 Зеленський сьогодні зустрінеться з Папою Римським

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.
"Програмою візиту передбачена аудієнція глави держави з Його Святістю Папою Франциском", - поінформували в пресслужбі.
Також відбудеться зустріч Зеленського з державним секретарем Святого престолу П'єтро Пароліном з участю секретаря з міждержавних відносин Святого престолу Пола Річарда Галлахера.
Лучше бы со святым Петром.
Пішла вона ввечері, а повернулася вранці... стук у двері...
- Свята Марія, це ти?
- Ні, я вже просто Марія...
Так і з цим Святим Петром
а вот за Италию... она большая.... может Божья Милость где и не прикрыла...чёнить.))))
так что все норм у него будет...
Он наконец заговорит про агрессию раши, про издевательства кацапов над украинскими защитниками?
Или папа подумает что он идиот , который период агрессии несёт всякую чушь ?
сила небесна най захистить його,,,,
як той, шо биля католикив кожен день, прошу - буба не треба...
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2258848-pochemu-vladimir-kotoromu-postavili-pamjatnik-v-moskve-izobrazhjon-v-vatikane.html
І звалася московією...
После такого с Зелей будет встречаться только Трамп(дурному не шкодить)) и Путин(у него двойников и так много))