EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події
  1982  18
Все про:Одеська область (1156) крадіжка (342) Офіс генерального прокурора (77)

 Схему привласнення 7 мільйонів, призначених для допомоги дітям, розкрили на Одещині

В Одеській області злочинне угруповання підозрюють у привласненні 7 мільйонів бюджетних коштів, призначених для допомоги 190 дітям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс генпрокурора.

"За версією слідства, учасники організованої групи впродовж двох років привласнювали бюджетні кошти шляхом оформлення різних видів соціальних виплат і допомог на неіснуючих дітей, нібито народжених поза закладами охорони здоров’я", - наголошується в повідомленні.

Слідство вважає, що ймовірна організаторка залучила до вчинення злочинів керівника одного з відділів Управління соціального захисту населення Біляївської РДА Одеської області та заступника керівника територіального відділення банківської установи.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) здійснює прокуратура Одеської області.

Досудове розслідування триває.

Читайте також: Справа про розкрадання земель НААН: НАБУ вручило підозри директору і чотирьом високопосадовцям академії. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174557
 
 
 Топ коментарі
 
Твари! Детей обокрали. Что за нелюди, сука?!
 показати весь коментар
 
А при чем тут я? Виноваты пионервожатая и завхоз. ..
Схему присвоения 7 миллионов, предназначенных для помощи детям, раскрыли на Одесчине - Цензор.НЕТ 1054
 показати весь коментар
 
Шакалы паршивые- детей ограбили!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Твари! Детей обокрали. Что за нелюди, ****?!
 показати весь коментар
 
 
не самих детей...а вымышленных
но от этого они не перестают быть тварями, махинаторами и ворами!
ибо эти деньги из бюджета могли спасти жизнь реальным и по-настоящему больным детям
 показати весь коментар
 
 
Реальных детей, которым не помешали бы эти средства.
 показати весь коментар
 
 
я это и имел ввиду
списывали на вымышленных те средства, которых ой как не хватает реальным
поэтому, действительно и получается, что обворовывали п*длы именно реальных деток
Вы правы!
 показати весь коментар
 
мне Вас извинять не за что! Ваши мысли совпадают с моими, только слова разные!
Вы все правильно сказали, если вдуматься, а не только прочитать то, что лежит на поверхности!!!
мне Вас извинять не за что!!!!!!
 показати весь коментар
 
Здається всі дитячі виплати та інше проходять через рішення виконкому чи ради ..Під сраку потрібно дати і голові райдержадміністрації та меру міста ! Схему привласнення 7 мільйонів, призначених для допомоги дітям, розкрили на Одещині - Цензор.НЕТ 8360
 показати весь коментар
 
 
під сраку...то дуже нєжно...треба їх також перевірити на причетність (майновий стан, грошові надхлдження за цей період тощо)...бо таке без "даху" провернути важко...
 показати весь коментар
 
у нас депутат райради допомагав красти дитячі гроші-----він ходив до батьків і казав,що може допомогти їм отримати дитічи,але навпіл.Багато батьків погоджувалися.Завели справу,а потім......................Тепер він знову депутат райради від Бойко.Бойко його чимось нагородив за плідну роботу.
 показати весь коментар
 
 
реальные дети-сироты жрут из кормушки, как ильфопетровские персонажи... не всем детям повезло бвть такими сиротами... как, впрочем, не всем украинцам стать начальником Укрпошты или, хотя бы, министром образования...
 показати весь коментар
 
вы как вчера родились - да обокрали детей, да не первый раз, да еще не раз обкрадут....
 показати весь коментар
 
 
А при чем тут я? Виноваты пионервожатая и завхоз. ..
Схему присвоения 7 миллионов, предназначенных для помощи детям, раскрыли на Одесчине - Цензор.НЕТ 1054
 показати весь коментар
 
 
Граждане!
- Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.
 показати весь коментар
 
Схему раскрыли,но никого не арестовали и ничего не конфисковали,хоть бы фишки какие нибудь приобщили к делу.
 показати весь коментар
 
 
"Если что - помогал детям, и дело с концом". (с)

Схему присвоения 7 миллионов, предназначенных для помощи детям, раскрыли на Одесчине - Цензор.НЕТ 7588
 показати весь коментар
 
 
Не, там более подходящий эпизод есть: с сиротками у бака с кислой капустой))
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору