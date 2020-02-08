 Троє українців "обчистили" 23 банкомати російського Ощадбанку в Боснії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Підозрюваним вдалося "обчистити" щонайменше 23 банкомати Сбербанку в Брчко, Ораші, Тузлі, Лукаваці, Кладані, Вогоше, Сараєво, Киселяку, Крешево, Хаджичі, Іліжі, Мостарі, Читлуці, Зеніці, Какані і, нарешті, в Біхачі.
Хоча вони спустошили деякі банкомати протягом робочого дня в п'ятницю, російський Сбербанк нічого не помітив і тільки в понеділок, наступного дня після того, як поліція заарештувала двох з трьох українців, вони послали повідомлення в банківське агентство, що з їхніх банкоматів зникли 2,7 млн конвертовних марок.
Офіційно Олександр Зайцев, Дмитро Бойко і Ярослав Титаренко в'їхали в Боснію і Герцеговину з Сербії через прикордонний перехід у Зворнику зранку 31 січня.
Два дні потому, 2 лютого Бойко і Зайцев були заарештовані після того, як поліція Біхача випадково на них натрапила. Титаренку вдалося сховатися, і поліцейські органи БіГ мають інформацію, що він в'їхав в Угорщину на день пізніше. Правоохоронці знайшли близько 100 тисяч марок у Зайцева і Бойка, а решта 2,6 млн марок, які, за даними Сбербанку, пропали безвісти, досі не знайдено. Заарештовані українці не співпрацюють з поліцією і не розкривають подробиць і причин своїх дій.
Пограбовані банкомати належать фірмі Payten. Її обладнанням користуються й інші банки в Боснії, але зловмисники грабували лише Сбербанк.
-- нашли визитку Яроша...
тримаємо за вас кулачки !
https://charter97.org/ru/news/2020/2/8/365216/
"В Боснии трое граждан Украины за 53 часа ограбили 23 банкомата российского Сбербанка, похитив 2,7 млн конвертируемых марок (более 37 млн грн)."
Заголовки очень важная часть статьи|
Ну як попалися!
Досада...
У даному випадку ще й привід пожартувати - на націю ніяк не розповсюджується. Чи може ти вважаєш Міхасєвіча візитною карткою білоруса?
делает рашистов слабее и меньше денег пойдет на кровавые войны и захваты территорий.
Ребята спасли чьи-то жизни, невзирая на мотивы.
В странах бывшей Югославии, после "закона о продаже земли" в Боснии кацапы выкупили всю землю Боснии и теперь там только российские банки. 100 кацапских банков на 1 боснийский.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12521749.html
Лучше готовить надо... баканов, говноед, хер тебе, а не старлея...