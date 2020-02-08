 Документи на отримання статусу біженця в Польщі за рік подали 430 українців

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів прессекретар Управління з питань іноземців Польщі Якуб Дудзяк.
"Торік, як приблизно і 2018 року, документи на отримання статусу біженця в Польщі подали 4,1 тис. осіб, із яких 2,7 тис. зробили це вперше. Загалом 272 особи відповідали умовам щодо надання їм статусу міжнародного захисту",- повідомив Дудзяк.
За його словами, минулого року відмовлено у наданні статусу біженця 1,7 тис. осіб, а щодо 2 тисяч розгляд справ припинено у зв’язку з їхнім виїздом за межі Польщі.
Найчастіше з відповідним запитом зверталися громадяни Росії - понад 2,6 тис. осіб, а також України - 430, Туреччини - 120, Таджикистану - 110 та Грузії - 90.
Умовам надання статусу міжнародного захисту торік відповідали 272 особи: громадяни РФ - 81, Туреччини - 49, Таджикистану - 29, України - 21, а також Ірану - 19. Крім того, ще 213 осіб отримали статус національного захисту з гуманітарних міркувань.
Серед тих, кому відмовлено у наданні статусу біженця, найбільше так само росіян (960 осіб), а також українців (360) і таджиків (60).
Як відомо, статус міжнародного захисту надається особі у тому разі, коли на батьківщині їй загрожує переслідування, що може призвести до втрати здоров’я чи до смерті.
Главное визжат шо "могутповторить" и в то же время их самое большее кол-во среди просунов ВНЖ.
До чего же жалкие эти россияне.
бей своих, чтоб чужие боялись ...
Оформляєш "карту побуту" і порядок. Перша дається на три роки, друга - на п'ять, потім - на десять. Фактично це - отримання громадянства. Ну не можеш голосувати. А воно - дуже потрібно?...
им волонтёров, то по выходу они смогут просить убежища в Польше,
здесь он сможет посадить их по новой, или убить,
как Музычко или Гонгадзе, а там их достать
будет значительно тяжелее