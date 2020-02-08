 Зеленський сьогодні зустрінеться з Папою Римським

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

"Програмою візиту передбачена аудієнція глави держави з Його Святістю Папою Франциском", - поінформували в пресслужбі.

Також відбудеться зустріч Зеленського з державним секретарем Святого престолу П'єтро Пароліном з участю секретаря з міждержавних відносин Святого престолу Пола Річарда Галлахера.

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