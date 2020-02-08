EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України
  1215  65
Все про:бізнес (411) Рябошапка Руслан (274)

 Захист бізнесу та сприяння зростанню інвестицій - пріоритети для прокуратури, - Рябошапка

У межах реформи системи кримінальної юстиції нещодавно було затверджено пріоритети діяльності органів правопорядку і прокуратури на 2020 рік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив 7 лютого на зустрічі з представниками інвесторів і бізнес-спільнотою на запрошення Американської торгової палати (ACC) в Україні.

"Одним із цих пріоритетів, зокрема для нас, є захист бізнесу і сприяння тому, щоб інвестиції в економіку нашої країни тільки росли", - сказав Рябошапка.

Як зазначається, цей напрям був визначений із перших днів роботи і для цього створено департамент, який займається процесуальним керівництвом у справах, пов'язаних, зокрема, з тиском на бізнес, який вже дає хороші результати.

Зі свого боку, представники Американської торгової палати зазначили, що вже відчуваються певні зміни щодо зменшення тиску на бізнес. Водночас ще залишаються проблемні питання, на які вони звернули увагу генпрокурора.

Зазначається, що учасники зустрічі домовилися про подальші комунікації, які сприятимуть побудові довіри представників бізнесу до органів правопорядку.

Читайте також: Кредитна програма "5-7-9%" розрахована на п'ять років, а в майбутньому може бути розширена, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174556
 
 
 Топ коментарі
 
Диаспора Канады осудила участие украинских гимнасток в соревнованиях в РФ.
 показати весь коментар
 
Прокурорские - защитники бизнеса Защита бизнеса и содействие росту инвестиций - приоритеты для прокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7774? То есть крыша? ИДИОТ... Защита бизнеса и содействие росту инвестиций - приоритеты для прокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8165 или Хитрожоп? В любом случае - "молодец" Зебуины одобрят Защита бизнеса и содействие росту инвестиций - приоритеты для прокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8165
Защита бизнеса и содействие росту инвестиций - приоритеты для прокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2280
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а ви думаете податкова не хоче істи 3 рази на день?
 показати весь коментар
 
 
Это ОНО вещает уже из Украины или ещё из Франции. Вот интересно где это видит своё будущее, если жена и дети, недвижимость всё во Франции. Реально его интересует успех украины и её граждан? Борьба с преступностью? Дороги. медицина, образование...........? И это не только о НЁМ, а обо всех иностранцах в куче "Наблюдательных советов" за 5 лет! Побороли коррупцию? Только огромные зарплаты, потоки в свою пользу и угробление наших предприятий - конкурентов для Иностранных предприятий.
 показати весь коментар
 
 
Диаспора Канады осудила участие украинских гимнасток в соревнованиях в РФ.
 показати весь коментар
 
 
А зеботи запевняли мене що першочергове це посадити Петра...
 показати весь коментар
 
 
Да они бы Порошенко не только посадили, а и убили, как убивали, запытав, в Иране политиков в 50-х годах.
Они просто опасаются, что им "обратка" прилетит.

P.S. Так и хочется спросить ЗЕбобиков, по-прежнему ли им греет душу спаленная "хата" Гонтаревой, перепало ли им что-нибудь.
 показати весь коментар
 
 
Взагалі то першочерговим мало б бути служіннчюя закону. А то як виходить? Бізнес захищають у першу чергу, а решту? Решта чекає, поки черга дійде? Рябошапка досить ту анно уявляє собі завдання органу, який
повинен стояти на варті Закону.
 показати весь коментар
 
 
То таке. Ну в крайнем напишут какой им нужен. Уже и пишут.
 показати весь коментар
 
 
а Зако каже, що:

На прокуратуру покладаються такі функції:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом та главою 12 розділу III Цивільного процесуального кодексу України;

3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

але який там закон, яка Конституція - зеленим падлам на них чхати, вони діють виключно в межах своїх забаганок..
 показати весь коментар
 
 
не "умнічай" ...ти думаєш нелох знає про свої обов"язки ...так і "свій генрокурор" слідує господарю ...
 показати весь коментар
 
 
ст.131-1 Конституции Украины и ст.1-2 Закона Украины "Про прокуратуру" В частности там говорится что - "Про прокуратуру" ст. 1 ст. 2 3. "На прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією України"
 показати весь коментар
 
При тебе все потроховские взяточники и казнокрады прекрасно себя чувствуют,а ваши законы и налоги способствуют возникновению новых взяточников и казнокрадов,какие инвестиции когда болваны во власти.
 показати весь коментар
 
 
А не лохи яким сподобався чувак на лісапеті?
 показати весь коментар
 
А может хватит задавать вопросы и стоит написать что нибудь интересное?
 показати весь коментар
 
 
Інтєрєсноє? Будь ласка. Яку владу обрали, таку і маєте. Кушай тє і не кажіть що мало. Захист бізнесу та сприяння зростанню інвестицій - пріоритети для прокуратури, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8245
 показати весь коментар
 
Глупость уровня путинского клоуна,власть избрали - и не смейте её критиковать и ругать,так говорят дикари в стране нашего восточного соседа,оставайся там и не лезь к нам со своей примитивной монголоидной философией.
 показати весь коментар
 
 
Не тобі запаребріку вказувати мені. Захист бізнесу та сприяння зростанню інвестицій - пріоритети для прокуратури, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1192
 показати весь коментар
 
 
потрох у твоїй сраці, кацап гребаний чи то зебіл... що робив зейло у Омані краще зриголеть?! і чому добровольців тримають зараз у кайданах та у буцегарні?? зейло по риголеті авакяши їх засулило, отак взяло і повісило оте ярмо!! щоб вас всіх...!!
 показати весь коментар
 
Прокурорские - защитники бизнеса Защита бизнеса и содействие росту инвестиций - приоритеты для прокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7774? То есть крыша? ИДИОТ... Защита бизнеса и содействие росту инвестиций - приоритеты для прокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8165 или Хитрожоп? В любом случае - "молодец" Зебуины одобрят Защита бизнеса и содействие росту инвестиций - приоритеты для прокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8165
Защита бизнеса и содействие росту инвестиций - приоритеты для прокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2280
 показати весь коментар
 
 
Защита бизнеса и крышевание немного разные вещи.
 показати весь коментар
 
 
Все, что декларирует нынешняя лживая зе-власть нужно воспринимать с точностью наоборот, значит увеличат поборы и откаты, уже проводят рейды и прессуют бизнес уроды.
 показати весь коментар
 
Защита бизнеса? Замечательно.
Когда будет открытп уголовное дело в отношении лиц, запытавших до смерти воина ВСУ

Романа Беспалого?
 показати весь коментар
 
 
А вояж Бубочки до Оманії тебе не цікавить?
 показати весь коментар
 
 
_Это слуги олигархов, и когда они вякают про "защиту бизнеса" это следует понимать как защиту монополий олигархов.
 показати весь коментар
 
как и завещал нам великий изик каломыйский! да Рябошапка? ну ты хоть бы не так откровенно...
 показати весь коментар
 
 
Коли вже посадите баригу з основними підбарижниками?!
Терпіння в люде не безмежне. Оберемо Бойка - той всіх їх разом із вами пересаджає!
 показати весь коментар
 
 
у вас дах поїхав,чи блекоти об'їлися?Бойко казав,що йому путін обіцяє дати грошей,це спонукали придурків голосувати за нього.Вони вирішили,що бойко ці гроші роздасть їм----це не я придумала,мені розповідали його виборці.
 показати весь коментар
 
Это также, как с эпохой бедности, которая закончилась при Зеленском только для чинуш. Подозреваю, что Рябошапка имел ввиду защиту бизнесов нашей свиты и приближённых.
 показати весь коментар
 
От дурненьке,от дурненьке! Законность вот приоритет и "ФСЕ". Судей когда садить начнёте( через Антикорсуд)? Когда эти пиявки получат за беззаконие? Когда "присядут" все ваши "брильянтовые"? Когда присядут имеющие замки( в аренде от родителей пенсионеров)? Когда МАССОВО начнется аресты людей и собственности за нарушение экологического законодательства( тех кто вопреки ЗАКОНУ,построился и живёт в лесах на берегах озер и рек)? Когда?
 показати весь коментар
 
 
Пока власть не будет под контролем народа - никогда.
 показати весь коментар
 
Недовиконання доходів до державного бюджету в січні 2020 року пов'язане зі зміцненням курсу гривні й теплою зимою. .
Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час години запитань до Уряду,

"Перш за все це викликано тим, що бюджет у нас зібраний за курсом 27 (гривень за долар, - ред.) - відповідно до макропрогнозу, який був підготовлений у жовтні. Зараз середній курс у січні у нас був 24,1. Це головна причина, чому цифри різняться. Це об'єктивна обставина", - сказав прем'єр.
Другою причиною недовиконання бюджету, за словами Гончарука, є тепла погода, яка сприяє зменшенню імпорту та експорту енергоресурсів.
"У нас тепла зима. Це означає, що енергетика працює менше, спалюється менше енергоносіїв. Імпортується та експортується менше газу. Значить, зменшуються надходження від цієї величини. І таких факторів є ще чотири -п'ять, кожен із них об'єктивний" , - наголосив рем'єр.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ..

Вон оно шо .. !! А я всегда считал что наполняемость бюджета зависит от роста производства ... Захист бізнесу та сприяння зростанню інвестицій - пріоритети для прокуратури, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8168 .
 показати весь коментар
 
 
від прем"єрства кулявлобого сені "бюджет" залежить виключно від найсправедливіших у світі тарифів на енергоносії ( а значить і від Погоди) ... від можливості відібрати у КАЗЛІВ 10-12лярдів евро зароблених українцями на чужині
 показати весь коментар
 
він читав Закон про прокуратуру чи слідує прикладу президента ?
 показати весь коментар
 
Перевожу, крышивание бизнеса, навязывание инвестиционных "нянь".
 показати весь коментар
 
 
Да уж так защитили производителей сигарет что аж дыра в бюджете. С такими "нянями инвестиций" любой бизнес "загнеться". Последнее время какое-то помешательство на почве инвестиций. Своим предпринимателям создайте нормальные условия для бизнеса, чтобы они не проводили "парады" перед Радой.
 показати весь коментар
 
все могли видеть, кого зеленский в тюрягу отправил, а с кем
по оманам шарился, зегниды вешают лапшу лохам на уши,
слава Мертветчуку и Зеленскому, уррррррррря !
 показати весь коментар
 
 
На зрозумілій мові те, про що говорив Рябошапка, звучить так: "Кришування бізнесу та сприяння росту поборів".
 показати весь коментар
 
 
Дела, похоже няни нужны не только инвесторам, но и прокурорам
 показати весь коментар
 
Защита бизнеса/ Защита бизнеса гражданина Израиля Коломойского, недоговаривает вледелец диплома университета Соломона.Защита вместе с юристом Коломойского Бакановым: СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии.Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
 показати весь коментар
 
 
Пленки Трубы ( по защите бизнеса) уже все дочитали? Кого следующего "замовили" из офиса Президента?
 показати весь коментар
 
Интересная формулировка изо рта профессионального юриста.Строго говоря, прокурор стоит на страже ЗАКОНА.Защита закона и его исполнения - единственная его задача. "Защита бизнеса" - это так сами рэкетиры называют свою профессию."Содействие инвестициям" - откаты,решалы-взяточники. Захист бізнесу та сприяння зростанню інвестицій - пріоритети для прокуратури, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8177
 показати весь коментар
 
 
дайте этому идиоту почитать конституцию, что б он хоть узнал - какие функции прокуратуры
 показати весь коментар
 
Поясніть цьому довб.бу, що пріоритетом роботи прокуратури є дотримання у країні законності та щоби кожен винуватий поніс справедливе покарання і жоден невинуватий не був несправедливо покараний.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору