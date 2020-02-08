 Зеленський попросив Ватикан допомогти "в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Україна готова розвивати тіснішу взаємодію зі Святим Престолом. Нас об’єднують спільні цінності та спільне бачення майбутнього", – зазначив Зеленський. Президент повідомив, що запросив Його Святість Папу Франциска в Україну.

Зеленський також звернувся до Ватикану з проханням допомогти нашій державі звільнити своїх громадян, а також в мирному врегулюванні та завершення війни на Донбасі.

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"Він зазначив, що міжцерковний діалог в Україні може бути прикладом для інших країн, і наголосив на важливій ролі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій у діяльності держави", - йдеться в повідомленні.