 Мерія Львова відмовилася віддавати для перепоховання в Росії останки радянського диверсанта Кузнєцова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zaxid.net.

Останки Кузнєцова, які в 1960 році поховали на Пагорбі Слави у Львові, родичі хочуть перепоховати в Єкатеринбурзі (РФ).

"Я б хотів, щоб це питання розглядалося в межах державної політики. Ми знаємо, скільки наших хлопців сьогодні перебувають у полоні, ми сьогодні страждаємо від російської агресії. Тому дуже важливо, щоб із цього питання була чітка позиції СБУ, МЗС. Якщо це допоможе звільнити наших хлопців із полону, однозначно ми будемо рухатися у фарватері політики нашої держави. Це питання держави", - заявив під час розгляду цього питання мер Львова Андрій Садовий.

Відтак міська рада Львова звернеться до СБУ та МЗС стосовно передачі останків Кузнєцова до Росії.

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"Ми всі розуміємо, що триває війна, є російська агресія. Коли ми отримуємо листи від Росії щодо перепоховання праху, то я б хотів, щоб ми мали чітку державницьку позицію, бо ми сьогодні звернулися до міністра закордонних справ, керівника СБУ, щоб вони дали своє тлумачення. Я знаю дуже багато випадків у світі, коли такі питання вирішуються на рівні президентів країни.

Якщо це допоможе повернути з російського полону когось із наших хлопців, я був би дуже щасливим. Має бути державна позиція. Я б дуже хотів, щоб наші українці, які наразі в полоні, повернулися до своїх родин. Я б хотів це питання розглядати в комплексі, тоді це буде чесно. Можемо подивитися на світову практику, таких випадків були сотні", - підкреслив Садовий.

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Нагадаємо, Микола Кузнецов - радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою, загинув у бою. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків Кузнєцова провели в 1959 році.

Могила Кузнєцова неодноразово піддавалася актам вандалізму, а в березні 2019 року невідомі викрали бронзовий барельєф із могили. Минулого року Львівська міськрада відмовилася передавати останки Кузнєцова до Росії, також чекаючи висновків від СБУ.

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