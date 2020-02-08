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 Максимальний розмір ділянки для купівлі - 300 га, - адвокат Леонтьєв про ринок землі в Польщі

Адвокат Олег Леонтьєв розповів, як працює ринок землі в Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку юриста у фейсбуці.

Землі сільськогосподарського призначення становлять 60%, ще майже 30% - ліси, які виключно належать державі.
30% землі належить державі і місцевим територіальним громадам. Їх купувати не можна, лише орендувати.
Якщо власник землі сільськогосподарського призначення хоче продати землю, пріоритетне право її придбання належить державі.

Максимальний розмір земельної ділянки, який може придбати громадянин, - 300 га. При цьому громадянин має проживати в тій ґміні не менше 5 років і зобов'язується 5 років займатися на ній сільськогосподарським виробництвом. Упродовж 5 років він її продати не може.

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Іноземець може придбати землю лише з дозволу МВС. Дозвіл не потрібен громадянам ЄС, які постійно проживають на тій території не менше 5 років із відповідними статусами.

Підсумок:
- земельну ділянку державного земельного фонду ані поляку, ані іноземцеві купити неможливо;
- земельну ділянку сільськогосподарського призначення особі, яка не пов'язана із життям ґміни щонайменше 10 років, купити неможливо (5 до придбання та 5 років - після);
- держава блокує вільний обіг землі.

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"Це - Європа, успішна країна ЄС, наш одвічний цивілізований сусід", - підкреслює Леонтьєв.

Максимальний розмір ділянки для купівлі - 300 га, - адвокат Леонтьєв про ринок землі в Польщі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174586
 
   
 Топ коментарі
 
Там для людей зробили, аби кожен громадянин міг мати землю, а в нас хочуть зробити аби олігархи наживалися, от і уся різниця.
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в зедрисні немає стільки часу, щоб по 300 га країну розпродати

ростов близько
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То ж в Польщі, там нема зелених гнид!!!
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Эта иудейская банда не хочет мелочится. Это сколько договоров и кредитов нужно раздать, что бы потом забрать землю. Если люди будут жить как в Польше, то за бесценок как планировалось они землю не получат.
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Як каже Ганущак, великий децентралізатор - "Ви що хочете щоб як у Польщі було...?"
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В начале закона должна быть определена площадь продажи и под эту площадь выписывать закон.
Всё у поляков правильно написано потому,что у них уже была земля в ч. собственности и они могли определить сколько в среднем может обработать фермер и какие средства он должен вложить в 300 га для обработки.
Даже купить и обработать 300 га у нас смогут единицы,а ведь речь ведут о развитии фермерства.
Взять по минимуму,так только земля 1000*300 = 300 000$ и это всего 300 га без основных фондов, и оборотного капитала.
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НИКАКОГО РЫНКА ЗЕМЛИ НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ...
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-Соседний колхоз просит навоз.
-Дадим?

-Хрен дадим,сами съедим.
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Має бути вільний обіг оренди землі, видача кредитів під довгострокову аренду і звісно ж дотації малим фермерам а не олігархам-промисловцям.
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Это цивилизация.
То, что хотят сделать в Украине можно выразить только употребляя матерные выражения.
Неужели у НИХ это получится сделать?
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В Польше нет Слуг Народа, нет Медведчука, нет Суркисов, даже легитимного в Ростове нет, поэтому и творится там беспредел. Вот и Евросоюз с Венецианской комиссией обидели судебной реформой, ну как же они сами судить могут? Неправильно это.
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У них не было номенклатуры СССР, которая стала олигархами, бизнесменами и политиками. У них была номенклатура, хотя в самых глобальных параметрах подчиненная СССР, но все же своя. А у нас был просто филиал номенклатуры СССР в Украине сформированная для Украины из мразей и предателей. Подчинение полное. Вот эти мрази и предатели и издеваются над нами. А сейчас когда возглавили их представители иудейского плана так это вообще...
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РЕБЯТА, ТОЛЬКО АРЕНДА ЗЕМЛИ БЕЗ ПРАВА ВЫКУПА....нужна земля - бери в аренду....требуют взятку - решайте проблему с коррупцией....продавать землю это равносильно продажи детей в рабство в обмен на фантики!!!!
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В Польше так потому что там единый народ и там поляков от этого не называют националистами, а у нас Украинский народ и сброд Украины,у которых адрес не дом и не улица,у них продажная душа и тело
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Під час війни землею не торгують. Під час війни за землю вооюють.-Українець Шептицький./ Открывать рынок земли нужно (а нужно гражданину Израиля мародёру Коломойскому), - Разумков(барыга) о земельной реформе 27.05.19. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Семья Разумкова владеет сетью ломбардов....у меня рядом живёт семья мусульман и они ломбарды называют дьявольским место,потому что туда заходят не от счастья .а из за беды. Максимальний розмір ділянки для купівлі - 300 га, - адвокат Леонтьєв про ринок землі в Польщі - Цензор.НЕТ 6779
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Их сеть ломбардов называется "Про100кредит". Вот такое идиотское название.
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Да, в Польше соросу нехрен делать - не поспекулируешь.
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