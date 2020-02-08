 Українські воїни знищили чотирьох російських найманців у районі Золотого

Про це у твітері пише блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ. Він опублікував частину заяви "народної міліції" терористів "ЛНР".
Ты гляди, как #Зеленский из Италии развоевался https://t.co/gVA6jMlWEf #2ак #роа #груз200 pic.twitter.com/zZq1fS9JDa— Necro Mancer (@666_mancer) February 7, 2020
Врага не буде, супостата...
І буде син, і буде мати...
І будуть люде на землі..."
Гарна "зачистка"... Тарас Григорович-би, возрадувався... Він "москалів" теж за людей не вважав...
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай ..!!!
А Зеля то по лоховски о другом просил)))
Кадирівці у 300 голів поселилися у школі недалеко від Донецька. По школі навіть без дітей працювати заборонено. Вивозили вночі без світла рапіри на підготовлену ділянку та закопували повністю. Группа кращих воїнів як та диверсійна група вішали на спину протитанкові кацапські міни викопані та пробиралися до нічліжки цих вівцейобів .Закопували міни наскільки вдавалося близько та відходили. Знов вночі найкращі професійні розрахунки з арт-снайперами без світла прилітали на позиції поки ОБСЕРЕ та їх вождь сліпий що до кацапів - Єлекзендер *** заливають сливи та сплять , піднімали зі схованок батарею та щвидко та точно лупили по школі. 300 мавп за хвилини "пішли до незайманок" бо школа переворювалася у маленький ядерний вибух . Швидко підчипили гармати та втікли додому. А потім - хто стріляв ?? Та чорт зна! Хай ОБСЕРЕ розбирається. От так воювали. Як могли. А тепер вже ніхто на себе не хоче брати при тому що твориться у армії та гівноштабі.
Может поймешь, чего нибудь.
А мои, например, рассказывают, что нихрена не изменилось, как воевали, так и воюют.
А вот по поводу ОБСЕ, запрете работать по школам, жил.сектору и прочем...
в 15-ом году я этот вопрос задал одному "высокому начальству", при случае, и знаешь что он мне ответил? - Вот, говорит, у тебя американская винтовка? - Да. - Ты ею доволен?- Конечно!- А вот у других такой нет. Потому что не продают. Эмбарго. Так что крутитесь как хотите, но чтобы это "белое братство", отчетики писало чистенькие. Ферштейн?
Какой маразм! Ты любишь столицу янычар, а поешь на украинском языке! Дура старая. Кстати, она очень похожа на Сивоху.
бедный мальчик - вот так рожа и жизнь наперекосяк пошли
..
Стреляют обе стороны симметрично.
а может гадит....
Поздравления ***** с 23 февраля готовятся?
Мо' шкарпетки подарує, чи що...
а порохоботи завивають, що наші не стріляють
данинупенсії на окуповані території
В Министерстве агрессии рф горят пердаки .
Всі "бойовики" ЗСУ, що стріляли, відомі, всі герої, що загинули, невідомі.
Чого стріляли ?
Тепер буде розслідування і покарання воїнів ЗСУ. Першому влетить командиру, що порушив наказ =нє стрєлять=, а тоді і хлопцям влетить.
Тримайтеся.
ЗСУ винищує сєпарів , а їм це не подобається !
перестать стрєлять...просто...просто перестать стрєлять *****...
щоб ви були виздихали не родившись
так держати воїни!
Героям слава!
трьохенних на юх