 Документи на отримання статусу біженця в Польщі за рік подали 430 українців

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів прессекретар Управління з питань іноземців Польщі Якуб Дудзяк.

"Торік, як приблизно і 2018 року, документи на отримання статусу біженця в Польщі подали 4,1 тис. осіб, із яких 2,7 тис. зробили це вперше. Загалом 272 особи відповідали умовам щодо надання їм статусу міжнародного захисту",- повідомив Дудзяк.

За його словами, минулого року відмовлено у наданні статусу біженця 1,7 тис. осіб, а щодо 2 тисяч розгляд справ припинено у зв’язку з їхнім виїздом за межі Польщі.

Найчастіше з відповідним запитом зверталися громадяни Росії - понад 2,6 тис. осіб, а також України - 430, Туреччини - 120, Таджикистану - 110 та Грузії - 90.

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Умовам надання статусу міжнародного захисту торік відповідали 272 особи: громадяни РФ - 81, Туреччини - 49, Таджикистану - 29, України - 21, а також Ірану - 19. Крім того, ще 213 осіб отримали статус національного захисту з гуманітарних міркувань.

Серед тих, кому відмовлено у наданні статусу біженця, найбільше так само росіян (960 осіб), а також українців (360) і таджиків (60).

Як відомо, статус міжнародного захисту надається особі у тому разі, коли на батьківщині їй загрожує переслідування, що може призвести до втрати здоров’я чи до смерті.

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