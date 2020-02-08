 Максимальний розмір ділянки для купівлі - 300 га, - адвокат Леонтьєв про ринок землі в Польщі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку юриста у фейсбуці.

Землі сільськогосподарського призначення становлять 60%, ще майже 30% - ліси, які виключно належать державі.

30% землі належить державі і місцевим територіальним громадам. Їх купувати не можна, лише орендувати.

Якщо власник землі сільськогосподарського призначення хоче продати землю, пріоритетне право її придбання належить державі.

Максимальний розмір земельної ділянки, який може придбати громадянин, - 300 га. При цьому громадянин має проживати в тій ґміні не менше 5 років і зобов'язується 5 років займатися на ній сільськогосподарським виробництвом. Упродовж 5 років він її продати не може.

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Іноземець може придбати землю лише з дозволу МВС. Дозвіл не потрібен громадянам ЄС, які постійно проживають на тій території не менше 5 років із відповідними статусами.

Підсумок:

- земельну ділянку державного земельного фонду ані поляку, ані іноземцеві купити неможливо;

- земельну ділянку сільськогосподарського призначення особі, яка не пов'язана із життям ґміни щонайменше 10 років, купити неможливо (5 до придбання та 5 років - після);

- держава блокує вільний обіг землі.

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"Це - Європа, успішна країна ЄС, наш одвічний цивілізований сусід", - підкреслює Леонтьєв.