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 Суспільство, За кордоном
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Все про:біженці (194) Польща (2097)

 Документи на отримання статусу біженця в Польщі за рік подали 430 українців

У 2019 році документи на отримання статусу біженця в Польщі подали 430 громадян України, клопотання 21 з них було задоволено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів прессекретар Управління з питань іноземців Польщі Якуб Дудзяк.

"Торік, як приблизно і 2018 року, документи на отримання статусу біженця в Польщі подали 4,1 тис. осіб, із яких 2,7 тис. зробили це вперше. Загалом 272 особи відповідали умовам щодо надання їм статусу міжнародного захисту",- повідомив Дудзяк.

За його словами, минулого року відмовлено у наданні статусу біженця 1,7 тис. осіб, а щодо 2 тисяч розгляд справ припинено у зв’язку з їхнім виїздом за межі Польщі.

Найчастіше з відповідним запитом зверталися громадяни Росії - понад 2,6 тис. осіб, а також України - 430, Туреччини - 120, Таджикистану - 110 та Грузії - 90.

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Умовам надання статусу міжнародного захисту торік відповідали 272 особи: громадяни РФ - 81, Туреччини - 49, Таджикистану - 29, України - 21, а також Ірану - 19. Крім того, ще 213 осіб отримали статус національного захисту з гуманітарних міркувань.

Серед тих, кому відмовлено у наданні статусу біженця, найбільше так само росіян (960 осіб), а також українців (360) і таджиків (60).

Як відомо, статус міжнародного захисту надається особі у тому разі, коли на батьківщині їй загрожує переслідування, що може призвести до втрати здоров’я чи до смерті.

Читайте також: За минулий рік у Польщу не пустили майже 60 тисяч українців

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174555
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо ти волонтер, учасник АТО, то з великою імовірністю на тебе напише в поліцію заяву умовний портнов чи брагар.
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Дамбасів переслідують біндери. Лєнка теж мабуть отримала статус біженця.
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І від яких переслідувань тікають в Польщу українці?
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Чаще всего с запросом обращались граждане России - свыше 2,6 тыс. лиц, а также Украины - 430, Турции - 120, Таджикистана - 110 и Грузии - 90. Источник: https://censor.net.ua/n3174555\\\\\\\\\\\

Главное визжат шо "могутповторить" и в то же время их самое большее кол-во среди просунов ВНЖ.
До чего же жалкие эти россияне.
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І від яких переслідувань тікають в Польщу українці?
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Якщо ти волонтер, учасник АТО, то з великою імовірністю на тебе напише в поліцію заяву умовний портнов чи брагар.
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Дамбасів переслідують біндери. Лєнка теж мабуть отримала статус біженця.
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Від наслідків правління маріонеточного режиму кровавого бариги та соплежуя зеленського. Який досі не посадив баригу і не припинив безглузду кроваву бійню на Донбасі.
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Ще напиши - Рабіновича у Президенти!!!! Пристрель власноруч хоча б одного колобораста - наблизиш мир.
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зеленский сажает в тюрьму именно врагов колобарастов,
бей своих, чтоб чужие боялись ...
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Зє бьє чужих, бьє ненависних своїх ворогів - всіх тих - хто любить Неньку.
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ну як украинці...малороси,що позвали ***** на свою землю,а тепер не взмозі там жити.вони ж невинні,бєжєнци
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V rosije kazetsia vojni net no po bezenstvu Nr1 bez konkurenciji.
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В прошлом году знакомому полтавчанину отказали в статусе беженца в Италии а одесситу нет.. Документы на получение статуса беженца в Польше за год подали 430 украинцев - Цензор.НЕТ 1522
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Потрібно надати докази переслідування. Довідки про затримання в поліції, довідки про зняття побоїв, пофотографуватись із плакатами, купити таврію і спалити її. І з цим вже їхати в Італію. Хоча простіше отримати статус біженця і вид у північних країнах. У Бельгії зараз ужорсточили умови, а раніше всі через них їхали.
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Мардовский людоед скрытно проссачиваицца на новую кормовую тыриторию. Документы на получение статуса беженца в Польше за год подали 430 украинцев - Цензор.НЕТ 2986 Документы на получение статуса беженца в Польше за год подали 430 украинцев - Цензор.НЕТ 2986 Документы на получение статуса беженца в Польше за год подали 430 украинцев - Цензор.НЕТ 2986
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Для чого такі "заморочки"?
Оформляєш "карту побуту" і порядок. Перша дається на три роки, друга - на п'ять, потім - на десять. Фактично це - отримання громадянства. Ну не можеш голосувати. А воно - дуже потрібно?...
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Заморочки серьезные-- при статусе беженца за все платит панство а за карту побуту нужно пахать и пахать плюс платить и т.д
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к примеру, если Зе не сможет сгноить в тюряге посаженных
им волонтёров, то по выходу они смогут просить убежища в Польше,
здесь он сможет посадить их по новой, или убить,
как Музычко или Гонгадзе, а там их достать
будет значительно тяжелее
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лугандонам и тут неплохо, зепрезидент итд
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"Документы на получение статуса беженца в Польше за год подали 430 украинцев" - бегут от Зеленского, как от чумы.
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