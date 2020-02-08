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 Політика України
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Все про:Зеленський (4436) Папа Римський (66)

 Зеленський попросив Папу Римського про допомогу зі звільненням полонених українців. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським Франциском попросив допомогти зі звільненням українців, які перебувають у полоні на Донбасі, в Криму та в Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні у твітері Зеленського.

За його словами, понтифік робить все можливе для досягнення миру і гармонії в усьому світі.

Читайте також: Зеленський у Римі закликав владу Італії закрити офіси "ДНР" і "ЛНР" та обговорив з прем'єром Конте справу Марківа

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174576
 
   
 Топ коментарі
 
Они у Папы в плену или у Ху*ла? Зеленский попросил Папу Римского о помощи с освобождением пленных украинцев - Цензор.НЕТ 7214
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Он(Зе-зе) не всегда сразу понимает с кем разговаривает сегодня - поэтому для него составили общие заготовленные фразы - Памагите!!!
Как у Воробьянинова на английском, немецком и французском языках.
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Олені... олені..
не бриті і не голені...
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А Гундяя не прохав? Той корєш нібито пріблєжєнний Хубла.
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Он(Зе-зе) не всегда сразу понимает с кем разговаривает сегодня - поэтому для него составили общие заготовленные фразы - Памагите!!!
Как у Воробьянинова на английском, немецком и французском языках.
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Мог бы и не париться. Выдал бы любой монолог из "Квартала", а Папе бы перевели как надо. Зеленський попросив Папу Римського про допомогу зі звільненням полонених українців - Цензор.НЕТ 9692
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А как договаривается с ****** про пленных - вы все равно вопите про зраду Зеленський попросив Папу Римського про допомогу зі звільненням полонених українців - Цензор.НЕТ 873
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С террористами переговоры ведут только зебилы. Зеленський попросив Папу Римського про допомогу зі звільненням полонених українців - Цензор.НЕТ 2167
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так он и этого на ху и попросил и поздравил. Просто сценарий такой Лена написала
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Ахаха, так у Путина там в банке у Попы чет 200млрд., как пишут - Попа может просто одним тел. звонком освободить всех.
Ииии???? И то шо Попе побоку те пленные, как побоку собственно то шо он визжит(Ыысус вялик и т.д.). Он не дурак и разделяет вопли для стада с личной выгодой)

Вот с Путиным целовался, зная шо на счету у него с пол-млн. только убитых, не говоря о прочих.
Это как назвать то? христианчики такие смешные.
че, я неправ??
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конечно нет,ты слушаешь свою темную сторону Зеленський попросив Папу Римського про допомогу зі звільненням полонених українців - Цензор.НЕТ 4190
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а кто ты собственно такой шоб чет мне доказывать? у тя просто "аргумент" сводится к тому шо "там так написано" Зеленський попросив Папу Римського про допомогу зі звільненням полонених українців - Цензор.НЕТ 6460

вот я тебе скажу: дай мне 10000 евро и я через год тебе верну 50000, поверишь мне? так и тут. "верь ибо блаженный тот шо верит"
кстати, слово "блаженный" это как раз про верунов)
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Я не понял. Зеленский что, даже при встрече с Папой- решил что бритьё- это моветон??? Или, мне одному видна отчетливая пару/тройку-суточная щетина?!
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Олені... олені..
не бриті і не голені...
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Так, олень знову неголений. Це вже справжня неповага.
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Инвестировать Папу не призывал? Может няню ему предлагал?
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Предложи его зеиуде, оно в нем точно нуждается.
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А кто после Парижа рассказывал что всех освободил ??
А теперь папа помоги ....
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масштаб и частота встреч зеленского незаурядная
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Може ще попросити Папу, щоб Гундяєв вийшов з сигаретного бізнесу?
Фантазьор...
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а про Марківа, якого макароннікі кинули на подвал в казємати фашиських застєнков?
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Спочатку війну війною треба назвати. Які полонені?
..............................

але крім українців це нікому не потрібно
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Допомогли римські попи, коли русня захоплювала католицьки храми у Криму?
ні
це галіме шоу для зелохторату
з таким же самим результатом він би міг просити гору Фудзі, або пустелю Сахару
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рєЗє!дєнт склоняєт папу рімского на Зє!льоную сторону Сіли
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Когда нечисть встречается с простым смертным, то плохеет простому смертному. Когда нечисть встречается со Святым человеком, то плохеет нечисти.
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фига се....

"святой человек" это тот шо целуется с Гундяем и Путиным? "святость" аж прет, прям как "Шанель" от якутских скульптур)
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После встречи с Папой Путин заболел, говорят израильские врачи поставили плохой прогноз.
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А случайно гнида-Папа не вручил ему награду за развал Украины?Ведь ***** после анексии Крыма вручил же Орден Миротворца.
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Орден Миротворца сделал свое дело - Путин заболел.
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Надо было сразу давать Орден Миротворца ІІІ степени с дубовыми листьями осиновым колом Зеленський попросив Папу Римського про допомогу зі звільненням полонених українців - Цензор.НЕТ 1722
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Как больной человек на всю голову может еще заболеть?Возможно кому-то из его клонов стало худо...
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Бесполезное это дело, даже вредное. Гражданских кацапня в том же Крыму и на Донбассе наловить может столько, сколько захочет, да и дурачков, которые на рашку с Украины прутся - хоть отбавляй. И каждый раз ради освобождения этих бедолаг идти на политические уступки - так проще сразу капитулировать. Чем больше Зеля будет приделять этому внимания - тем больше рашка будет набирать заложников.
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Так этой Зеле Ермак плохого не посоветует же? Зеленський попросив Папу Римського про допомогу зі звільненням полонених українців - Цензор.НЕТ 4594
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Ну Зелю то по идее должен будет насторожить тот факт, что заложников вроде освобождают, но их количество при этом все никак не уменьшается.
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не царское это дело подсчитывать, задумываться и настораживаться. оно по своим ждвышкребкам скучает
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Та Зеле вообще побоку.
Если даже бурят Б*гдан у него - тупой тормоз, он в интервью высрал короче чет то шо подставил эту Зелю, плюс доказал шо он и как юрист - полный дурак.
То шо от этой бригады хотеть то? Шоб токо хуже не было - уже хорошо. А ведь будет.
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Обратите внимание на кого кацапы украинцев обменивают.А обменивают на уголовных а не политических преступников,так как расстрел безоружных майдановцев это не поритическое а уголовное преступление.А еще большее преступление совершил ЗЕ убив последнюю надежду родственников погибших на Майдане на справедливость.Да и из последнего обмена всего 12 или 13 были военнопленными а остальные пойманые на улице.
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хоть европу хоть сша хоть самого Папу Римского проси про мир он не наступит если Мордор не захочет сам уйти бегай не бегай разводи не разводи как мертвому припарка как до твоей зеленой макитры не доходит клоун квартальный сколько будеш эти штампы впаривать мы хотим мир, мы против войны, почему напрямую у папы не спросить прямым текстом мол повлияйте на Пуйла чтоб убрался с донбасса вряд ли это бы помогло так как Пуйло молится Гундяеву но это было честней и ближе к правде-но у зеленого недопалеона нет яиц он не говорит с лета что это россия-агрессор а из за такой страусиной позиции уже везде понемногу начинают в мире верить что это гражданский конфликт шаг за шагом
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зеиудей, как та актриса из немецких фильмов для взрослых, готовая принять сколько угодно и с любой стороны- по миру с протянутой рукой ездит, всех просит...тьфу, гыдота!!!
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ЗЕ, так ты же уже всех на всех обменял. Или забыл? Ты же в Парыже с Чортом обо всем договорился и руку ему жал и в глаза заглядывал и на коленях стоял и все условия выполнил, и говорил что нужно простоперестатьстрелять и война закончится...
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применительно к зе-разве что последняя гастроль в крематории. пора с этим кончать, иначе потеряем Украину.
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Я бы на месте Папы не пускал Зелупу даже на порог после того как тот пошел на сделку с Дьяволом и жал ему руку и Бог знает еще что в отдельной комнате Тет а Тет
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Порохоботы, как и их хозяин, циничные враги Украины
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Ватикан надо на бабки развести. Там немеряно.Только Юлю-обольстительницу туда надо запустить.
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А если б начали стрелять, сказали бы что они убийцы-фашисты. Так?
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"Украинские войска" остались в Крыму Зеленський попросив Папу Римського про допомогу зі звільненням полонених українців - Цензор.НЕТ 8010 .. Ушло , не изменили присяге , лишь 30% служивших в Крыму из других регионов .. А ментов и СБУ и вообще - 0 . Потому что силовики Крыма сплошь состояли из местной , прорасейской ваты .
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Враг Украины,который продает Украину за гроши, приехал просить у Папы помощи по освобождению пленных украинцев на Донбасе. Папа Римский имеет огромное влияние на Донбассе, как раз ему это под силу.
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З таким же успіхом якийсь кум Фєдя ,після першої півлітри, може просити про те в друга Колі.(після другої-про мірвовсьоммірє).
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католицизм теперь не торт. Эх Торквемада, Торквемада, на кого ты нас оставил...
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Что такое мир с гадом? Это когда сам - гад.
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а як же танці на столі чи гра на роялі?? та нічого не буде, отв залицяння просто пшик та піар... мир на Донбасі))) це якісь сюр....
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цікаво, може знов щось у Римі може статися, якісь апокаліпс...?
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юра, срю-макаренко. Папик Римский не такой же больной, как мальдифские гварцейцы.
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Зелёное петушиное чмо, ты у Ермака попроси, он же российский смотрящий за тобой.
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Ну канешно. Папа римский очень помогает в абмене заложников. Посредник у террористов. Или Осел просто папистеть приехал?
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При барыге такого не було! А соешобла как фсегда против освобождения наших пленных. пэпастына школа.
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Все что делает на сегодня Зе и его шайка, не имеет отношение ни к миру, ни к благосостоянию простых ни к Украине и ее Свободе. Ему все равно с кем говорить и что просить....
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