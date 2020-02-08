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Все про:вірус (215) Китай (382)

 Кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 722, понад 34,5 тис. заражених

Кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом нового типу в Китаї перевищило 34,5 тис., 722 людини померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР.

"До кінця п'ятниці в Китаї 722 людини померли від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу. У країні було зареєстровано 34 546 підтверджених випадків захворювання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водночас із лікарень виписано 2050 пацієнтів, вилікуваних від коронавірусної інфекції.

Зокрема, в п'ятницю з клінік виписали 510 осіб, із них 298 - жителі провінції Хубей, що є осередком епідемії.

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Нагадаємо, раніше в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін заявив, що Україна 5 лютого отримала тест-системи для виявлення коронавірусу.

"Також ми сформували додаткове замовлення у ВООЗ і очікуємо, що наступного тижня до нас прибудуть ще близько 30 тест-систем, які буде розподілено по регіонах", - додав Кузін.

Найближчими днями буде оприлюднено план протиепідемічних заходів у країні, запевнив Кузін. Йдеться про створення відповідних регіональних планів протидії коронавірусу, виділення ресурсів для організації заходів щодо посилення поточної дезінфекції, а також про підготовку закладів охорони здоров'я для госпіталізації хворих або можливе перепрофілювання таких установ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174553
 
 
 Топ коментарі
 
Не порите чушь. Китай потерял и продолжает терять миллиарды долларов.
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І це такі жертви при китайській медицині. А при українській... страшно й подумати.
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Смотрю, после того как поднялась шумиха о смерти врача, первым сообщившим о вирусе, стали занижать статистику по инфицированным.Видно там совсем капец.
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врача, первым обнаружившим вирус, заставили отречься от своих слов, но он продолжал бить тревогу. Потом опровергали его смерть, но он все-таки умер. Прямо жалко этого Ли Вэньляна... Обнаруживший коронавирус, врач, которого заставили молчать, умер от вируса
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І це такі жертви при китайській медицині. А при українській... страшно й подумати.
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А ты знаешь какая в Китае медицина? Не дай бог столкнуться...
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Лучше не сталкиватся с китайской медециной, а то еще проживешь дольше чем надо
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А может быть? Очень хорошо вырисовывается версия УМЕНЬШЕНИЯ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ КИТАЯ. А может быть сами китайцы и выпустили вирус из лаборатории г.Ухань и нагнетают все.Сотням миллионам пожилым( результат политики 1 семья-1ребенок)надо и пенсии платить и не допустить их бунтов в будущем.Да и земля вся изгаженна "удобрениями".
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Не порите чушь. Китай потерял и продолжает терять миллиарды долларов.
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Только умирают преимущественно молодые а не старики. Вон только писали о старике 94 лет, который излечился.
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Как они вообще вылечиваются ,если самиже говорят что нет против вируса лекарств?
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Там уже просто умерших никто не считает, они только везут их сжигать. Но в отчёт по смерти от вируса их не записывают, так как анализы по ним никто не проводит.
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если организм выдерживает, излечиваются. Вирус же долго не живет. Хотя об этом вирусе разные слухи ходят, чуть ли не модификация с ВИЧ какая-то. Но, возможно, это неправда.
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Это правда. А те кто "излечиваются" становятся носителями вируса.
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В Китае нет пенсий (только госслужащим).
Так что версия мимо.
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Меня больше волнует Украина. Вроде в Харькове есть больные.
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Шастають всюди і везуть сюди різну заразу. Швидше купи-продаї.
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"Здоровье харьковчан - главное богатство города."
(знаменитое интервью Допы)
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Направление железнодорожное Киев-Харьков, как пишут, самое востребованное.
Так что скоро и в Киеве будут.
Но, главное, что Минздравом руководит не Супрун, а Скалецкая.
Она в юриспруденции хорошо разбирается, отлично знает все противоэпидемические постановления.
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_Эти крошечные убюдки только по оф. данным заразили почти 35к человек. Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 722, более 34,5 тыс зараженных - Цензор.НЕТ 141 34893 трёхсотых и 724 двухсотых. Ненавижу ****** коронавирус!

Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 722, более 34,5 тыс зараженных - Цензор.НЕТ 8507
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ого, браток, не кипятись, выпей минералки, или чего-то успокаивающего.
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Китайцы на путлера вообще чхать хотели. Особенно те, что заражены коронавирусом.
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Какой по счету это уже ?! Работа у них вредная, у двойников
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Это не очень здорово. Но для нас более важен факт, что количество больных за пределами Китая также растет.
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Там, где у власти коммунисты, всегда что-то "неуклонно возрастает". И далеко не всегда то, что хотят коммунисты.
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Украине Китай не пример, там правят коммунисты. Олигархат значительно лучше, правда только для олигархов.
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По-Вашему, большинство мигрантов из Украины бежит в страны, где правят коммунисты?
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Украинцы живут в Украине, а хохлы(категория есть такая) живут там, где лучше.
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Вы полагаете, что олигархат в Украине - все сплошь украинцы, а те, кого не устраивает их власть и они решили уехать - все сплошь хохлы?
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так дебіли взяти від спіду оболонку і кинули на повітряний вірус . і ніхто в нас в Україні не буде вести статистику по умерших ну може електронну Дубілетовську. скільки завмре телефонів мілійон туда сюда. карантин треба негайно ввести
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а в нас на разі - Українців із китайського міста Ухань після евакуації спробують ізолювати, - Скалецька
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Якщо відкрити статистику за 2018 рік наприклад в Україні грипом перехворили 64 тис. за сезон і 59 померли. Так в Китаї десь 1,5 млрд населення а заразились більше 30 тис, це десь 0,02 % китайців.
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Что-то с арифметикой. Один зараженный на 50 000 тысяч. Это сколько процентов?
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