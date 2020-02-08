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 Політика України
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Все про:обстріл (5942) операція Об'єднаних сил (2034)

 Найманці РФ 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб

За минулу добу російсько-окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у фейсбуці.

"7 лютого збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли по наших позиціях, зокрема неподалік Новомихайлівки - з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, поруч із Василівкою - зі стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", зокрема двічі поблизу н.п. Оріхове зі ствольної артилерії калібру 122 мм противник випустив 5 снарядів, із міномета калібру 120 мм - 7 мін і 23 міни з 82-мм міномета, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, поруч із Кримським із протитанкового ракетного комплексу - 2 постріли, в районі н.п. Гладосове зі станкового протитанкового гранатомета - 2 постріли, а також противник вів вогонь із великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська з артилерійських систем калібру 122 мм випустили 12 снарядів і зі 120-мм мінометів  16 мін по захисниках Оріхового. За поточну добу втрат немає", - додали в штабі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174552
 
 
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кацапня 6 раз нарушила?
а буба им +5 участков на развод и шах и мать его мат...
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кацапня 6 раз нарушила?
а буба им +5 участков на развод и шах и мать его мат...
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собаки кацапские еще не знают с кем связались - буба их замучит перемириями и разведениями - тупо уничтожит...
бо генераллисимус...
и по казармам все очки знает - ни одного уклона....
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Марочка встревожилась.
В понедельник чета Скабеевых будет говорить что ВСУ обстреляли детей.
Найманці РФ 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб - Цензор.НЕТ 5967
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марочко схож на глиста)) скоро марсіан піде пурген гнати))
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новий день...
бережи Боженька українське військо і українських патріотів...

Найманці РФ 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб - Цензор.НЕТ 6562
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коли ви десь почуете полонІнІ - спивае кацап(ка)...
неґайно вирубайте - не мучте себе....
тікі оно нарвався на оту полонIну.....
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та вы подожидите как только провалят дерибан земли и не дадут воду на Крым начнётся.........
меры воздействия так сказать......... внутринний конфликт блть.
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Референдум проводили? Тепер пийте мочу. (Головний Москаль України)
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! дохлий маскаль, гарний маскаль...
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