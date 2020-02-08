EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події
  13487  153
Матеріали за темою:
Все про:найманці РФ (992) операція Об'єднаних сил (2034)

 Українські воїни знищили чотирьох російських найманців у районі Золотого

Українські військовослужбовці на Донбасі ліквідували чотирьох найманців російсько-окупаційних військ у районі Золотого.

Про це у твітері пише блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ. Він опублікував частину заяви "народної міліції" терористів "ЛНР".

Читайте також: Найманці РФ обстріляли житловий сектор на Донбасі, щоб створити "картинку" для окупаційних ЗМІ, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174589
 
   
 Топ коментарі
 
Зашквареним кацапам - міцного здоров'я, багатирської ерекції та карколомних пригод у статевому житті.

Украинские воины уничтожили четырех российских наемников в районе Золотого - Цензор.НЕТ 5576
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата...
І буде син, і буде мати...
І будуть люде на землі..."
Гарна "зачистка"... Тарас Григорович-би, возрадувався... Він "москалів" теж за людей не вважав...
 показати весь коментар
 
 
...Ах, лента за лентою - набої подавай,
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай ..!!!


Українські воїни знищили чотирьох російських найманців у районі Золотого - Цензор.НЕТ 1130
 показати весь коментар
 
 
У этого сепарского дебила мозгов отродясь не была !
 показати весь коментар
 
 
Все время тащусь от таких мультиков.
 показати весь коментар
 
 
Партнера подвел,как же в глаза смотреть ему будет.
 показати весь коментар
 
 
Это Зеля попросил помощи у Ватикана и сразу удалось четырех сминусовать!
А Зеля то по лоховски о другом просил)))
 показати весь коментар
 
 
Справді? А соромлюся спитати - чому про це пишуть кацапські мавпи а не наша прес-служба хоч з одним яким доказом? Це велика таємниця? Судячи з пропагандоно-червоносракого стилю опису - це листівка прокацапських дебілів. Питання - ЧОМУ? Щоб ми пораділи? Альо? Ви зовсім дурні? А не тому вкинуто що ці дебіли залляли сливи та самі себе постріляли а тепер треба списати на "нацистів" та ще й з користю пропаганди? Ніхто не думав про те що в Золотому наші відступили на таку відстань що працювати тим від чого жидівський наполеончик не сереться у штанці - тобто старою стрілкотнею - неможливо. Можливо тільки мавпам обстрілювати артою. Це як вдалося знищити? Заклинаннями? Чи може наша хоч одна ДРГ там праює? Чи сепари самі прийшли стали на 100 метрів - стріляйте? Але навіть як що вже й собі уявити таку нісенітницю що кацапська банда відійшла від своїх позицій більш ніж на кілометр і не обісралась - то 4 тварини - це значно менше навіть заявлених 13 ти наших вбитих за січень .А насправді ( велика таємниця) наших втрат як мінімум до 30 щоб ви розуміли. Тому не дуже якось вірю а надто - радію..
 показати весь коментар
 
 
Чому українському посольству в Ірані наказали вкинути фейк що літак сам впав ? Отож. Це політика зебіломиролюбства. Тут теж тренд такий у укр ЗМІ "запит на миролюбство".
 показати весь коментар
 
 
почему не может быть? Судя по сообщениям противника, уничтожен расчет артиллерийского орудия. Место горячее. Большая вероятность, что в ближнем тылу у нас стоит контрбатарейный радар. Кацапы пульнули из пушки, радар вычислил их координаты, мгновенно ушло целеуказание нашим пушкарям, в течение минуты ответ бум-бум-бум из 122 или 152. Ну и как минимум один из 3-4 снарядов не промахнулся. А для таких калибров не обязательно прямое попадание. Несколько метров от цели достаточно, чтобы нанести такие потери
 показати весь коментар
 
 
Славічок, ти по українськи читати вмієш? Розумієш що пишеться? Наша арта відведена на 50-70 км вже навіть на не другу, це вже третя лінія ,- та зачехлена. Чи ти думаєш хтось з командирів розрахунку хоче сидіти? Чи думаєш оте обісране зеленман ризикне бодай на один вистрілений снаряд? Оптимізм це добре але зараз наша арта не працює реально і не буде. Ще розкажу як при поросятині було у таких випадках "перемир'я" ( порохоботам на замітку як "воював" порошенко): Порося теж сралося та забороняло воювати як належить. Тому командири середньої та нижчої ланки брали на себе ризик трибуналу та проводили акції всупереч наказам мудойобенка.
Кадирівці у 300 голів поселилися у школі недалеко від Донецька. По школі навіть без дітей працювати заборонено. Вивозили вночі без світла рапіри на підготовлену ділянку та закопували повністю. Группа кращих воїнів як та диверсійна група вішали на спину протитанкові кацапські міни викопані та пробиралися до нічліжки цих вівцейобів .Закопували міни наскільки вдавалося близько та відходили. Знов вночі найкращі професійні розрахунки з арт-снайперами без світла прилітали на позиції поки ОБСЕРЕ та їх вождь сліпий що до кацапів - Єлекзендер *** заливають сливи та сплять , піднімали зі схованок батарею та щвидко та точно лупили по школі. 300 мавп за хвилини "пішли до незайманок" бо школа переворювалася у маленький ядерний вибух . Швидко підчипили гармати та втікли додому. А потім - хто стріляв ?? Та чорт зна! Хай ОБСЕРЕ розбирається. От так воювали. Як могли. А тепер вже ніхто на себе не хоче брати при тому що твориться у армії та гівноштабі.
 показати весь коментар
 
 
Ты прежде чем истерить, зайди на спец.ресурсы, почитай того же Романа Донника или Анатолия "Штирлиц" Штефана. На ПиМ есть хорошая рубрика "Доброе утро, Вьетнам!".
Может поймешь, чего нибудь.
А мои, например, рассказывают, что нихрена не изменилось, как воевали, так и воюют.
А вот по поводу ОБСЕ, запрете работать по школам, жил.сектору и прочем...
в 15-ом году я этот вопрос задал одному "высокому начальству", при случае, и знаешь что он мне ответил? - Вот, говорит, у тебя американская винтовка? - Да. - Ты ею доволен?- Конечно!- А вот у других такой нет. Потому что не продают. Эмбарго. Так что крутитесь как хотите, но чтобы это "белое братство", отчетики писало чистенькие. Ферштейн?
 показати весь коментар
 
по поводу командиров нижнего и среднего звена - в НАТО на них лежит основная часть принятия решения в бою, решение на открытие ответного огня, вызов авиа- или артиллерийской поддержки. Причем решения мгновенные, по принципу "раз"****** гадов, а потом уже будем разбираться". Когда кацапы полезли в 2015-м в Марьинку, такая система сработала на 100%. Все решали если не минуты, то максимум десятки минут. Один блокпост орки уже захватили. Вызвали САУ, дали целеуказание, те влупили, покрошили в фарш кучу любителей "русского мира", и у тех желание наступать почему-то быстро пропало. А потом уже пошли комментарии от Минобороны, Генштаба об отражении наступления
 показати весь коментар
 
Я сейчас расскажу историю. У меня есть хобби. Люблю кроссворды, знаете, разгадывать) Есть такой грешок - смотреть "Поле Чудес" чисто из-за вопросов, на перемотке) Так вооот... Вчерась Якубович получил в подарок от участницы из Донецка картинКу (ну... такой тигр в джунглях типа), которую вышили тамошние жители. На обратной стороне было написано: донецкая народная рес...а, город Донецк. Якубович с такой помпой прочел эти слова... Он ей взамен из черного ящика вытащил путевку на двоих в Питер. Она его целовала, радовалась. Говорила. как она любит Москву и свой родной город. А еще спела на украинском языке пару строчек. В общем. от всего увиденного я офигела и больше смотреть не стала это гав...о.
Какой маразм! Ты любишь столицу янычар, а поешь на украинском языке! Дура старая. Кстати, она очень похожа на Сивоху.
 показати весь коментар
 
 
может она Сивоху крестила?

бедный мальчик - вот так рожа и жизнь наперекосяк пошли Українські воїни знищили чотирьох російських найманців у районі Золотого - Цензор.НЕТ 9949
 показати весь коментар
 
 
А что злиться на рашистский зомбоящик, если у нас в стране полно вот таких объявлений? Сколько нит прошу ОЛХ отдельно модерировать объявления из Недороссии, всё бестолку!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ну вот, а какао-боты брешут, что ВСУ запрещено стрелять.
Стреляют обе стороны симметрично.
 показати весь коментар
 
 
Дура ты. А не задумывалась, что ребятам на передке срать хотелось на запреты твоего клована?
 показати весь коментар
 
там сзади никто не пристроился ? Українські воїни знищили чотирьох російських найманців у районі Золотого - Цензор.НЕТ 9243

а может гадит.... Українські воїни знищили чотирьох російських найманців у районі Золотого - Цензор.НЕТ 9243
 показати весь коментар
 
Зеля уже извинился?
Поздравления ***** с 23 февраля готовятся?
 показати весь коментар
 
 
Ще 14-те буде.
Мо' шкарпетки подарує, чи що...
 показати весь коментар
 
Все, у зельца сегодня траур по боевикам
 показати весь коментар
 
 
четверо защитников республики перестали стрелять
 показати весь коментар
 
 
Присоединились к режиму прекращения огня.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а порохоботи завивають, що наші не стріляють
 показати весь коментар
 
 
а ты не заметило , что ва-зелинное пуйло в это время как раз по мир поехало за кардон , в Рим к Папе ?? от пацаны как раз и шуганули....
 показати весь коментар
 
 
Доктор Фрейд
а порохоботи завивають, що наші не стріляють Українські воїни знищили чотирьох російських найманців у районі Золотого - Цензор.НЕТ 2119
 показати весь коментар
 
 
Стреляют, как раз, НАШИ. а ваши добиваются выплат пенсий, на оккупированных териториях.
 показати весь коментар
 
як раз ВАШІ 5 років і платили їм данину пенсії на окуповані території Українські воїни знищили чотирьох російських найманців у районі Золотого - Цензор.НЕТ 5846
 показати весь коментар
 
В другой точке тоже мочат стерханутых: Израиль атакуя иранские цели в Сирии 8 ракетами уничтожил российские системы ПВО "Панцирь", "Бук", пусковую установку и пункт управления С-125.
В Министерстве агрессии рф горят пердаки Українські воїни знищили чотирьох російських найманців у районі Золотого - Цензор.НЕТ 6272 .
 показати весь коментар
 
 
есть мнение что это фейк, так как "защитники" - анонимы.
 показати весь коментар
 
И, скорее всего, договорной.
Всі "бойовики" ЗСУ, що стріляли, відомі, всі герої, що загинули, невідомі.
 показати весь коментар
 
Наваросцы спешат присоединиться к режиму прекращения огня. Молодцы.
 показати весь коментар
 
Так в Золотому ж зе-мир ще з минулого року !
Чого стріляли ?
Тепер буде розслідування і покарання воїнів ЗСУ. Першому влетить командиру, що порушив наказ =нє стрєлять=, а тоді і хлопцям влетить.
Тримайтеся.
 показати весь коментар
 
знову зрада в соєвих...))
ЗСУ винищує сєпарів , а їм це не подобається ! Українські воїни знищили чотирьох російських найманців у районі Золотого - Цензор.НЕТ 543
 показати весь коментар
 
 
Нелюди приехали на крови зарабатывать. Вдовы и их родственники будут довольны..получат своего кормильца.взад
 показати весь коментар
 
зрада в зеленодрочерів...
перестать стрєлять...просто...просто перестать стрєлять *****...
щоб ви були виздихали не родившись Українські воїни знищили чотирьох російських найманців у районі Золотого - Цензор.НЕТ 4400
так держати воїни!
Героям слава!
трьохенних на юх Українські воїни знищили чотирьох російських найманців у районі Золотого - Цензор.НЕТ 4820
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору