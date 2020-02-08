 Українців із китайського міста Ухань після евакуації спробують ізолювати, - Скалецька

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УП" повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
"Це зараз найважливіше для нас питання, адже небезпека для оточення існує. Ми хочемо організувати процедуру так, щоб під час евакуації люди вже були готові до карантину. Можливо, вони підпишуть добровільну згоду", - розповіла Скалецька.
Водночас вона уточнила, що не можуть примушувати людей: "Навіть у США в примусовому режимі людей ізолювали лише на 72 години. Для примусової ізоляції на 14 днів у країні має бути оголошено карантин".
За словами міністра, точна кількість людей, яких планують евакуювати, невідома.
"Спочатку у нас були дані про 57 людей. Потім - про 45. Цифри змінюються. Крім того, ми ще готуємося, шукаємо місце для ізолювання людей, продумуємо логістику. З досвіду США, людей евакуювали до закритої військової частини", - додала вона .
У Великобританії на волю мав вийти терорист. Парламент позавчора, швидко вирішив змінити закон і не випустити його.
Штраф через два тижні стане вдвічі більший, потім тобі заборонять виїзд за межі бантустану, накладуть арешт на хату і велосипед і мафія вчепиться в тебе мертвою хваткою.
І ніякий слідчий суддя тобі не допоможе - там діє "закон омерти".
Ну дураки не учатся даже на собственных ошибках.
"У вас еще масса попыток"(С)
Главное, что не Супрун.
І наступила "епоха великого бардаку", яка може тривати до "судного дня".
Отмечается, что все прибывшие из Хубея будут отправляться в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения.
"Указанное распоряжение КМУ устанавливает временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определении Министерством здравоохранения учреждения", - сообщили в Минздраве. Отмечается, что, по состоянию на 8 февраля, в мире лабораторно подтверждены 34 909 случаев заболеваний новым коронавирусом 2019-nCoV. Из них 724 закончились смертью.