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Все про:Київ (7276) потяг (349) смерть (3813)

 Потяг на смерть збив дівчину на станції "Протасів Яр" у Києві

Слідчі поліції Києва почали досудове розслідування у зв'язку із загибеллю неповнолітньої дівчини, яка переходила колії в невстановленому місці і не помітила поїзд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації столичної поліції.

"До чергової частини Солом'янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на станції "Протасів Яр" поїзд збив дівчину. (...) Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці опитали свідків випадку. Попередньо з'ясувалося, що дівчина переходила залізничні колії в невстановленому місці і не звернула уваги на поїзд, який наближався до станції", - сказано в повідомленні.

Зокрема, свідки зазначили, що машиніст подавав звукові сигнали, проте потерпіла не відреагувала, оскільки була в навушниках. Від отриманих травм 17-річна мешканка Київської області померла на місці.

За цим фактом слідчими Солом'янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174571
 
 
 Топ коментарі
 
навушники, капюшон та смартфон перед мордою - класика..а скільки таких оленів на дорогах під машини кидається..жах..
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Ненавижу наушники с музычкой и капюшоны напяленные. Это- реальная Группа риска повышенного. Прут, аки быки, на красный цвет! Никакие бибиканья и моргание фарами- не помогают. Они просто прут...
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Зашибісь музичку послухала....
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Ну как так? Шоб поезд не заметить это надо постараться.

Поезд насмерть сбил девушку на станции "Протасов Яр" в Киеве - Цензор.НЕТ 9271
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Девушка могла не заметить и не услышать элементарно - она была в наушниках, слушала музыку и думала о своем. Нужна социальная реклама на всех телеканалах страны об опасности ходить на улице в наушниках. Многие из-за этого погибают, но кого из власти такое интересует?...
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Это не естественный отбор, так как страдают и погибают дети, у которых психика еще не созревшая. Тут недостаточно эффективные гос.меры по предупреждению смертности у населения.Нет рекламы, нет работы в школах, нет даже предмета в школах по безопасной жизни, по первой медпомощи и т.д. То есть в наших школах детей не обучают выживать, не обучают финансовой грамотности, психологии, а учат бесполезному, вот и результаты. В Израиле детей с детского сада обучают как себя вести в случае опасности, например незнакомый мужчина тянет в машину, в лифт - ребенка обучают сопротивляться, кусаться, кричать, бить в пах, бить по глазам и шее.Обучают не по книгам, а с тренером. Вот это я понимаю обучение,забота государства о детях. А у нас что? Цирк и дрочеры на арене.
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Ну ты то на прикид грамотная. Тебя учили? Сначала родителей этих детей нужно проверить на вменяемость, у психиатра, нарколога, а потом перекладывать ответственность на государство. За 5-7 тысяч зарплаты воспитывать 35 штук личинок быдла, и еще требовать с учителей уровень сambridge. Платите бабки, а потом требуйте.
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Это как раз и называется естественным отбором - если человек в 17 лет переходит ЖД даже не смотря по сторонам - этот человек - нежизнеспособный идиот.
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Родители не научили, своих мозгов нет. Зато есть женская уверенность, что ей все можно. И вообще, она на всякие бибиканья не реагирует, т.к. красавица.

А виноваті власти. Ага.
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навушники, капюшон та смартфон перед мордою - класика..а скільки таких оленів на дорогах під машини кидається..жах..
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Блин! Практически слово- в слово! Бывает, однако...
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такие они теперь ..дети ..сам наказываю нещадно за смартфон на рабочем месте (чпу мехобработка)..а всёже жалко
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водії, здебільшого, більш адекватні..
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Особенно нв паРаше. *****-путен обыдлячивает руских свиней, превращает в быдлоскот и свинособак😁
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слов нет!
как объяснить этим глухарям-меломанам, что опасность есть на каждом шагу и ее иногда быстрее СЛЫШИШЬ чем видишь!!!!
ну ходите с одним "ухом"...
(такая нелепая смерть и так не редко теперь она встречается!!!)
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при совке в армии связистов учили - гарнитура одноушная. потому, шо вторым ухом нужно слушать окружающий мир. снайперам, говорили, шо то же самое - смотреть в прицел нужно всегда не закрывая второй глаз, а не одноглазо "в трубу" с минимальным углом обзора. с той же целью. боковое зрении хоть и чёрнобелое, но имеет преимущества перед обычным бинокулярным.
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поєднати дві спроби: 1) відвести в морг;
2) через пісню, вмикати:"Следи за собой, будь осторожен!
Следи за собой!"
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до речі...я так колись і пропонував... вибивати небезпечну цікавість або нехлюйство жахом - показувати фото самогубць, селфіків з потягів спопелених струмом, тіла впавших з висоти, або з "ковбаси" трамвая, юних наркоманів і алконафтів...
так! це удар по дитячій психіці, але не врізавши пальця не зрозумієш як це боляче..
і навушники...ну це простоякась хвороба, невиліковна і сметртельна... як їм вдовбати!!!???
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опишу власне у дитячому віці (десь 9-11р)... Організували в школах масовий похід у театр, по закінченню вистави, всі наввипередки "полетіли" до виходу. Коридор повертає на 90градусів, перші здвоєні двері, вниз сходи, другі здвоєні двері та вихід на вулицю... Так ось, верхні відчинили дві частини, нижні ні... Утворився корок та так, що ноги на місці, а тіло під кутом 45 гр. Знизу кричать, плачуть, задихаються... а зверху регочуть та тиснуть, бо нічого не бачать та не чують... Коли змогли відчинити другу частину здвоєних дверей, то дівчинка без свідомості впала та вибила верхні зуби, багато хто знепритомнів, бо вже лежали штабелями...

Шоковий стан був у всіх, навіть останніх, що лише побачили кров, сльози та зелені обличчя... Оскільки це плюс мінус однолітки, то при наступних масових відвідинах, всі вели себе як в музеї.
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тільки власний досвід...та жахіття побаченого своїма очима стає уроком...
на чужих помилках можемо вчитися тільки теоритично...
тому дуже шкода нашу ******* молодь, яка інколи не розуміє буття... ім все кажеться що можно "перезагрузитися" і буде ще два життя...
мабудь так каже кожне наступне покоління дорослих))) адже і ми були колись бешкетниками))
і інколи диву даешься як ще цілі очі або руки-ноги)))))
если бы молодость знала, если бы старость могла... )))))
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Ненавижу наушники с музычкой и капюшоны напяленные. Это- реальная Группа риска повышенного. Прут, аки быки, на красный цвет! Никакие бибиканья и моргание фарами- не помогают. Они просто прут...
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во всем виноваты тупые быки, ангелы за рулем пытаются быть вежливыми и сбивать по правилам. Особенно злостные быки это велосипедисты. Мало велосипедов с Польши пригнали просто.
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Ні чо сє тебе плющить. Ти б нерви підлікував.
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Не понял, кого именно вы осуждаете. Если водилу, то я вам так скажу: меня, вот такая тварь- чуть не убила. Да-да... именно та, которая выпрыгнула на дорогу, в наушниках и смартфоном, перед харей. А я ехал, на самокатике, как обычно- справа максимально, скорость- 40 км/ч. Пришлось резко тормозить... а там- пыль, у бордюра. Самокатик, правда, этой сцуке- отомстил бл врубился в неё и она тоже упала. Но! Я упал значительно больнее. И, если бы не моя отменная экипировка- я бы стал калекой. Но... не судьба, видать.
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андрей, не осуждаю водителей, а вношу паритет в вечном споре водитель-прохожий. Мы двуногие тоже люди.
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верно..
но поезд ее сбил не на пешеходном переходе... и он подавал сигналы...предупреждал...
и даже на пешеходном ж/д переходе надо быть особенно внимательным, ведь так?
неосмотрительность и невнимательность девочки повлекли такие ужасные последствия...
так жаль!!! ужасно...
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Суперечки між пішоходом, водієм і велосипедистом не має бо винні завжди або пішохід або велосипедист, особливо паскудні велосипедисти, думають що вони учасники дорожнього руху, придурки...))
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трішки не в тему, але якщо на вашому "самокатике, скорость- 40 км/ч" то чи не злітає горизонтально автомобіль?
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У него, максимальная скорость- 84 км/ч, но я ограничил, с помощью бортового компа- до 50-ти, бо жить охота.
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Есть такая поговорка: "Бойся быка спереди, коня - сзади, а дурака - со всех сторон..". Сейчас к ней добавляю "приложение" - "и идиота в наушниках, с палкой селфи, в руках...".
Реальный случай: несколько лет назад стою на тротуаре, у перекрёстка, жду жену. Тут толчок в спину. Оборачиваюсь. На асфальте лежит "соска", лет пятнадцати, в наушниках, с "палкой" в руках. Встала, отряхнулась, и ушла... А потом жена смеялась: "Всё видела - помаду на щеке, шее, лбу, воротнике, на рубашке, спереди... Но, чтобы у мужчины помадой вся спина была измазана - вижу впервые...".
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колись, ви вже ділились цим кумедним спогадом, але на жаль в схожій темі.
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Це Яр, логічно... Але акцент на схожій темі... І знаю, що повід згадувати буде ще не один раз.
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цей умнік Йар Голодний мене раздражайє!
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а ти всігда такий правильний? Мабуть, і родився не так як всі, а правильно
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_Поезд... неожиданно, из-за угла. Отойти от рельсов на пару метров уже не осталось времени. Только у меня такое ощущение что мир безумен?
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Наушники мешают головой вертеть и глазами по сторонам смотреть? Вроде нет.
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стереоэффект погружает во внутренний мир...и глаза могут не видеть а уши забиты...
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Как это "глаза могут не видеть"? Это похоже на какую-то выдумку.
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могут-могут...они смотрят, но не воспринимают информацию...на автомате посмотрел направо-налево...но ничего не увидел... потому как мысли и восприятия забиты другими ощущениями...ну как зомби
а Вы никогда не были в такой ситуации? например, после плохого известия, прибившего морально, когда из памяти стирается какой-то участок времени и не можешь вспомнить как оказался здесь или как добирался туда... а ведь глаза видели и мозг работал... но и зрительная и тактильная память отключились...
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в принципе, лучший вариант, когда в результате очень долго повторяемых действий, алгоритм исполнения уходит из контроля сознания в области подсознания. действия под контролем сознания, медленны и потому в результате обдумывания часто густо приводят к ошибкам. классика жанра - те же водилы. когда первые разы садятся за руль, алгоритм действий контролируется сознательно и там куча путаницы. то же с начинающими водилами. но постепенно с течением времени действия автоматизируются, по звуку мотора кинестетика производит переключение скоростей (если не автомат. хотя если садишся за автомат, ездяя в основном на ручной коробке, то лично я левую ногу под сиденье запихиваю )), шоб автоматом тормоз вместо сцепления не выжать ))) ). с дорожной обстановкой тоже, иногда в трансе едеш, но очуниваешся когда уже автоматом стоиш "на красном". та и властители, науськивают своих личных шоферюг на полигонах автоматизму действий кинестетики, без участия сознания в процессе, стоящего затрат времени. есть и куча других примеров. на той же войне. так что автоматизм действий не всегда плохо.
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Вася прав... Именно поэтому водителям запрещается пользоваться телефоном во время движения. У основной массы людей в конкретный период времени (в зависимости от предпочтения), мозг включает либо восприятие звуковой информации, либо зрительной (если "раздражители" имеют различное происхождение).
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И что ты сможешь увидеть всунув наушники в глаза?
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Капюшон ограничивает боковое зрение, не тупи.
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только ліш достігла возраста согласія *(
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Премию Дарвина посмертно. Ну если решили в неположенном месте перейти, то хоть по сторонам смотрите.Одно и тоже из года в год.
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Ну норм, походу заслушалась речами президента. Одним зебилом меньше! Потяг на смерть збив дівчину на станції "Протасів Яр" у Києві - Цензор.НЕТ 8503
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Естественный отбор. Против природы не попрешь у неё свои законы.
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девушка может поезда в жизни не видела. И ничего, кроме маминой титьки и плеера.
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Навушники, капюшон - ознаки невротиків. Від реальності не сховатись.
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Это с какой громкостью должна была играть музыка, что бы рев гудка локомотива не услышать?
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У Солом'янському районі Києва на вулиці Кадетський Гай перехожий помітив череп людини. Поряд у кризі вдалося знайти кістки тазу, хребта, ніг і плечей.

Про моторошну знахідку повідомили 7 лютого, пише gazeta.ua

На вигляд зріст тіла становив близько 150 см. Як давно воно розклалося та інші подробиці події з'ясовуватимуть під час проведення експертиз.
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А у Казастані була бійка між селами, загинуло 8 чоловік...
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Какие пешеходные переходы?
Вы совсем уже оху.....????
Это же ПОЕЗД, он что, пешеходов на переходе пропускать должен?
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Дивно, я коли в навушниках дивлюсь фільм або щось слухаю, то я все одно чую все навколо себе. На вулиці навушники на вдягаю, але треба якось перевірити на собі. Потяг на смерть збив дівчину на станції "Протасів Яр" у Києві - Цензор.НЕТ 5132
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не почути гудок поїзда - це тра якись треш в лопухах слухати
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Естественный отбор. Заслужила премию Дарвина.
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