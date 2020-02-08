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 Політика України
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Все про:Беркут (415) злочини проти Майдану (88) Маринченко (1) Тамтура (1)

 Колишні беркутівці Маринченко і Тамтура, яких обміняли у грудні, повернулися до Києва, - адвокат

Обвинувачені у розстрілі людей на Майдані два колишні співробітники "Беркута" Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, яких передали російській стороні в межах обміну в грудні минулого року, повернулися до Києва і мають намір брати участь у судових засіданнях.

Про це повідомив адвокат Олександр Горошинський, інформує Цензор.НЕТ.

Колишні беркутівці заявили, що їм нема чого приховувати і вони хочуть відновити "чесне ім'я спецпідрозділу "Беркут".

"Ми закликаємо президента України, генерального прокурора України і депутатів Верховної Ради негайно скасувати закон про амністію майданівців і забезпечити справедливе та неупереджене розслідування подій 2014 року з участю міжнародних спостерігачів та експертів", - йдеться в їхньому відкритому листі, який опублікував Горошинський.

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Як повідомлялося, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинуваченими є п'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Наприкінці грудня 2019 року постановою генпрокурора Руслана Рябошапки було змінено групу прокурорів у справі. Рябошапка пояснив, що це необхідно "з огляду на зміни структури і штатного розкладу Генеральної прокуратури України, з метою швидкого, повного та неупередженого судового розгляду кримінального провадження, забезпечення належного підтримання публічного державного обвинувачення в суді".

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Водночас 28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс рішення про зміну запобіжного заходу на особисті зобов'язання п'ятьом ексберкутівцям у справі про розстріли на Інститутській.

Наступного дня, 29 грудня, на КПВВ "Майорське" Донецької області відбувся обмін полоненими, під час якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174590
 
 
 Топ коментарі
 
Это было предсказуемо. Зеленая мразь отпустила их без приговора. В отличии от хуйла, который не прекратил уголовные дела в отношении наших моряков. Зебил рулит - так чему удивляться
Экс-беркутовцы Маринченко и Тамтура, которых обменяли в декабре, вернулись в Киев, - адвокат - Цензор.НЕТ 2634
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зебобил, при Пете их посадили, а при Зеленском отпустили и теперь они свободно разгуливают по Киеву.
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Хуйло - мастер интриг и только Порошенко мог ему противостоять, навязывая свою игру...
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чисто путлеровские засланцы....проверить пройдет-ли номер...если да, то и всех оправдают...если нет - так мясо не жалко....
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Брежнев на встрече с космонавтами:
- Отстаём в космической гонке. Американцы уже были на Луне. Мы тут в ЦК посовещались: полетите на Солнце.
Те, о"уевшие:
- Так мы ж сгорим.
- Думаете в ЦК дураки? Ночью полетите.
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Кореш глав ******* мишка галустян как говаривал? "Понять и простить"... вовка-скомарох снова в роли...
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получили от ФСБ инструкции и вернулись
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будут расстреливать следущий майдан ??? почему бы нет ???
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С возвращением ребята...!!!
Снова примут вас на работу...
Новая Зе-власть и технику вам новую подгонит, что бы легче было разгонять майданутых...



Колишні беркутівці Маринченко і Тамтура, яких обміняли у грудні, повернулися до Києва, - адвокат - Цензор.НЕТ 499 Ukrmilitary Pages

@ukrmilitary

·7 ч

У Києві виготовили спецмашини для розгону заворушень Українська компанія #Tital спроєктувала, виготовила та поставила замовнику партію спеціальних машин для контролю над вуличними заворушеннями - так званих Retriever Barricade

Колишні беркутівці Маринченко і Тамтура, яких обміняли у грудні, повернулися до Києва, - адвокат - Цензор.НЕТ 9597
Колишні беркутівці Маринченко і Тамтура, яких обміняли у грудні, повернулися до Києва, - адвокат - Цензор.НЕТ 7215
Колишні беркутівці Маринченко і Тамтура, яких обміняли у грудні, повернулися до Києва, - адвокат - Цензор.НЕТ 2387
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Ми досі не знаємо повного переліку імен тих, хто розстрілював людей на Майдані. Ми не можемо точно встановити подробиці втечі тих, хто, ймовірно, був до цього причетний. Зате ми поіменно знаємо, хто ті 39, яких ранком 20 лютого позбавили життя вистрілами з автоматів Калашникова з позицій біля Жовтневого палацу люди в чорних одностроях.
1. Георгій Арутюнян
2. Валерій Опанасюк
3. Олексій Братушко
4. Микола Дзявульський
5. Олександр Щербанюк
6. Сергій Байдовський
7. Ігор Пехенько
8. Сергій Кемський
9. Богдан Вайда
10. Василь Мойсей
11. Андрій Саєнко
12. Богдан Сольчаник
13. ІванТарасюк
14. Андрій Мовчан
15. Андрій Дигдалович
16. Ігор Дмитрів
17. Роман Точин
18. Роман Варениця
19. Юрій Паращук
20. Ігор Костенко
21. Володимир Жеребний
22. Іван Бльок
23. Богдан Ільків
24. Анатолій Корнєєв
25. Віктор Чміленко
26. Роман Гурик
27. Максим Шимко
28. Сергій Бондарчук
29. Олександр Царьок
30. Віталій Коцюба
31. Ігор Ткачук
32. Йосип Шилінг
33. Іван Пантелєєв
34. Едуард Гриневич
35. Анатолій Жаловга
36. Назар Войтович
37. Микола-Олег Паньків
38. Леонід Полянський
39. Віталій Смолинський
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зачем ты этот бред тут пишешь - это не кацапский сайт - тут в дичь подобную не поверят, ******* кацапская...
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А тем временем истинный патриот уже написал на форуме:
"Як на мене даний персонаж цілеспрямовано займається провокаціями розповсюджуючи фейки

Степан Полищук

08.02.2020 16:54
Степан Полищук

08.02.2020 17:00
Степан Полищук

08.02.2020 17:02Степан Полищук

08.02.2020 17:04"
Настоящий бдительный патриот!
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перелезть такую будет легче чем перейти пешеходный переход.
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Амнистия майдановцев ни причём ! Майдановцы действовали согласно ст 36 УК Украины !
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тогда тем более надо отменить то постановление об амнистии - так получается по Вашему?
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Отменить уже нельзя - закон обратной силы не имеет ...!
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А потртнов падлюка будет ихним адвокатом🤬
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Зе всего лишь марионетка, которую выбрали совкодрочерные популисты. а теперь оно никому и ничего не должно. Но к сожалению этих слов марионетки никто и слушать не хотел. Теперь или третий майдан или Зе-чушка пойдет по беспределу.
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МВС знає, що розстрілювали Майдан саме ці 16, але вони не затримані, а вислизнули з рук слідства: «Ми знаємо повністю, хто стріляв на Інститутській 20 числа. Це 16 осіб, котрі втекли з України - хто в Крим, хто в Росію».
То вони, ті 16, затримані чи втекли? І якщо «ми знаємо повністю, хто стріляв» або бодай якщо їх «найбільше підозрювали в Генеральній прокуратурі», то чому вони не в статусі підозрюваних? Хто дав їм утекти?
Наші намагання з листопада минулого року розгадати таємницю «16 беркутівців» і встановити, хто і як утікав, вдалися тільки частково. Не в останню чергу через те, що в Україні інститут інформаційного запиту працює в односторонньому режимі, тобто «на що хочу - на те відповідаю, а не хочу - надсилаю відписку». У відповідь на перші наші спроби прояснити ситуацію силові відомства просто «увімкнули дурника». В ГПУ, наприклад, відповіли, що, окрім Садовника, Аброськіна та Зінченка, у справі Майдану слідчими ГПУ ніхто не затримувався. У МВС порадили звертатися до ГПУ. Відповіді від СБУ ми так і не отримали.
Щоправда, нам вдалося поставити своє запитання особисто голові СБУ Валентину Наливайченку під час однієї із зустрічей з громадськістю. Але у відповідь не почули нічого нового: «В березні-квітні з ризиком для життя, із застосуванням усіх наявних на той час у Службі безпеки і технічних, і оперативних, а найголовніше - силових засобів - на доручення Генеральної прокуратури затримані 16 особливо небезпечних співробітників «Беркуту». Усі 16, заявив Валентин Наливайченко, були доставлені до слідчих ГПУ та МВС.
Тобто затримання все ж були. А що ж сталося далі?
Восьмеро «беркутівців» - розчинилися
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На хера приперлись? Здесь своего гомна хватает! Еще эти прикатили.
Может, чтобы их еще раз обменять...
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***** еще раз показал что ему не нужны на Рашке сепары и предатели. Ему они нужны чтобы каждый день терроризировали, убивали и уничтожали Украину изнутри. Точно так же как ***** не нужен дамбас с теми отбросами что там живут, ***** нужно запихать обратно дамбас в Украину. Чтобы он как камень держал Украину на самом дне и не давал всплыть.
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А потртнов падлюка будет ихним адвокатом🤬
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Щось я не вірю що подібне могло відбутись в часи Петі.
Ті крисаки і не думали би повертатись в Україну.
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пора этих мразей вылавливать уже и куярить!
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ПЯТЬ лет мурыжили, доказательств голый ноль.
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Опять ФСБ затеяла очередную многоходовку. Что-то разухабилась всякая тварь. Ишь ты 6-ть лет "муму водили" и вдруг решили помочь суду. А чего Солодовника с собой не привезли?
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здається,в Шолом-Алейхема є такий персонаж - коза,яку господар весь час продавав,а вона весь час верталась...Я до того,що "беркутівці" можуть стати нашим золотим обмінним фондом...А якщо серйозно,то нам капітально втерли носа...От що з ними тепер робити?..Садити їх знову - показувати свою вже повну ідіотичність,предвзятість і непрофесійність...Не садити - знову лемент родичів "сотні" і як то "злочинці на свободі"...Треба було думати як обмінювали,але...влада все-таки легко вийде з ситуаціі,вдаюси себе придурками і прикинувшись зеленим ватником...
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Мусора убежали обратно не зря. Либо от ликвидации, либо после спланированной акции с кацапами в обмен на бабло и беспроблемную жизнь в параше, - под крыло совкодрочерного жида - (вдруг оправдают) и снова внедриться в хачевскую беркутню...Вообще то подозрительно как это они так "слиняли" от ФСБ. Пара акций и можно бежать назад в парашу. Они практически уверены что суды уже не посадят ТОЧНО! Не та власть. Сейчас была бы супервозможность показать что мы - нация. Показательно по партизански уничтожить .Отрезать головы и поставить на Крещатике на постамент с надписью - "Кацапская мусорня, ходите и оглядывайтесь , или ***** в маццкву!" Потом так же вырезать пару ********* которых не ловит СБУ например ******** хмиля - снайпера "омеги" который лично убил майдановца Хропаченко и сейчас свободно гуляет по Киеву и других скотов просто десятками сидящих по кабакам Киева. И продолжать дальше.Без риска. В таких вариантах что хачевское быдло не раскопает и за 100 лет. там тупня одна и рекет. Мало но безопасно и профессионально. Через месяца два - ни одной падали в стране не будет потому что то же самое начнётся по другим городам. Больше я так понимаю, наказывать за преступления хоть по закону - хоть без закона - некому. Мы платим хачу вонючему по 100 штук в месяц ,не считая криминальных лимонов и "ФСБУ" за то что они устанавливают рекорды по отращиванию третьего подбородка на время..
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Пусть помажут себе лоб зелёнкой. Чтобы не промахнуться.
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Мета їх повернення чітко сформульована в їх офіційному зверненні.


Дослівно: "Також ми розуміли, що цей обмін дозволить привернути увагу влади та громадськості до питання об'єктивної оцінки подій 2014 року. Це був державний переворот. А частина протестувальників не були мирними - вони були озброєними злочинцями. Вони закидували правоохоронців камінням, катували, палили "коктейлями Молотова", розстрілювали їх з вогнепальної зброї!". Колишні беркутівці Маринченко і Тамтура, яких обміняли у грудні, повернулися до Києва, - адвокат - Цензор.НЕТ 9725
Двоє обміняних ексберкутівців повернулися до Києва - адвокат


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А что в Расее делать? Жить на 30 тыр дерева* Этого и врагу не пожелаешь.Можно было им пойти в МВД, там зарплаты повыше -от 60 тыс, но это ходить с клеймом в досье "потенциальный предатель, хитрожопый хохол и и коллаборант".
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Ну вот, о чем и говорили - теперь возьмутся за майдановцев.
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И что? Они устроятся на работу на фирму по загибу металлопрофиля? Вы не поверите - не устроятся. Поймите одно - эти люди (вкусившие халявы) никогда не будут законопослушными гражданами.
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Обміняли ж п"ятьох а приїхали два,тобто решта не впевнені, стріляли чи ні?
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Таке відчуття, що барига спонсорував підвіз цих мавп до даного дорожнього знака. Якщо повернулись, то де селфі на Хрещатику? Порохоботи, покажіть їхні рила в столиці 2020 року, тоді ваш "пронос" можна зарахувати.
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воины и волонтеры в тюрьме, беркут - на воле.
ты этого хотел мудрый украинский нарид ?
не?

а шо такое ?
а не все ли равно ?

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Сейчас уже время выходить зелебеням на майдан?
Или они еще потерпят?
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Так они ж не АТОшники и не волонтеры , чего им бояться , Осел Оманский их точно не посадит , они еще по пару лямов отсудят у Украины за незаконное содержание под стражей.После чего Осел их еще к себе в охрану возьмет .
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+4 агента фсб теперь в Украине. к ним теперь должны быть вопросы у сбу
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А почему бы и нет?Благодаря плебеям и черни вернулись Портнов,Штепа,Ефремов и другие уважаемые и любимые ЧЛЕНЫ общества 73% прстого нариту.
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Дураки вы....
Это ход Козака - Портнова в большой игре. Они ещё в Европейский суд вместе с Цемахом будут жалобы подавать!
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чуть не упал: честное имя беркут. ну плять цинизм.
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...получили "инструктаж"..и это во время войны...действительно "мусорня"...
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Все, як я писала, хто пам*ятає.
Що вернуться, їх ніхто не посміє зачепити, паспорти закордонні зроблять.
А тепер і не здивуюся, якщо відсудять компенсацію і отримають її. І смачно плюнуть вам в пику.

Головне, що ви =сдєлалі ета вмєстє=. Колишні беркутівці Маринченко і Тамтура, яких обміняли у грудні, повернулися до Києва, - адвокат - Цензор.НЕТ 3512
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Ну что украинцы, сколько еще эту млядоту терпеть будем в Украине, не надоело чужим хером да по морде?!
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Как в анекдоте "у вас хоть лаять можно". Видать не понравилась перспектива резких проблем с сердцем.
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Обвиняемые в расстреле людей на Майдане двое бывших сотрудников "Беркута"Источник: https://censor.net.ua/n3174590 - тобто - за попередні 5 років правління Соєвого, з тисяч беркутівців , вдалося сяк-так посадити лише двох ?!
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Беркута горітимуть в пеклі.

І всі хто їм симпатизує і допомагає.
Будьте прокляті.
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А чого про справу Пашинського ніде ні гугу?Про ту зброю що була у нього в авто.Порохоботи чого про це ніхто?Чі може цього і не було?
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Пашинського взяли за зад - він трохи посидів , подумав , здав всіх своїх подільників - і його тихенько відпустили ...
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От придурки! Переворот зробив Яник у 2010 році, коли через суд скасував зміни до Конституції і повернув собі великі повноваження, як у Кучми!

А ці беркута - гниди, які в 2013 не стали на бік більшості народу, якому давали присягу (за асоціацію з ЄС тоді було 63-65% українців), а вирішили підтримати зека. Що це за правоохоронці, які підкорилися зекові???
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