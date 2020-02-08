 Двох робітників засипало землею в траншеї для теплотраси в Тернополі, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"8 лютого о 1:46 в чергову частину поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок на будівництві.

Прораб повідомив, що під час копання траншеї для теплотраси до однієї з новобудов Тернополя, в результаті зсуву ґрунту завалило землею двох робітників.

Рятувальники витягнули з-під завалів чоловіків, але врятувати життя їм не вдалося. Загиблі - жителі Одеської та Донецької областей.

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За попередніми даними, під час проведення земляних робіт не були дотримані відповідні норми безпеки.

Цей факт поліцейські внесли в ЄРДР відповідно до статті 272 ККУ. Триває слідство.