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Все про:Нацполіція (8961) смерть (3813) будівництво (460) Тернопіль (119)

 Двох робітників засипало землею в траншеї для теплотраси в Тернополі, - Нацполіція. ФОТО

У Тернополі двоє робітників загинули під час прокладання траншеї для теплотраси.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"8 лютого о 1:46 в чергову частину поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок на будівництві.

Прораб повідомив, що під час копання траншеї для теплотраси до однієї з новобудов Тернополя, в результаті зсуву ґрунту завалило землею двох робітників.

Рятувальники витягнули з-під завалів чоловіків, але врятувати життя їм не вдалося. Загиблі - жителі Одеської та Донецької областей.

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Двох робітників засипало землею в траншеї для теплотраси в Тернополі, - Нацполіція 01

За попередніми даними, під час проведення земляних робіт не були дотримані відповідні норми безпеки.

Цей факт поліцейські внесли в ЄРДР відповідно до статті 272 ККУ. Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174594
 
 
 Топ коментарі
 
Жаль людей, бо вони чесно працювали.
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На рашке сьогодні розбився хелікоптер з депутатом Айрат Харуліним з "єдиної расеї"., депутат держдуми загинув.
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На рашке сьогодні розбився хелікоптер з депутатом Айрат Харуліним з "єдиної расеї"., депутат держдуми загинув.
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странный прораб...землекопов из мокшандии просто нэнадыбав?
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Жаль людей, бо вони чесно працювали.
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так то кошерно за 100км примастырить котельню для единой трёхэтажной будки...
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Да видимо проэкт новостроя еще сссровский,это только на бумаге новострои имеют свои автономные котельные или элитные строения да и ЖЕКи останутся без обеспечивающего куска ,,хлеба,,
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..уже из одессы в тернополь на работу?...там же полный депресняк...
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Видно, твоя інформація про "депресняки" трохи застаріла.
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...только позавчера по тел. говорил с приятелем..работы нет совсем ..только ФОП, торговля, и то если повезет....все почти в польше или на расее..
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Почему копали ночью ? Их начальство , что - клад искали ? Я не знаком с нормами безопасности труда , но думаю , что такие работы должны производиться только днём .
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...при освещении можна и ночью..прораб недосмотрел состояние стен котлована этого, или экскаваторщик близко к обрезу траншеи грунт складировал и обратная засыпка получилась..раздолбайство на ровном месте...
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" ... обратная засыпка получилась .. " , - там шо , ***** .. тые стахановцы или спецом хлопцев - шахтёров наняли , - шоб их на Тернопольщине похоронить ? ... . Чтоб там уже не было , но нельзя в ненастную погоду рыть глубокие траншеи и лезть в них ночью .
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Людей звісно жалко.Але вони по факту раби.Там ж не було ніякої техніки безпеки,потрібно розуміти,куди лізеш.
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При выемке грунта на такую глубину обязательно должна ставиться опалубка! Стопроцентное несоблюдение ТБ!
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