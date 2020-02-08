 Гончарук: Програма президента "Велике будівництво" стартує з 1 березня. У кожному регіоні за старт відповідають глави ОДА

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну, про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час селекторної наради з керівниками ОДА.

"Програма президента "Велике будівництво" стартує з 1 березня. Ми починаємо масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг на території всієї країни. З боку уряду ми забезпечимо регіони всім необхідним, щоб будівництво почалось вчасно. Головна задача керівників ОДА - це вчасна координація діяльності з профільними міністерствами та відомствами та координація роботи на місцях", - наводить слова Гончарука пресслужба Кабінету Міністрів.

Гончарук пояснив, що в кожній області має бути узгоджено з Міністерством розвитку громад і територій перелік об'єктів, які область планує побудувати або відремонтувати упродовж року.

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Зокрема, до 14 лютого всі області мають узгодити перелік об’єктів для будівництва з Мінрегіоном у межах ДФРР, який для багатьох є основним джерелом фінансування. Крім того, окремо області також мають узгодити з "Укравтодором" перелік доріг, які планують побудувати в рамках Дорожнього фонду. У пріоритеті - дороги до опорних шкіл та лікарень.

Зазначається, що з усіх областей, які до 1 лютого мали подати "Укравтодору" ці документи, тільки шість вже мають узгоджений перелік доріг, ще 13 планів областей - у процесі узгодження.

Глава уряду додав, що до наступного тижня у кожного голови ОДА має бути конкретний план області з переліком всіх об'єктів і доріг до них. "Ці плани кожен глава облдержадміністрації представить наступного тижня в Києві на уряді", - сказано в повідомленні.

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