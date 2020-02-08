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Все про:Угорщина (529) Сійярто (75) Гончарук_Олексій (644)

 Гончарук після зустрічі із Сійярто: Сподіваюся, він стане справжнім уболівальником України на шляху до ЄС і НАТО. ФОТО

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто обговорили шляхи налагодження конструктивного діалогу між країнами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Гончарук повідомив на своїй сторінці у фейсбуці за результатами зустрічі із Сійярто, яка відбулася в Києві в п'ятницю, 7 лютого.

"Обговорили, як нашим країнам налагодити конструктивний двосторонній діалог. Ми прагнемо, щоб Будапешт розблокував роботу Комісії Україна-НАТО. Для цього угорська сторона просила про виконання рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону про освіту. І ми це зробили", - написав прем'єр-міністр, додавши, що "тепер м'яч на полі Угорщини".

Гончарук також зазначив, що після зустрічі він і Сійярто обмінялися подарунками.

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"Як виявилося, він теж футбольний уболівальник. Тому я вирішив презентувати йому символічний подарунок - футболку української збірної з номером "12". Як ви, мабуть, знаєте, такого номера не існує. Цей номер - номер уболівальника. Я сказав Петеру, що хотів би, щоб він і його уряд стали справжніми вболівальниками України на шляху до ЄС і НАТО", - пояснив глава українського уряду.

Зі свого боку, Сійярто подарував Гончаруку футболку з ім'ям легендарного угорського футболіста Ференца Пушкаша.

Гончарук після зустрічі із Сійярто: Сподіваюся, він стане справжнім уболівальником України на шляху до ЄС і НАТО 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174567
 
 
 Топ коментарі
 
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В Одесі є дуже цікаве і малознане історичне місце ? Сотниківський, або Куяльницький, козацький цвинтар, розташований на схилах Шкодової гори (офіційна адреса ? м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога 143). Дати поховання, зазначені на камінних хрестах,набагото старші, ніж відомий указ московської царицi i кацапскої повії Катьки ІІ про будівництво торговельного порту в межах сучасної Одеси, на той час міста Хаджибей. Що обґрунтовано спростовує імперські міфи про те, що Одесу заснувала жахлива хвойда Єкатєріна друга. Аадже історики довили, що цвинтар створили ще до 1775 рока, одразу після ліквідації кремлем Запорізької Січі ? ще до поширеного псевдоміфу про офіційне заснування проклятими личаковими московитами оккупантами цього українського міста.
Над Сотниківським цвинтарем, на Шкодовій горі, була колись велика дерев'яна козацька церква, яку, як стверджують місцеві історики, спалили прокляті кремлівські оккупанти комунофашисти. Які стверджували, що Одесі тільки 200 років, це відверта брехня. В одеситів і українців загалом просто вкрали понад 400 років історії. І про це українці мусят заявляти на повен голос. Про українську Одесу, яка 600 років тому називалась Кочубіїв і була містом-портом Галицько-Волинського князівства ще за короля Русі Данила Галицького.
Та і одеські історики, всі стверджують, що місту понад 600 років, в них є законні підстави вимагати, щоб внесли зміни в статут міста і прибрали ганебну позначку, нібито Одесі лише 200 років..
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https://uploads.disquscdn.com/images/8a86d026706338b1999f814891ebf5c19e7845b6a67b0946792da8ee9e6b2b28.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2d7e52f471a8a8e1558511929cf2067972fd39283890ed031da3ddef15d11cf2.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/267efed9fb8da7dbda1b16e9c2aacca04d22fcef76ddb8a65cf2a97c86c7e21c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/9759fd209c912ccb0ff25bdb36643d4c9203581468eba72f933573c868c24977.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dfccc868b7ef36d62d21a052ca3f1242724cd247a593899fbe5d426a2f774051.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85c4e116b46a026a9e84aa127240eab62c05959c8e515b32ef2e4dd88cd10adf.jpg
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Болельщик? Ладно. Поверим. Пусть Сиярто споёт одну известную песенку. Там текста немного. И припев лёгкий: Лалалала- Лалалала... Кстати, Гончарука тоже неплохо бы протестировать.
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А самокат не додумался, подарить? Тут был бы шах и мат.
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Аби щось імітувати треба мати хоть трохи розуму...
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Краще би підійшла футболка з 13-м номером та ім'ям Іуди.
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а эта иуда хотя бы существовала то?
это раз, второе - если даже верить Писсанине, то веропитеки на эту иуду должны молиться, так как иначе эта зараза бы не заразила весь мир и сотни миллионов бы не подохли преждевременно Гончарук после встречи с Сийярто: Надеюсь, он станет настоящим болельщиком Украины на пути к ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 4063
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"веропитеки"

Зараз стало модою насміхатися з християн або креаціонстів, через сто-двісті років так само, можливо, реготатимуть над сцієнтистами. Минуле варто поважати.
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уважать прошлое за сжигание живьем и прочее? "во славу Бока" Гончарук після зустрічі із Сійярто: Сподіваюся, він стане справжнім уболівальником України на шляху до ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 2218
ты посмотри инструменты инквизиции и прикинь: любой урод мого сказать шо ты "еретик" и все, представь недельку пыток.
или как "наруси" - скальпирование огнем, как тебе? уважай, уважай, а еще уважай к примеру, Сралина, тоже ведь "прошлое"
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"представь недельку пыток"
Дійсно, жахлива відсталість. В наш час, у мєнтовках переважна більшість вже після першого допиту починає здавати родичів.
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а потом идут в ЕСПЧ и ты платишь со своих налогов компенсацию.
шо ты теплое с мягким сравниваешь? пытать ибо "он еретик" и пытать(в б-стве случаев) виновного в чем-то, это хоть и мерзко, но разница есть же, не?
и ясно шо я за то шоб "пытунов" тоже так же делать как и они.
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так ведь угры - это самые лютые нацисты были ! Даже кадровые офицеры СС охреневали от их зверств. А советским войскам было строго предписано - этих мразей в плен не брать !
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Отведение сил на дипломатическом фронте, прогибы под ***** и ************* - суть внешней зеленой политики.
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В Одесі є дуже цікаве і малознане історичне місце ? Сотниківський, або Куяльницький, козацький цвинтар, розташований на схилах Шкодової гори (офіційна адреса ? м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога 143). Дати поховання, зазначені на камінних хрестах,набагото старші, ніж відомий указ московської царицi i кацапскої повії Катьки ІІ про будівництво торговельного порту в межах ******** Одеси, на той час міста Хаджибей. Що обґрунтовано спростовує імперські міфи про те, що Одесу заснувала жахлива хвойда Єкатєріна друга. Аадже історики довили, що цвинтар створили ще до 1775 рока, одразу після ліквідації кремлем Запорізької Січі ? ще до поширеного псевдоміфу про офіційне заснування проклятими личаковими московитами оккупантами цього українського міста.
Над Сотниківським цвинтарем, на Шкодовій горі, була колись велика дерев'яна козацька церква, яку, як стверджують місцеві історики, спалили прокляті кремлівські оккупанти комунофашисти. Які стверджували, що Одесі тільки 200 років, це відверта брехня. В одеситів і українців загалом просто вкрали понад 400 років історії. І про це українці мусят заявляти на повен голос. Про українську Одесу, яка 600 років тому називалась Кочубіїв і була містом-портом Галицько-Волинського князівства ще за короля Русі Данила Галицького.
Та і одеські історики, всі стверджують, що місту понад 600 років, в них є законні підстави вимагати, щоб внесли зміни в статут міста і прибрали ганебну позначку, нібито Одесі лише 200 років..
.
.
https://uploads.disquscdn.com/images/8a86d026706338b1999f814891ebf5c19e7845b6a67b0946792da8ee9e6b2b28.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2d7e52f471a8a8e1558511929cf2067972fd39283890ed031da3ddef15d11cf2.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/267efed9fb8da7dbda1b16e9c2aacca04d22fcef76ddb8a65cf2a97c86c7e21c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/9759fd209c912ccb0ff25bdb36643d4c9203581468eba72f933573c868c24977.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dfccc868b7ef36d62d21a052ca3f1242724cd247a593899fbe5d426a2f774051.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85c4e116b46a026a9e84aa127240eab62c05959c8e515b32ef2e4dd88cd10adf.jpg
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зачем вы спалили, теперь Нелохи быстро бульдозер/ТРЦ построят ...
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Мирко,учитывая , ШО МАЗЕПА ПОХОРОНЕН в Галац Румынии , шо на границе с Украиной на Дунае( там кусочек Молдовы как прокладка 10 км) - ваш коммент есть абсолютная правда
Мазепа был похоронен в церкви , КОТОРУЮ коммуняки козломордые попросили разрушить румын, и румынские коммуняки это выполнили
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Кстати зелёной власти пора делать визит в Румынию и возложить цветы к памятнику Мазепы, который воздвигли румыны
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ГАЛАЦ - соседний Украине город РУМЫНИИ - по пути на БУХАРЕСТ
ТАМ НАШЕЛ УПОКОЕНИЕ ВЕЛИКИЙ МАЗЕПА

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А кто помнит оперу ЗАПОРОЖЦЫ ЗА ДУНАЕМ ?
ВЕЛИКА ИСТОРИЯ УКРАИНЫ
Гончарук після зустрічі із Сійярто: Сподіваюся, він стане справжнім уболівальником України на шляху до ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 1022
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да и флаги на заднем фоне - один желто синий . а другой красно - черный
КАК бы раша не пыталась уничтожить память великого украинского народа - А ОНА ЕСТЬ ( даже в РУМЫНИИ )
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Запорожская Сич была расформирована и упразднена, войско козачье было распущено Екатериной и сформировано. Под командованием Де Рибаса именно украинское козачество с атаманом Головатым отвоевывало у турков Хаджибейскую крепость.
Очень не нравится экскурсоводам Одессы уточнения чьими именно руками была отвоевана Одесса у турков. Они все прославляют наРФию, забывая кто именно там проливал кровь и строил.
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все войска раши набирались из БРАВЫХ УКРАИНСКИХ РЕБЯТ . выросших в селах на молоке твороге и картофеле. а офицерами были всякие маменькины сынки из Питера
Так что если историю повнимательнее рассмотреть - то кацапский пистеж уже был и там
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в Словакии есть села из потомков запорожцев. которые бежали тогда от КАТЬКИ
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хорошо начиналось,
только теперь - одним тысячи гектар,
другим грязная камера сизо
зеленский позорный пособник мылыции
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Ну, ну.. Представляю, что Лёша ему втихаря наобещал..
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Два дебила - это сила. А сила есть - ума не надо.
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один украинофоб, другой малорос-мутард...
нормальная дружба...- вписывается в рамки...
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О Сийярто ходят слухи в Венгрии, о Гончаруке - в Украине. Может они там лично и подружились - мы то не узнаем.
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Зе подстилки, сдача интересов Украины идет по всем направлениям.
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Сийярто: "Кемська волость давай". Цука, ну накой мне эта майка.
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Надеюсь, он станет / Кодлан Коломойского.Лапша на уши: будем работать, Гончарук /будет происходить, Гончарук ./ Гончарук призывает./Гончарук поручил /Гончарук : станет еще сильнее /не будет, - Гончарук/ Гончарук пообещал / намерен бороться, - Гончарук/ Гончарук поедет /предлагаю, - Гончарук /Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, - Гончарук/ Гончарук " у нас есть план"/ предлагает, - Гончарук/ Поручил, - Гончарук/получит - Гончарук/Гончарук поручил обеспечить работу /поможет искоренить коррупцию, - Гончарук/ получат, - Гончарук. /Гончарук поручил /Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти, - Гончарук
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все равно...что-то Сиярто не так счастлив как самокатчик...
и эта футболочка...
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У ******** мадярських ватажків є мрія про відновлення "великой венгрии, от моря до моря" тому вони постійно трохи сумні, виключення буває на зустрічах сіярта і лаврова та орбана з путєним, коли їм обіцяють повернути Закарпаття, звісно якщо вони у ЄС будуть себе "файно" поводити...
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Болельщик? Ладно. Поверим. Пусть Сиярто споёт одну известную песенку. Там текста немного. И припев лёгкий: Лалалала- Лалалала... Кстати, Гончарука тоже неплохо бы протестировать.
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знов мадярони зелоха прижали...
нафіга та українська...
вирости будущого працівника Венгрії за українські гроші...з усіма соцвиплатами...
ідіото!
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А если более- ничего не умеют?! Я больше скажу: Паста там опасная, похоже- отравленная, что с каждым днем всё более и более становится очевидным. Они этого, кстати- даже не пытаются скрывать.
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ну і продовження...

На просьбу оценить сделанные Украиной шаги во исполнение решения Венецианской комиссии венгерский министр ответил, что если бы Будапешт был доволен ситуацией, не высказывал бы новых предложений. Источник: https://censor.net.ua/n3174392
ті предложенія не скінчаться ніколи...
гарантую Гончарук після зустрічі із Сійярто: Сподіваюся, він стане справжнім уболівальником України на шляху до ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 4619
зелелохи,..
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Видно Лавров коксу подкинул. Да сколько волка не корми, он всеравно в лес смотрит.Этот "болельщик" Украины еще не одну "свинью" подложит.
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Подарили друг другу две футболки с венгерскими фамилиями.
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