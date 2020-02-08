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 Політика України
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Все про:Ватикан (33) Зеленський (4436) Папа Римський (66)

 Зеленський сьогодні зустрінеться з Папою Римським

У суботу, 8 лютого, відбудеться офіційний візит Президента України Володимира Зеленського до Ватикану, де він зустрінеться з Його Святістю Папою Франциском.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

"Програмою візиту передбачена аудієнція глави держави з Його Святістю Папою Франциском", - поінформували в пресслужбі.

Також відбудеться зустріч Зеленського з державним секретарем Святого престолу П'єтро Пароліном з участю секретаря з міждержавних відносин Святого престолу Пола Річарда Галлахера.

Читайте також: Зеленський у Римі закликав владу Італії закрити офіси "ДНР" і "ЛНР" та обговорив з прем'єром Конте справу Марківа

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174568
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский сегодня встретится с Папой Римским

Лучше бы со святым Петром. Зеленский сегодня встретится с Папой Римским - Цензор.НЕТ 8938
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Господи, он когда нибуть начнет работать, а не кататься по свету за казенный счет.
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Зеленский сегодня встретится с Папой Римским

Лучше бы со святым Петром. Зеленский сегодня встретится с Папой Римским - Цензор.НЕТ 8938
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ніт,цого він боїться...зі святим Петром Зеленский сегодня встретится с Папой Римским - Цензор.НЕТ 668
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Пам'ятаєш анекдот про Святу Марію?

Пішла вона ввечері, а повернулася вранці... стук у двері...
- Свята Марія, це ти?
- Ні, я вже просто Марія...

Зеленский сегодня встретится с Папой Римским - Цензор.НЕТ 543

Так і з цим Святим Петром Зеленский сегодня встретится с Папой Римским - Цензор.НЕТ 543
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Там перенаправят, если что, в соседний кабинет.
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какая разница? главное что на том свете.
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А при чём здесь "Пётр"? Ему и "Яхве" не авторитет - "шаббат" не блюдёт, папа-коммунист, обрезание не сделал, "песах" празднует по-христиански... Для него божество - "золотой телец"...
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В том то и дело , что Петр - христианин , а не сатанист как Коломойский, Зеленский , Рабинович и др.
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Господи, он когда нибуть начнет работать, а не кататься по свету за казенный счет.
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Коли Зє катається по світу, а ВР на канікулах - країна живе спокійно.
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Нет конечно.Он и так целую неделю после отдыха в Омане на банковую ездил и даже два обращения записал,пора с рабочим отдыхом в Италию,за одно и виллу проверит.
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хреном на рояле играть будет, это у него намного лучше получается, чем имитировать роль президента.
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Ему нельзя при Папе Римском это делать - засмеёт... Скажет - "Какой же ты иудей, если "необрезаный"?!"
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ну вот за Папу Римского я спокоен...там намолено... (ну...надеюсь!))))
а вот за Италию... она большая.... может Божья Милость где и не прикрыла...чёнить.))))
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Не надейся... Горы Южного Тироля помнишь? В конце зимы там часты снежные лавины...Чаще всего - на южных склонах... А это - территория Италии...
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а я последней строкой своей "нетленки" ))) так и написал )))))
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И щож он хочет с Папой Римским порешать? Разрешит ли Папа сыграть пуем на органе?
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Для Папи сьогоднішній день стане роковим.
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Так вот как должен выглядеть настоящий логотип СН...
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Кловун. ты ж в курсе шо всю жизнь ходить с охраной не будешь?
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уедет на жительство в Швейцарию под другим именем, когда здесь сгорит все...
так что все норм у него будет...
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довгий шлях від мамиріми до папи римського Зеленский сегодня встретится с Папой Римским - Цензор.НЕТ 5497
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Как там вилла в Форте-деи-Марми? Уже приготовили в к приезду гнусавого? Если нет, поспешите. Он уже рядом и ему нужна доза. А потому злой как голодная гиена.
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интресно
Он наконец заговорит про агрессию раши, про издевательства кацапов над украинскими защитниками?

Или папа подумает что он идиот , который период агрессии несёт всякую чушь ?
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А зачем? Зе - католик? На кой хрен он там в Ватикане нужен и зачем ему Папа понадобился?(допустить, что это он зачем-то понадобился Папе фантазия не позволяет)
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Мало ли. Может, у него отстегивающийся не только воротник...
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зенедоразумение- иудей(иуда) и этим все сказано.
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Мабуть запитати- Навіщо ти Вовка в Парижі церкву підпалив?
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татко як себе почуваютъ?
сила небесна най захистить його,,,,
як той, шо биля католикив кожен день, прошу - буба не треба...
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Нет сейчас новый смотрящий,кацапы поменяли на ермака.
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Да фамилия соответствует,не зря кацапам,такие дают.
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Володимир хрестив Русь в 988 році від РХ- задовго до великої схізми 1054 року
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і задовго до згадок про посьолок маскву на мокшанських больотах
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кстаті, масква в середині шішнацятого сторічча існувала в межах кримля
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Мацою его покормит,а в ответ получит велик в подарок.
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вот оно что, михалыч! не насосал, а подарили?!
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дітьо святой мами ріми встрєтілось с папой рімскім
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А от цікаво, яких саме інвесторів з Ватикану запросить в Україну Зе. Це питання не про віру, тому що лише дурні поділяють їх на направленості і притримуються лише однієї версії з багатьох запропонованих
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Буде хохма якщо папа римський після зустрічі з Зеленським прийме іудаїзм.
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Он ещё о поездке Буковель-Оман-???-Киев не отчитался, а его уже на новые "подвиги" потянуло.
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ну фсьо, папє рімскому пора в зал ожиданія на рєкє Стікс
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Вот было бы смешно если Попа завтра врежет дуба)))

После такого с Зелей будет встречаться только Трамп(дурному не шкодить)) и Путин(у него двойников и так много))
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рєЗє!дєнт раскладивайєт яйца в разнийє карзіни - трі лярда в Оман к акбарам, сємь лярдов в святу землю завіз до своїх, а це ше в банк Ватікана за виручку від продажу землі домовляєця
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А в квартале не было номера с Папой Римским?
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Іншими словами, Папа Римський візьме участь у програмі на Г+Г "розсміши коміка".
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