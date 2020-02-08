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 Політика України
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Все про:Львів (1194) Садовий (290) перепоховання (34)

 Мерія Львова відмовилася віддавати для перепоховання в Росії останки радянського диверсанта Кузнєцова

Виконавчий комітет Львівської міської ради 7 лютого не погодив передачу останків радянського розвідника-диверсанта Миколи Кузнєцова його родичам у Росію. Відповідне рішення члени виконкому вирішили перенести до отримання висновку від СБУ та Міністерства закордонних справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zaxid.net.

Останки Кузнєцова, які в 1960 році поховали на Пагорбі Слави у Львові, родичі хочуть перепоховати в Єкатеринбурзі (РФ).

"Я б хотів, щоб це питання розглядалося в межах державної політики. Ми знаємо, скільки наших хлопців сьогодні перебувають у полоні, ми сьогодні страждаємо від російської агресії. Тому дуже важливо, щоб із цього питання була чітка позиції СБУ, МЗС. Якщо це допоможе звільнити наших хлопців із полону, однозначно ми будемо рухатися у фарватері політики нашої держави. Це питання держави", - заявив під час розгляду цього питання мер Львова Андрій Садовий.

Відтак міська рада Львова звернеться до СБУ та МЗС стосовно передачі останків Кузнєцова до Росії.

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"Ми всі розуміємо, що триває війна, є російська агресія. Коли ми отримуємо листи від Росії щодо перепоховання праху, то я б хотів, щоб ми мали чітку державницьку позицію, бо ми сьогодні звернулися до міністра закордонних справ, керівника СБУ, щоб вони дали своє тлумачення. Я знаю дуже багато випадків у світі, коли такі питання вирішуються на рівні президентів країни.

Якщо це допоможе повернути з російського полону когось із наших хлопців, я був би дуже щасливим. Має бути державна позиція. Я б дуже хотів, щоб наші українці, які наразі в полоні, повернулися до своїх родин. Я б хотів це питання розглядати в комплексі, тоді це буде чесно. Можемо подивитися на світову практику, таких випадків були сотні", - підкреслив Садовий.

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Нагадаємо, Микола Кузнецов - радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою, загинув у бою. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків Кузнєцова провели в 1959 році.

Могила Кузнєцова неодноразово піддавалася актам вандалізму, а в березні 2019 року невідомі викрали бронзовий барельєф із могили. Минулого року Львівська міськрада відмовилася передавати останки Кузнєцова до Росії, також чекаючи висновків від СБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174581
 
   
 Топ коментарі
 
Було за що. Через його диверсії німецькі нацисти розстрілювали сотні заручників із числа мирного населення.
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Такие "герои", под видом бойцов УПА, уничтожали мирных людей.
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Молодцы! Первый раз слышу/читаю, как кто-то из государственных служащих Украины думает государственно и от имени Украинского государства.
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Хай віддають ВСіХ наших бійців, які зараз в застєнках казєматів фсб та лугандона!
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1946-й рік піймали москалі бандерівця і проводять профілактику. - Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти? - Та певно що москаля. Відлупцювали і знов питають. - Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти? - Та певно що москаля. Знову били тай питають третій раз. - Кого будеш стріляти? Партизан питає комісара: - А ти кого? Комісар - Я канешно немца. Бандерівець каже: - Ти диви мені знов москаль лишився
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В таких случаях по моему мнению,нужно отдать этот труп под видом доброй воли. Но только широко разрекламированной по ТВ и СМ. Мертвые есть мертвые. Что с них взять
,хоть и мразь была еще та. Но в мировом фокусе это будет выглядеть очень положительно для имиджа Украины. Только отдавать нужно при условии,что они заберут всех своих покойников. Незачем нашим ватникам на них тут молится. Со временем все забудется. Да и поймут все,если будут просветительные передачи о правде про этих "героев".
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Это человек , уничтоживший несколько фашистских генералов , разведчик , который добыл документы о предстоящем наступлении на курской дуге и много другого , отдавший свою жизнь , чтобы избавить человечество от фашизма !
И то , что сейчас происходит с его могилой - это неблагодарность народа , за который он отдал свою жизнь !
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Кацапе, почитай вище, що робив твій "херой".
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друже, дай тобі Бог здоров'я. Правду пишеш. А то ті нацистські гниди вищенаписані відвоювували Україну хіба що своїми брудними язиками
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юрію безбатченко, йдіть до біса й не нервуйте.
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Своих НКВДешных ХЕРоев, которые во время второй мировой облизывались с солдатами фюрера, крысячили в тылу, гноя и убивая в лагерях тысячами мирное население, почитай на своей недоУродине, ГНИДА кацапская! Мерія Львова відмовилася віддавати для перепоховання в Росії останки радянського диверсанта Кузнєцова - Цензор.НЕТ 4542
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Действия кузнецова не решали никаких стратегических задач, кроме одной - уничтожение украинцев. И об этом нужно помнить.
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Засипати вапном і не буде що віддавати...
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давно, еще в школе, нам ставили в пример подвиг героя - разведчика Кузнецова, а сегодня он уже диверсант...
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