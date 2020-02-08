 Гончарук: Програма президента "Велике будівництво" стартує з 1 березня. У кожному регіоні за старт відповідають глави ОДА

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну, про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час селекторної наради з керівниками ОДА.
"Програма президента "Велике будівництво" стартує з 1 березня. Ми починаємо масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг на території всієї країни. З боку уряду ми забезпечимо регіони всім необхідним, щоб будівництво почалось вчасно. Головна задача керівників ОДА - це вчасна координація діяльності з профільними міністерствами та відомствами та координація роботи на місцях", - наводить слова Гончарука пресслужба Кабінету Міністрів.
Гончарук пояснив, що в кожній області має бути узгоджено з Міністерством розвитку громад і територій перелік об'єктів, які область планує побудувати або відремонтувати упродовж року.
Зокрема, до 14 лютого всі області мають узгодити перелік об’єктів для будівництва з Мінрегіоном у межах ДФРР, який для багатьох є основним джерелом фінансування. Крім того, окремо області також мають узгодити з "Укравтодором" перелік доріг, які планують побудувати в рамках Дорожнього фонду. У пріоритеті - дороги до опорних шкіл та лікарень.
Зазначається, що з усіх областей, які до 1 лютого мали подати "Укравтодору" ці документи, тільки шість вже мають узгоджений перелік доріг, ще 13 планів областей - у процесі узгодження.
Глава уряду додав, що до наступного тижня у кожного голови ОДА має бути конкретний план області з переліком всіх об'єктів і доріг до них. "Ці плани кожен глава облдержадміністрації представить наступного тижня в Києві на уряді", - сказано в повідомленні.
- Поляки
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- Немцы
- Французы
Минимальная зарплата 4173 грн
Знание украинского языка, наличие карты Украинца либо визы с разрешением на работу ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Проживание 3000 грн. + коммунальные платежи (всего 5500 грн) . Питание самостоятельно (в Украине продукты питания по цене как европейские - в 6000 грн можно уложиться)
так даже французский бомж его пошлет подальше за такую з.п.
Адам Смит
@_Smithchenko
·7 февр.
Значит так, мальчики и девочки, тети и дяди. По Укрстату, у нас с мая непрерывно падает промышленность.
По декабрю (с учетом сезонной корректировки!) индекс производства промпродукции упал до 78,0 - найнижайший показатель с начала расчетов (2006).
Похоже, январь будет еще хуже...
отток кадров - новые места оставшимися не откроешь - неконкурентноспособны
неконкурентноспособны - нужно привлечь специалистов из-за рубежа
на пусть 10000грн привлечь можно только алкоголика либо пенсионера после 50
саджатибудувати будемо! Зепрезиднт.
Мені одному здається, що із Зе такий же будівельник, як і юрист? І це ж на юриста Зе п"ять років вчився...
Це була промова Гончарука
Боїтеся|
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поки вищезазначений святий, та уся зграя святих на чолі з ахметом не кануть у Лєту - ні про які реальні реформи тут мови не може йти..але схоже усі попередники та їх попередники почувають себе нічогенько..(
Под эту команду жуликов МВФ денег не даст...
Летим короче...
наймут лохов за копейки для цирка и распилят бабло
а зараз не чавкають, а грошей нема
отакі дива, малята
Да и чует мое сердце что под громкие лозунги вы опять обосретесь
А потім придумають зрозумілі для Зеленського відповіді, оскільки в голові останнього «є туман».
Ну, а гроші ... на премії та надбавки
На дают приступить с к социальным законам, т.к. закон о земле не хотят принимать в турборежиме.
И здесь то же самое...
він ніколи таким струнким не був
тихо себе стройте, ремонтируйте и т.д... результаты мы и сами увидим...
***
с балкона 4 этажа :
- а вот сейчас... я сниму софочкин пэньюар...потом этот чудный бустгалтэр и наконец...
с балкона 3-го этажа :
- Изя... черт тебя задери...чем вы там с Софкой занимаетесь...на 5 этаже ж дети....эти идиёты могут выпасть... подглядывая....
с балкона 4 этажа :
- та ша! успокоилися все!!! я просто снимаю с веровки... высохшее белье...
1. Экономиеский рывок
2. Большой скачёк
3. Пятилетку за три года?
Цены на топливо изменились только потому, что снизились цены на газ в Европе. Украинцам придётся вновь платить больше, если стоимость газа на европейских биржах вырастет.
Сегодня мы платим немного меньшую цену на газ. В этом нет никакой заслуги власти. Когда премьер, когда правительство, когда они рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман людей