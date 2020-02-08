 Зеленський прибув до Ватикану: "Сьогодні говоритимемо про мир"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Розпочався офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Ватикану. У межах візиту передбачено аудієнцію глави держави з Його Святістю Папою Франциском", - йдеться в повідомленні.
Також, як зазначається, президент України проведе зустріч із державним секретарем Святого престолу П’єтро Пароліном з участю секретаря міждержавних відносин Святого престолу Пола Річарда Галлахера.
"Сьогодні у Ватикані говоритимемо про мир. Мир, якому неодноразово була присвячена молитва Папи Римського Франциска", - зазначив у твітері Зеленський.
Сьогодні у Ватикані 🇻🇦 говоритимемо про мир. Мир, якому неодноразово була присвячена молитва Папи Римського Франциска @Pontifex— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020