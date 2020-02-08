 Зеленський попросив Ватикан допомогти "в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Україна готова розвивати тіснішу взаємодію зі Святим Престолом. Нас об’єднують спільні цінності та спільне бачення майбутнього", – зазначив Зеленський. Президент повідомив, що запросив Його Святість Папу Франциска в Україну.
Зеленський також звернувся до Ватикану з проханням допомогти нашій державі звільнити своїх громадян, а також в мирному врегулюванні та завершення війни на Донбасі.
"Він зазначив, що міжцерковний діалог в Україні може бути прикладом для інших країн, і наголосив на важливій ролі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій у діяльності держави", - йдеться в повідомленні.
Мир - это чтоб мордва покинула ВСЮ территорию Украины, укрепить границы и ввести визовый режим.
А ещё что пэпик сидел, да, вместе с аметкой и мертветчуком с k°. И йульку к ним неплохо бы. и ******** шмякнуть мягким местом по рыльцу пэпки. итд.
А если тебе нужны смерти, то :
1 - это лично твоё цапское дело;
2 - так иди на фронт, а не строчи тут сутками.
І чому такий короткий список "сидільців"?
Де фірташ? Де каломойша? Де авакян?
https://charter97.org/ru/news/2020/2/8/365207/
Ты понимаешь о чем он говорит ?
Так где в этом твой мир с нацистским русским миром ?
В СССР были СУПЕР интегрированы и восточная Европа и Прибалтика. И где тот СССР? Позорно подох в беларуских Вискулях! Так же позорно подохнет и недобитая улусская федерация!
а чё ты здесь срёшь?
https://charter97.org/ru/news/2020/2/8/365202/
Замешкался маленько Ватикан
И тут им Папу Римского подкинули
Из наших,из поляков,из славян".
(В.С.Высоцкий.)
После прихода Зе' раком стоят только порохоботы
Там все через просьбы, деньги и секс....
Так он и воспитан наш "Главком"....
Маріхуану? Амфетаміни? Екстазі? Кокаін? Онашу? Героін? Клій? Розчинники? Денатурат? Одеколон? Гриби-галюциногени?
Навішо ж пробувати те, що, як розуміє кожна твереза людина, не матиме ніякої користі?
Вже спробували перестати стріляти у відповідь. Кількість жертв та поранених українців лише збільшилася!
Спробували відвести наших вояків.
Позиції, що раніш контролювали наші військові, зайняли бойовики!
То чого ще не напробувалися???
Впасти перед путлером на коліна (як обіцяв зе на виборах) та здатися мордору???
А щоб ветерани та волонтери цьому не заважали спробувати всіх пересаджати???
Я б засосал стакан-и в Ватикан".
(В,С.Высоцкий).
Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации [ситуации] Крыма и Донбасса, на всем их страшном, отвратительном пути?"» - приводит его слова агентство.
Брехав тоді - бреше і зараз...Єдине, на що він здатен - написати заяву на двох міжніх жінок Софію Федину і Марусю Звіробій...
А на яких умовах хоче миру, не сказав?
І це все про характеристику війни?
Коли, блін, буде вже сратися на головному оф.сайті України "гражданская война"??
Чомусь на сайті у Порошенка завжди було: "агресія РФ", "окупаційні війська РФ", "російсько-українська війна". Більше того: завжди згадувалася анексія Криму!
Зебіли, ви досі не бачите ознак зради та капітуляції?
Попроси накласти тобі на лоба руки, можливо тобі, недолгому, щось у мізках поправиться.
шмаркля, Моніка Оманська, а ти до цих пір вважаєш, що достатньо "пєрєстать стрєлять", зустрітися зі Сцарьком-пуйлом та впасти перед ним на коліна, можливо відсмоктати його маленьку цюцюрку, щоб воно закінчило підлу війну проти України?
З землею жартувати не можна. Це корінне питання, це душа українського народу. Вона дає нам силу, дала коріння українське.Землю можна захопити двома шляхами: силою або придбати. І ви будете наймитом на чужій землі.