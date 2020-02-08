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Все про:Кабмін (3654) будівництво (460) Гончарук_Олексій (644)

 Гончарук: Програма президента "Велике будівництво" стартує з 1 березня. У кожному регіоні за старт відповідають глави ОДА

У кожному регіоні України за своєчасний старт і реалізацію проєкту "Велике будівництво" відповідають глави обласних державних адміністрацій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну, про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час селекторної наради з керівниками ОДА.

"Програма президента "Велике будівництво" стартує з 1 березня. Ми починаємо масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг на території всієї країни. З боку уряду ми забезпечимо регіони всім необхідним, щоб будівництво почалось вчасно. Головна задача керівників ОДА - це вчасна координація діяльності з профільними міністерствами та відомствами та координація роботи на місцях", - наводить слова Гончарука пресслужба Кабінету Міністрів.

Гончарук пояснив, що в кожній області має бути узгоджено з Міністерством розвитку громад і територій перелік об'єктів, які область планує побудувати або відремонтувати упродовж року.

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Зокрема, до 14 лютого всі області мають узгодити перелік об’єктів для будівництва з Мінрегіоном у межах ДФРР, який для багатьох є основним джерелом фінансування. Крім того, окремо області також мають узгодити з "Укравтодором" перелік доріг, які планують побудувати в рамках Дорожнього фонду. У пріоритеті - дороги до опорних шкіл та лікарень.

Зазначається, що з усіх областей, які до 1 лютого мали подати "Укравтодору" ці документи, тільки шість вже мають узгоджений перелік доріг, ще 13 планів областей - у процесі узгодження.

Глава уряду додав, що до наступного тижня у кожного голови ОДА має бути конкретний план області з переліком всіх об'єктів і доріг до них. "Ці плани кожен глава облдержадміністрації представить наступного тижня в Києві на уряді", - сказано в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174569
 
   
 Топ коментарі
 
Согласно последним заявлениям Гончарука о начале грандиозного строительства автодорожной инфраструктуры с 1 марта, в Украину требуются строители-автодорожники:

- Поляки

- Чехи

- Словаки

- Итальянцы

- Немцы

- Французы

Минимальная зарплата 4173 грн

Знание украинского языка, наличие карты Украинца либо визы с разрешением на работу ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Проживание 3000 грн. + коммунальные платежи (всего 5500 грн) . Питание самостоятельно (в Украине продукты питания по цене как европейские - в 6000 грн можно уложиться)
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Весна прийде - саджати будувати будемо! Зепрезиднт.
Мені одному здається, що із Зе такий же будівельник, як і юрист? І це ж на юриста Зе п"ять років вчився...
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большое строительство чего? синагог?
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большое строительство чего? синагог?
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будут строить фабрики по производству пианино с тремя клавишами
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Согласно последним заявлениям Гончарука о начале грандиозного строительства автодорожной инфраструктуры с 1 марта, в Украину требуются строители-автодорожники:

- Поляки

- Чехи

- Словаки

- Итальянцы

- Немцы

- Французы

Минимальная зарплата 4173 грн

Знание украинского языка, наличие карты Украинца либо визы с разрешением на работу ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Проживание 3000 грн. + коммунальные платежи (всего 5500 грн) . Питание самостоятельно (в Украине продукты питания по цене как европейские - в 6000 грн можно уложиться)
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если это не шутка, то Гомчарук - поехавший.
так даже французский бомж его пошлет подальше за такую з.п.
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Не указано время. То есть, вполне вероятно, что это- в сутки. Иначе- никак. Даже моя з/плата в сутки- значительно выше. И кормят меня- бесплатно. И вода минеральная- бесплатно.
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администрация SAP-а за час, сравнима по предложенной автобанщикам цене ))
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Segodnia kak raz smotrel ceny tak Ukraine produkti takije kak i Italiji v magazinax,ciut doroze cem Angliji i na 10% doroze cem Germaniji.Tam sravnivali ceni 5 produktov vmeste vziatix,maloko,xleb,maslo,makaroni,jajicki.Zato u vas desevle cem Daniji na 50% a Islandiji na 100%.
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Tut Kijev byl vziat ceny,Germaniji LIDL,a angliji Tesco eto samyje populiarnyje v tex stranax.Litve na 20% desevle cem Ukraine,pro POlsu daze nebudem sravnivat
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Та що там у Італії, друже, я нещодавно у Швеції був, заходили з дружиною до місцевого Лідла, ціни на харчі точно як наші, дорогі лише хліб, сигарети, напої (алкогольні і не алкогольні) молоко м'ясо, ковбаси, рибні консерви і сама риба коштує як у нас. На їх мінімалку можна померти від переїдання...)
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LIDL tam desevle.U nas ix jest 50 supermarketov,tam kto rabotajet prodovcy u nas polucajet gde to 30% bolse cem v drugix poxozyx
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зарплата только официальная, с выплатой на карту Приват-Банка или Ощадбанка. Возможны задержки от месяца до трех. В школах мест нет, садики платные, больницы-поликлиники - лучше не попадать - прием бесплатный лечение платное!
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Поляки, чехи, словаки, итальянцы, немцы, французы - понимают украинскую мову?
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Да,да - пятилетку за три дня,знаем,ваши средства они быстро переправят в офшоры,особенно автодоровцы.
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Ви уважно читайте заяви цього любителя самокатів з власноруч намальованим дипломом. Та не ає ні слова про закінчення будівництва. Є лише про старт. Тому Ваші кпини про п:чтирічку за три роки недоречні. Там закінчення може не наступити не те що за з, 5, чи десять років, а й взагалі ніколи. Хитрий аферист обіцяє допомогу лише у ***********, тобто пендель. Відповідальність же покладає не на себе, не на Кабмін а на глав держадміністрацій, а отже, на місцеву владу, а отже - на місцевий б'юджет. Отже, піар ти будуть президента, Гончарука і зелену шоблу, а тягнути це все будуть громади. Тобто громадам знову не дозволять розпоряджатися власними коштами і використовувати їх на те, що ЇМ потрібно!!! А окрім того не забуваємо, що вже ця, зелена влада значну частину місцевого б'юджету намагається перетягнути у центр.
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где деньги возьмем Зин....?



Гончарук: Программа президента "Большое строительство" стартует с 1 марта. В каждом регионе за старт отвечают главы ОГА - Цензор.НЕТ 8549 Адам Смит

@_Smithchenko

·7 февр.

Значит так, мальчики и девочки, тети и дяди. По Укрстату, у нас с мая непрерывно падает промышленность.
По декабрю (с учетом сезонной корректировки!) индекс производства промпродукции упал до 78,0 - найнижайший показатель с начала расчетов (2006).
Похоже, январь будет еще хуже...
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нет рабочих мест - отток кадров
отток кадров - новые места оставшимися не откроешь - неконкурентноспособны
неконкурентноспособны - нужно привлечь специалистов из-за рубежа
на пусть 10000грн привлечь можно только алкоголика либо пенсионера после 50
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В нас дорогу будуть китайці ..які керують та отримують по декілька штук баксів .. наймають місцеі фірми та робітників на платню 10-12 шт гривасов .
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з 1 березня на всіх екранах серіал... "БОГДАН 2"
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А где можно увидеть программу,призедента?
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она на идиш написана. ее еще прочитать нужно суметь.
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И каким боком президент к строительству? Гончарук: Програма президента "Велике будівництво" стартує з 1 березня. У кожному регіоні за старт відповідають глави ОДА - Цензор.НЕТ 2306
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А теперь установка такая.Школу в Вишневом ,открыли программа клоуна,дорогу залатали ,опять он.Так что скоро все будет только от него.
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Весна прийде - саджати будувати будемо! Зепрезиднт.
Мені одному здається, що із Зе такий же будівельник, як і юрист? І це ж на юриста Зе п"ять років вчився...
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теж вважаю, що пост було видалено безпідставно..
поки вищезазначений святий, та уся зграя святих на чолі з ахметом не кануть у Лєту - ні про які реальні реформи тут мови не може йти..але схоже усі попередники та їх попередники почувають себе нічогенько..(
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Все що базікає ця влада,помножайте на нуль та отримуйте результат.
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Неужели День Смеха перенесли в процессе реформ на 1-е марта?
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А Гройсман точно, пред своим уходом, не покусал Гончарука?
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Рыги уже делали так, если кто помнит Гончарук: Программа президента "Большое строительство" стартует с 1 марта. В каждом регионе за старт отвечают главы ОГА - Цензор.НЕТ 8867 . Не помогло.
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Це проходило і раніше через Мінрегіонбуд та Фонд регіонального розвитку ..де баблос капав для відданих *баригам * мерам міст та радам . Гончарук: Программа президента "Большое строительство" стартует с 1 марта. В каждом регионе за старт отвечают главы ОГА - Цензор.НЕТ 4816
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Чайка Київ - вся надежда у них на массовую и быструю продажу земли и оставшихся в гос.собственности предприятий...

Под эту команду жуликов МВФ денег не даст...
Летим короче...
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до марта введут закон про дезинформацию и закон про продажу земли и пойдёт большой дерибан?
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Єдиний казначейський рахунок в 2020 рік. На 1.02.2020 залишилось 12 066,7 (-5480.8) або -31.23% https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ekr/
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зелені бариги усе тянуть по кишенях та оплачують газ за ордло... а ви Українці платить за усе...
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брехло, думаю нихера строить они не будут,
наймут лохов за копейки для цирка и распилят бабло
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так що там за газ, які платіжки ще приплитите??
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Когда власть заявляет о чем то грандиозном то ето значит только что большой дерибан нас 1 марта ожидает и будут грабить
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розпродати сільгосп землю агрохолдингам а потім вкласти гроші в дороги щоб продукцію вивозили швидше з України на експорт. І так вже ціни на харчі не відповідають копійчаним зарплатам, а так будуть ще вище.
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Рятуйтесь хто може,особливо діти по яслям та школам,де будуть з 1 березня капітальний ремонт робити.
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Прі парашенкє свіньі і свінарчукі тіхонько чавкалі у гасударствєннава карита.
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а при зейло оманському чекають на новий пердл він наркоши-рояловича!! як воно убоге на місяць скоро полетить...!!)
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Лишнехромосомное, почему "Свинарчуки" не сидят, а выигрывают тендеры с Коломойским? Весна ещё не пришла?
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і при тому гроші в казначействі були
а зараз не чавкають, а грошей нема
отакі дива, малята
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так шо тама було, у тому Омані, а?? чого зеленське лайно бреше та не червоніє?? мабуть гебняві з масковії мають на нього якісь докази, як це було з "відпочинком" у Омані, так??
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Ага,вірим.Тільки в оголошеннях будівельники потрібні в Польщу,Чехію,Прибалтику та інші.
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Дороги уже построили начинаем строить больницы и школы )) Ура!
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Я конечно поддерживаю нашего президента, но вот кабмин и парламент ...
Да и чует мое сердце что под громкие лозунги вы опять обосретесь
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все это должно быть подкреплено: четкой и однозначной целью, планом действий, конечным результатом и ответственностью. В том числе уголовной и финансово-политической
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Ну, що комунізм уже збудували, тепер візьмемося за дороги, лікарні, школи ... Гончарук усім необхідним забезпечить. Гончарук: Програма президента "Велике будівництво" стартує з 1 березня. У кожному регіоні за старт відповідають глави ОДА - Цензор.НЕТ 1433 Ну, як завжди.
А потім придумають зрозумілі для Зеленського відповіді, оскільки в голові останнього «є туман».

Ну, а гроші ... на премії та надбавки
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При СССР хоть планы пятилетние сочиняли/утверждали... Кто-нибудь слышал от шайки клоунов хоть какую-нибудь внятную программу развития страны? Происходящее похоже на смесь концерта с телесериалом...
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Супер! Вони наобіцяли, а відповідати повинні місцеві органи влади, яким від держави (читай КМУ) не перепаде майже нічого. Якщо вигорить - КМУ красави, якщо ні - винні місцеві органи. Ай, малаццьі!
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Так у них дети виноваты, что родителям надо собак продавать.
На дают приступить с к социальным законам, т.к. закон о земле не хотят принимать в турборежиме.
И здесь то же самое...
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Наша "оппозиция" тоже уверяла, что Лукашенко - тупой...
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не надо презентаций...задолбали
тихо себе стройте, ремонтируйте и т.д... результаты мы и сами увидим...
***
с балкона 4 этажа :
- а вот сейчас... я сниму софочкин пэньюар...потом этот чудный бустгалтэр и наконец...
с балкона 3-го этажа :
- Изя... черт тебя задери...чем вы там с Софкой занимаетесь...на 5 этаже ж дети....эти идиёты могут выпасть... подглядывая....
с балкона 4 этажа :
- та ша! успокоилися все!!! я просто снимаю с веровки... высохшее белье...
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Сонячний презедент, сонячний прем'єр...
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Поездки украинских певцев, артистов в РФ "это - оскорбление воинов, отдавших жизнь и здоровье, защищая Украину от русского врага".
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...Кто хочет поржать от души , предлагаю просмотр дискуссии про рынок земли , между Лёхой Гончаренко и Миколой Тищенко ( погремуха - надувна лялька ) . Это круче любого - " рассмеши смешного " .. !!! Правильно там пишут - Тупее Мыколы Тищенка , может быть только Мыкола Тищенко Гончарук: Програма президента "Велике будівництво" стартує з 1 березня. У кожному регіоні за старт відповідають глави ОДА - Цензор.НЕТ 8518 ..!https://www.youtube.com/watch?v=SUxswBgzQJ0&feature=share&fbclid=IwAR1Q_NqndeU4YRFKhXExyapoVJDvS68WkkZjgrpvF4ZAAYh60CSWphAh8ew
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Это что:
1. Экономиеский рывок
2. Большой скачёк
3. Пятилетку за три года?
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не обращайте внимания - это громкие речи о намерениях типа "я сделал бы в квартире евроремонт но есть денег только на замену змеевика в ванной. На сантехника тоже нету....."
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За все відповідає Нелох Оманський. Він призначав голів ОДА.
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А за финиш кто ответит? Гончарук. Но к тому времени он уже смоется. Тогда кто?
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Власти обманывают народ по поводу цены на газ.
Цены на топливо изменились только потому, что снизились цены на газ в Европе. Украинцам придётся вновь платить больше, если стоимость газа на европейских биржах вырастет.
Сегодня мы платим немного меньшую цену на газ. В этом нет никакой заслуги власти. Когда премьер, когда правительство, когда они рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман людей
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