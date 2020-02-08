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Все про:Боснія (17) українці (1705) Сбербанк Росії (49) банкомат (50)

 Троє українців "обчистили" 23 банкомати російського Ощадбанку в Боснії

У Боснії троє громадян України за 53 години пограбували 23 банкомати російського Ощадбанку, викравши 2,7 млн конвертованих марок (понад 37 млн грн).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Підозрюваним вдалося "обчистити" щонайменше 23 банкомати Сбербанку в Брчко, Ораші, Тузлі, Лукаваці, Кладані, Вогоше, Сараєво, Киселяку, Крешево, Хаджичі, Іліжі, Мостарі, Читлуці, Зеніці, Какані і, нарешті, в Біхачі.

Хоча вони спустошили деякі банкомати протягом робочого дня в п'ятницю, російський Сбербанк нічого не помітив і тільки в понеділок, наступного дня після того, як поліція заарештувала двох з трьох українців, вони послали повідомлення в банківське агентство, що з їхніх банкоматів зникли 2,7 млн конвертовних марок.

Офіційно Олександр Зайцев, Дмитро Бойко і Ярослав Титаренко в'їхали в Боснію і Герцеговину з Сербії через прикордонний перехід у Зворнику зранку 31 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сбербанк Росії надіслав клієнту пароль зі словами "вбивай євреїв". ФОТО

Два дні потому, 2 лютого Бойко і Зайцев були заарештовані після того, як поліція Біхача випадково на них натрапила. Титаренку вдалося сховатися, і поліцейські органи БіГ мають інформацію, що він в'їхав в Угорщину на день пізніше. Правоохоронці знайшли близько 100 тисяч марок у Зайцева і Бойка, а решта 2,6 млн марок, які, за даними Сбербанку, пропали безвісти, досі не знайдено. Заарештовані українці не співпрацюють з поліцією і не розкривають подробиць і причин своїх дій.

Пограбовані банкомати належать фірмі Payten. Її обладнанням користуються й інші банки в Боснії, але зловмисники грабували лише Сбербанк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох громадян України затримали в Польщі на викраденому в Німеччині елітному Mercedes. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174593
 
 
 Топ коментарі
 
Вот это заробитчане. Вот это плиточники.
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Наградить, повысить квалификацию и закинуть в тыл врага
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троє простих українських хлопа зробили шкоди більше кацапам аніж цілий кабінет міністрів за пів року.
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Вот это заробитчане. Вот это плиточники.
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...в пятницу, российский Сбербанк ничего не заметил и только в понедельник...
-- нашли визитку Яроша...
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ховайтесь, хлопці !

тримаємо за вас кулачки ! В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 9679
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собирали инвестиции, на няню не хватало
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молодцы, премировать, медали и квартиры в Киеве выдать, а то только и слышно то пенсии даунбасу то воду Крыму.
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В Италии на банкоматах написано,что при попытке ограбления банкноты окрашиваются.
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Мда, тут думаешь, парни на срок заработали или на УБД
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Наградить, повысить квалификацию и закинуть в тыл врага
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А у нас при зебиле спокойно работает сбербанк и альфабанк и их банкоматы
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Боевик «ДНР» расстрелял четырех коллег

https://charter97.org/ru/news/2020/2/8/365216/
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ну,не героев,сумма не слишком большая-а благодарность обьявить стоит В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 5260
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причем тут деньги в банкоматах)), развалить 23 банка за ночь это миллионные потери в самой структуре+кто туда деньги понесёт после этого, молодцы ребята, лучшей диверсии я не слышал с 2014 года.
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троє простих українських хлопа зробили шкоди більше кацапам аніж цілий кабінет міністрів за пів року.
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Хотя уже в самой статье исправились}
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Ай-яй-яй! Мадам, я был о вас лучшего мнения. Еще одна читательница заголовком - приколистка В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 3871
"В Боснии трое граждан Украины за 53 часа ограбили 23 банкомата российского Сбербанка, похитив 2,7 млн конвертируемых марок (более 37 млн грн)."
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Еще раз|
Заголовки очень важная часть статьи|
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Важная, но не главная. Тем более на новостных сайтах
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Папаша В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 5018! Вы и Энтони только заголовки новостей читаете? Это провал
В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 2644
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В Боснии в расейском сбербанке украсть гривны? Это надо умудриться....
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Блін. Ну як же так?!
Ну як попалися!
Досада...
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23 банкомата обчистить за двое суток. Таких людей нужно брать на службу во внешнюю разведку и диверсионные отряды и закидывать в тыл врага. Они больше врагу нанесут удар чем вся украинская армия
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С армией сравнивать не нужно, но в целом верно.
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Доречі ідея... Грабіжники диверсанти. Відпрацювали- і додому. А тут імунітет нааіть у випадку, якщо на їх слід вийдуть
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И амнистия по формуле Штанмаера. Если в Европе будут визжать то можно на Штанмаера и Микрона пальцем тыкать мол ето они сами предложили преступникам и террористам амнистию и неприкосновенность давать
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А коли це роісю на гривні перевели? Що вже почалось входження у склад України,а боснія тут яким боком?
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Это даже круче заголовка, что Лагутенко сменил пол
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Украинское посольство должно потребовать екстрадиции украинских граждан. Из Таиланда же добились екстрадиции наркокурьеров
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воевать с народом - оно как-то проблематично, долго и муторно. всегда.
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Не раскрывают причины своих дейстий - это бо-ольшая военная тайна.
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нагородити хоробрих бандерівців за завдану ними , кацапським фінансам , матеріальну шкоду ! В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 1607
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В книгу рекордов Гиннеса точно попадут-23 банкомата за 53 часа(двое суток без сна и отдыха) в 16 населенных пунктах.Это покруче чем Х/Ф"Угнать за 60 секунд".
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Подобные злодеяния позорят честное имя украинцев.
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литвин, ты образец тролля. Из уважения. Наше вам шанування)
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навпаки - такі речі , Українців , лише прикрашають - все ж веселіше , а ніж горбатитись за копійки на поляків і чехів ! ..))
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А нападение на Украину красит ордынцев.
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Це не злодіяння, а злочин середньої важкості. Хіба що як "геноцид банкоматів сбербанку кацапії" В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 4305
У даному випадку ще й привід пожартувати - на націю ніяк не розповсюджується. Чи може ти вважаєш Міхасєвіча візитною карткою білоруса?
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Это не воровство, это возврат краденого мокшами у многих народов.
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А мне кажется-чистая афера.Вы помните Зицпредседателя Фунта?Так тот сидел при всякой власти-при Александре2(Освободителе),Александре3(Миротворце),Николае2(Кровавом),Керенском,при военном комунизме сидел безработным,но лучше всего сидел при НЭПе(за год был на свободе всего 3 месяца-зато выдал замуж внучку Голконду ,и дал за нее концертное фортэпиано,серебряную птичку,и 80 рублей золотыми десятками.
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Надати народного героя України. Молодці хлопці. Це випадок нашої гібридної війни проти росії.
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У розвідувально-диверсійні групи, на фронті, часто потрапляли "кримінальники"... Тому що саме їх "навички" вимагалися в подібних умовах... Тихо прокрастися, відкрить замок, сейф, без роздумів і точно пустить в хід "удавку", ніж, вогнепальну зброю... Правда, потім, після війни, вони часто повертались, знову, до "криміналу"... Читав якось - один, навіть, Героя отримав. А потім чи то розстріляли, за вбивства і грабежі, чи то відправили на максимальний строк у табір... Але Зірки Героя точно позбавили...
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Героя - не треба. Молодцы, но жадность победила. Вы представляете, что могли эти ребата сделать, если бы работали в одной стране, к примеру, сутки? Они бы Сбербанк разорили! Ну почему они остались в Боснии?
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Стыбзили гривни в кацапском банке В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 4796 В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 852 В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 4456 В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 2197 Срочно экстрадировать в Украину и наградить.
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В книгу рекордов Гиннеса точно попадут-23 банкомата за 53 часа(двое суток без сна и отдыха) в 16 населенных пунктах.Это покруче чем Х/Ф"Угнать за 60 секунд".
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ну не знаю...якось малувато опрышкы звэртають увагу на альфа-банки тута...мож фоены лугандонии заглянули за премиальными?
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праклятие фошиздо-биндеравци...мышебратья нипрастят!
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У этих патриотов свой фронт борьбы с оккупантом В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 9653
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Так це ж не "злочинці"! Це диверсанти!!! Зорян зі Шкіряком, заздрощами захлинуться!!! На 2,6 "мульона" спричинили матеріальних збитків агресору!!! Та таке залп батареї "Градів", "з натугою" зробить зможе!!! А відсидять, повернуться, нагороду отримають... Меркадер Троцького зарубав, відсидів - орден Леніна вручили...
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Хорошо, но мало. Нельзя было задерживаться в одной стране так долго. Ну понятно же было, что начнут искать?
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Все что любым способом и хоть как-то наносит ущерб мордору,
делает рашистов слабее и меньше денег пойдет на кровавые войны и захваты территорий.

Ребята спасли чьи-то жизни, невзирая на мотивы.
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Ты посмотри ,что "бендеровцы" проклятые роблять В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 3085.Наградить за взятие хербанка параши В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн - Цензор.НЕТ 3085.
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Украсть было легко, еще легче было обвинить украинцев. Меня интересует одно - почему в "новостях" упоминается национальность. А если бы это сделали евреи? В "новостях" сообщили бы с упоминанием национальности?
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Мероприятие хорошее , а вот попадаться не стоит , в следующий раз без ошибок Трое украинцев "обчистили" 23 банкомата российского Сбербанка в Боснии - Цензор.НЕТ 5539
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идейные революционеры - на революцию собирали - коба то же с эксов начинал)))
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Молодці! Треба Боснії запропонувати обмін на сербський снайперів.
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Обчистили в Боснии 23 российских банка а не Боснийских Молодцы.
В странах бывшей Югославии, после "закона о продаже земли" в Боснии кацапы выкупили всю землю Боснии и теперь там только российские банки. 100 кацапских банков на 1 боснийский.
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Шухер начинается? Россияне жалуются, что не могут забрать свои деньги из Сбербанка
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12521749.html

Троє українців "обчистили" 23 банкомати російського Ощадбанку в Боснії - Цензор.НЕТ 5675
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потому шта работа поставлена из рук вон плохо, и никто не несет ответственности за провал агентуры... оно и понятно, какая разница, повыписывали себе премий, зарплаты до небес взвинтили, кому какое дело до агентуры... que sera sera...
Лучше готовить надо... баканов, говноед, хер тебе, а не старлея...
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