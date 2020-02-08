EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  2969  91
Матеріали за темою:
Все про:Ватикан (35) Зеленський (4436) Папа Римський (68)

 Зеленський попросив Ватикан допомогти "в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі". ФОТО

Під час офіційного візиту до Ватикану Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем, кардиналом П'єтро Пароліном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський попросив Ватикан допомогти в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі 01

"Україна готова розвивати тіснішу взаємодію зі Святим Престолом. Нас об’єднують спільні цінності та спільне бачення майбутнього", – зазначив Зеленський. Президент повідомив, що запросив Його Святість Папу Франциска в Україну.

Зеленський також звернувся до Ватикану з проханням допомогти нашій державі звільнити своїх громадян, а також в мирному врегулюванні та завершення війни на Донбасі.

Читайте також: Папа Римський попросив у різдвяному посланні миру для "любої України"

"Він зазначив, що міжцерковний діалог в Україні може бути прикладом для інших країн, і наголосив на важливій ролі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій у діяльності держави", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174587
 
   
 Топ коментарі
 
Свое скылення направь своему кремльблядьскому Сцарьку Зеленский попросил Ватикан помочь "в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе" - Цензор.НЕТ 469
 показати весь коментар
 
Зеля, ты бы лучше попросил, чтобы Ху*лу из Банка Ватикана деньги не отдавали. Ху*ло бы эту шутку оценило по достоинству. Зеленский попросил Ватикан помочь "в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе" - Цензор.НЕТ 1940
 показати весь коментар
 
Зеленский стал раком, зеленский стал на колени, зеленский умолял, зеленский позвонил путину просил и поздравил...
Вечно просящий и унижающийся президент...
А какие грозные предвыборные ролики на стадионе снимал... Зеленский попросил Ватикан помочь "в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе" - Цензор.НЕТ 7332
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Давно пора вже припинити цю безглузду кроваву бійню!
 показати весь коментар
 
 
Свое скылення направь своему **************** Сцарьку
 показати весь коментар
 
 
Что значит по твоему мир с русскими оккупантами на украинской земле?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
по-твоему*** выделить запятыми и через чёрточку.
Мир - это чтоб мордва покинула ВСЮ территорию Украины, укрепить границы и ввести визовый режим.
А ещё что пэпик сидел, да, вместе с аметкой и мертветчуком с k°. И йульку к ним неплохо бы. Зеленський попросив Ватикан допомогти "в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі" - Цензор.НЕТ 2148 и ******** шмякнуть мягким местом по рыльцу пэпки. Зеленський попросив Ватикан допомогти "в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі" - Цензор.НЕТ 9129итд.
 показати весь коментар
 
 
Это не мир , а мир через победы и ты этого не пишешь.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мир - это Мир. Антоним *войны*.
А если тебе нужны смерти, то :
1 - это лично твоё цапское дело;
2 - так иди на фронт, а не строчи тут сутками.
 показати весь коментар
 
Хто такий "пепик"? Кому потрібні ці загадки?
І чому такий короткий список "сидільців"?
Де фірташ? Де каломойша? Де авакян?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
только за. так и продолжи список. в моём посте есть пунтик *k°*.
 показати весь коментар
 
Литовский депутат: Граница с Беларусью - это уже граница и с Россией

https://charter97.org/ru/news/2020/2/8/365207/

Ты понимаешь о чем он говорит ?

Так где в этом твой мир с нацистским русским миром ?
 показати весь коментар
 
 
АЛЕСЬ, 18:14, 8.02
В СССР были СУПЕР интегрированы и восточная Европа и Прибалтика. И где тот СССР? Позорно подох в беларуских Вискулях! Так же позорно подохнет и недобитая улусская федерация!
 показати весь коментар
 
Украинец Юрий, против твоего Рюццького мира Зеленський попросив Ватикан допомогти "в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі" - Цензор.НЕТ 2371
 показати весь коментар
 
 
ну так скажи своему обосраному кремлёвскому хазяину чтобы он убрался с Украины и забрал в паРашу своих гамнюков-почитателей...
а чё ты здесь срёшь?
 показати весь коментар
 
 
Зеля, ты бы лучше попросил, чтобы Ху*лу из Банка Ватикана деньги не отдавали. Ху*ло бы эту шутку оценило по достоинству.
 показати весь коментар
 
 
Трое украинцев в Боснии в течение 53 часов «обчистили» 23 банкомата российского «Сбербанка»

https://charter97.org/ru/news/2020/2/8/365202/
 показати весь коментар
 
 
там в Ватикане образумьте клоуна, что Земля - это святое.
 показати весь коментар
 
 
"Церковники хлебальники раззинули
Замешкался маленько Ватикан
И тут им Папу Римского подкинули
Из наших,из поляков,из славян".
(В.С.Высоцкий.)
 показати весь коментар
 
 
"Зеленский попросил". Больще говорить не о чем. Зеленский попросил, зеленский подлизал, зеленский принес Украину в коробочке. Может хватит.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну не знаю...
После прихода Зе' раком стоят только порохоботы Зеленский попросил Ватикан помочь "в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе" - Цензор.НЕТ 368
 показати весь коментар
 
 
Ага, яркий пример как порохоботов поставили раком, это пенсионерка голосовавшая за клоуна. которой зелебоб предложил собаку продать
 показати весь коментар
 
 
Да ты ничего не знаешь,потому что розумовообмежений винторогий...
 показати весь коментар
 
Он не боец. Это другая архитектура сознания. Он привык всё решать словами или бабками. Но есть вещи, которые нужно решать характером и выбитыми зубами, причем у тебя самого. А он к этому не готов.
 показати весь коментар
 
 
Олег Кущ - так он же с шоу-бизнеса..

Там все через просьбы, деньги и секс....
Так он и воспитан наш "Главком"....
 показати весь коментар
 
 
Друг мой, его выбрало больше половины населения. Ты понимаешь размеры катастрофы?
 показати весь коментар
 
Его выбрало примерно 43% от количества избирателей. 73% - это от явившихся на выборы!
 показати весь коментар
 
он еще путает где Дед Мороз, а где другое
 показати весь коментар
 
 
Он еще путает - где шут, а где президент.
 показати весь коментар
 
 
Какое общее виденье,этот папаримский недавно хутина наградил какой то медалькой,нах такого папку.
 показати весь коментар
 
 
Теперь они точно еще лет десять будут воевать. "Как это так??? Чтобы нам католики указывали что и как делать??? У нас есть своя - истинная вера!!!" Они же там все упоротые и поехавшие на православии...
 показати весь коментар
 
 
"Пробовать нужно все."
Маріхуану? Амфетаміни? Екстазі? Кокаін? Онашу? Героін? Клій? Розчинники? Денатурат? Одеколон? Гриби-галюциногени?
Навішо ж пробувати те, що, як розуміє кожна твереза людина, не матиме ніякої користі?
Вже спробували перестати стріляти у відповідь. Кількість жертв та поранених українців лише збільшилася!
Спробували відвести наших вояків.
Позиції, що раніш контролювали наші військові, зайняли бойовики!
То чого ще не напробувалися???
Впасти перед путлером на коліна (як обіцяв зе на виборах) та здатися мордору???
А щоб ветерани та волонтери цьому не заважали спробувати всіх пересаджати???
 показати весь коментар
 
 
"Эх жаль,на меня не вовремя накинули аркан,
Я б засосал стакан-и в Ватикан".
(В,С.Высоцкий).
 показати весь коментар
 
 
Недоросль бігає по дорослих, щоб захистили від ********. Тільки ж нікому окрім нього цього не треба. А от огризнутися і спробувати дати відкоша самому бракує просто духу. Хоча, як уже видно, є ситуації, які можна вирішити лише ввімкнувши сміливість і гідність і вимкнувши боягузство і невпевненість у власних силах.
 показати весь коментар
 
 
Ага! Попро и, щоб хтось із дорослі х прочитав заголовок: "Зеленский попросил Ватикан помочь "в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе".😏
 показати весь коментар
 
 
До твого коментаря. Ти коментужш саме цю новину? У заголовку, чи у статті згадує ься мінливий, чи ще якийсь петрик?
 показати весь коментар
 
 
На фотографии - два весёлых чувака, которые выцарапались наверх на сказках, в которые верят их избиратели.
 показати весь коментар
 
 
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в первом туре выборов, рассказал о первом вопросе российскому лидеру Владимиру Путину в случае их встречи. Об этом он заявил на брифинге в штабе, передает «Интерфакс-Украина».
Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации [ситуации] Крыма и Донбасса, на всем их страшном, отвратительном пути?"» - приводит его слова агентство.

Брехав тоді - бреше і зараз...Єдине, на що він здатен - написати заяву на двох міжніх жінок Софію Федину і Марусю Звіробій...
 показати весь коментар
 
 
каким циничным и лицемерным надо быть, чтобы просить о мире других и ничего не делая самому?
 показати весь коментар
 
 
Тот кто поставил лайк под уничижительным постом про Армию, Мову и Веру и это был ты.
 показати весь коментар
 
 
Эта трусливая обдолбанная гнида из шапито еще за термос должна ответить
 показати весь коментар
 
 
У нас президент Украины или вселенский попрошайка? Куда не приедет всюду что-то клянчит
Зеленський попросив Ватикан допомогти "в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі" - Цензор.НЕТ 2155
 показати весь коментар
 
 
Идиот....только США и небезразличное международное сообщество сможет помочь....какую-то хню чешет....
 показати весь коментар
 
 
В действительности он приехал сфотографироваться с Папой. Чтобы попиариться - вот я с Папой сфотографировался, значит Папа мой друг. И заодно спрятать немного краденного бабла в сейф в своей виллы. А эти все пустые просьбы - на публику, для пиара.
 показати весь коментар
 
 
Просив допомоги у закінченні війни?
А на яких умовах хоче миру, не сказав?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Всё верно. Молодчина.
 показати весь коментар
 
Может еще следует обратиться в Лигу сексуальных меншин, если до сих пор ООН, ОБСЕ, США, Евросоюз ничем кроме так называемых санкций не могут помочь? Может хватит ходить по миру с протянутой рукой?
 показати весь коментар
 
паРаша всегда натравливала мокшу на католиков, а тут они будут слушать их...
 показати весь коментар
 
 
"у мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі" - оригінал
І це все про характеристику війни?
Коли, блін, буде вже сратися на головному оф.сайті України "гражданская война"??
Чомусь на сайті у Порошенка завжди було: "агресія РФ", "окупаційні війська РФ", "російсько-українська війна". Більше того: завжди згадувалася анексія Криму!

Зебіли, ви досі не бачите ознак зради та капітуляції?
 показати весь коментар
 
 
а что они должны видеть? им это как раз и нужно !
 показати весь коментар
 
 
У Папи можна все просити він скаже, Бог подасть, А Трамп скаже the dog has gone.
 показати весь коментар
 
 
На побутовому рівні католики і православні допомагають один одному, але я б не сподівався на те, що на вищому рівні католицька церква буде допомагати православній церкві.
 показати весь коментар
 
 
т.е. признал, что "просто перестать стрелять" не работает
 показати весь коментар
 
 
Який такий вплив має Ватикан на мордор і сепарню? Навіщо це шоу?
 показати весь коментар
 
 
А че просить то,у папы в армии только швейцарские гвардейцы с алебардами.Просить нужно у Израиля технологии изготовления атомной бомбы,но,царь всея черни и глистовкакаразница предпочитает коленно -локтевую позу позорных жидов(не путать с великим еврейским народом),а они понимают о чем я.
 показати весь коментар
 
шмаркля, попроси святого отця вилікувати тебе від рашизму та совковості.

Попроси накласти тобі на лоба руки, можливо тобі, недолгому, щось у мізках поправиться.

шмаркля, Моніка Оманська, а ти до цих пір вважаєш, що достатньо "пєрєстать стрєлять", зустрітися зі Сцарьком-пуйлом та впасти перед ним на коліна, можливо відсмоктати його маленьку цюцюрку, щоб воно закінчило підлу війну проти України?
 показати весь коментар
 
Читаю свіжі опитування. Ненависть народу до порошенка виросла на 2 відсотки і склала 82%. Так і хочеться спитати: Допомогли тобі порохосвинку твої порохоботи? Сайту Цензор ганьба, що допускає мати і образи на адресу Президента і затирає усіх хто його підтримує. Сайт розірваних пуканів порохоботів.
 показати весь коментар
 
Земля - це безпека України.
З землею жартувати не можна. Це корінне питання, це душа українського народу. Вона дає нам силу, дала коріння українське.Землю можна захопити двома шляхами: силою або придбати. І ви будете наймитом на чужій землі.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору