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Все про:Ватикан (33) Зеленський (4436)

 Зеленський прибув до Ватикану: "Сьогодні говоритимемо про мир"

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 лютого, розпочав офіційний візит до Ватикану, де заплановано аудієнцію з Папою Франциском.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Розпочався офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Ватикану. У межах візиту передбачено аудієнцію глави держави з Його Святістю Папою Франциском", - йдеться в повідомленні.

Також, як зазначається, президент України проведе зустріч із державним секретарем Святого престолу П’єтро Пароліном з участю секретаря міждержавних відносин Святого престолу Пола Річарда Галлахера.

"Сьогодні у Ватикані говоритимемо про мир. Мир, якому неодноразово була присвячена молитва Папи Римського Франциска", - зазначив у твітері Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174574
 
   
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Помолимся за Ватикан! Приехал велосипедист апокалипсиса!
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Бубочка там хоч не назвав його "батя римский"?
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з острахом чекаємо на новини з Ватікану ...
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