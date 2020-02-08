 У журналістів мають бути свої джерела інформації, - Арахамія про обшуки на каналі "1+1"

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив Арахамія, коментуючи ситуацію з обшуком на каналі "1+1".
"Якщо є підстави, треба перевіряти. Але, з іншого боку, до цього треба підходити обережно, оскільки журналісти - це не звичайні люди. У них мають бути анонімні джерела. Журналіст, як адвокат чи лікар, має мати можливість зберегти анонімність свого джерела. Інакше втрачається суть роботи журналіста, він буде зрештою передруковувати пресрелізи", - сказав Арахамія.
Він підкреслив, що, враховуючи резонанс справи про прослуховування, необхідно відповісти на запитання про те, як стало можливим записати секретну нараду прем'єр-міністра.
"Він - носій державної таємниці, на цих записах могли бути й інші речі. Можливо, вони і були, але їх не було опубліковано. Резонанс у справи високий. Однак ми розробляємо новий закон про СБУ, де має бути норма: коли є підстави, вони мають нести відповідальність", - додав Арахамія.
5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській. У спецслужбі пояснили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу і відбуваються в межах розслідування справи про прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
Компанія "1+1 медіа" опублікувала відкритого листа, звинувативши СБУ в політичному шантажі і тиску на свободу медіа. У СБУ відкидають звинувачення журналістів.
В установці прослушки і передачі запису журналістам СБУ підозрює співробітників Держохорони, ті спростовують звинувачення.
даже не смешно.... - оптимизм упал на минус....
-Да!
-Но,нет!
https://www.youtube.com/watch?v=QJRhJhlWEbM
утомил уже слезами с бровками...
Не розумію чого його не взяли до 95-го...
А скупщики краденного тоже должны покрывать воров, ведь это их анонимные источники.
но что до власти дорвалось непрофессиональное шобло проходимцев, манипуляторов, аниматоров, брехунов и бездельников - разве это тайна?