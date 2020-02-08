 Українські воїни знищили чотирьох російських найманців у районі Золотого

Про це у твітері пише блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ. Він опублікував частину заяви "народної міліції" терористів "ЛНР".

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