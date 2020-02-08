 Схему привласнення 7 мільйонів, призначених для допомоги дітям, розкрили на Одещині

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс генпрокурора.
"За версією слідства, учасники організованої групи впродовж двох років привласнювали бюджетні кошти шляхом оформлення різних видів соціальних виплат і допомог на неіснуючих дітей, нібито народжених поза закладами охорони здоров’я", - наголошується в повідомленні.
Слідство вважає, що ймовірна організаторка залучила до вчинення злочинів керівника одного з відділів Управління соціального захисту населення Біляївської РДА Одеської області та заступника керівника територіального відділення банківської установи.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) здійснює прокуратура Одеської області.
Досудове розслідування триває.
но от этого они не перестают быть тварями, махинаторами и ворами!
ибо эти деньги из бюджета могли спасти жизнь реальным и по-настоящему больным детям
списывали на вымышленных те средства, которых ой как не хватает реальным
поэтому, действительно и получается, что обворовывали п*длы именно реальных деток
Вы правы!
Вы все правильно сказали, если вдуматься, а не только прочитать то, что лежит на поверхности!!!
мне Вас извинять не за что!!!!!!
- Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.