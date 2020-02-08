 Захист бізнесу та сприяння зростанню інвестицій - пріоритети для прокуратури, - Рябошапка

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив 7 лютого на зустрічі з представниками інвесторів і бізнес-спільнотою на запрошення Американської торгової палати (ACC) в Україні.

"Одним із цих пріоритетів, зокрема для нас, є захист бізнесу і сприяння тому, щоб інвестиції в економіку нашої країни тільки росли", - сказав Рябошапка.

Як зазначається, цей напрям був визначений із перших днів роботи і для цього створено департамент, який займається процесуальним керівництвом у справах, пов'язаних, зокрема, з тиском на бізнес, який вже дає хороші результати.

Зі свого боку, представники Американської торгової палати зазначили, що вже відчуваються певні зміни щодо зменшення тиску на бізнес. Водночас ще залишаються проблемні питання, на які вони звернули увагу генпрокурора.

Зазначається, що учасники зустрічі домовилися про подальші комунікації, які сприятимуть побудові довіри представників бізнесу до органів правопорядку.

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