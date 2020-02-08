 Кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 722, понад 34,5 тис. заражених

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР.

"До кінця п'ятниці в Китаї 722 людини померли від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу. У країні було зареєстровано 34 546 підтверджених випадків захворювання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водночас із лікарень виписано 2050 пацієнтів, вилікуваних від коронавірусної інфекції.

Зокрема, в п'ятницю з клінік виписали 510 осіб, із них 298 - жителі провінції Хубей, що є осередком епідемії.

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Нагадаємо, раніше в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін заявив, що Україна 5 лютого отримала тест-системи для виявлення коронавірусу.

"Також ми сформували додаткове замовлення у ВООЗ і очікуємо, що наступного тижня до нас прибудуть ще близько 30 тест-систем, які буде розподілено по регіонах", - додав Кузін.

Найближчими днями буде оприлюднено план протиепідемічних заходів у країні, запевнив Кузін. Йдеться про створення відповідних регіональних планів протидії коронавірусу, виділення ресурсів для організації заходів щодо посилення поточної дезінфекції, а також про підготовку закладів охорони здоров'я для госпіталізації хворих або можливе перепрофілювання таких установ.