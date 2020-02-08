 Гончарук після зустрічі із Сійярто: Сподіваюся, він стане справжнім уболівальником України на шляху до ЄС і НАТО. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це Гончарук повідомив на своїй сторінці у фейсбуці за результатами зустрічі із Сійярто, яка відбулася в Києві в п'ятницю, 7 лютого.

"Обговорили, як нашим країнам налагодити конструктивний двосторонній діалог. Ми прагнемо, щоб Будапешт розблокував роботу Комісії Україна-НАТО. Для цього угорська сторона просила про виконання рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону про освіту. І ми це зробили", - написав прем'єр-міністр, додавши, що "тепер м'яч на полі Угорщини".

Гончарук також зазначив, що після зустрічі він і Сійярто обмінялися подарунками.

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"Як виявилося, він теж футбольний уболівальник. Тому я вирішив презентувати йому символічний подарунок - футболку української збірної з номером "12". Як ви, мабуть, знаєте, такого номера не існує. Цей номер - номер уболівальника. Я сказав Петеру, що хотів би, щоб він і його уряд стали справжніми вболівальниками України на шляху до ЄС і НАТО", - пояснив глава українського уряду.

Зі свого боку, Сійярто подарував Гончаруку футболку з ім'ям легендарного угорського футболіста Ференца Пушкаша.

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