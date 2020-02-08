 Викрито механізм фальсифікації ремонтних робіт літаків української авіакомпанії в аеропортах "Київ" та "Одеса", - СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У межах досудового розслідування оперативники спецслужби задокументували порушення вимог чинного законодавства працівниками авіакомпанії та організації з ТО. Зокрема, ними була сфальсифікована документація щодо проведення ремонтних робіт літаків. Подальше використання фактично несправних літаків для пасажирських перевезень могло призвести до виникнення позаштатних ситуацій, зокрема катастроф із людськими жертвами.
За матеріалами СБУ, посадовця авіапідприємства, відповідального за технічне обслуговування літаків, рішенням суду визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Компанії-експлуатанту скасовано відповідні дозволи на виконання авіаційних пасажирських перевезень, а повітряним суднам - сертифікати льотної придатності.