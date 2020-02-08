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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:вірус (215) Зоряна Скалецька (65)

 Українців із китайського міста Ухань після евакуації спробують ізолювати, - Скалецька

Громадян України, яких евакуювали з китайського міста Ухань - епіцентру спалаху смертельного коронавірусу - спробують умовити залишитися на карантині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УП" повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"Це зараз найважливіше для нас питання, адже небезпека для оточення існує. Ми хочемо організувати процедуру так, щоб під час евакуації люди вже були готові до карантину. Можливо, вони підпишуть добровільну згоду", - розповіла Скалецька.

Водночас вона уточнила, що не можуть примушувати людей: "Навіть у США в примусовому режимі людей ізолювали лише на 72 години. Для примусової ізоляції на 14 днів у країні має бути оголошено карантин".

За словами міністра, точна кількість людей, яких планують евакуювати, невідома.

"Спочатку у нас були дані про 57 людей. Потім - про 45. Цифри змінюються. Крім того, ми ще готуємося, шукаємо місце для ізолювання людей, продумуємо логістику. З досвіду США, людей евакуювали до закритої військової частини", - додала вона .

Читайте також: Кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 722, понад 34,5 тис. заражених

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174558
 
 
 Топ коментарі
 
Попытаются уговорить? Вообще-то обязаны заставить. Разве это не прописано в каких-то противоэпидемиологических протоколах?
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Что значит попытаються ??? Не хотят карантина пошли в жопу пусть сидят в Китае-- никто их насильно не заставлял переться в Китай Украинцев из китайской Ухани после эвакуации попытаются изолировать, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 2030
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Что значит "попытаются", это что не обязательно?
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Дебілізм зашкалює. В бантустані, де все занурилось в хаос і беззаконня, нарід стурбований порушенням конституційного права інфікованих смертельним вірусом ходити і заражати ним всіх підряд..
У Великобританії на волю мав вийти терорист. Парламент позавчора, швидко вирішив змінити закон і не випустити його.
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Что значить попытаються?Мой флажок видите так вот после того как вернули немцев их поселили в казарме на две недели на КАРАНТИН и ничего сидят
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Ну там хоть наверное человеческие условия. В украине это как тюрьма, туалет - дырка в полу, на обед гавно, из развлечений кроссворд
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ага, попытайтесь. А полиция пусть попытается заставить нарушителя заплатить штраф. Попытка не пытка. В удивительные времена мы живем. Аж интересно, со слезами на глазах.
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І кому ж це вдалося не заплатити штраф? Ти перед тим, як молоти свої дурниці, одягни маску від коронавірусу і вийди на вулицю, з нарідом поспілкуйся.
Штраф через два тижні стане вдвічі більший, потім тобі заборонять виїзд за межі бантустану, накладуть арешт на хату і велосипед і мафія вчепиться в тебе мертвою хваткою.
І ніякий слідчий суддя тобі не допоможе - там діє "закон омерти".
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"І кому ж це вдалося не заплатити штраф? " Українців із китайського міста Ухань після евакуації спробують ізолювати, - Скалецька - Цензор.НЕТ 1380 Дякую за гарний настрій зранку.
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Попытка судя по-всему была не слишком успешной...
Ну дураки не учатся даже на собственных ошибках.
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этот вирус плохо переносит крматорий , сернокислоные ванны , и,т,д,,,
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А влада Японії змогла у примусовому порядку ізолювати лайнер.
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Что значит упрашивать? В Испании с самолёта сразу в карантин, заранее подготовив этаж в больнице. И никаких ля ля. Не хотят в карантин, пусть сидят в Китае.
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"Украинцев из китайской Ухани после эвакуации попытаются изолировать, - Скалецкая"

"У вас еще масса попыток"(С)

Главное, что не Супрун.
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Ця влада безсила і немічна, своїм правовим нігілізмом і свавіллям по відношення до наріду вона зруйнувала саме поняття про елементарний порядок на цій території. Всі її законодавчі теорії базувалися на концепції, що вона буде плювати на закони наліво і направо, а всі інші - будуть їх дотримуватися і слухати байки про "чинне законодавство".
І наступила "епоха великого бардаку", яка може тривати до "судного дня".
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Точно, в Кабмине Цензор читают! Доказываю:

Отмечается, что все прибывшие из Хубея будут отправляться в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения.
"Указанное распоряжение КМУ устанавливает временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определении Министерством здравоохранения учреждения", - сообщили в Минздраве. Отмечается, что, по состоянию на 8 февраля, в мире лабораторно подтверждены 34 909 случаев заболеваний новым коронавирусом 2019-nCoV. Из них 724 закончились смертью.
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