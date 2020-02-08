 Суддя Печерського суду Волкова, яка визнала Портнова таким, що постійно проживає в Україні, може не мати підстав здійснювати правосуддя, - адвокат Тітич

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише адвокат сімей героїв Небесної Сотні Віталій Тітич, коментуючи нещодавнє рішення суду щодо Портнова. Нагадаємо, Печерський райсуд Києва задовольнив вимогу заступника голови Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова про те, що він нібито безперервно проживав в Україні протягом останніх п'яти років.

Далі наводяться текст поста Тітіча:

"Неймовірна історія камбеків.

Донедавна суддя Печерського суду Світлана Волкова була відома широкому загалу через свій внесок у розвал розслідування справ Майдану: ухвалила абсолютно ліве рішення, яким звільнила з-під варти ключового підозрюваного в скоєнні терористичного акту 20 лютого на Інститутській. Після чого він благополучно виїхав до РФ.

У жовтні 2015 року Вища кваліфікаційна комісія суддів, розглянувши мою скаргу, рекомендувала Вищій раді юстиції направити до Верховної Ради подання щодо її звільнення "у зв'язку з порушенням присяги судді" (попередня процедура притягнення судді до дисциплінарної відповідальності).

ВРЮ направила це подання до ВР лише у квітні 2016 року. У вересні 2016 року ВР нарешті її звільнила (постанова Верховної Ради України від 29.09.2016 р.).

Здавалося, що це кінець історії судді Волкової, але ні. Вона знову, як і в 2007-му, здійснила фірмовий камбек (про це тут).

З жовтня цього року Волкова знову здійснює правосуддя в Печерському суді і відразу відзначилася епічним рішенням: встановила факт безперервного проживання особи на території України протягом п'яти років, незважаючи на факт фізичної відсутності цієї особи в Україні упродовж цього періоду. Тепер вона відоміша як суддя, що повернула Андрія Портнова до активного політичного життя.

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У громадськості відразу виникло запитання: як стався другий камбек Волкової. Пояснюючи це, ЗМІ посилаються на рішення Верховного Суду від 3 жовтня 2019 року у справі №800/519/16. Справді, ВС задовольнив адміністративний позов Волкової повністю і постановив визнати "протиправною і скасувати постанову Верховної Ради України від 29 вересня 2016 №1619-VIII "про звільнення судді", якою звільнялася Волкова з посади судді Печерського районного суду міста Києва у зв'язку з порушенням присяги судді".

Але є одне але. Відповідно до статті 255 КАС, рішення Верховного Суду (як суду першої інстанції) набирає чинності після закінчення терміну на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Про це, до речі, безпосередньо вказано в цьому рішені.

Апеляційну скаргу на рішення Верховного Суду може бути оскаржено у Великій палаті Верховного Суду.

Відповідно до Постанови Великої палати Верховного Суду, таку апеляційну скаргу було подано, ВПВС встановила: "Верховною Радою апеляційну скаргу подано в термін, встановлений частиною першою статті 295 КАС України, за формою і змістом апеляційна скарга відповідає статті 296 КАС України. Тому підстав для залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмови у відкритті апеляційного провадження не встановлено".

Тобто, рішення ВС щодо скасування постанови ВР про звільнення Волкової не набуло чинності і, відповідно до ст. 370 КАС, не є обов'язковим для виконання. Виникає запитання: на яких підставах і в якому статусі вона перебуває в Печерському суді?

Про це, до речі, можна буде дізнатися 6 лютого у Верховному Суді, коли Велика палата розглядатиме апеляцію ВР. Туди принагідно запрошую всіх, хто цікавиться українським правосуддям.

Апдейт: Волкова і ВРУ погодилися на письмове провадження (не передбачає відкритого слухання справи). Я подав заяву про вступ до справи, якщо Велика палата впустить мене у провадження, то відкрите засідання призначать на іншу дату".

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Нагадаємо, 19 вересня 2014 року суддя Печерського суду Світлана Волкова ухвалила рішення про зміну запобіжного заходу Дмитру Садовнику з утримання під вартою на частковий домашній арешт. 4 жовтня беркутівець втік, а 6 жовтня Світлана Волкова стала підозрюваною у справі про ухвалення завідомо неправосудного рішення, що призвело до тяжких наслідків.