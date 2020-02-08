 Ворог застосував зброю калібру 122 мм і 120 мм біля Оріхового, втрат немає, - пресцентр ОС

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, противник обстріляв позиції ОС поблизу населеного пункту Оріхове із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм (12 снарядів) і з мінометів калібру 120 мм (16 мін).

Уточнюється, що 8 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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Нагадаємо, 7 лютого російсько-окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.