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Все про:бойовик (3087) Нацполіція (8961) Правоохоронні органи (758) Донецька область (2364) найманці РФ (992)

 Найманка "ДНР" здалася поліції у Вугледарі на Донеччині. ФОТО

У Вугледарі (Донецька область) поліції здалася жінка, яка в 2014-2015 роках перебувала в лавах найманців "ДНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Найманка ДНР здалася поліції у Вугледарі на Донеччині 01

До Вугледарського відділення поліції надійшла заява від 25-річної мешканки Волноваського району про те, що в період з 2014-го до 2015 року вона несла службу в складі 1-ї Слов’янської мотострілкової бригади "ДНР" у селі Миколаївка Тельманівського району.

За її словами, у вересні 2014 року в село Миколаївка Тельманівського району заїхали невідомі озброєні люди, які назвалися військовослужбовцями "ДНР". Вони заселялися в занедбані будинки села і будували блокпости. Один із ватажків НЗФ запропонував жінці працювати в них кухарем, на що та погодилася. Вона готувала їжу для бойовиків, а через деякий час ще й почала доставляти її на ворожі блокпости.

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Через пів року служби у терористів, у січні 2015 року, жінка почала чергувати на блокпосту. Заступала переважно в нічний час, згодом, не витримавши умов і графіка, вирішила покинути "службу".

Наразі співробітники поліції перевіряють отриману інформацію.

У Нацполіції зазначили, що відповідно до ч. 6 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України, звільняється від кримінальної відповідальності за цією статтею особа, яка перебувала в складі збройних формувань, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування в органи державної влади або органи місцевого самоврядування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174582
 
   
 Топ коментарі
 
Зауважте, товариство, не совісті каяття, які приходять після усвідомлення помилки, змусили цю фкрію покинути ряди терористів, а умови "служби" ("впоследствии не выдержав условий и графика и решила покинуть "службу".Источник: https://censor.net.ua/n3174582). Тобто, якби були кращі умови, то воювала б дотепер. Таке прообачати не можна. Гріхи відпускаються через покаяння.
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А не засланные ли это казачки??
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Изверг.
Есть более гуманные методы, например задуть монтажной пеной.
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Пришла в отделение,села и сказала сдаюсь, кормите поите меня - работать все равно не буду...
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Изверг.
Есть более гуманные методы, например задуть монтажной пеной.
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Пена монтажная, то у нас для маленьких девочек, а эту все днр переабло
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Зауважте, товариство, не совісті каяття, які приходять після усвідомлення помилки, змусили цю фкрію покинути ряди терористів, а умови "служби" ("впоследствии не выдержав условий и графика и решила покинуть "службу".Источник: https://censor.net.ua/n3174582). Тобто, якби були кращі умови, то воювала б дотепер. Таке прообачати не можна. Гріхи відпускаються через покаяння.
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Дамбасня продажна. Де більше заплатять, туди і підуть.
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ой...не подошли условия...ая-яй... т.е. если бы подошли то.?..
обнять и плакать...
прям...одни копачи да паварихи ...нах послать некого!
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Она блокпосты с винтовочкой снайперской обустраивала?
Или это любовник одолжил для фото?
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впоследствии не выдержав условий и графика и решила покинуть "службу" Короче условия етой твари не понравились. А скорее решили ее в тыл закинуть. Сейчас через своих судей и прокурворов ее быстренько отмажут и будет работать на боевиков в нашем тылу
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Написано ж - наемница. А наемник работает на того, где больше платят.
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кухарі,вахтери,кур'єри.."зрозуміти та пробачити".
нехай хоч поліграф пройде стріляла у людей чи ні,а я забув, це ж тільки добровільно можна пройти.
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у них там все или на блок-постах стояли, или на складе работали. Интересно, а кто же стрелял? Кто пытал? Марсиане видимо.
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Вместо поварёшки в руках СВД . Стрёмная повариха.
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Зима. Поклонник крыманаша,
Одевши ватные штаны
Бежит по холоду в паРашу
Справлять нужду. Но сочтены
Его последние минуты-
(паРаша- ходит ходуном)
И вот несчастный ипанутый-
В гнилых досках, в ДыРе с говном.
Кричит: Саседи! Памагите!
Я руцкий! Суки! Я - херой !
Сосед, услышал, сопли вытер…

И поднял камень, над ДыРой…
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Не забудьте виплатити цій шльондрі компенсацію за вимушені прогули,не використану відпустку,нагородити і видать посвідчення УБД. Наемница "ДНР" сдалась полиции в Угледаре на Донетчине - Цензор.НЕТ 6478
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на фото новая модель половника с оптическим прицелом
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«Не выдержала условия и графика работы...» ))))
«Может у вас условия лучше?» - заявила женщина словно устраиваясь на работу...
Надо проверить запорожскую АЭС на предмет утечки радиации в сторону дамбассят...
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Работала в основном по ночам..

Что такая страшная что только в темноте драли...при солнечном свете даже обдроченцы брезговали?
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Перестаньте стібатись над нещасним примітивним створінням. Нею керують тваринні інстинкти, вона не усвідомлює повністю ні реальності, ні своїх дій.
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