 Зеленський попросив Папу Римського про допомогу зі звільненням полонених українців. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні у твітері Зеленського.
За його словами, понтифік робить все можливе для досягнення миру і гармонії в усьому світі.
.@Pontifex робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після "Норманді" в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні. pic.twitter.com/mrSQLMznHE— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020
Как у Воробьянинова на английском, немецком и французском языках.
Ииии???? И то шо Попе побоку те пленные, как побоку собственно то шо он визжит(Ыысус вялик и т.д.). Он не дурак и разделяет вопли для стада с личной выгодой)
Вот с Путиным целовался, зная шо на счету у него с пол-млн. только убитых, не говоря о прочих.
Это как назвать то? христианчики такие смешные.
че, я неправ??
вот я тебе скажу: дай мне 10000 евро и я через год тебе верну 50000, поверишь мне? так и тут. "верь ибо блаженный тот шо верит"
кстати, слово "блаженный" это как раз про верунов)
не бриті і не голені...
https://youtu.be/j-rnTfB2qto
А теперь папа помоги ....
Фантазьор...
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але крім українців це нікому не потрібно
ні
це галіме шоу для зелохторату
з таким же самим результатом він би міг просити гору Фудзі, або пустелю Сахару
"святой человек" это тот шо целуется с Гундяем и Путиным? "святость" аж прет, прям как "Шанель" от якутских скульптур)
дубовыми листьямиосиновым колом
Если даже бурят Б*гдан у него - тупой тормоз, он в интервью высрал короче чет то шо подставил эту Зелю, плюс доказал шо он и как юрист - полный дурак.
То шо от этой бригады хотеть то? Шоб токо хуже не было - уже хорошо. А ведь будет.