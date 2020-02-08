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Все про:шахрайство (299) Правоохоронні органи (758) кіберполіція (152)

 Кіберполіція викрила одесита, який обікрав банк на 1 млн гривень

Співробітники правоохоронних органів оголосили про підозру 37-річному жителю Одеси, який із допомогою двох спільників заволодів грошима банківської установи, створивши шахрайську схему.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції України.

"Співробітники управління протидії кіберзлочинності в Одеській області спільно зі слідчими Одеської області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили 37-річного місцевого жителя. Чоловік із допомогою системи онлайн-платежів банківських установ, які не є резидентами України, заволодів грошима українського банку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, правоохоронці встановили, що зловмисник зареєстрував юридичну особу, відкрив рахунок і отримав банківську картку. Ця фірма нібито реалізовувала товари по всьому світу.

"Потім на рахунок фірми надійшли кошти від підприємства-нерезидента за нібито оплату товарів. Після чого фігурант через інтернет оформив "повернення товару". Поки банк проводив повернення транзакції, фігурант із декількох банкоматів зняв понад мільйон гривень, які належали банку", - додали в поліції.

Зараз чоловікові вже оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 12 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174566
 
 
 Топ коментарі
 
Мне одному кажется, что систему для банка разработал лично Дубилет?
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А что там с Коломойским и с 6 млрд гривен? Или воровать можно только в особо крупных размерах?
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Что примечательно, перед чуваком придется извинится и отпустить.
Он не обязан помнить сколько средств у него на счету, наоборот, банковская система обязана сама блокировать все операции, при превышении лимита остатка.
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умный парень...
таких обычно нормальные гос-ва не сажают вместе с уголовниками, а привлекают к сотрудничеству...
но у нас наверное впаяют ему по максимому 12 лет...
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Одесситы быкуют. То легковушку увези на эвакуаторе, то грабят банкоматы
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А что там с Коломойским и с 6 млрд гривен? Или воровать можно только в особо крупных размерах?
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а ты видела эти 6 млрд?
или просто работа такая - срать на форуме...
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Мне одному кажется, что систему для банка разработал лично Дубилет?
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больше верьте бандитам с погонами,
попробуите снять в банкомате тыщ двести
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Тов нормальном банке нельзя, а убийца двух девах (Киев, Новый год) перед этим судился с Приватбанком, так как сумел снять 60 штук, которых там у него не было.
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Хоть один нашелся, а то только банки и обкрадывают.
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парень молодец, опг мвд - брехуны, несколько лямов в банкомате быстро не снимешь,
да и как он мог снимать чужие деньги ?
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Что примечательно, перед чуваком придется извинится и отпустить.
Он не обязан помнить сколько средств у него на счету, наоборот, банковская система обязана сама блокировать все операции, при превышении лимита остатка.
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Це все тому, що ще не створена З-е-держава. А коли створять, то можна буде обкрадати кожного. Не буде потрібно в хаті компа, чи в кишені звонілки. Достатньо, щоб десь валялось 1,5 м дроту і все майно потече до Бєні, а інформація до ловця "чертєй. "всьо будєт пучком"
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нічого преступного той хльопець не вчинив. То пройоп банку - якшо возврат елєктронних дєнєг у ніх проізводіцца попутним діліжансом
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