 Потяг на смерть збив дівчину на станції "Протасів Яр" у Києві

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації столичної поліції.
"До чергової частини Солом'янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на станції "Протасів Яр" поїзд збив дівчину. (...) Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці опитали свідків випадку. Попередньо з'ясувалося, що дівчина переходила залізничні колії в невстановленому місці і не звернула уваги на поїзд, який наближався до станції", - сказано в повідомленні.
Зокрема, свідки зазначили, що машиніст подавав звукові сигнали, проте потерпіла не відреагувала, оскільки була в навушниках. Від отриманих травм 17-річна мешканка Київської області померла на місці.
За цим фактом слідчими Солом'янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
А виноваті власти. Ага.
как объяснить этим глухарям-меломанам, что опасность есть на каждом шагу и ее иногда быстрее СЛЫШИШЬ чем видишь!!!!
ну ходите с одним "ухом"...
(такая нелепая смерть и так не редко теперь она встречается!!!)
2) через пісню, вмикати:"Следи за собой, будь осторожен!
Следи за собой!"
так! це удар по дитячій психіці, але не врізавши пальця не зрозумієш як це боляче..
і навушники...ну це простоякась хвороба, невиліковна і сметртельна... як їм вдовбати!!!???
Шоковий стан був у всіх, навіть останніх, що лише побачили кров, сльози та зелені обличчя... Оскільки це плюс мінус однолітки, то при наступних масових відвідинах, всі вели себе як в музеї.
на чужих помилках можемо вчитися тільки теоритично...
тому дуже шкода нашу ******* молодь, яка інколи не розуміє буття... ім все кажеться що можно "перезагрузитися" і буде ще два життя...
мабудь так каже кожне наступне покоління дорослих))) адже і ми були колись бешкетниками))
і інколи диву даешься як ще цілі очі або руки-ноги)))))
если бы молодость знала, если бы старость могла... )))))
но поезд ее сбил не на пешеходном переходе... и он подавал сигналы...предупреждал...
и даже на пешеходном ж/д переходе надо быть особенно внимательным, ведь так?
неосмотрительность и невнимательность девочки повлекли такие ужасные последствия...
так жаль!!! ужасно...
Реальный случай: несколько лет назад стою на тротуаре, у перекрёстка, жду жену. Тут толчок в спину. Оборачиваюсь. На асфальте лежит "соска", лет пятнадцати, в наушниках, с "палкой" в руках. Встала, отряхнулась, и ушла... А потом жена смеялась: "Всё видела - помаду на щеке, шее, лбу, воротнике, на рубашке, спереди... Но, чтобы у мужчины помадой вся спина была измазана - вижу впервые...".
а Вы никогда не были в такой ситуации? например, после плохого известия, прибившего морально, когда из памяти стирается какой-то участок времени и не можешь вспомнить как оказался здесь или как добирался туда... а ведь глаза видели и мозг работал... но и зрительная и тактильная память отключились...
Про моторошну знахідку повідомили 7 лютого, пише gazeta.ua
На вигляд зріст тіла становив близько 150 см. Як давно воно розклалося та інші подробиці події з'ясовуватимуть під час проведення експертиз.
Вы совсем уже оху.....????
Это же ПОЕЗД, он что, пешеходов на переходе пропускать должен?