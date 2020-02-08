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 Політика України
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Все про:Портнов (183) Тітич Віталій (3)

 Суддя Печерського суду Волкова, яка визнала Портнова таким, що постійно проживає в Україні, може не мати підстав здійснювати правосуддя, - адвокат Тітич

Суддя Печерського суду Світлана Волкова, яка нещодавно визнала Портнова таким, що постійно проживає в Україні, можливо, не має повноважень здійснювати правосуддя, оскільки рішення ВС щодо скасування постанови ВР про звільнення Волкової не набуло чинності і, відповідно до ст. 370 КАС, не є обов'язковим для виконання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише адвокат сімей героїв Небесної Сотні Віталій Тітич, коментуючи нещодавнє рішення суду щодо Портнова. Нагадаємо, Печерський райсуд Києва задовольнив вимогу заступника голови Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова про те, що він нібито безперервно проживав в Україні протягом останніх п'яти років.

Далі наводяться текст поста Тітіча:

"Неймовірна історія камбеків.
Донедавна суддя Печерського суду Світлана Волкова була відома широкому загалу через свій внесок у розвал розслідування справ Майдану: ухвалила абсолютно ліве рішення, яким звільнила з-під варти ключового підозрюваного в скоєнні терористичного акту 20 лютого на Інститутській. Після чого він благополучно виїхав до РФ.

У жовтні 2015 року Вища кваліфікаційна комісія суддів, розглянувши мою скаргу, рекомендувала Вищій раді юстиції направити до Верховної Ради подання щодо її звільнення "у зв'язку з порушенням присяги судді" (попередня процедура притягнення судді до дисциплінарної відповідальності).

ВРЮ направила це подання до ВР лише у квітні 2016 року. У вересні 2016 року ВР нарешті її звільнила (постанова Верховної Ради України від 29.09.2016 р.).

Здавалося, що це кінець історії судді Волкової, але ні. Вона знову, як і в 2007-му, здійснила фірмовий камбек (про це тут).

З жовтня цього року Волкова знову здійснює правосуддя в Печерському суді і відразу відзначилася епічним рішенням: встановила факт безперервного проживання особи на території України протягом п'яти років, незважаючи на факт фізичної відсутності цієї особи в Україні упродовж цього періоду. Тепер вона відоміша як суддя, що повернула Андрія Портнова до активного політичного життя.

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У громадськості відразу виникло запитання: як стався другий камбек Волкової. Пояснюючи це, ЗМІ посилаються на рішення Верховного Суду від 3 жовтня 2019 року у справі №800/519/16. Справді, ВС задовольнив адміністративний позов Волкової повністю і постановив визнати "протиправною і скасувати постанову Верховної Ради України від 29 вересня 2016 №1619-VIII "про звільнення судді", якою звільнялася Волкова з посади судді Печерського районного суду міста Києва у зв'язку з порушенням присяги судді".

Але є одне але. Відповідно до статті 255 КАС, рішення Верховного Суду (як суду першої інстанції) набирає чинності після закінчення терміну на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Про це, до речі, безпосередньо вказано в цьому рішені.

Апеляційну скаргу на рішення Верховного Суду може бути оскаржено у Великій палаті Верховного Суду.
Відповідно до Постанови Великої палати Верховного Суду, таку апеляційну скаргу було подано, ВПВС встановила: "Верховною Радою апеляційну скаргу подано в термін, встановлений частиною першою статті 295 КАС України, за формою і змістом апеляційна скарга відповідає статті 296 КАС України. Тому підстав для залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмови у відкритті апеляційного провадження не встановлено".

Тобто, рішення ВС щодо скасування постанови ВР про звільнення Волкової не набуло чинності і, відповідно до ст. 370 КАС, не є обов'язковим для виконання. Виникає запитання: на яких підставах і в якому статусі вона перебуває в Печерському суді?

Про це, до речі, можна буде дізнатися 6 лютого у Верховному Суді, коли Велика палата розглядатиме апеляцію ВР. Туди принагідно запрошую всіх, хто цікавиться українським правосуддям.

Апдейт: Волкова і ВРУ погодилися на письмове провадження (не передбачає відкритого слухання справи). Я подав заяву про вступ до справи, якщо Велика палата впустить мене у провадження, то відкрите засідання призначать на іншу дату".

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Нагадаємо, 19 вересня 2014 року суддя Печерського суду Світлана Волкова ухвалила рішення про зміну запобіжного заходу Дмитру Садовнику з утримання під вартою на частковий домашній арешт. 4 жовтня беркутівець втік, а 6 жовтня Світлана Волкова стала підозрюваною у справі про ухвалення завідомо неправосудного рішення, що призвело до тяжких наслідків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174583
 
   
 Топ коментарі
 
При Порошенку твій кумир Портнов сидів за кордоном, а в Україну приїхати боявся до всрачки.
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Я бачу Порошенка риги й сєпари ненавидять уже більше за Бандеру.
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Прям, как у Портнова.
Мо, они однояйцевые?
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типичная мокшанская морда, там славянства 0 целых хрен десятитысячных.
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звідки така тваринна жорстокість? Невже піна в будівельних магазинах закінчилась? Суддя Печерського суду Волкова, яка визнала Портнова таким, що постійно проживає в Україні, може не мати підстав здійснювати правосуддя, - адвокат Тітич - Цензор.НЕТ 5308
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А може ніжніше? Все таки слабка стать....Через м*ясорубку наприклад,або паяльничок у всі дірочки.... Суддя Печерського суду Волкова, яка визнала Портнова таким, що постійно проживає в Україні, може не мати підстав здійснювати правосуддя, - адвокат Тітич - Цензор.НЕТ 1776
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Андрій Портнов- кумир виборців Зеленського.
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И вместе с этим- приговор шоколадного барыги.
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Я бачу Порошенка риги й сєпари ненавидять уже більше за Бандеру.
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За сепаров не знаю, а рыгов порох и создал, ОПЗЖ оповцы головы подняли при порохе, благодаря пороху чуть не пришли к власти. Хотя ОПЗЖ и сепары- это одно и то же.
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При Порошенку твій кумир Портнов сидів за кордоном, а в Україну приїхати боявся до всрачки.
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в нього кумир *****
а сюди він ходить руйнувати українське, бо працює в прігожена
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Тьху ...Мертвячук кум бариги мальдівського...з яким крутив свої *гешефти * Судья Печерского суда Волкова, признавшая Портнова постоянно проживающим в Украине, может не иметь оснований осуществлять правосудие, - адвокат Титыч - Цензор.НЕТ 3351
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Про дачу по сусідству з ****** та вбитого і з'їденого з метою сховати труп брата розкажи, гідравліка.
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Не відбирайте хліб у Франчески, - це її тема.
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При порохе повылазили Бойки, Рабиновичи, Медведчуки, Шуфричи, Мураевы, ... , и порочая РыгоАнально кацапская мразь.
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Я за вільну, квітучу Україну! А ти бачу за кацапів.
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Дурашка, Україна не стане ані вільною, ані квітучою ні під Портновим, ні під Шаріками.
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Ну конечно, вам же кацапом только и надо, что бы аккупировать всю Украину.
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Що, Шарікі, рознервувався, аж забалакуватися почав?
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Україна не стане ані вільною, ані квітучою - твои слова, ватник.
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звідкіля повилазили, гебнявий? з Верховної Ради, де вони сиділи при янику?
ти старайся писати не все, що у методичках
хоча б через слово
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Ти ****,падаль пальмомаслова,чого рівняєш ПАТРІОТА з мальдівською простітуткою?????За таке,гнидо *************,тебе мало буде на палю посадити!
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призраки принимают призрачные решения ля такого даже при Яныке не было не то что при Порошенко а при КЛОУНЕ ЕВРЕЕ Зелебобике Оманском все стало возможным вот такое скоро найдется призрачный судья который вынесет например Решение что Зеленский не Президент Ураины поскольку он не Зеленский..... а Голобородько.... вот пусть потом Зеля доказывает кто есть Ху... реформа ля Володя реформа....
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Эта "судья" должна разделить нары с Портовым. А рядом должны сидеть те кто Портнова в страну пригласил.
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Да уж!!За Садовника не грех её судом Линча.
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Эквилибристика в наших судах всем известна. В отношении Портнова,применять только суд Линча... на государственное правосудие, никакой надежды
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а вы попробуйте в суде потребовать показать удостоверение судьи - здорово удивитесь.
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Когда у нас уже судей отстреливать будут если они не признают закона
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А може у неї виходу не було. Всі знають що Портнов керує судами і прокуратурою.
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Сейчас в Украине бессмысленно что то вообще делать по закону. Любая продажная судья примет абсолютно любое решение что небо ето земля а земля ето небо или назовет черное белым и ты ничего не сможешь сделать. Против таких выродков только мистер Кольт найдет управу
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Эдак можно Портнова и марсианином признать. Типа 5 лет проживал на Марсе.
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До недавнего времени судья Печерского суда Светлана Волкова была известна широкой общественности за свой вклад в развал расследования дел Майдана - приняла абсолютно левое решение, которым освободила из-под стражи ключевого подозреваемого в совершении террористического акта 20 февраля на Институтской. После чего он благополучно выехал в РФ.

А точно, проституция - самая древняя профессия ? Судья Печерского суда Волкова, признавшая Портнова постоянно проживающим в Украине, может не иметь оснований осуществлять правосудие, - адвокат Титыч - Цензор.НЕТ 5508
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Страна абсурда и зазеркалья без законов правит бал беспредел и воровская судебно "правоохранительная" система проще говоря криминал в маске государства защищающая себя имея не подсудность и неприкосновенность
Судья Печерского суда Волкова, признавшая Портнова постоянно проживающим в Украине, может не иметь оснований осуществлять правосудие, - адвокат Титыч - Цензор.НЕТ 1304
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Августин жил до создания русского правописания, ему простительно..
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Ему, может быть, и простительно, но вот только он не писал на русском, а значит - это перевод, а не цитата.
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торговать на рынок хабалку.... цыганскими сумками товара предварительно завезти из Одессы или Черновцов... ..
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просмотрела судилище над без вины виноватыми по убийству Шеремета. Таких как эта тетя много и им закон не писан, сделают, как верховные прикажут. Служить бы рад, прислуживться -тоже
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У нас в Україні є мще якісь судді окрім волкових. Щось їх розвелось як на Закарпатті балог.І чомусь всі одіозні, і нема на них управи.
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ну и?
обжалуйте или ничего не говорите...
только сквозняк гонять...бла-бла-бла...
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Удмуртским скрепостаном от её рыла на версту разит:
Судья Печерского суда Волкова, признавшая Портнова постоянно проживающим в Украине, может не иметь оснований осуществлять правосудие, - адвокат Титыч - Цензор.НЕТ 358
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Разве что морду газетой "Правда" закрыть. Суддя Печерського суду Волкова, яка визнала Портнова таким, що постійно проживає в Україні, може не мати підстав здійснювати правосуддя, - адвокат Тітич - Цензор.НЕТ 4161
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Робинсону Крузое Даниэла Дэфое расскажи...
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Гнати цю суку москальську з України мітлою поганою! Аж до ростова, до шапкокрада фьодорича!!!
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не стоит сдерживать порывы, исходящие от души (к-н де Тревиль)
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может и не имела, но карте - место, слово - закон... и ее слово - заднее... значит,стало быть, портянка проживала последние 5 лет, хотя и нет, но да! Это же очень и очень!
При зебиленском как-то часто стали в очи ссать на радость 73% идиотов...
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Посмотреть на её натруженный рабочий рот - и будет ясно как она делала карьеру.
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У нас все суды не имеют право осуществлять "кривосудие". Ибо это не суды, а публичные дома. Как и положено с проститутками. Жирными уродливыми жадными проститутками.
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Один вопрос, сколько ещё будут насиловать Украину эти кацапские твари- судьи, вынося, заведомо незаконные решения..!? И, сколько ещё терпения у украинского народа..!?
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С такой судебной системой разрешать продажу земли - преступление.
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Так по плану реформ низовые суды должны быть реформированы в 2020 году... Портнов, который их и создал, теперь их нареформирует...
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Может он на конных соревнованиях был или кровь проливал на колчаковских фронтах?
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кОГДА УЖЕ ОНА ПРИСЯДЕТ С КОНФИСКАЦИЕЙ....
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такие, назначь им хоть миллион зарплату, взятки брать не перестанут. только суровость и неотвратимость наказания могут со временем принести нужный результат. а так сейчас это каста неприкасаемых взяточников, да еще и творящих в стране саботаж
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Волкова, Портнов. Якщо хочете почати нормально жити, то спочатку перевішайте кацапів.
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Волкова, Портнов. Якщо хочете почати нормально жити, то спочатку перевішайте кацапів.
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До речі, для отримання виду на проживання в Австрії не існує такої підстави, як відрядження закордонної компанії - https://news.eurabota.ua/uk/austria/migration/kak-ukraincam-poluchit-vid-na-zhitelstvo-v-avstrii/ Ще можна піддати сумніву, що він на достатньому рівні володіє німецькою мовою, бо, свого часу, не міг вступити до Національног юридичного університету імені Ярослава Мудрого, не склавши іспит з іноземної мови. Для українського суду він вказує одну підставу (відрядження юридичної компанії, засновником якої він сам і є, тобто - сам себе відрядив), для австрійської міграційної служби - іншу. Мутна справа, в якій варто було б покопирсатися, кому слід.
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Пам'ятаю, як ще до виборів бєня казав: без чесних судів - не буде держави. Він це планував ще заздалегідь. Портнов - це його надія по зруйнуванню судової системи в Україні.
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