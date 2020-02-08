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Все про:обстріл (5942) Донбас (15240) Об'єднані сили (432)

 Ворог застосував зброю калібру 122 мм і 120 мм біля Оріхового, втрат немає, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, противник обстріляв позиції ОС поблизу населеного пункту Оріхове із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм (12 снарядів) і з мінометів калібру 120 мм (16 мін).

Уточнюється, що 8 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили чотирьох російських найманців у районі Золотого

Ворог застосував зброю калібру 122 мм і 120 мм біля Оріхового, втрат немає, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, 7 лютого російсько-окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174595
 
 
 Топ коментарі
 
Дякуємо усім, хто проголосував за Зе🐸
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Это новые позиции ВСУ после разведения. Между Орехово и Золотым 2600 метров.
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Враг применил оружие калибра 122 мм и 120 мм у Орехово, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1982

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Треба далі відводити війська і тоді сепари зможуть обстрілювати в інших місцях.
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У нас уже не центр ОС , а центр статистики. Кстати Орехово , это почти территория разведения?
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Это новые позиции ВСУ после разведения. Между Орехово и Золотым 2600 метров.
Комментарий сейчас опять удалят
Враг применил оружие калибра 122 мм и 120 мм у Орехово, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1982

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просто верните троекратно...тошнит от таких новын.
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Дякуємо усім, хто проголосував за Зе🐸
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Мені твоя подяка і нафіг не потрібна... Ворог застосував зброю калібру 122 мм і 120 мм біля Оріхового, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 579
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Орехово это новые позиции после отхода от Золотого
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Треба далі відводити війська і тоді сепари зможуть обстрілювати в інших місцях.
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Там теж відвели наші війська.
=без потерь=, поранених тільки потім десятками в шпиталі везуть.
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в Зеленського немає бізнесу в РФ і немає ботоферми , яка його прославляє - от і вся різниця ...
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Нічого у нього нема, особливо грошей за серіали та вілли у Італії🐸
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Ну а сериалы в РФ с участием зеленого кто крутит ???? Что касается ботофермы, не знаю.В остальном уже все понятно.
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А раніше це не було зрозумілим? Так хто тепер "тупорилий"?
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Я не Ванга или Нострадамус. Я оцениваю дела. Хоть соевого, хоть зеленого.
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Ванга? Та не побачив далі від свого носа. Тепер маємо те, що ти обрав.
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Еще раз тупорылому и недоразвитому. Я выбирал или вор и трус или пан неизвестность.
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Ти обирав і знав, що обираєш Коломийського. Тому не треба брехати.
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При чем здесь Коломойский ?????? Еще особо тупому повторяю. Я выбирал между или трус и вор или неизвестность. Зеленый до этого ни одного государственной должности не занимал.......
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Тобто ти щось знав🐸 Але не те, що треба. У тебе ознака приналежності до 73%.
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Вот ты ватный баран,такие только на рф водятся
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а що - РФ повинна заборонити , в себе , серіали з його участю ?
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Речь не об это. Для меня , что Липецкая фабрика Порося, что кинокомпания Зеленого как то одинаково.
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І ти типу не знав про телекомпанію Зеленського, бо не Ванга. Які ж ви передбачувані.
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Ты полный придурок. Я что должен был знать, кто и чем владеет??????
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А хто ти, якщо голосував і нічого не знав про свій вибір? Може форумчани підкажуть, бо ти неспроможний відповісти.
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Ты или полный дебил или косишь под него !!!!!! Я выбирал НЕИЗВЕСТНОСТЬ !!!!! ЧЕЛОВЕКА, который НИ ДНЯ НЕ РАБОТАЛ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ !!!!!!!
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Обирав "неізвєстность". Так ти дійсно не маєш розуму. Більше питань нема. Мабуть усім смішно. Заскриньте цей коментар і будемо завжди з гумором😁
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ТА ВОНО, скільки я його тут пам"ятаю, "Сдубарухнувшее", було...
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Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след,
Дуб годится на паркет, так ведь нет -
Выходили из избы здоровенные жлобы,
Порубили все дубы на гробы...
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Ось трапиться у тебе, скажімо, гострий апендицит (чого я тобі НЕ бажаю) і буде тебе оперувати актор Ахтем Сеїтаблаєв, який блискуче грав роль хірурга у серіалі. Ти погодишся?
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Він разом з апендицитом видалить ще якийсь орган. Хоча, яка різниця🐸😁
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Зазвичай, якщо когось обирають, то хоча б цікавляться його зв'язками та бізнесом. Чому т.з. "порохоботи" знали про зєлю більше, аніж його виборці? Бо виборці зе, що починають нарешті цікавитись- стають т.з. "порохоботами".
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А соевые уже начали ныть...
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Они стирая диваны все как один готовы идти охранять Козин
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Медаль з російського ресурсу, бо ти кацап.
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Ай ,нэнэнэ,кучерявенький повангуй,погадай да всю кривду расскажи....
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Полководец из зеленого недоразвитого как из говна пуля. Полный провал Парижа уже налицо....
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Але ж він найвеличніший лідер Всесвіту. Не те, що пєця. Пам'ятаєш, як ти його обрав?
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Але ж він найвеличніший лідер Всесвіту.

- добре , що і порохофіли нарешті це визнали .... Враг применил оружие калибра 122 мм и 120 мм у Орехово, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7296
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Краще нього лише ваш президент Путін, якого у народі називають ******🐸
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звісно , що для вас , кацапів , ***** найкраще - тому і ботоферма ваша однаковими словами топить за ВВХ і за ПОПу ...
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Дійсно, що для вас кацапів ***** цар і бог.
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Тупорылым уже обьяснял и не раз. Я выбирал или трус и вор , или неизвестность. И это беда, что этот оказался таким же трусом и вором.....
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Будеш пояснювати потім, коли визнаєш кого ти привів до влади.
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Ну герои с майдана тоже к власти явно не патриота привели. А труса и мародера.....
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Порівняй стратегічно. Не вдається? Тоді скоро будеш без своєї країни.
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а к чему тут герои Майдана?..народ Порошка избрал..
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Він обрав "неізвєстность"😁 Це його слова.
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Ты боялся "труса и вора", придуманного на телешоу Коломойского, а получил РЕАЛЬНОГО "ТРУСА", "ВОРА", д ещё и "ГЕНИАЛЬНЕЙШЕГО ДУРАКА"... С чем тебя и поздравляю!!! Аплодисменты в студию!!! А я тебя, об этом, весной, предупреждал... А ты меня "порохоботом" обзывал, обещал повесить и в тюрьму, вместе с Порохом, посадить... Как видишь, я живой, в тюрьме ни я, ни Порох, не сидим... Зато сидишь ты - ПО УШИ В ДЕРЬМЕ...
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Земля - це безпека України.
З землею жартувати не можна. Це корінне питання, це душа українського народу. Вона дає нам силу, дала коріння українське.Землю можна захопити двома шляхами: силою або придбати. І ви будете наймитом на чужій землі.
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Ворог застосував зброю калібру 122 мм і 120 мм біля Оріхового, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8104

***

А мне б тебя
уставшего, голодного,
давно не бритого,
с больной ногой,
с горящим взглядом,
а внутри "холодного",
дождаться бы живым
с передовой.

А мне б тебя,
сердитого и нудного,
и самого любимого
обнять
и знать и верить
не бывает лучшего!!!
О, что за мука -
ждать!
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...есть же контрбатарейные амерские установки..засечь уродов и долбануть ответку..и сразу в преисподнюю экипаж машины боевой упырей этих отправить.. Ворог застосував зброю калібру 122 мм і 120 мм біля Оріхового, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7677..
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А "Іглою"(на заставці) вони міни збивають, чи снаряди?
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..не моя тема )).."игла" вроде как по воздушным целям низколетящим...
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Не "вроде", а так и есть... Вертолёты, дозвуковые самолёты, БПЛА, и так далее
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кацапо-фашисты понимают только силу!нужно вооружатся до зубов!и восстанавливать ядерное.скоро даже до зебилов это дойдет
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