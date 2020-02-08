 Гончарук після зустрічі із Сійярто: Сподіваюся, він стане справжнім уболівальником України на шляху до ЄС і НАТО. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це Гончарук повідомив на своїй сторінці у фейсбуці за результатами зустрічі із Сійярто, яка відбулася в Києві в п'ятницю, 7 лютого.
"Обговорили, як нашим країнам налагодити конструктивний двосторонній діалог. Ми прагнемо, щоб Будапешт розблокував роботу Комісії Україна-НАТО. Для цього угорська сторона просила про виконання рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону про освіту. І ми це зробили", - написав прем'єр-міністр, додавши, що "тепер м'яч на полі Угорщини".
Гончарук також зазначив, що після зустрічі він і Сійярто обмінялися подарунками.
"Як виявилося, він теж футбольний уболівальник. Тому я вирішив презентувати йому символічний подарунок - футболку української збірної з номером "12". Як ви, мабуть, знаєте, такого номера не існує. Цей номер - номер уболівальника. Я сказав Петеру, що хотів би, щоб він і його уряд стали справжніми вболівальниками України на шляху до ЄС і НАТО", - пояснив глава українського уряду.
Зі свого боку, Сійярто подарував Гончаруку футболку з ім'ям легендарного угорського футболіста Ференца Пушкаша.
это раз, второе - если даже верить Писсанине, то веропитеки на эту иуду должны молиться, так как иначе эта зараза бы не заразила весь мир и сотни миллионов бы не подохли преждевременно
Зараз стало модою насміхатися з християн або креаціонстів, через сто-двісті років так само, можливо, реготатимуть над сцієнтистами. Минуле варто поважати.
ты посмотри инструменты инквизиции и прикинь: любой урод мого сказать шо ты "еретик" и все, представь недельку пыток.
или как "наруси" - скальпирование огнем, как тебе? уважай, уважай, а еще уважай к примеру, Сралина, тоже ведь "прошлое"
Дійсно, жахлива відсталість. В наш час, у мєнтовках переважна більшість вже після першого допиту починає здавати родичів.
шо ты теплое с мягким сравниваешь? пытать ибо "он еретик" и пытать(в б-стве случаев) виновного в чем-то, это хоть и мерзко, но разница есть же, не?
и ясно шо я за то шоб "пытунов" тоже так же делать как и они.
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В Одесі є дуже цікаве і малознане історичне місце ? Сотниківський, або Куяльницький, козацький цвинтар, розташований на схилах Шкодової гори (офіційна адреса ? м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога 143). Дати поховання, зазначені на камінних хрестах,набагото старші, ніж відомий указ московської царицi i кацапскої повії Катьки ІІ про будівництво торговельного порту в межах ******** Одеси, на той час міста Хаджибей. Що обґрунтовано спростовує імперські міфи про те, що Одесу заснувала жахлива хвойда Єкатєріна друга. Аадже історики довили, що цвинтар створили ще до 1775 рока, одразу після ліквідації кремлем Запорізької Січі ? ще до поширеного псевдоміфу про офіційне заснування проклятими личаковими московитами оккупантами цього українського міста.
Над Сотниківським цвинтарем, на Шкодовій горі, була колись велика дерев'яна козацька церква, яку, як стверджують місцеві історики, спалили прокляті кремлівські оккупанти комунофашисти. Які стверджували, що Одесі тільки 200 років, це відверта брехня. В одеситів і українців загалом просто вкрали понад 400 років історії. І про це українці мусят заявляти на повен голос. Про українську Одесу, яка 600 років тому називалась Кочубіїв і була містом-портом Галицько-Волинського князівства ще за короля Русі Данила Галицького.
Та і одеські історики, всі стверджують, що місту понад 600 років, в них є законні підстави вимагати, щоб внесли зміни в статут міста і прибрали ганебну позначку, нібито Одесі лише 200 років..
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Мазепа был похоронен в церкви , КОТОРУЮ коммуняки козломордые попросили разрушить румын, и румынские коммуняки это выполнили
ТАМ НАШЕЛ УПОКОЕНИЕ ВЕЛИКИЙ МАЗЕПА
ВЕЛИКА ИСТОРИЯ УКРАИНЫ
КАК бы раша не пыталась уничтожить память великого украинского народа - А ОНА ЕСТЬ ( даже в РУМЫНИИ )
Очень не нравится экскурсоводам Одессы уточнения чьими именно руками была отвоевана Одесса у турков. Они все прославляют наРФию, забывая кто именно там проливал кровь и строил.
Так что если историю повнимательнее рассмотреть - то кацапский пистеж уже был и там
только теперь - одним тысячи гектар,
другим грязная камера сизо
зеленский позорный пособник мылыции
нормальная дружба...- вписывается в рамки...
и эта футболочка...
нафіга та українська...
вирости будущого працівника Венгрії за українські гроші...з усіма соцвиплатами...
ідіото!
На просьбу оценить сделанные Украиной шаги во исполнение решения Венецианской комиссии венгерский министр ответил, что если бы Будапешт был доволен ситуацией, не высказывал бы новых предложений. Источник: https://censor.net.ua/n3174392
ті предложенія не скінчаться ніколи...
гарантую
зелелохи,..