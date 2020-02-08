 Найманка "ДНР" здалася поліції у Вугледарі на Донеччині. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
До Вугледарського відділення поліції надійшла заява від 25-річної мешканки Волноваського району про те, що в період з 2014-го до 2015 року вона несла службу в складі 1-ї Слов’янської мотострілкової бригади "ДНР" у селі Миколаївка Тельманівського району.
За її словами, у вересні 2014 року в село Миколаївка Тельманівського району заїхали невідомі озброєні люди, які назвалися військовослужбовцями "ДНР". Вони заселялися в занедбані будинки села і будували блокпости. Один із ватажків НЗФ запропонував жінці працювати в них кухарем, на що та погодилася. Вона готувала їжу для бойовиків, а через деякий час ще й почала доставляти її на ворожі блокпости.
Через пів року служби у терористів, у січні 2015 року, жінка почала чергувати на блокпосту. Заступала переважно в нічний час, згодом, не витримавши умов і графіка, вирішила покинути "службу".
Наразі співробітники поліції перевіряють отриману інформацію.
У Нацполіції зазначили, що відповідно до ч. 6 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України, звільняється від кримінальної відповідальності за цією статтею особа, яка перебувала в складі збройних формувань, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування в органи державної влади або органи місцевого самоврядування.
Есть более гуманные методы, например задуть монтажной пеной.
обнять и плакать...
прям...одни копачи да паварихи ...нах послать некого!
Или это любовник одолжил для фото?
нехай хоч поліграф пройде стріляла у людей чи ні,а я забув, це ж тільки добровільно можна пройти.
Одевши ватные штаны
Бежит по холоду в паРашу
Справлять нужду. Но сочтены
Его последние минуты-
(паРаша- ходит ходуном)
И вот несчастный ипанутый-
В гнилых досках, в ДыРе с говном.
Кричит: Саседи! Памагите!
Я руцкий! Суки! Я - херой !
Сосед, услышал, сопли вытер…
И поднял камень, над ДыРой…
«Может у вас условия лучше?» - заявила женщина словно устраиваясь на работу...
Надо проверить запорожскую АЭС на предмет утечки радиации в сторону дамбассят...
Что такая страшная что только в темноте драли...при солнечном свете даже обдроченцы брезговали?