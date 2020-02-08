 Зеленський попросив Папу Римського про допомогу зі звільненням полонених українців. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні у твітері Зеленського.

За його словами, понтифік робить все можливе для досягнення миру і гармонії в усьому світі.

.@Pontifex робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після "Норманді" в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні. pic.twitter.com/mrSQLMznHE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020

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