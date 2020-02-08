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 Політика України
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Все про:прослуховування (138) СБУ (5279) Арахамія (221)

 У журналістів мають бути свої джерела інформації, - Арахамія про обшуки на каналі "1+1"

У журналістів має бути можливість зберігати анонімність своїх джерел, переконаний голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив Арахамія, коментуючи ситуацію з обшуком на каналі "1+1".

"Якщо є підстави, треба перевіряти. Але, з іншого боку, до цього треба підходити обережно, оскільки журналісти - це не звичайні люди. У них мають бути анонімні джерела. Журналіст, як адвокат чи лікар, має мати можливість зберегти анонімність свого джерела. Інакше втрачається суть роботи журналіста, він буде зрештою передруковувати пресрелізи", - сказав Арахамія.

Він підкреслив, що, враховуючи резонанс справи про прослуховування, необхідно відповісти на запитання про те, як стало можливим записати секретну нараду прем'єр-міністра.

"Він - носій державної таємниці, на цих записах могли бути й інші речі. Можливо, вони і були, але їх не було опубліковано. Резонанс у справи високий. Однак ми розробляємо новий закон про СБУ, де має бути норма: коли є підстави, вони мають нести відповідальність", - додав Арахамія.

5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській.  У спецслужбі пояснили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу і відбуваються в межах розслідування справи про прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Компанія "1+1 медіа" опублікувала відкритого листа, звинувативши СБУ в політичному шантажі і тиску на свободу медіа. У СБУ відкидають звинувачення журналістів.

В установці прослушки і передачі запису журналістам СБУ підозрює співробітників Держохорони, ті спростовують звинувачення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174550
 
 
 Топ коментарі
 
блин, опять етот вечно грустный ишак...
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Так Арахимия чего сказать то хотел? А то очень уж на Голохвастого смахивает:
-Да!
-Но,нет!
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Є в них і цар-віслюк, і сумний іа-іа. Близнюки андрій і богдан нагадують віслюка зі Шреку. Хтось мусить бути ще, але поки на ум нічого не спадає.
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Треба зеленим віддати належне - ця інсценізація ("прослушка") вийшла досить вдало, багато хто дав себе обдурити.
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олежу, шо ли на киву выкопайте .... вилы отам в углу
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стефана кормить нон стоп.... - хороший слуга и жрет многа....
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всегда будут бабки дедки, шо за обещалово тыцнут куда покажут.
даже не смешно.... - оптимизм упал на минус....
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Так Арахимия чего сказать то хотел? А то очень уж на Голохвастого смахивает:
-Да!
-Но,нет!
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млять, секретное совещание про оливье. и эти люди вешали лапшу про эпоху открытости...
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а все діло в цибульке, теща казали, і меленько так ...
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Эта армянская тварь лично меня активно раздражает
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он не армян - он грузин, уроженец руцького Сочи, убежавший с Абхазии. Проще -побегушник. Зато у нас в Украине - оно "политик"
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Зелёносракий КРЫСЁНЫШ должен торговать лавровым листом на базаре, а не сидеть в Раде!
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а судя по мерзости - типичный кавказский вонючий жидёнок...
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все буде в Украині доки буде бажання украінців не бути кацапнейю...

https://www.youtube.com/watch?v=QJRhJhlWEbM
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Если этот Ишачила , (случайно попавший в президенты на волне всеобщего презрения мародёра Порошенко ) , который топтал землю Украины , вздумает распродавать её , то народ выдернит ему ноги .
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етому блохастому хто уже отверстие в голове заткнет?
утомил уже слезами с бровками...
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У журналистов, в первую очередь, должна быть свобода слова. Тогда и про источники информации их никто спрашивать не будет. СМИ тебя оклеветали - иди в суд. Но к каналу "1+1" совсем другие вопросы. Свобода слова не означает антигосударственную позицию
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Ара, хам и я - три в одном флаконе...
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Кумедна мавпочка.
Не розумію чого його не взяли до 95-го...
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Как много в последнее время этого малахольноного ************ с фамилией Браун!
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Так на записах одне секретне питання обговорювалось, чим наповнити пустоту в голові керівника, якщо в підлеглих в головах теж вітер гуляє.
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В державі дуже багато носіїв державної таємниці. Пропоную заборонити їм давати інтервю журналістам, а краще позашивати роти ідіотам при владі і головна державна таєниця буде збережена.
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Т.е. покрывать преступника, того, кто незаконно прослушивал? А потом еще нарезать с целью манипуляции.
А скупщики краденного тоже должны покрывать воров, ведь это их анонимные источники.
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прям таки нарезал. манипулировал.....Тому кто огласил нпдо награду дать. Агенты ублюдки от внешнего управления во власти Украины.
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государственная тайна должна быть..
но что до власти дорвалось непрофессиональное шобло проходимцев, манипуляторов, аниматоров, брехунов и бездельников - разве это тайна?
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А нам было интересно послушать эту секретную болтовню,особенно про профана и туман в голове,теперь мы знаем и понимаем почему в стране нет порядка и процветания.
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Ета фоташоп! Хдє Ваши даказатєльства?
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