можна. Це корінне питання, це душа українського народу. Вона дає нам силу, дала коріння українське.Землю можна захопити двома шляхами: силою або придбати. І ви будете наймитом на чужій землі.
***
А мне б тебя
уставшего, голодного,
давно не бритого,
с больной ногой,
с горящим взглядом,
а внутри "холодного",
дождаться бы живым
с передовой.
А мне б тебя,
сердитого и нудного,
и самого любимого
обнять
и знать и верить
не бывает лучшего!!!
О, что за мука -
ждать!