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 Викрито механізм фальсифікації ремонтних робіт літаків української авіакомпанії в аеропортах "Київ" та "Одеса", - СБУ

Служба безпеки України виявила механізм неякісного виконання ремонтних робіт організацією з технічного обслуговування в міжнародних аеропортах "Одеса" та "Київ" пасажирських літаків однієї з українських авіакомпаній, який міг призвести до людських жертв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У межах досудового розслідування оперативники спецслужби задокументували порушення вимог чинного законодавства працівниками авіакомпанії та організації з ТО. Зокрема, ними була сфальсифікована документація щодо проведення ремонтних робіт літаків. Подальше використання фактично несправних літаків для пасажирських перевезень могло призвести до виникнення позаштатних ситуацій, зокрема катастроф із людськими жертвами. 

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За матеріалами СБУ, посадовця авіапідприємства, відповідального за технічне обслуговування літаків, рішенням суду визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Компанії-експлуатанту скасовано відповідні дозволи на виконання авіаційних пасажирських перевезень, а повітряним суднам - сертифікати льотної придатності. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174584
 
 
 Топ коментарі
 
кто то пойдёт на повішение в министерство... из ремонтников
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Раскрою секрет. За Пороха во всём виноват Порох. За Зе во всём виноват ЗЕ. Вопросы?
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кто то пойдёт на повішение в министерство... из ремонтников
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Это вылезло из-за расследования Боинга по результатам крушения самолета в Иране. Американца подняли всю документацию по МАУ и вылезло много интересного по регламентным работам ТО. Скрыть уже не получается.
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МАУ к аэропорту Киев вроде как непричем. У меня подозрение на Мотор Сич
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ищут доказательства, что в Иране МАУ упал из-за пожара в двигателе
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