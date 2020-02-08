 Колишні беркутівці Маринченко і Тамтура, яких обміняли у грудні, повернулися до Києва, - адвокат

Про це повідомив адвокат Олександр Горошинський, інформує Цензор.НЕТ.
Колишні беркутівці заявили, що їм нема чого приховувати і вони хочуть відновити "чесне ім'я спецпідрозділу "Беркут".
"Ми закликаємо президента України, генерального прокурора України і депутатів Верховної Ради негайно скасувати закон про амністію майданівців і забезпечити справедливе та неупереджене розслідування подій 2014 року з участю міжнародних спостерігачів та експертів", - йдеться в їхньому відкритому листі, який опублікував Горошинський.
Як повідомлялося, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинуваченими є п'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.
Наприкінці грудня 2019 року постановою генпрокурора Руслана Рябошапки було змінено групу прокурорів у справі. Рябошапка пояснив, що це необхідно "з огляду на зміни структури і штатного розкладу Генеральної прокуратури України, з метою швидкого, повного та неупередженого судового розгляду кримінального провадження, забезпечення належного підтримання публічного державного обвинувачення в суді".
Водночас 28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс рішення про зміну запобіжного заходу на особисті зобов'язання п'ятьом ексберкутівцям у справі про розстріли на Інститутській.
Наступного дня, 29 грудня, на КПВВ "Майорське" Донецької області відбувся обмін полоненими, під час якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.
- Отстаём в космической гонке. Американцы уже были на Луне. Мы тут в ЦК посовещались: полетите на Солнце.
Те, о"уевшие:
- Так мы ж сгорим.
- Думаете в ЦК дураки? Ночью полетите.
Снова примут вас на работу...
Новая Зе-власть и технику вам новую подгонит, что бы легче было разгонять майданутых...
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·7 ч
У Києві виготовили спецмашини для розгону заворушень Українська компанія #Tital спроєктувала, виготовила та поставила замовнику партію спеціальних машин для контролю над вуличними заворушеннями - так званих Retriever Barricade
1. Георгій Арутюнян
2. Валерій Опанасюк
3. Олексій Братушко
4. Микола Дзявульський
5. Олександр Щербанюк
6. Сергій Байдовський
7. Ігор Пехенько
8. Сергій Кемський
9. Богдан Вайда
10. Василь Мойсей
11. Андрій Саєнко
12. Богдан Сольчаник
13. ІванТарасюк
14. Андрій Мовчан
15. Андрій Дигдалович
16. Ігор Дмитрів
17. Роман Точин
18. Роман Варениця
19. Юрій Паращук
20. Ігор Костенко
21. Володимир Жеребний
22. Іван Бльок
23. Богдан Ільків
24. Анатолій Корнєєв
25. Віктор Чміленко
26. Роман Гурик
27. Максим Шимко
28. Сергій Бондарчук
29. Олександр Царьок
30. Віталій Коцюба
31. Ігор Ткачук
32. Йосип Шилінг
33. Іван Пантелєєв
34. Едуард Гриневич
35. Анатолій Жаловга
36. Назар Войтович
37. Микола-Олег Паньків
38. Леонід Полянський
39. Віталій Смолинський
"Як на мене даний персонаж цілеспрямовано займається провокаціями розповсюджуючи фейки
Степан Полищук
08.02.2020 16:54
Степан Полищук
08.02.2020 17:00
Степан Полищук
08.02.2020 17:02Степан Полищук
08.02.2020 17:04"
Настоящий бдительный патриот!
То вони, ті 16, затримані чи втекли? І якщо «ми знаємо повністю, хто стріляв» або бодай якщо їх «найбільше підозрювали в Генеральній прокуратурі», то чому вони не в статусі підозрюваних? Хто дав їм утекти?
Наші намагання з листопада минулого року розгадати таємницю «16 беркутівців» і встановити, хто і як утікав, вдалися тільки частково. Не в останню чергу через те, що в Україні інститут інформаційного запиту працює в односторонньому режимі, тобто «на що хочу - на те відповідаю, а не хочу - надсилаю відписку». У відповідь на перші наші спроби прояснити ситуацію силові відомства просто «увімкнули дурника». В ГПУ, наприклад, відповіли, що, окрім Садовника, Аброськіна та Зінченка, у справі Майдану слідчими ГПУ ніхто не затримувався. У МВС порадили звертатися до ГПУ. Відповіді від СБУ ми так і не отримали.
Щоправда, нам вдалося поставити своє запитання особисто голові СБУ Валентину Наливайченку під час однієї із зустрічей з громадськістю. Але у відповідь не почули нічого нового: «В березні-квітні з ризиком для життя, із застосуванням усіх наявних на той час у Службі безпеки і технічних, і оперативних, а найголовніше - силових засобів - на доручення Генеральної прокуратури затримані 16 особливо небезпечних співробітників «Беркуту». Усі 16, заявив Валентин Наливайченко, були доставлені до слідчих ГПУ та МВС.
Тобто затримання все ж були. А що ж сталося далі?
Восьмеро «беркутівців» - розчинилися
Может, чтобы их еще раз обменять...
Ті крисаки і не думали би повертатись в Україну.
Дослівно: "Також ми розуміли, що цей обмін дозволить привернути увагу влади та громадськості до питання об'єктивної оцінки подій 2014 року. Це був державний переворот. А частина протестувальників не були мирними - вони були озброєними злочинцями. Вони закидували правоохоронців камінням, катували, палили "коктейлями Молотова", розстрілювали їх з вогнепальної зброї!".
Двоє обміняних ексберкутівців повернулися до Києва - адвокат
ты этого хотел мудрый украинский нарид ?
не?
а шо такое ?
а не все ли равно ?
Или они еще потерпят?
Это ход Козака - Портнова в большой игре. Они ещё в Европейский суд вместе с Цемахом будут жалобы подавать!
Зеленский признался, что Папа Римский назвал его президентом мира
Що вернуться, їх ніхто не посміє зачепити, паспорти закордонні зроблять.
А тепер і не здивуюся, якщо відсудять компенсацію і отримають її. І смачно плюнуть вам в пику.
Головне, що ви =сдєлалі ета вмєстє=.
І всі хто їм симпатизує і допомагає.
Будьте прокляті.
А ці беркута - гниди, які в 2013 не стали на бік більшості народу, якому давали присягу (за асоціацію з ЄС тоді було 63-65% українців), а вирішили підтримати зека. Що це за правоохоронці, які підкорилися зекові???