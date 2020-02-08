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 Суспільство
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Все про:нерухомість (205) Херсон (298) махінації (292)

 Чиновниця Херсонської міськради Вербицька шляхом махінацій внесла в список на приватизацію 87 комунальних об'єктів, замість 12. У нього потрапили і бібліотеки, - секретар міськради Урсуленко

Начальник Управління комунальної власності Херсонської міської ради Аліса Вербицька сприяє можливій незаконній приватизації об'єктів комунальної власності в Херсоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявляє секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.

З відповідною заявою вона звернулася в правоохоронні органи (поліцію і прокуратуру). У ній вона повідомляє про злочин, до якого, за її словами, є причетною начальниця Управління комунальної власності Херсонської міської ради Аліса Вербицька.

Зокрема Урсуленко заявляє, що Вербицька підробила Офіційний документ - рішення Херсонської міської ради від 20.12.2019 № 2256 "Про затвердження переліку об'єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності Херсонської міської територіальної громади та підлягають приватизації", а також повідомила депутатам Херсонської міськради неправдиву інформацію.

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Як пояснюється в заяві, Вербицькою як суб’єктом подання, на попередній розгляд депутатів міської ради у постійних комісіях ради, винесено проєкт рішення "Про затвердження переліку об’єктів, що перебувають у комунальній власності Херсонської міської територіальної громади та підлягають приватизації", яким запропоновано, до вивчення і погодження депутатами ради, перелік із дванадцяти об’єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади для їх платного відчуження шляхом приватизації

Однак, 20.12.2019 року, в сесійній залі, безпосередньо перед початком пленарного засідання ХХХІІІ сесії міської ради, депутатам було надано проєкт рішення з додатком на 87 об'єктів комунальної власності.

Урсуленко підкреслює, що цей проєкт рішення попередньо не розглядався депутатами в комісіях і його не було доведено до відома громадськості в порядку Закону України "Про доступ до публічної інформації". Однак на сесії міськради, за її словами, про це Вербицька не повідомила, чим ввела депутатів в оману.

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Більш докладно про ситуацію, що склалася, Урсуленко розповідає у себе на сторінці в фейсбуці. Так 10 січня вона повідомила, що незважаючи на її "аргументовані чинним законодавством заперечення, рішення міської ради від 20.12.2019 №2256 "Про затвердження переліку об'єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності Херсонської міської територіальної громади та підлягають приватизації" все ж були підписані міським головою".

А 4 лютого Урсуленко повідомила, що відбувся перший допит за її заявою.

"Вірю в справедливість і впевнена, що за порушення законодавства у реалізації й наданні в оренду майна територіальної громади винні будуть притягнуті до відповідальності", - написала вона.

Крім цього, в одному зі своїх постів Урсуленко зазначила, що після ухваленого  депутатами міськради рішення # 2256 (з переліком 87 об'єктів) до неї звернулися громадяни, працівники бібліотечної системи міста, бо побачили, що в переліку об'єктів на приватизацію є і адреси бібліотек.

Таким чином, секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко просить поліцію і прокуратуру вивчити викладені в її заяві обставини на предмет наявності злочину, а також на предмет оскарження зазначеного рішення в судовому порядку і з метою захисту інтересів територіальної громади звернутися з клопотанням про призупинення дії рішення від 20.12 .2019 №2256 "Про затвердження переліку об'єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності херсонської міської територіальної громади та підлягають приватізаціі".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174588
 
 
 Топ коментарі
 
Библиотеки понадобились видимо для того, чтоб по примеру Кличко складывать там мясо из ресторанов. Уровень деградации поражает.
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Все продати, токо бистро. Бабло порівно між депутатами і членами міськради. Ділов то. Гріх не взути виборця лоха.
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Так 12 - то для центральної шобли, вибачте, б'юджет. А місцеві князьки теж потребую ь у свої кишені, вибачте, місцевий б'юджет. Це називається "під шумок".
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Все продати, токо бистро. Бабло порівно між депутатами і членами міськради. Ділов то. Гріх не взути виборця лоха.
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Библиотеки понадобились видимо для того, чтоб по примеру Кличко складывать там мясо из ресторанов. Уровень деградации поражает.
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умелая девська... радует...
А тем временем в Харькове, точнее, у меня в селе в 5 км от окружеой, - 15... пес просится в хатынку...
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8...87 ...
Та какая разніца?
Тєм болєє, шо на 30 тисяч грн. нє прожіть...
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За кожний об"єкт приватизаціі депутати голосують двічі - на комісіях (комітетах) і на сесіі міськради...Всі як правило в темі і якщо вже підписує мер то таких чиновницьких маніпуляцій не потрібно...Просто платиться всім і ставиться умова,що оформлення приватизаціі буде вже на наступній депутатській каденціі...щоб депутати могли в теплі,комфорті і колективі досидіти до кінця...Чому тут раптом взбунтувалась секретар?..Не думаю що через те,що їй не заплатили...Скоріше,заробляє політичні бали і створює репутацію "чесної" перед виборами...
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Теперь Вербицкую посадят. И заработанное будет не впрок, так как все конфискуют.
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