 Найманка "ДНР" здалася поліції у Вугледарі на Донеччині. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До Вугледарського відділення поліції надійшла заява від 25-річної мешканки Волноваського району про те, що в період з 2014-го до 2015 року вона несла службу в складі 1-ї Слов’янської мотострілкової бригади "ДНР" у селі Миколаївка Тельманівського району.

За її словами, у вересні 2014 року в село Миколаївка Тельманівського району заїхали невідомі озброєні люди, які назвалися військовослужбовцями "ДНР". Вони заселялися в занедбані будинки села і будували блокпости. Один із ватажків НЗФ запропонував жінці працювати в них кухарем, на що та погодилася. Вона готувала їжу для бойовиків, а через деякий час ще й почала доставляти її на ворожі блокпости.

Дивіться також: Розвідники захопили в полон найманця РФ, який підірвався на власних мінах, - пресцентр ОС. ФОТО

Через пів року служби у терористів, у січні 2015 року, жінка почала чергувати на блокпосту. Заступала переважно в нічний час, згодом, не витримавши умов і графіка, вирішила покинути "службу".

Наразі співробітники поліції перевіряють отриману інформацію.

У Нацполіції зазначили, що відповідно до ч. 6 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України, звільняється від кримінальної відповідальності за цією статтею особа, яка перебувала в складі збройних формувань, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування в органи державної влади або органи місцевого самоврядування.

Дивіться також: На блокпосту на Луганщині затримано найманця "ЛНР", - Нацполіція. ВIДЕО