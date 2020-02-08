 Захист бізнесу та сприяння зростанню інвестицій - пріоритети для прокуратури, - Рябошапка

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив 7 лютого на зустрічі з представниками інвесторів і бізнес-спільнотою на запрошення Американської торгової палати (ACC) в Україні.
"Одним із цих пріоритетів, зокрема для нас, є захист бізнесу і сприяння тому, щоб інвестиції в економіку нашої країни тільки росли", - сказав Рябошапка.
Як зазначається, цей напрям був визначений із перших днів роботи і для цього створено департамент, який займається процесуальним керівництвом у справах, пов'язаних, зокрема, з тиском на бізнес, який вже дає хороші результати.
Зі свого боку, представники Американської торгової палати зазначили, що вже відчуваються певні зміни щодо зменшення тиску на бізнес. Водночас ще залишаються проблемні питання, на які вони звернули увагу генпрокурора.
Зазначається, що учасники зустрічі домовилися про подальші комунікації, які сприятимуть побудові довіри представників бізнесу до органів правопорядку.
Они просто опасаются, что им "обратка" прилетит.
P.S. Так и хочется спросить ЗЕбобиков, по-прежнему ли им греет душу спаленная "хата" Гонтаревой, перепало ли им что-нибудь.
повинен стояти на варті Закону.
На прокуратуру покладаються такі функції:
1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом та главою 12 розділу III Цивільного процесуального кодексу України;
3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
але який там закон, яка Конституція - зеленим падлам на них чхати, вони діють виключно в межах своїх забаганок..
Когда будет открытп уголовное дело в отношении лиц, запытавших до смерти воина ВСУ
Романа Беспалого?
Терпіння в люде не безмежне. Оберемо Бойка - той всіх їх разом із вами пересаджає!
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Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час години запитань до Уряду,
"Перш за все це викликано тим, що бюджет у нас зібраний за курсом 27 (гривень за долар, - ред.) - відповідно до макропрогнозу, який був підготовлений у жовтні. Зараз середній курс у січні у нас був 24,1. Це головна причина, чому цифри різняться. Це об'єктивна обставина", - сказав прем'єр.
Другою причиною недовиконання бюджету, за словами Гончарука, є тепла погода, яка сприяє зменшенню імпорту та експорту енергоресурсів.
"У нас тепла зима. Це означає, що енергетика працює менше, спалюється менше енергоносіїв. Імпортується та експортується менше газу. Значить, зменшуються надходження від цієї величини. І таких факторів є ще чотири -п'ять, кожен із них об'єктивний" , - наголосив рем'єр.
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Вон оно шо .. !! А я всегда считал что наполняемость бюджета зависит от роста производства ... .
по оманам шарился, зегниды вешают лапшу лохам на уши,
слава Мертветчуку и Зеленскому, уррррррррря !