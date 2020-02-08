 Схему привласнення 7 мільйонів, призначених для допомоги дітям, розкрили на Одещині

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс генпрокурора.

"За версією слідства, учасники організованої групи впродовж двох років привласнювали бюджетні кошти шляхом оформлення різних видів соціальних виплат і допомог на неіснуючих дітей, нібито народжених поза закладами охорони здоров’я", - наголошується в повідомленні.

Слідство вважає, що ймовірна організаторка залучила до вчинення злочинів керівника одного з відділів Управління соціального захисту населення Біляївської РДА Одеської області та заступника керівника територіального відділення банківської установи.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) здійснює прокуратура Одеської області.

Досудове розслідування триває.

Читайте також: Справа про розкрадання земель НААН: НАБУ вручило підозри директору і чотирьом високопосадовцям академії. ІНФОГРАФІКА